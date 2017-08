Ventilatorloze Switch 7-convertible van Acer bevat quadcore-cpu en MX150-gpu

Acer komt met nieuwe laptops en 2-in-1's in zijn Swift-, Spin- en Switch-series. Het topmodel, de Switch 7 Black Edition, is een convertible waarvan het scherm losgekoppeld kan worden. In het ventilatorloze apparaat zitten een MX150-gpu en een Kaby Lake-R-quadcore-cpu.

Acer zegt zijn Dual LiquidLoop-technologie te gebruiken in de Switch 7 Black Edition. Dat systeem moet zowel de 15W-cpu als de MX150-gpu koel weten te houden zonder dat er ventilators worden toegepast. Volgens Acer is het de eerste 2-in-1-laptop met een aparte gpu aan boord zonder ventilator.

De Switch 7 Black Edition heeft een 13,5"-ips-scherm met een resolutie van 2256x1504 pixels. Het is een touchscreen dat ook bediend kan worden met een stylus, op basis van Wacom-technologie, met 4096 drukgevoeligheidsniveaus. De stylus werkt zonder batterijen en kan met een houder aan de Switch 7 bevestigd worden.

In de Switch 7 zit een vingerafdrukscanner onder glas. De scanner kan gebruikt worden om de laptop in te schakelen en om in te loggen met Windows Hello. Met losgekoppeld toetsenbord weegt het apparaat 1,15kg. De behuizing van de 2-in-1 is gemaakt van aluminium en beschikt over een kickstand die met één hand bediend kan worden, een techniek die Acer AutoStand noemt.

Welke processor Acer precies in de convertible stopt, is niet duidelijk, maar het gaat in ieder geval om een Core i5 of i7 van de achtste generatie. Dat houdt in dat het een Kaby Lake Refresh-cpu is, met vier cores en acht threads. De Nvidia MX150-gpu werd in mei geïntroduceerd en is nog maar in weinig laptops te vinden. De gpu is vergelijkbaar met de GT 1030-gpu voor desktops.

In december moet de Switch 7 uitkomen voor prijzen vanaf 1999 euro. Het is nog niet bekend welke specificaties kopers krijgen voor dat bedrag. Misschien gaat het om een uitvoering zonder gpu en is de Black Edition met MX150 duurder.

Naast het topmodel in de Switch-serie presenteert Acer ook een nieuwe Swift 5-laptop. De dunne laptop weegt volgens de fabrikant minder dan 1kg. Het 14"-scherm is een touchscreen en heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. Voor het onderste en bovenste deel van de behuizing, en voor de plek waarop de handen van de gebruikers rusten, gebruikt Acer een magnesiumlegering.

Acer gaat de Swift 5 leveren met quadcore-cpu's uit de Kaby Lake-R-serie. De fabrikant belooft een accuduur tot acht uur. Vanaf december is de Swift 5-laptop verkrijgbaar in de Benelux voor prijzen vanaf 1099 euro. Het is nog niet bekend welke configuratie beschikbaar is voor dat bedrag.

In de Spin 5-serie presenteert Acer twee nieuwe modellen: een 13"-versie en een 15"-uitvoering. De Spin-modellen hebben een scherm dat is op te klappen, zodat ze ook als tablet of in 'tentmodus' zijn te gebruiken. Het 13"-model weegt 1,5kg en is 15,9mm dik. De 15"-variant weegt iets meer dan 2kg en is 17,9mm dik.

Ook in de Spin 5-serie stopt Acer Intel-quadcores van de Kaby Lake-R-generatie en tot maximaal 16GB ddr4-geheugen. Een GTX 1050-gpu is optioneel voor de 15"-versie. Beide varianten hebben een full-hd-touchscreen en kunnen gebruikt worden met een actieve stylus. De Spin 5-modellen zijn vanaf september te koop, het 13"-model heeft een prijs vanaf 899 euro en de 15"-uitvoering is er vanaf 999 euro.

Behalve met laptops komt Acer ook met een nieuwe all-in-onecomputer. Het scherm van de Aspire S24 is volgens de fabrikant 5,97mm dun. In de voet van het apparaat zit een Intel-cpu van de achtste generatie, maar het is nog niet duidelijk of het gaat om een Kaby Lake-R-quadcore of om een nog niet aangekondigde processor. Dat laatste is mogelijk doordat Acer de all-in-one pas begin volgend jaar uitbrengt.

Het 23,8"-scherm maakt gebruik van een ips-paneel met een full-hd-resolutie. De aio heeft schermranden van 2,7mm. De computer heeft een 802.11ac-2x2-mimo-wifimodule aan boord en kan optioneel worden uitgerust met een Intel Optane-ssd. In de voet van de computer zit hardware om Qi-compatibele apparaten draadloos op te laden. De all-in-one komt in januari uit voor prijzen vanaf 1199 euro.