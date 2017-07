Bij kinderen populaire app Musical.ly gebruikt geen encryptie

Musical.ly, de onder kinderen populaire app waarmee ze onder andere korte muziekfilmpjes kunnen maken, gebruikt geen encryptie. Wanneer een gebruiker dus op een openbaar wifi-netwerk een filmpje uploadt, kan deze gemakkelijk onderschept worden door derden.

Het nieuws blijkt uit praktijkonderzoek van de NOS, die als demonstratie enkele Musical.ly-filmpjes onderschept op de wifi van een camping. De omroep gebruikte daarvoor de software Wireshark, wat het naar eigen zeggen 'makkelijk' maakte om de opnamen in handen te krijgen. Ook maakt het geen verschil of een Musical.ly-account privé is of openbaar.

Musical.ly is volgens de NOS behoorlijk populair onder kinderen. Een risico is dan ook dat niet voor de openbaarheid bedoelde filmpjes in handen komen van pedofielen. Hoewel er geen specifieke cijfers zijn over de leeftijden van gebruikers en waar ze zich bevinden, valt wel te zien in de Play Store dat de app dat 50 tot 100 miljoen installaties heeft bereikt.

De NOS zocht op vrijdag contact met de ontwikkelaar van de app in Shanghai om te vragen naar een oplossing, maar die heeft niet gereageerd voordat het item op zaterdagavond online ging. Voorlopig kunnen gebruikers het probleem alleen tijdelijk oplossen door de app niet op openbare draadloze netwerken te gebruiken. Hier geldt echter wel dat als een kwaadwillende samen met zijn doelwit op hetzelfde beveiligde wifi-netwerk zit, dezelfde risico's gelden. Een vpn inzetten zou ook werken.