zaterdag 27 mei 2017

Apple werkt mogelijk aan een chip die alleen verantwoordelijk zal zijn voor taken die met kunstmatige intelligentie te maken hebben. Het inzetten van zo'n chip zou leiden tot betere prestaties en langere accuduur bij bijvoorbeeld de iPhone en iPad.

Het bericht komt van een anonieme bron van persbureau Bloomberg. De man of vrouw zou goed bekend zijn met de ontwikkelingen. De chip, die Apple in dit stadium de Apple Neural Engine zou noemen, krijgt taken op zich als gezichts- en spraakherkenning en toetsenbordvoorspellingen. Doordat deze specifiek toegespitst is op dit soort taken, hoeft de cpu, die deze minder efficiënt afhandelt, hier niet voor ingezet te worden, wat energie bespaart en zich vertaalt naar betere algemene prestaties en accuduur. Eenzelfde splitsing is er al op het gebied van de cpu en de gpu.

Apple zou met de zet de concurrentie volgen. Grote namen als Intel, IBM, Qualcomm en Google zijn allemaal in verschillende fasen van het ontwikkelen en implementeren van chips die speciaal bedoeld zijn voor het uitvoeren van ai-taken. Ook Nvidia zou stappen zetten om specifiek op ai toegespitste hardware te ontwikkelen. Kunstmatige intelligentie speelt niet alleen nu een rol in toepassingen als de slimme assistent Siri, maar in de toekomst zullen ze ook cruciaal zijn voor de werking van zelfrijdende auto's.

Het is nog niet duidelijk of Apple de chip zal introduceren in modellen die dit jaar nog uitgebracht worden. Wel zouden te zijner tijd ontwikkelaars toegang krijgen tot de chip zodat ze er zelf taken voor zouden kunnen schrijven. Apple weigert commentaar tegenover Bloomberg. In juni is er weer de jaarlijkse Developer's Conference van Apple. Mogelijk onthult het bedrijf daar het project officieel.