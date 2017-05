Door Julian Huijbregts, dinsdag 9 mei 2017 19:11, 47 reacties • Feedback

Microsoft is gestopt met de ondersteuning van Windows 10 build 1507. Dat is de eerste versie van het besturingssysteem dat in juli 2015 uitkwam. De oude build krijgt geen beveiligingsupdates of andere verbeteringen meer.

Op zijn supportwebsite meldt Microsoft dat de ondersteuning voor build 1507 na dinsdag stopt. Sinds de release van Windows 10 heeft Microsoft twee grote feature updates uitgebracht. Vermoedelijk zijn er weinig gebruikers die nog build 1507 van Windows 10 draaien. De meeste gebruikers krijgen automatisch updates binnen.

Gebruikers kunnen controleren op welke versie hun systeem draait door 'winver' in de Windows-zoekfunctie in te tikken. De meest recente versie, uitgebracht als de Creators Update, heeft versienummer 1703. Gebruikers dienen minimaal versie 1511 te installeren om nog beveiligingsupdates te ontvangen.

Volgens de policy van Microsoft moeten grote feature updates binnen zestig dagen na het verschijnen geïnstalleerd worden. Daarna garandeert het softwarebedrijf geen updates meer. Bij build 1507 werd die periode verlengd, maar nu is er definitief een einde aan de ondersteuning voor die versie gekomen.

De ondersteuning voor de oude build stopt voor Windows 10 Home, Pro, Education en Enterprise. Er zijn twee speciale versies die nog langer beveiligingsupdates krijgen: Windows 10 Enterprise 2015 LTSB en Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB.

Microsoft zal Windows 10-gebruikers in totaal tien jaar blijven ondersteunen, mits gebruikers blijven updaten. Volgens het overzicht van Microsoft stopt mainstream support voor het os op 13 oktober 2020, terwijl de extended support, die enkel uit beveiligingsupdates bestaat, doorloopt tot 14 oktober 2025.