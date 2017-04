Door Emile Witteman, donderdag 6 april 2017 20:19, 7 reacties • Feedback

Facebook heeft bekendgemaakt dat inmiddels één op de vijf video's op Facebook een livestream is. De hoeveelheid tijd dat gebruikers naar Facecbook Live kijken, is in het afgelopen jaar meer dan verviervoudigd.

Fidji Simons, die de ontwikkeling van videoproducten op Facebook leidt, heeft deze cijfers bekendgemaakt op haar Facebook-pagina. Ze plaatst het bericht ter ere van het feit dat de livestreamfunctie een jaar geleden voor alle gebruikers wereldwijd toegankelijk werd.

Facebook introduceerde de Live-functie eind 2015 voor een kleine groep Amerikaanse iOS-gebruikers. Later verscheen het ook voor Android. Facebook heeft grote investeringen gedaan om de functie succesvol te laten worden en betaalde zelfs andere bedrijven om de functie te gebruiken. Hiermee konden bedragen tot drie miljoen euro per bedrijf gemoeid zijn.

Facebook Live is in het afgelopen jaar uitgebreid met nieuwe functies. Zo werd in december ondersteuning voor live-360-gradenvideo's toegevoegd en kwam Facebook later met Live Audio, die het livestreamen van geluid mogelijk maakt. Onlangs voegde Facebook de mogelijkheid toe om streams op te nemen met de webcam van een laptop- of desktopcomputer.