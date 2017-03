Door Arnoud Wokke, maandag 6 maart 2017 07:46, 23 reacties • Feedback

Gebruikers van de Nintendo Switch kunnen hun voortgang in games niet backuppen. Dat heeft Nintendo bevestigd nadat de info in een faq verscheen. Als gebruikers de Switch resetten of de opslag raakt corrupt, zijn gebruikers de voortgang kwijt.

Daarmee verschilt de Switch van voorgangers als de Wii U en de 3DS van Nintendo, die beide wel manieren hebben om de voortgang in games op te slaan, zegt Kotaku. Veel consoles laten gebruikers de voortgang kopiëren naar een geheugenkaart om verder te kunnen spelen als de console bijvoorbeeld defect raakt, maar Nintendo ondersteunt die functie niet.

Het statement van de Japanse spelmaker laat de mogelijkheid open dat de functie later nog op de Switch beschikbaar komt. Nintendo zegt dat het de mogelijkheid om de voortgang in games te backuppen 'op dit moment' niet mogelijk is.

De Switch kwam afgelopen vrijdag uit, ook in de Benelux. De belangrijkste game bij release is The Legend of Zelda: Breath of the Wild, die afgelopen week ook uitkwam voor de Wii U. Daarnaast verschenen bij de release van de console ook de partygame 1-2 Switch en diverse indie-games.