SpaceX heeft zaterdagmiddag met nog dertien seconden te gaan de lancering van een Falcon 9-raket geannuleerd. Reden voor het afblazen van de missie naar het internationale ruimtestation was een probleem in het tweede deel van de raket.

De lancering stond gepland voor vier uur zaterdagmiddag, Nederlandse tijd. Alhoewel aanvankelijk alles goed leek te gaan werd de missie dertien seconden voor lift off alsnog geannuleerd. Dat had vooral te maken met voorzorgsmaatregelen, nadat er een onregelmatigheid was gedetecteerd in de tweede fase van de raket. Volgens SpaceX-ceo Elon Musk is er "99 procent kans" dat er niets aan de hand is, maar zijn bedrijf wil er zeker van zijn dat de symptomen geen onderdeel zijn van een groter probleem dat de missie in gevaar zou kunnen brengen.

SpaceX had met de missie, onder de codenaam CRS-10, naar het internationale ruimtestation willen vliegen om daar onder andere apparatuur van NASA te zullen afleveren. Dat moest gebeuren vanaf hetzelfde lanceerplatform waarmee de Apollo 11 in de lucht werd geschoten en Neil Armstrong en Buzz Aldrin de eerste mensen op de maan werden. Vanaf dit platform wil SpaceX overigens in het vervolg elke twee tot drie weken een raket gaan lanceren.

Zondag krijgt SpaceX nog een kans om de missie alsnog tot een goed einde te brengen. In de middag staat een hernieuwde lancering gepland, die waarschijnlijk door zal gaan als het onderzoek naar de mogelijke problemen is afgerond.