Door Olaf van Miltenburg, maandag 30 januari 2017 16:22, 106 reacties • Feedback

Het percentage scholen van het voortgezet onderwijs dat informatica aanbiedt, is in vijf jaar tijd gedaald van zo'n 57 ŗ 58 procent tot 49 procent. Een van de redenen waarom minder scholen het keuzevak aanbieden, zou zijn dat er te weinig leraren zijn.

De daling van het percentage middelbare scholen met informatica als keuzevak blijkt uit cijfers van DUO, schrijft de NOS. Nog maar 49 procent van de scholen bood het vak in het afgelopen schooljaar aan. Vijf jaar geleden was dat 58 procent wat het vwo betreft en 57 procent bij de havo. In 2015 telde Nederland 638 middelbare scholen en in 2014 642, maar niet bekend is of die aantallen zijn gestegen of gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. Informatica is een keuzevak dat de scholen vrijwillig kunnen aanbieden.

De VO-Raad, de vereniging van middelbare scholen, schrijft de daling deels toe aan een tekort aan informaticadocenten. Volgend jaar kan een op de vijf plekken voor een informaticadocent niet opgevuld worden, schat onderzoeksbureau CentERdata. Wel zou het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot informaticadocent stijgen, maar onvoldoende om het tekort op te vangen.