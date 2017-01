Door Olaf van Miltenburg, donderdag 26 januari 2017 21:27, 44 reacties • Feedback

Submitter: Fluffyfluf

Op een akker in het Groningse Vierhuizen is de eerste test met een 5g-netwerk van start gegaan. Op het land zijn sensoren geplaatst waarmee de akkerbouwer de vruchtbaarheid van de grond en het vochtgehalte in de gaten kan houden.

Voorlopig gaat het nog om sensoren die op het land zijn geplaatst maar de bedoeling is dat deze onder de grond gestopt worden, zodat ook informatie over voedingsstoffen en temperatuur meegewogen kunnen worden. De gegevens die de sensoren via het 5g-netwerk versturen, kan de akkerbouwer gebruiken om bijvoorbeeld zaai-, mest- of oogstmomenten vast te stellen, meldt RTV Noord.

De 5g-netwerken moeten naast een hogere snelheid voornamelijk minder latency vertonen, zodat realtime-toepassingen binnen handbereik komen. Tien bedrijven en overheidsorganisaties maakten halverwege vorig jaar het voornemen bekend om 5g-testen in Noord-Groningen uit te voeren. Vijf akkerbouwers uit Noord-Groningen doen mee aan de proef 5Groningen.