Door Sander van Voorst, vrijdag 20 januari 2017 21:33, 19 reacties

In onder andere een Britse webwinkel is een Raspberry Pi-variant van Asus verschenen onder de naam 'Tinker Board'. Het bordje draait op een Rockchip RK3288-processor en heeft vier usb 2.0-poorten aan boord.

De processor heeft vier Cortex A17-kernen die draaien op maximaal 1,8GHz. Verder beschikt het apparaat over 2GB lpddr3-geheugen, dat is 1GB meer dan de Rasbberry Pi 3 Model B. Asus heeft het apparaat nog niet officieel aangekondigd, maar er zijn al wel verschillende sites met informatie over het Tinker Board te vinden.

Op het gebied van connectiviteit beschikt het Tinker Board over een gigabit-ethernetpoort en bluetooth 4.0 naast 802.11n-wifi. Daarnaast is er een scherm op aan te sluiten via een hdmi 2.0-poort en kan het bordje voorzien worden van aanvullende opslag met een micro-sd-kaart. Een 3,5mm-aansluiting is eveneens aanwezig. De prijs van het Tinker Board is volgens de vermelding 55 pond, wat neerkomt op ongeveer 64 euro. Daarmee is het duurder dan de meest recente Raspberry Pi, die ongeveer 40 euro kost.