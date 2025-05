Google Maps werd twintig jaar geleden uitgebracht

Precies twintig jaar geleden bracht Google zijn Maps-dienst uit. In Nederland kwam de kaartenapp pas een jaar later beschikbaar. Ook populaire functies als Street View waren eerst nog niet aanwezig. Maps wordt nu op maandelijkse basis door meer dan 2 miljard mensen gebruikt.

Toen Google zijn Maps-dienst op 8 februari 2005 als bèta uitbracht, kwam dat niet helemaal uit de lucht vallen. Een paar maanden eerder nam Google namelijk als zijn tweede acquisitie ooit de Australische start-up Where 2 Technologies over. De oprichters van dat bedrijf waren op dat moment al jaren bezig met de ontwikkeling van een prototype van digitale kaartsoftware genaamd Expedition.

In tegenstelling tot de toenmalige concurrentie werden de kaarten van deze software niet in real time gegenereerd, maar op voorhand getekend en opgedeeld in tegels van 256x256 pixels. Die tegels werden opgeslagen op de servers van het bedrijf. Alleen de kaarttegels die zichtbaar waren op het scherm werden ingeladen. Op die manier was Expedition veel sneller in gebruik dan veel soortgelijke diensten in die tijd, die bij iedere muisklik de hele statische kaart weer van voren af aan moesten inladen.

Eerste Google Maps-versie

Om verder te kunnen met de ontwikkeling van hun kaartendienst hadden de makers meer geld nodig. Zo kwamen ze eind 2003 bij Google terecht, dat interesse had om het hele bedrijf over te nemen om te kunnen concurreren met Yahoo Maps. Het is niet duidelijk voor welk bedrag Google Where 2 Technologies heeft overgenomen.

Hoewel Europeanen in eerste instantie nog weinig hadden aan Googles Maps-dienst, aangezien er enkel kaarten beschikbaar waren van de Verenigde Staten en Canada, viel al wel meteen op dat met Googles dienst 'veel vlotter te navigeren' was dan de concurrentie, schreef Tweakers destijds. Het zou nog meer dan een jaar duren voordat Europa op de kaart werd gezet. Pas in oktober 2006 werden bedrijven in Nederland geïndexeerd, waardoor het eindelijk mogelijk werd om het Tweakers-kantoor op te zoeken. Via de Java-applicatie werd het rond dezelfde tijd ook mogelijk om Maps (in beperkte mate) te gebruiken op mobiele telefoons.

Een jaar later kwam de Street View-dienst beschikbaar, zodat je ook op straatniveau kon navigeren. Daar was overigens nog wel wat om te doen, aangezien sommige mensen van mening waren dat Google hiermee de privacy van mensen (en katten) schond. Als antwoord daarop werden gezichten en kentekenplaten wazig gemaakt, maar onder meer in Duitsland werden door privacyzorgen lange tijd geen Street View-beelden gemaakt. Inmiddels wordt de dienst daar wel weer aangeboden.

In hetzelfde jaar kwam Google Maps beschikbaar voor iPhones en een jaar later verscheen de app voor de eerste Android-versie. In 2012 verving Apple Googles Maps-dienst als de standaard navigatie- en plattegronddienst door zijn eigen Kaarten-alternatief.

Google voegt ieder jaar wel meerdere updates toe aan zijn dienst. Enkele grote toevoegingen waren bijvoorbeeld wandelroutes, live verkeersinformatie, offlinenavigatie en een snelheidsmeter bij het rijden. Onlangs werd het onder andere mogelijk om incidenten op de weg te melden en om met AI bepaalde steden in 3d te bekijken.