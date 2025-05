Speedrunner slaat Mike Tyson in Punch-Out in twee minuten K.O.

In het echt moet je de kachel niet aanmaken met bokser Mike Tyson, maar ook virtueel moet je de vechtersbaas niet onderschatten. Jarenlang stond de NES-game Mike Tyson's Punch-Out bekend als game met een van de moeilijke bossfights ooit, maar speedrunner Summoning Salt heeft hem nu in minder dan twee minuten K.O. geslagen.

Youtuber en speedrunner Summoning Salt sloeg Mike Tyson in 1:59,97 minuten knock-out in de Nintendo-game uit 1987. Hij noemt dat 'zijn grootste gameprestatie die hij ooit heeft behaald'. Het is ook een hele prestatie: Mike Tyson staat in zijn eigen NES-game Punch-Out bekend als een van de moeilijkste bossfights van alle Nintendo-consoles, zelfs als spelers hem niet zo efficiënt mogelijk proberen te verslaan.

Summoning Salt probeerde Tyson niet alleen te verslaan, maar dat ook in recordtijd te doen. Minder dan twee minuten, dat zou in theorie mogelijk moeten zijn, concludeerde hij. Drie minuten volgens de klok in het spel overigens, die veel sneller loopt dan de echte tijd. Twee minuten is haalbaar, dacht de YouTuber, want die wist sinds 2020 al meerdere keren een K.O. in precies twee minuten te halen, naast 'honderden keren' een tijd van twee minuten en een of twee seconden. Summoning Salt zegt voor zijn nieuwe record niet veel anders te hebben gedaan dan in eerdere gevechten, behalve dat hij heel veel geluk had. Het kostte hem naar eigen zeggen '15.000 pogingen gedurende vijf jaar'

De kunst van het vechten zit in perfecte timing; daarvoor moet de speler 21 keer een perfecte uithaal doen, binnen een timing van een zestigste van een seconde. In dat geval doet de speler maximale schade; een iets slechtere timing is iets minder schade. Ook moet de speler tien slagen van Tyson perfect ontduiken.

Summoning Salt had echter ook heel veel geluk. De virtuele Tyson kan op verschillende manieren een klap uitdelen die verschillende lengtes hebben. Een random number generator bepaalt welke slag Tyson doet. De kleinste slag duurt acht frames of ongeveer 0,4 in-game seconden. Tijdens zijn recentste poging gaf Tyson in de eerste helft van de wedstrijd allemaal maar zulke korte slagen; iets waarvan Summoning Salt zegt dat het een op de 1600 keer voor komt. Later kwamen daar ook nog enkele andere toevalstreffers bij die volgens hem eens per 10.000 gevechten plaatsvinden.

Met die combinatie van geluk en een bijna perfecte timing wist Summoning Salt dus een record te behalen dat gelijk staat aan de marathon onder de twee uur lopen of de drie-minuten-mijl rennen. Hij zegt het record niet verder te willen verbreken. "Het wordt waarschijnlijk ooit verbroken, waarschijnlijk door nog perfectere slagen en meer geluk in de laatste fase", zegt hij.

Update, 17.14 - Summoning Salt werd in het artikel aanvankelijk Summoning Alt genoemd.