Modder implementeert raytracing voor alle lichten in Quake II en haalt 60fps

Een modder is erin geslaagd om een goed werkende implementatie van raytracing te verwerken in Quake II. Met behulp van een Geforce RTX-videokaart en een filtertechniek die efficiëntie verbetert, weet hij voor elkaar te krijgen dat alle lichteffecten raytraced worden en de game speelbaar blijft.

De modder heeft de path tracer verwerkt in de Q2PRO-client, een client die onder andere zorgt dat de game compatible blijft met modernere hardware en software. De tracer staat ook op GitHub voor iedereen die onder de motorkap wil kijken. Het gaat om 12.000 regels code die de gehele graphics code van het origineel uit 1997 vervangen.

Het resultaat mag er wezen: warme, gloeiende lichteffecten met zachte randen, het licht van wandlampen kaatst van de vloer af, maar binnenin de kern van die reflectie is de weerspiegeling van die lampen goed te zien. Het is een schril contrast, om zo'n nieuwe grafische techniek te zien werken zij-aan-zij met textures en models uit 1997. De Duitse modder koos Quake II omdat het een lange voorgeschiedenis heeft met mods en het daarom een goede sandbox zou zijn voor dit soort experimenten.

Voor wie meer wil weten over het project, de Duitser, Christoph Schied, heeft een uitgebreide website met informatie online gezet, compleet met twee demovideo's, meerdere screenshots en een download voor wie het zelf wil proberen. Een RTX-videokaart is wel vereist. Schied gebruikte zelf een RTX 2080 Ti. Een voorbeeld van een modernere game die raytracing gebruikt, is Battlefield V.