Software-update: Apache OpenOffice 4.1.15

Apache OpenOffice logo Versie 4.1.15 van OpenOffice is uitgekomen. Dit opensource-officepakket is in 1984 begonnen als StarOffice. In 1999 is het in handen van Sun Microsystems gekomen en vervolgens is het in 2010 bij Oracle terechtgekomen. Nadat een groot aantal ontwikkelaars naar LibreOffice waren overgestapt uit onvrede over hoe Oracle dit project aanstuurde, is de broncode uiteindelijk aan de Apache Software Foundation gedoneerd. OpenOffice wordt geleverd met een tekstverwerker (Writer), een spreadsheetprogramma (Calc), een presentatieprogramma (Impress), een tekenprogramma (Draw), een databaseprogramma (Base) en een programma om wetenschappelijke notaties te maken (Formula). De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Improvements/Enhancements
  • Writer: Set firstline auto indent to 2 charaters for Chinese language
Bug Fixes
  • Basic: Fixed error in help text for function "len"
  • Writer: Dialog "Bullets & Numbering: The tooltip for the first numbering type is shown as "Number %NUMBERINGSAMPLE"
  • Writer: MS Word import - CJK numbering ordered list fallback to Arabic numerals
  • Calc: Function wizard - Spelling error for function "PROB"
  • Calc: Cannot save document as ODS (AOO builds using non-Latin alphabets, due to changes of transliteration rules at runtime)
  • Calc: Displacement problem with related formulas when moving cells
  • Math: Do not remove outer braces
  • Math: Existing command text is repeated when formula is inserted
  • General: Some glyphs are not replaced by GSUB table from OpenType font
  • Basic: Image control - Wrong picture in Help
  • Code: Possible access to unintended variable in "openoffice/main/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cxx" line 940
  • Code: Remove extra files from source package (clog, config.out)

For a complete overview of all resolved issues, please see the list in Bugzilla.

Versienummer 4.1.15
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Apache
Download https://www.openoffice.org/download
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 23-12-2023 20:04 41

23-12-2023 • 20:04

41

Bron: Apache

Update-historie

11-11 Apache OpenOffice 4.1.16 31
12-'23 Apache OpenOffice 4.1.15 41
02-'23 Apache OpenOffice 4.1.14 17
07-'22 Apache OpenOffice 4.1.13 50
05-'22 Apache OpenOffice 4.1.12 16
10-'21 Apache OpenOffice 4.1.11 7
04-'21 Apache OpenOffice 4.1.10 4
02-'21 Apache OpenOffice 4.1.9 47
11-'20 Apache OpenOffice 4.1.8 26
09-'19 Apache OpenOffice 4.1.7 44
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Reacties (41)

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Qalo 23 december 2023 22:07
De omvang van OpenOffice ten opzichte van LibreOffice (OpenOffice heeft ruim twee keer zo veel installatieruimte nodig) heeft het bovendien ook veel minder functionaliteit ten opzichte van LibreOffice. LibreOffice is gewoon een veel moderner kantoorpakket die actief onderhouden wordt. OpenOffice nauwelijks nog.

Misschien is het wel zinvol om nog even in beeld te laten zien dat OpenOffice en LibreOffice inmiddels niet meer hetzelfde programma is. Dat is pijnlijk duidelijk te zien in DIT bestand.

UPDATE: Link aangepast. Bestand was vroegtijdig verwijderd.

[Reactie gewijzigd door Qalo op 22 juli 2024 14:31]

PrimusIP @Qalo24 december 2023 00:14
Waarom krijgt OO nog de aandacht hier. Er zijn verschillende redenen alerte. Die worden gebruikt die geen aandacht krijgen en dat is ook geen ramp want je kunt niet alle software benoemen. Ik denk bijvoorbeeld aan Anaconda of Xcode, waar je hier nooit wat over hoort. Maar inmiddels denk ik dat OO minder relevant is als die software.
beerse @PrimusIP24 december 2023 12:10
Laat ik beginnen met een wedervraag: Waarom lees jij dit artikel? En waarom neem je de moeite om te reageren? Er is heel veel software dat hier op tweakers wel aandacht krijgt maar waarvan ik vermoed dat het gebruik onder tweakers sterk is afgenomen. Die software krijgt praktisch geen reacties, zeker niet zoals deze.

OpenOffice heeft om diverse redenen hier op tweakers nog aandacht. Het voornaamste is wel dat het hier geschiedenis heeft en dat er nog steeds voortgang in zit. Daarnaast zijn er volgens mij best nog wel actieve gebruikers. Vooral bedrijven kunnen de apache licentie een voordeel vinden.

En misschien zijn er nog documenten van oude/antieke software die in OpenOffice nog wel ondersteuning hebben en onder LibreOffice niet meer.
sebati
@beerse25 december 2023 12:38
Vooral bedrijven kunnen de apache licentie een voordeel vinden.
Bedrijven zijn meestal geinteresserd in continuiteit en ondersteuning. Ondersteuning, ontwikkeling, implementatie binnen LO is voor bedijven juist eenvouding omdat er verschillende partijen een enterprise level versie uitbrengen (Collabora Office, LibreOffice power bij Allotropia, etc) met long-term-support en snelle bugfix mogelijheden. Daarnaast zijn er veel gecertificeerde ontwikkelaars die je voor ontwikkeling aan LO kunt inhuren en heeft The Document Foundation een aantal ontwikkelaars in dienst die aan core-services binnen LO werken ; zaken die commercieel minder interessant zijn, maar wel relevant voor toepassingen binnen LO en het framework zoals ondersteunende functionaliteit voor gehandicapten.
En misschien zijn er nog documenten van oude/antieke software die in OpenOffice nog wel ondersteuning hebben en onder LibreOffice niet meer.
LibreOffice ondersteund meer documentformaten dan OO en heeft de meeste filters die OO dan ondersteund ook veeal verbeterd. The Document Foundation heeft voor het ondersteunen van verschillende documentformaten onder meer The Document Liberation Project onder hun hoede, waar verschillende oplossingen gebruik van maken.
sfranken @PrimusIP24 december 2023 01:28
Een stukje historie, misschien? Het pakket staat al in de meuktracker sinds het prille begin. Misschien een goed idee om bij @Drobanir door te geven dat dit pakket eigelijk EOL is en dus geschrapt mag/kan worden? Zover ik weet worden nieuwe releases van LO ook meegenomen, dus het is niet alsof er dan wat wegvalt..
mrmrmr @sfranken24 december 2023 03:56
Er gebeurt niet heel veel, maar toch wel wat. Het is nog niet dood.
sspiff @mrmrmr24 december 2023 06:44
Als je een beetje dieper duikt, zie je dat die changes enkel whitespace veranderen, of constanten vervangen door hun waarde rechtstreeks te gebruiken. Allemaal door dezelfde account, vermoedelijk een bot.

Om dan later die wijzigingen ook terug te draaien. En opnieuw toe te passen.

Echte veranderingen heb ik niet meteen terug gevonden.

Geen idee waarom ze dit doen, maar wellicht om de indruk te geven dat het ding actief ontwikkeld wordt terwijl dit niet zo is?
mbb @sspiff24 december 2023 09:49
Vertrouwen wekken in de repository, zodat ze ooit malware kunnen injecteren zonder dat het direct opvalt?
scholtnp @sspiff24 december 2023 20:33
Allemaal door dezelfde account, vermoedelijk een bot.
Na 2015 is het feitelijk een éénmansproject volgen github, of misschien beter een éénbotsproject...?
Volgens openhub zijn er iets meer contributors, maar het zijn inderdaad voornamelijk XML wijzigingen.
Geen idee waarom ze dit doen, maar wellicht om de indruk te geven dat het ding actief ontwikkeld wordt terwijl dit niet zo is?
Ze houden vooral zichzelf voor de gek dan, vrijwel ieder ander persoon is al overgestapt.
bzzzt @sspiff24 december 2023 20:56
Geen idee waarom ze dit doen, maar wellicht om de indruk te geven dat het ding actief ontwikkeld wordt terwijl dit niet zo is?
Er wordt wel wat druk uitgeoefend op de Apache stichting om op z'n minst mensen naar de wel onderhouden fork te verwijzen, zie bv. de beroemde "open letter to Apache OpenOffice" van 3 jaar geleden. Alleen kan Apache projecten niet zomaar sluiten, alleen maar wanneer er geen enkele activiteit meer is.
Kennelijk zijn er mensen die belang hebben bij de huidige situatie die daarom af en toe eens een paar knoppen indrukken.
VirtualGuineaPig @PrimusIP26 december 2023 11:28
Zoalng Tweakers maar blijft schrijven dat " Dit opensource-officepakket is ontstaan als afsplitsing van OpenOffice" zal het hooghouden van OpenOffice nog wel doorgaan
Damic @Qalo24 december 2023 12:32
Filebin
This bin is no longer available. Terug beschikbaar

[Reactie gewijzigd door Damic op 22 juli 2024 14:31]

Qalo @Damic24 december 2023 14:42
Ik zag het. Apart, maar ik heb de link aangepast zodat deze weer wel te downloaden is.
sfranken 23 december 2023 20:14
Als ik zo het aantal fixes en (nieuwe) features zie, plus de tijd tussen deze en de vorige release (februari) kom ik wel tot de conclusie dat OO eigelijk zo goed als dood is, vooral nu iedereen en z'n grootmoeder is overgestapt op LO
TheekAzzaBreek @sfranken23 december 2023 23:47
Als ik zo het aantal fixes en (nieuwe) features zie, plus de tijd tussen deze en de vorige release (februari) kom ik wel tot de conclusie dat OO eigelijk zo goed als dood is, vooral nu iedereen en z'n grootmoeder is overgestapt op LO
Dat was eigenlijk al duidelijk tegen de tijd dat Oracle de ruïne bij Apache dumpte, dik 10 jaar geleden.
De meeste ontwikkelaars waren toen al overgestapt.

Voor zover ik kan vinden zijn er geen bedrijven die OO nog steunen, maar er zijn nog steeds wat ontwikkelaars. Dan zou ik wel eens willen weten wat die mensen drijft. 10 jaar sleuren aan een dood paard, daar moet toch iets achterzitten.
sfranken @TheekAzzaBreek24 december 2023 01:25
Jep. Al zat er in de eerste paar jaar nog wel wat meer kracht achter. Het is pas echt de laatste 2 a 3 jaar dat het écht trekken aan een dood paard is. Goed, er zijn ook zover ik weet geen linux distros meer die OO nog standaard meeleveren, dus daar komt ook niks meer uit voort.

Hier is "uit het oog uit het hart" wel een beetje van toepassing.
jan-marten @sfranken23 december 2023 20:28
Ik kon hier helaas niet aan wennen en ben een paar jaar geleden voor privégebruik overgestapt naar onlyoffice. https://www.onlyoffice.com/nl/. Is ook open source en gratis vziw.

[Reactie gewijzigd door jan-marten op 22 juli 2024 14:31]

VirtualGuineaPig @jan-marten24 december 2023 10:10
Interessant alternatief, kende het al een tijdje maar nu nog eens heel goed bekeken. De UI ziet er gelikt uit. Maar dat is uiteindelijke een kwestie van smaak.
Toch wel wat opvallende zaken:
de vertalingen zijn wat klungelig. Als je de website bekijkt dan vallen er diverse taalfouten op ("het meest complete office suite", uhoh: de suite ... "Ontworpen om samenwerking gemakkelijk te maken" gemakkelijk? zeg gewoon makkelijk)
UI volledig opgebouwd uit JavaScript elementen. En voor d plug-in ontwikkelaars: Clippy is back! (https://api.onlyoffice.com/plugin/example/clippy)
Na veel zoeken de sourcecode gevonden (https://github.com/ONLYOFFICE/DesktopEditors) en een licentie (GNU-Affero: https://onlyo.co/38YZGJh)
Qalo @VirtualGuineaPig24 december 2023 14:55
Laat je je alleen niet misleiden door het uiterlijk van ONLYOFFICE. Het mag dan wel erg lijken op MS Office, maar veel mensen denken dan meteen dat het ook betere software is dan LibreOffice. Aangezien alle alternatieve kantoorpakketten afhankelijk zijn van reverse engineering van OOXML, kampen ze stuk-voor-stuk met hetzelfde euvel: een deel van een OOXML-container is binaire code, en die kan alleen Microsoft uitlezen. Dat maakt dat qua uitwisselbaarheid ONLYOFFICE het dus niet beter doet dan bijvoorbeeld LibreOffice. Maar dat wordt soms wel beweerd. Uit de praktijk en uit vele testen die ik met andere pakketten heb gedaan bleek dat geenszins het geval. MITS er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals het hanteren van stijlen en lettertypen die MS Office ook aan boord heeft of in ieder geval op het systeem geïnstalleerd staat, doet LibreOffice het eigenlijk nog het beste, over de gehele breedte gezien.

Het is een utopie, maar als die ene partij (Microsoft) nu toch eens over zou stappen op ODF en OOXML helemaal loslaat, dan is de hele wereld verlost van een probleem en kan IEDEREEN zijn/haar kantoorpakket naar keuze gebruiken zonder bang te hoeven zijn voor layoutproblemen. Dan is alles met elkaar uitwisselbaar, ongeacht wel kantoorpakket je gebruikt. Waarom Microsoft daar niet toe gedwongen kan worden is mij een raadsel. Alhoewel: ook weer niet echt, want geld bepaalt alles. OOXML is namelijk ook niet geheel eerlijk door het ISO als standaard gecertificeerd. ;)
Alex3 @VirtualGuineaPig24 december 2023 17:51
Wat is er mis met "gemakkelijk"? Het is afgeleid van "gemak", niet van "mak". In mijn woordenboek staat bij "makkelijk": zie gemakkelijk.
basseytje @jan-marten23 december 2023 20:31
Hier had ik nog nooit van gehoord, maar dit ziet er al een stuk moderner uit dan OpenOffice of Libre Office.
Fuzzillogic @basseytje23 december 2023 20:59
Vziw is het standaardformaat van ONLYOFFICE OOXML, hetzelfde als van Microsoft 365 (or whatever ze het tegenwoordig noemen). OOXML is vrij letterlijk een gekochte standaard, en als je het formaat eens bekijkt, dan is het gewoon een draak.

Het zal de meeste gebruikers worst wezen, ik weet het, maar voor mij is native ondersteuning van ODF een sterke pré.

En "moderner" != "beter". Ik kan het wel waarderen als ze "UX designers" weghouden van dingen die gewoon goed werken.

[Reactie gewijzigd door Fuzzillogic op 22 juli 2024 14:31]

sfranken @Fuzzillogic24 december 2023 01:26
Een van de mooie dingen (vind ik) in LO is dat je dus al ruime tijd kunt kiezen tussen de klassieke stijl (met menubalken) of een ribbon interface (en een aantal variaties daarop). Dat vind ik zelf mooi, dat je kan kiezen wat het lekkerst werkt voor je. Er zijn mensen die zijn opgegroeid met de ribbon interface en dat dus prefereren.
Verwijderd @basseytje24 december 2023 12:59
Als je het mij vraagt ziet het er een stuk beter uit als Libreoffice en OpenOffice.
Ook vind ik de overstap van MSOffice naar OnlyOffice een stuk makkelijker. Ik kan sommige (eenvoudige) functies maar lastig terugvinden in LibreOffice.

Ik heb beide pakketten geïnstalleerd, maar neig meer naar OnlyOffice.

Ik weet niet of het ook in het LibreOffice pakket zit, maar vind de tabbladen voor Document en Spreadsheet ook fijner werken, dan aparte vensters. Je kunt deze altijd los trekken naar apart venster, en terug plaatsen als dat nodig is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:31]

sfranken @jan-marten23 december 2023 20:39
Mag ik dan vragen waar je niet aan kon wennen? Zeker in het begin was LO een 1:1 kopie van OO. Het is pas een paar jaar dat er echt (grote) wijzigingen inkomen.

Ik heb zelf ook naar OnlyOffice gekeken, maar eh.. Lijkt veel te veel op MS Office. Als je dat wilt, leuk, maar ook LO heeft een ribbon interface.
sebati
@Username345782925 december 2023 12:46
clusterfuck van lelijke icoontjes
Je slaat imo een beetje door; je kunt prima een andere iconset kiezen wanneer je de standaard iconset op het door jouw gebruikte platform niet mooi genoeg vind. Gebruik zelf Sifr Dark vaak in Dark-Mode.

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door sebati op 22 juli 2024 14:31]

Username3457829 @sebati25 december 2023 18:27
God man, dat ziet er zelfs nog erger uit. Net een onoverzichtelijke circustent met een wirwar aan miljoen toeters en bellen (iconen). Ze houden daar niet van UI designers volgens mij.

Nee OnlyOffice is echt een verademing al sinds jaren.

[Reactie gewijzigd door Username3457829 op 22 juli 2024 14:31]

beerse @sfranken24 december 2023 20:02
Zojuist uit pure nieuwsgierigheid de website eens bekeken. https://www.openoffice.org/nl/why/ is volgens mij al 10 jaar niet meer bijgewerkt. Links onder wordt nog verwezen naar office 2003 dat in 2014 end of life is...
divvid 23 december 2023 21:55
Als ze nou eens al die energie die in OO gaat in LO zouden stoppen… af en toe mag je best projecten laten ‘inslapen’ als ze eraan toe zijn
sebati
@divvid25 december 2023 13:07
Er is een klein groepje die-hards die doorgaan met OO omdat ze vinden dat TDF/LO schuld hebben aan de fork die is ontstaan nadat OO in de handen van Oracle kwam en als gevolg daarvan uiteindelijk bij ASF terechtkwam. Daarmee gaan ze volledig voorbij aan het feit dat "de problemen" al veel eerder waren ontstaan. De overname van OO door Oracle kwam voor een groot deel van de ontwikkelaars precies op het goede moment om de 'branche' (Go-OO,die al jaren bestond en door alle Linux distributies werd gebruikt) te formaliseren in LibreOffice met TDF als stichting om dat gelang te behartigen. Maar je gaat dit groepje met een missie er nu eenmaal lastig van ovetuigen dat twee pakketten onderhouden "niet zinnig" is... aan de andere kant, zij zien dit als hun hobby dus wie houd ze tegen.

Edit: link Go-OO

[Reactie gewijzigd door sebati op 22 juli 2024 14:31]

divvid @sebati25 december 2023 13:09
Dank je wel voor de achtergrond
sspiff @divvid24 december 2023 07:12
Hier gaat nauwelijks nog energie in. Lijkt er op dat OO in maintenance mode is en de meeste commits zijn nep.
Gerard001a 24 december 2023 10:18
Vraag me af of dit nog steeds gebaseerd is op JavaScript
Jaren geleden al overgegaan naar LibreOffice, werkte voor mij beter :)
Zo zie je maar we hebben allemaal onze voorkeuren en is er voor allen wel een fijn werkend programma beschikbaar.
Blijf het geweldig vinden dat er nog steeds mooie freeware pakketten zijn en worden bijgewerkt door de ontwikkelaars _/-\o_
sspiff @Gerard001a24 december 2023 10:40
OpenOffice was en is nog steeds in Java gemaakt. Niet javascript. In LibreOffice is ook nog een deel niet herschreven, namelijk de template engine. Die werkt dan ook enkel als je ook Java installeert.
Gerard001a @sspiff24 december 2023 12:06
Ja, je hebt gelijk, het is Java.
Nogal omslachtig weet ik nog, eerst altijd java installeren voordat alles goed werkte :/
Daarom ben ik persoonlijk blij met LibreOffice :)
bzzzt @sspiff24 december 2023 21:03
OpenOffice was en is nog steeds in Java gemaakt.
Veruit de meeste code van Open- en LibreOffice is C++. Java is gebruikt voor wat uitbreidingen, voornamelijk voor de database component (die niet veel mensen gebruiken).
Er was overigens een mogelijkheid voor JavaScript plugins, maar die maakt gebruik van de JavaScript functionaliteit van het Java platform wat in moderne Java versies niet meer ondersteund wordt.
edzard 24 december 2023 02:11
OO sinds jááren in gebruik. Ze waren toendertijd (200?) de enigen die Lotus-123 bestanden konden inlezen.
Heb LO al tijden geprobeerd (en nog steeds), Maar OO is voor mij nog steeds de utility om te gebruiken.
Ik blijf issues houden met fonts/kleuren/kaders/spacing..... LO doet niet wat ik wil, ergo... 'k blijf lekker bij OO (as long as it lasts).

[Reactie gewijzigd door edzard op 22 juli 2024 14:31]

thalx 24 december 2023 13:27
En toch gebruik ik nog steeds Open Office ondanks dat de ontwikkeling wat stroperiger verloopt. Na meerdere malen Libre Office geprobeerd te hebben op verschillende computers in verschillende periodes, is mijn conclusie toch dat Libre Office op de één of andere manier bij mij vele malen vaker vastloopt dan Open Office.
sebati
@thalx25 december 2023 12:52
Gebruik zelf LO dagelijks op verschillende systemen (Lin, Win, VDI) en loopt nooit vast. Ooit een crash gehad met een beta versie en na dit in bugzille gemeld te hebben was het binnen een aantal dagen opgelost.
killerdemon 25 december 2023 15:28
LibreOffice is hier de voortzetting van. Ik snap niet dat ze nog resources aan OpenOffice besteden.

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