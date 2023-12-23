Versie 4.1.15 van OpenOffice is uitgekomen. Dit opensource-officepakket is in 1984 begonnen als StarOffice. In 1999 is het in handen van Sun Microsystems gekomen en vervolgens is het in 2010 bij Oracle terechtgekomen. Nadat een groot aantal ontwikkelaars naar LibreOffice waren overgestapt uit onvrede over hoe Oracle dit project aanstuurde, is de broncode uiteindelijk aan de Apache Software Foundation gedoneerd. OpenOffice wordt geleverd met een tekstverwerker (Writer), een spreadsheetprogramma (Calc), een presentatieprogramma (Impress), een tekenprogramma (Draw), een databaseprogramma (Base) en een programma om wetenschappelijke notaties te maken (Formula). De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Improvements/Enhancements Writer: Set firstline auto indent to 2 charaters for Chinese language Bug Fixes Basic: Fixed error in help text for function "len"

Writer: Dialog "Bullets & Numbering: The tooltip for the first numbering type is shown as "Number %NUMBERINGSAMPLE"

Writer: MS Word import - CJK numbering ordered list fallback to Arabic numerals

Calc: Function wizard - Spelling error for function "PROB"

Calc: Cannot save document as ODS (AOO builds using non-Latin alphabets, due to changes of transliteration rules at runtime)

Calc: Displacement problem with related formulas when moving cells

Math: Do not remove outer braces

Math: Existing command text is repeated when formula is inserted

General: Some glyphs are not replaced by GSUB table from OpenType font

Basic: Image control - Wrong picture in Help

Code: Possible access to unintended variable in "openoffice/main/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cxx" line 940

Code: Remove extra files from source package (clog, config.out) For a complete overview of all resolved issues, please see the list in Bugzilla.