Versie 32.5.2 van Pale Moon is uitgekomen. Deze webbrowser is ooit begonnen als een fork van Mozilla Firefox. Door optimalisaties voor moderne hardware en het weglaten van Accessibility-features en Parental Controls presteerde hij toen een stuk beter. Ook was er een 64bit-versie beschikbaar, ruim voordat Mozilla deze zelf aanbood. Intern werkt het op Goanna, een van Mozilla's Gecko afgeleide browserengine. De browser is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en als bèta ook voor FreeBSD.
Vanaf versie 30 identificeert de browser zich naar buiten toe weer als een Firefox-browser, wat het eenvoudiger moet maken om oudere browserextensies te gebruiken. De download van Pale Moon is alleen in het Engels; een apart Nederlands taalbestand is beschikbaar. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:
Changes/fixes:
- Removed the standard Twitter/X user-agent override because they decided to block us on it.
- Added preferences for the user to control whether or not the tab page title should be included in the window title or not. In Private Browsing mode, the default is now to not show the title in the window. This was done to avoid potential leakage to system logs (e.g. GNOME shell logs or Windows event logs) of websites visited through the recorded window title. The new preferences are
privacy.exposeContentTitleInWindowand
privacy.exposeContentTitleInWindow.pbmfor normal mode and Private Browsing mode, respectively.
- Fixed several crashes in DOM and relating to dynamic JavaScript module imports.
- Removed a restriction on Fetch preflight redirects, following a spec update.
- Improved the handling of web workers if they get aborted mid-action.
- Security issues addressed: CVE-2023-6863, CVE-2023-6858 and several others that do not have a CVE number.
- UXP Mozilla security patch summary: 4 fixed, 2 DiD, 1 rejected (which was DiD at best), 1 postponed (low risk), 22 not applicable.