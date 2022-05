Versie 4.1.12 van OpenOffice is uitgekomen. Dit opensource-officepakket is in 1984 begonnen als StarOffice. In 1999 is het in handen van Sun Microsystems gekomen en vervolgens is het in 2010 bij Oracle terechtgekomen. Nadat een aantal ontwikkelaars uit onvrede over hoe Oracle dit project aanstuurde naar LibreOffice is overgestapt, is uiteindelijk de broncode aan de Apache Software Foundation gedoneerd. OpenOffice wordt geleverd met een tekstverwerker (Writer), een spreadsheetprogramma (Calc), een presentatieprogramma (Impress), een tekenprogramma (Draw), een databaseprogramma (Base) en een programma om wetenschappelijke notaties te maken (Formula). De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Improvements/Enhancements Zoom in Page Preview - negative values were treated as max factor

File selection box too small in Navigator

Several corrections in translations

Visual improvements in Sidebar Bug Fixes Search for strings in date formats fails

Rendering for extrusion depth of custom shapes was wrong For a complete overview of all resolved issues, please see the list in Bugzilla.