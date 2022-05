Hamrick Software heeft versie 9.7.85 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 6800 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

Changes in VueScan version 9.7.85 Fixed problem with watermarks in Basic Edition

Fixed problem with some AirPrint/Scan scanners

Fixed problem with some models of Plustek OpticPro A320E

Optimized eject direction of film strips on some PIE/Reflecta scanners

Fixed problem with duplex scanning on Canon P-208 scanners

Fixed problem with some Fujitsu document scanners