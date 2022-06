Versie 4.1.8 van OpenOffice is uitgekomen. Dit opensource-officepakket is in 1984 begonnen als StarOffice. In 1999 is het in handen van Sun Microsystems gekomen en vervolgens is het in 2010 bij Oracle terechtgekomen. Nadat een aantal ontwikkelaars uit onvrede over hoe Oracle dit project aanstuurde naar LibreOffice is overgestapt, is uiteindelijk de broncode aan de Apache Software Foundation gedoneerd. OpenOffice wordt geleverd met een tekstverwerker (Writer), een spreadsheetprogramma (Calc), een presentatieprogramma (Impress), een tekenprogramma (Draw), een databaseprogramma (Base) en een programma om wetenschappelijke notaties te maken (Formula). De release notes voor versie 4.1.8 zien er als volgt uit:

Nieuwe mogelijkheden In deze uitgave zijn geen nieuwe mogelijkheden opgenomen Verbeteringen De OpenOffice SDK kan nu worden gebouwd met Java 8

Diverse problemen opgelost

Woordenboeken bijgewerkt Beveiliging CVE-2020-13958 Apache OpenOffice - Onbeperkte acties leiden tot willekeurig uitvoering van code in gemaakte documenten Van belang zijnde verbeteringen Kan geen .dib-afbeeldinbgen invoegen in documenten

Kan niet verbinden met MediaWiki in dialoogvenster Opties

Dialoogvenster Woorden tellen: Laatste cijfer aan de rechterkant afgebroken

PDF Export crasht voor lettertypen Source Han Sans / Noto CJK

Oplossing voor "Het wachtwoord is niet juist. Het bestand kan niet worden geopend."

Bijgewerkte lettertypen DejaVu

Quicktime vervangen door MacAVF

Probleem met lay-out van dialoogvenster "Oplosser"

AOO Writer - probleempje met spellingcontrole Voor een volledig overzicht van alle opgeloste problemen, bekijk de lijst in Bugzilla Bijgewerkte woordenboeken Asturiaans (ast) *

Deens (da) *

Engels (en-GB)

Litouws (lt) * * Wanneer u uw installatie van AOO bijwerkt zou u nog oude woordenboeken tegen kunnen komen. Zorg er voor die te verwijderen. Voor een volledige lijst van beschikbare talen en taalpakketten, klik hier. Bekende problemen voor gebruikers van macOS Apache OpenOffice 4.1.8 zou gevlagd kunnen worden door de mogelijkheid Gatekeeper in Mac OS X. Dit is een nieuwe mogelijkheid om te helpen bij de beveiliging tegen malware op systemen van Mac. Voor OS X tot en met 10.11 "El Capitan": Er wordt een procedure uitgelegd op de volgende koppeling om toepassingen, die niet zijn geïnstalleerd via de Mac App store, toch toe te staan te worden uitgevoerd. Bekijk het artikel van Mac support. Voor macOS X 10.12 "Sierra" en hoger: In Finder, Control-klik of klik met rechts op het pictogram van de app. Selecteer Open boven in het contextmenu dat verschijnt. Klik op Open in het vak van het dialoogvenster. Indien daarnaar gevraagd, voer de naam en het wachtwoord van de beheerder in. Dit is alleen nodig als u Apache OpenOffice voor de eerste keer opstart.

Vanwege een bekend probleem in installaties van Oracle Java van Apache OpenOffice op macOS die niet de verouderde Apple Java 6 hebben geïnstalleerd waardoor die niet in staat zijn Oracle Java 7 en 8 te herkennen. Als het niet mogelijk is bij te werken naar Java 9, installeer dan de verouderde versie van Apple Java vanaf de volgende koppeling: Legacy Apple Java 6. Dit stelt die gedeelten van AOO, die Java nodig hebben, in staat correct te worden uitgevoerd. Bekende problemen voor gebruikers van Windows Apache OpenOffice 4.1.8 ondersteunt Java 8 (32-bit), wat de aanbevolen configuratie is, maar (speciaal op 64-bit Windows) u zou waarschuwingen kunnen krijgen over het feit dat de versie van Java defect zou zijn. In dat geval, download en installeer het Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package.