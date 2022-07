Versie 4.1.13 van OpenOffice is uitgekomen. Dit opensource-officepakket is in 1984 begonnen als StarOffice. In 1999 is het in handen van Sun Microsystems gekomen en vervolgens is het in 2010 bij Oracle terechtgekomen. Nadat een aantal ontwikkelaars uit onvrede over hoe Oracle dit project aanstuurde naar LibreOffice is overgestapt, is uiteindelijk de broncode aan de Apache Software Foundation gedoneerd. OpenOffice wordt geleverd met een tekstverwerker (Writer), een spreadsheetprogramma (Calc), een presentatieprogramma (Impress), een tekenprogramma (Draw), een databaseprogramma (Base) en een programma om wetenschappelijke notaties te maken (Formula). De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Improvements/Enhancements Visual improvements in Print Preview Highlighted Bug Fixes Inconsistent labeling of unsaved documents

Opening ODF document from LibreOffice 7 displays error Updated Dictionaries Danish (da)

English (en-GB)