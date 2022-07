Versie 11.23 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.23: Format local file times with no limits on time span

Deferred child item failure when traversing MTP folder

Fixed occasional wrong thumbnail orientation for MTP

Support additional image formats for MTP preview (e.g. CR2)

Fixed folder pair window being squashed after text size increase

Fixed wrong folder pair order when loading config (Linux)

Fixed some images being stretched on high-DPI monitors

Fixed config panel tab text being mirrored in RTL layout

Fixed parsing file times one second before Unix epoch (Gdrive, FTP)