Versie 4.1.9 van OpenOffice is uitgekomen. Dit opensource-officepakket is in 1984 begonnen als StarOffice. In 1999 is het in handen van Sun Microsystems gekomen en vervolgens is het in 2010 bij Oracle terechtgekomen. Nadat een aantal ontwikkelaars uit onvrede over hoe Oracle dit project aanstuurde naar LibreOffice is overgestapt, is uiteindelijk de broncode aan de Apache Software Foundation gedoneerd. OpenOffice wordt geleverd met een tekstverwerker (Writer), een spreadsheetprogramma (Calc), een presentatieprogramma (Impress), een tekenprogramma (Draw), een databaseprogramma (Base) en een programma om wetenschappelijke notaties te maken (Formula). De release notes voor versie 4.1.9 zien er als volgt uit:

Oplossingen van problemen van belang zijnde verbeteringen Openen van bestanden .docx, .xlsx, .pptx file crasht op macOS 11.0.1 Big Sur

Modus Headless: Crash bij conversie van DOC naar PDF

".desktop"-bestanden, geïnstalleerd met DEB-archief, in "/opt/openoffice4/share/xdg" zijn niet uitvoerbaar

(d)make clean verwijdert de bron als solar environment niet is ingesteld Bekijk voor een volledig overzicht de lijst in Bugzilla Taalondersteuning Nieuwe en bijgewerkte vertalingen Er zijn geen nieuwe of bijgewerkte talen. Nieuwe en bijgewerkte woordenboeken Nieuwe woordenboeken Er zijn geen nieuwe woordenboeken voor deze uitgave Bijgewerkte woordenboeken Deens (da)

Engels (en-AU, en-CA, en-GB, en-US)