Versie 3.6 van het cross-platform en opensource programma Blender is uitgekomen. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel, Cosmos Laundromat en Sprite Fright gemaakt. Versie 3.6 is wederom een release met heel veel veranderingen, te veel om hier op te noemen. Hier is een kort overzicht van de belangrijkste verbeteringen:

Blender 3.6 is out today as the latest exciting update for this open-source, cross-platform 3D modeling software. Exciting with Blender 3.6 is adding Intel hardware ray-tracing support when making use of Arc Graphics. AMD graphics cards on Windows can also enjoy HIP ray-tracing but sadly isn't supported yet for Linux.