Realix heeft versie 7.50 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.50: Added AMD Radeon RX 7600.

Added NVIDIA GeForce RTX 4060 and 4060 Ti 8GB.

Fixed Kingston Fury Beast DDR5 DIMM RGB color issue.

Added monitoring of DDR5 PMIC Over and Under Voltage.

Enhanced sensor monitoring on MSI B450M-A PRO MAX II.

Added license management and import options.

Added AMD Radeon PRO W7800 and W7900.

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE X670E and B650E series.

NVMe drives are now polled per global period, not S.M.A.R.T. period.

Added new Intel branding badges.

Added filtered search function in main window.

Enhanced sensor monitoring on DIEBOLD U1.0-ADL-uATX.

Removed DriverFix.

Added support of ASMedia-based USB-NVMe drives.

Added support of new NZXT Kraken models.