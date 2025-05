Versie 2.21.2 van deCONZ is uitgekomen. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-usb-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog voor versie 2.21.2 kan hieronder worden gevonden.

Enhancements Remove unused _TZE200_htnnfasr_water_valve file #6825

Enabled more warnings related to printf format string mistakes. Bug Fixes Fix potential crash in debug print #6837

Fix Qt5 skip empty parts deprecated warning #6836

Fix Phoscon Hive attribute name attr/powerup instead of config/powerup #6820

Fix ubisys J1 auto calibration #6813

Fix Ikea Fyrtur state/on value #6809

Fix support for Ikea SYMFONISK controller #6824

Fix serial communication lockup and recovery in some setups.

Fix too small HTTP header size problems for reverse proxies (raised from 2 Kb to 8 Kb).