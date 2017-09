Apple heeft versie 11 van iOS uitgebracht. Apple iOS is het besturingssysteem voor de iPhone, de iPod touch en de iPad. Versie 11 van iOS kan alleen op de iPhone 5s, iPad mini 2 en zesde generatie iPod touch of nieuwer worden geïnstalleerd. In versie 11 heeft onder meer het Control Center een nieuw uiterlijk gekregen en kan van h265 gebruikgemaakt worden voor het opslaan van foto's en video's. Het systeem vraagt om de 'Do Not Disturb While Driving' te activeren als het vermoedt dat het apparaat onderweg is. Verder zijn er nieuwe manieren in om verschillende apps tegelijk te gebruiken en krijgen ontwikkelaars de beschikking over ARkit, om virtual of mixed reality apps te kunnen maken.

iOS 11

iOS 11 sets a new standard for what is already the world’s most advanced mobile operating system. It makes iPhone better than before. It makes iPad more capable than ever. And now it opens up both to amazing possibilities for augmented reality in games and apps. With iOS 11, iPhone and iPad are the most powerful, personal, and intelligent devices they’ve ever been.