Beste oledtelevisies

We hebben Samsungs nieuwe oledtopmodel, de S95F getest en gereviewd. De nieuwkomer verdient een plek tussen de aanraders in de hoogste prijscategorie. De S95D van vorig jaar komt nu terecht in een lagere prijscategorie en neemt daar de plaats in van de S95C uit 2023.

15-5-2025 - Door een aanbieding is de Samsung S95C weer een stuk aantrekkelijker geprijsd, waardoor deze tv voorlopig weer een plekje verdient tussen onze aanraders onder 1400 euro.

1-5-2025 - De Samsung S95C is in prijs gestegen en nu duurder dan zijn opvolger uit 2024, de Samsung S95D. We hebben de S95C daarom verwijderd als aanrader onder 1400 euro.

22-4-2025 - Onlangs is de nieuwe LG OLED evo G5 uitgekomen en uit onze test blijkt dat dit de beste oledtelevisie van het moment is. Dit model is dan ook onze nieuwe aanrader boven 1400 euro. Zijn voorganger, de LG OLED evo G4, is verplaatst naar de prijscategorie onder 1400 euro en neemt daar de plaats van zijn voorganger, de G3, in.

4-4-2025 - De Samsung S95C is flink in prijs gezakt, waardoor deze tv weer een plekje naast de LG OLED evo G3 verdient als aanrader in de prijscategorie tot 1400 euro.

20-3-2025 - De LG OLED B4 is stevig in prijs gedaald en is daarmee weer interessant voor wie op zoek is naar de goedkoopste oled-tv.

6-3-2025 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.

21-2-2025 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.

6-2-2025 - De LG OLED B4 is sterk in prijs gestegen en nu even duur als de technisch betere LG OLED evo C3. We hebben de tv daarom verwijderd uit de lijst met aanraders tot 1400 euro.

24-1-2025 - De Samsung S95C is bijna 200 euro duurder dan tijdens onze laatste update, waarmee deze tv momenteel geen aanrader meer is. De overige aanraders blijven onveranderd. De LG G4 is in 55" inmiddels voor minder dan 1500 euro verkrijgbaar, maar omdat dit nog steeds een van de beste oled-tv's van het moment is, zou het raar zijn om hem naar een lagere categorie te verplaatsen. We hebben daarom de prijscategorieën 'boven 1500 euro' en 'tot 1500 euro' voorlopig aangepast naar 'boven 1400 euro' en 'tot 1400 euro'.

9-1-2025 - De Samsung S95C is weer voor minder dan 1350 euro verkrijgbaar, waarmee hij zijn plek tussen de aanraders onder 1500 euro heeft terugveroverd.

19-12-2024 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.

5-12-2024 - De Samsung S95C is sterk in prijs gestegen en daarom geen aanrader meer. De LG OLED B4 is toegevoegd als goedkoopste alternatief tot 1500 euro.

19-11-2024 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.

28-10-2024 - We hebben de Philips OLED909 toegevoegd als alternatieve keuze in de categorie boven 1500 euro.

10-10-2024 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.



29-7-2024 - De Panasonic TC-55MZW2004 - ons 'Alternatief met de beste geluidskwaliteit' in het segment boven 1500 euro - is niet meer goed verkrijgbaar. We hebben deze aanrader daarom verwijderd.