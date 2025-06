Beste miniledtelevisies

In deze Best Buy Guide geven we gerichte adviezen voor het kopen van een miniled-tv, waarbij we letten op de combinatie van beeldkwaliteit, geluidskwaliteit, mogelijkheden en prijs. We kijken vooral naar de helderheid van de tv. Dit is namelijk het punt waarop miniledtelevisies een duidelijk voordeel hebben ten opzichte van oledtelevisies, wat heldere minileds uitermate geschikt maakt voor gebruik in kamers met veel licht. Wil je meer uitleg over de keuzes die je kunt maken bij het selecteren van een tv, dan verwijzen we je naar de achtergrondinformatie op de overzichtspagina van deze koopgids.

Let op: we geven advies op basis van televisies met een 55"-beeldmaat en doen dat in één prijsklasse. Miniled-tv's met hoge helderheid en een beelddiagonaal vanaf 55" zijn te koop vanaf ongeveer 700 euro en onze grootste aanrader is net iets goedkoper dan 1200 euro. In deze koopgids adviseren we een of meer Best Buys en ook enkele alternatieven. Wil je liever een kleinere of juist een grotere televisie, dan zal de prijs uiteraard lager of juist hoger uitvallen, maar in de basis blijft ons advies hetzelfde. Bij elke televisie geven we ook links naar grotere of kleinere varianten van dezelfde tv.

Laatste update: 28-5-2025 (meer info) De TCL C843 is goedkoper geworden, waarmee de tv weer een interessante alternatieve optie is. De C843 neemt de plaats in van de Hisense U79NQ. 15-5-2025 - De TCL C843 is sterk in prijs gestegen, waardoor dit geen aanrader meer is. Hiervoor in de plaats hebben we een ander relatief goedkope miniledsuggestie toegevoegd: de Hisense U79NQ. 22-4-2025, 4-4-2025, 20-3-2025, 6-3-2025, 21-2-2025, 24-1-2025 en 1-5-2025 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders. 9-1-2025 - De TCL 55C843 is weer voor minder dan 700 euro verkrijgbaar en vervangt daarom de iets minder presterende en duurdere TCL C803/C805 en Hisense 55U7NQ. 19-12-2024 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders. 5-12-2024 - De LG QNED866RE is in prijs gestegen en daarom vervangen door een nieuw goedkoper alternatief, de Hisense U7NQ. 19-11-2024 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders. 5-11-2024 - De minimumprijs van de TCL C845 (en gelijkwaardige C843) is in korte tijd sterk gestegen, waardoor we deze niet meer kunnen aanraden als alternatief onder de 1000 euro. We hebben het model vervangen door de iets minder presterende, maar aanzienlijk goedkopere TCL C803/C805/C809. 3-11-2024 - In deze grote update hebben we de aanraders boven 1000 euro vervangen door nieuwe modellen uit 2024, omdat die de afgelopen maanden sterk in prijs gedaald zijn. Van de twee eerdere aanraders tot 1000 euro is de ene fors duurder geworden en de andere niet meer leverbaar, dus ook die hebben we vervangen.

Alleen in het groot verkrijgbaar

Veel miniled-tv's zijn ook verkrijgbaar in zeer grote beeldmaten en in sommige gevallen alleen in grote beeldmaten. De door ons geteste Hisense U8NQ, Sony X95L, Sony XR90 en TCL C855 zijn voorbeelden van goed presterende miniledtelevisies die alleen in 65" en groter te koop zijn. Wil je een grote, heldere miniled-tv, dan is vooral ook die TCL C855 een interessant geprijsde optie.

Testresultaten

De grafiek hieronder toont de gemiddelde kleurafwijking zoals gemeten bij lcd-televisies die we in de afgelopen periode getest hebben, waaronder een flink aantal modellen met een miniledbacklight. Een kleinere afwijking betekent nauwkeurigere kleurweergave. Waarden onder 1 kunnen als vrijwel perfect beschouwd worden, afwijkingen groter dan 3 zijn voor de meesten goed zichtbaar en dus ongewenst als je graag natuurgetrouw beeld hebt.

De twee grafieken hieronder geven de maximale helderheid van de tv's weer, zowel bij het tonen van een compleet wit beeld als bij een zwart beeld met een kleine witte stip in het midden. Bij lcd-televisies is het verschil tussen die twee meestal beperkt, wat een voordeel is ten opzichte van oleds, die sterk in helderheid terugzakken als een groot deel van het scherm helder weergegeven moet worden.

Energiegebruik is ook een factor om in overweging te nemen bij de aanschaf van een televisie. Oledtelevisies zijn doorgaans wat minder energiezuinig dan modellen gebaseerd op lcd-technologie, maar de verschillen worden kleiner. Wij testen in twee scenario's: met de helderheid ingesteld op 120cd/m² om kijken in de avond de simuleren, en op 250cd/m², wat geschikter is voor overdag.