Beste allround tv's

De prijs van de Samsung QN92D, QN93D en QN94D is gedaald, waardoor deze tv's nu een prijscategorie gezakt zijn, van boven naar onder 1000 euro. Tegelijkertijd is de QN85D goedkoper geworden, waardoor dit nu onze nieuwe aanrader is onder 650 euro. Ook de prijs van de TCL C843-miniledtelevisie is gedaald, waardoor deze nu de plek inneemt van de Samsung Q60D als alternatieve keuze onder de 650 euro. Verder hebben we een beetje geschoven met onze aanraders om aan te sluiten op de prijsontwikkelingen van genoemde Samsung-tv's.

15-5-2025 - Door een aanbieding is de Samsung S95C tijdelijk weer fors goedkoper dan zijn opvolger, waardoor de oled-tv uit 2023 zijn plek tussen de aanraders boven de 1000 euro terugverdiend heeft.

1-5-2025 - De Samsung S95C is in prijs gestegen en nu duurder dan zijn opvolger, de S95D. Daarom heeft die laatste de plek van de S95C ingenomen in de prijscategorie boven duizend euro. De TCL C655 heeft de plaats ingenomen van de technisch gelijkwaardige, maar momenteel duurdere TCL C61B.

22-4-2025 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.

4-4-2025 - De Samsung S95C is weer in prijs gedaald en 150 euro goedkoper dan de S95D, waarmee hij zijn plek tussen de aanraders boven 1000 euro heeft heroverd. De LG B4 is ook in prijs gedaald en dus weer een aanrader. De TCL C655 hebben we vervangen door de technisch gelijkwaardige TCL C61B, die op dit moment ruim 100 euro goedkoper is.

20-3-2025 - De Samsung S95D is zover in prijs gedaald dat hij nu nog maar 12 euro meer kost dan voorganger S95C. Daarom heeft de S95D de plaats van de S95C ingenomen als Best Buy boven 1000 euro.

6-3-2025 - De LG OLED evo C3 is weer wat in prijs gezakt, waarmee de tv zijn plekje in de categorie tot 1000 euro heeft heroverd ten koste van de LG OLED B4.

21-2-2025 - De LG OLED evo C3 is in prijs gestegen, waardoor deze niet meer thuishoort in de categorie tot 1000 euro. Zijn plek is ingenomen door de LG OLED B4.

6-2-2025 - De Samsung S95C is weer in prijs gedaald en aanzienlijk goedkoper dan de S95D, waarmee hij zijn plek tussen de aanraders boven 1000 euro heeft heroverd. De LG B4 en TCL C803/C805 zijn beide flink duurder geworden, waardoor ze voorlopig geen aanrader meer zijn.

24-1-2025 - De laagste prijs van de TCL 55C803 is weer onder de 650 euro gedoken, dus heeft deze tv zijn plekje tussen de aanraders in die prijscategorie heroverd.

9-1-2025 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.

19-12-2024 - We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.

5-12-2024 - Door een prijsstijging van de Samsung S95C is deze tv duurder geworden dan zijn opvolger, we hebben deze tv daarom vervangen door de Samsung S95D. De LG OLED evo C3 is sterk in prijs gedaald en is nu de nieuwe aanrader tot 1000 euro. De LG OLED B4 is toegevoegd als goedkoper oledalternatief tot 1000 euro. De TCL C845 en C803 zijn flink in prijs gestegen en daarom op dit moment geen aanrader meer.

19-11-2024 - Wegens een prijsstijging van de LG G4 en een prijsdaling van de G3, hebben we de G4 in de categorie boven 1000 euro vervangen door de G3. Door prijsdalingen van andere tv's is de LG QNED866RE relatief duur geworden, dus deze hebben we verwijderd als aanrader. De prijs van de TCL C803/C805/C809 is ondertussen flink gezakt, waardoor we deze tv nu als alternatief kunnen aanraden binnen de categorie tot 650 euro.

28-10-2024 - We hebben de TCL C843, die niet meer leverbaar was, vervangen door de TCL C845. De LG G3 hebben we vervangen door de nieuwere en betere LG G4, die nu nog maar enkele tientjes duurder is dan zijn voorganger. De Samsung QN90C heeft plaatsgemaakt voor de nieuwere en iets betere Samsung QN9xD. De Philips The Xtra PML9008/12 is ondertussen flink in prijs gestegen en die hebben we daarom verruild voor de goedkopere en helderdere LG QNED866RE. Ook is hier en daar de tekst aangepast met het oog op de prijsontwikkelingen van de afgelopen maanden.

10-10-2024 We hebben het aanbod gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.

26-9-2024 In het segment tot 650 euro hebben we de Samsung AU7020 vervangen door de beter presterende TCL C655/C61B/C69B. In hetzelfde segment hebben we de Samsung Q60C vervangen door de nieuwere, helderdere en goedkopere Samsung Q60D.