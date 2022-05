Heb je net in een nieuwe pc of gameconsole geïnvesteerd, dan is het goed mogelijk dat de bodem van je portemonnee in zicht komt. Gelukkig hoeft een prima scherm geen kapitalen te kosten, zo omschreven we al in onze recente Best Buy Guide. Dat geldt ook als je een monitor wilt met een lekker hoge 4k-resolutie. We gaan in deze round-up op zoek naar het beste 4k-scherm voor minder dan 450 euro, waarbij de goedkoopste monitor in ons testveld van veertien al verkrijgbaar is vanaf 250 euro op het moment van schrijven.

Een 4k-scherm heeft meer dan acht miljoen beeldpunten. In de meeste gevallen zijn het er 3840 in de breedte en 2160 in de hoogte. Er zijn maar weinig schermen met een nog hogere resolutie en de exemplaren die er zijn, zijn over het algemeen zeer duur. Dat terwijl je in onze Pricewatch nu 274 4k-monitoren kunt vinden. De meeste 4k-schermen hebben een formaat tussen de 27" en 32", en daarop hebben we ons voor deze test ook gefocust.

Het voordeel van een 4k-monitor zit 'm niet zozeer in een enorme hoeveelheid werkruimte op de desktop, zoals bij een ultrawide of superwide, waarbij je gemakkelijk drie of meer vensters naast elkaar zet. Door het grote aantal pixels op een relatief beperkte schermdiagonaal heeft een gemiddeld 4k-scherm een hoge pixeldichtheid. Met een 27/28"-model komt die om en nabij de 160 pixels per inch uit, veel hoger dan de Windows-standaard van 96ppi. Om te voorkomen dat vensters veel te klein worden, kun je de schaling in het besturingssysteem bij zo'n scherm bijvoorbeeld op 150 procent zetten. Dan heb je evenveel werkruimte als op een wqhd-monitor. Voor een 32"-4k-scherm zou je een schaling van 125 procent kunnen overwegen. Dat geeft je omgerekend ongeveer dezelfde desktop-oppervlakte als een ultrawide met 3440x1440 pixels, met wat minder ruimte in de breedte, maar meer in de hoogte.

Door de hoge ppi ziet een 4k-scherm er scherp uit, een beetje vergelijkbaar met een smartphonescherm, waarvoor een zeer hoge pixeldichtheid sinds jaar en dag gangbaar is. Letters worden fraaier afgerond dan op een scherm met een lagere pixeldichtheid en je ziet meer details in foto's en video's. Ook in games kan de hoge schermresolutie een fraaie ervaring opleveren, al heb je nog steeds een behoorlijke videokaart nodig voor een soepele framerate. Je kunt ook een nieuwe console in huis halen: de PS5 en Xbox Series X kunnen veel spellen in 4k weergeven, al dan niet geholpen door enige upscaling.

Concessies

Als je een betaalbaar 4k-scherm koopt, doe je in elk geval een aantal concessies. Allereerst gaat de refreshrate niet hoger dan 60Hz. Pas tegen de duizend euro vind je de eerste 4k-monitoren met 120Hz of meer, maar we zouden je nu niet aanraden die te kopen als je ze graag met je nieuwe console wilt gebruiken. Reden daarvoor is de afwezigheid van HDMI 2.1 op de huidige generatie monitoren, wat later dit jaar moet veranderen. De betaalbare 4k-monitoren in dit artikel hebben die connector ook nog niet, maar vanwege de lage refreshrate is dat minder relevant. 4k op 60Hz lukt ook nog prima via HDMI 2.0. Wat je wel zou kunnen missen, is HDMI vrr, een nieuwe functie binnen HDMI 2.1 waarmee je op een console gebruik kunt maken van adaptive sync. Daardoor vallen kleine fluctuaties in de framerate niet storend op. Zonder HDMI 2.1 zit HDMI vrr er niet in, maar wel kun je in veel gevallen gebruikmaken van FreeSync via HDMI 2.0. Daarmee kun je op de Xbox One- en Series-consoles toch gebruikmaken van adaptive sync in combinatie met deze monitoren.

Concessie nummer twee is de afwezigheid van (goede) hdr-ondersteuning. Slechts de helft van de veertien schermen in dit artikel kan hdr-beelden laten zien, maar op voorhand kunnen we al verklappen dat de weergave in geen geval geweldig is. Met dat euvel kampen eigenlijk alle goedkope monitoren. Staat een echt goede hdr-weergave hoog op je prioriteitenlijstje, dan zul je die ook bij duurdere monitoren meestal niet vinden. Je kunt dan nog het best investeren in een oledtelevisie of een grotere (≥ 55") lcd-televisie uit het middensegment of hoger, wat uiteraard ook veel duurder is dan het maximumbedrag voor de schermen uit deze test.

Bij betaalbare monitoren besparen fabrikanten vaak op de in hoogte verstelbare voet. Een poot waarop het paneel alleen kan kantelen, kan veel kleiner en lichter zijn, wat transportkosten bespaart. Vanuit ergonomisch oogpunt is het natuurlijk niet optimaal. Gelukkig heeft toch nog de helft van dit testveld een verstelbare poot. Bij de rest kun je er in ieder geval eenvoudig een monteren door de aanwezigheid van VESA-bevestigingsgaten.

Update 22-4: Per abuis stond eerder in dit artikel dat de Philips 328E1CA en AOC U32P2 geen Freesync zouden ondersteunen. Dit is echter wel het geval en de tekst is hierop aangepast.