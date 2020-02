Samengevat Fractal heeft zijn beproefde ontwerp met een flink uit de kluiten gewassen behuizing, gevat in een strak ontwerp, vervolg gegeven met de Define 7. De behuizing is weer net iets prettiger om mee te werken en net iets doordachter, maar dat gaat helaas gepaard met weer een hogere prijs. De koeling is meer dan in orde, maar het is vooral de lage geluidsproductie die imponeert. Wie de riante behuizing nog steeds niet groot genoeg vindt, kan met zijn customloops terecht bij de XL-variant. Die is grotendeels hetzelfde, maar iets hoger en iets dieper; de breedte is gelijk. Wel kun je grotere radiators kwijt, waarbij je vooral boven het moederbord veel meer ruimte hebt. Dit voorrecht kost je echter opnieuw flink extra. Pluspunten Zeer strakke behuizing

Zeer stil

Goede koelprestaties Minpunten Duurder dan voorganger Eindoordeel Getest Fractal Design Define 7 Tempered Glass Clear Tint Wit Prijs bij publicatie: € 175,- Vanaf € 170,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (9)

Het is inmiddels lang geleden dat we een review van behuizingen publiceerden, maar voor de Define 7 van het Zweedse Fractal Design verbreken we de stilte. Zoals de naam doet vermoeden, is het de zevende iteratie van het beproefde Define-ontwerp, dat al vele jaren tal van tweakers kan bekoren. Fractal komt gelijktijdig met een variant in regulier midtowerformaat en een extra grote XL-variant op de proppen, waarbij we ons vooral op die eerste zullen richten.

We vergelijken de Define 7 met enkele behuizingen uit een vergelijkbaar segment. Voorheen betekende dat kasten die zo tussen de 120 en 150 euro kostten, maar de adviesprijs van de Define 7 komt flink hoger uit dan die van zijn voorgangers. Het 'instapmodel' als je de behuizing zo mag noemen, kost 165 euro. Wil je in plaats van een gesloten zijkant een versie met een glazen paneel, dan mag je een tientje bij de prijs optellen. De XL-variant kost met gesloten zijpaneel 210 euro, en voor een glazen paneel betaal je opnieuw 10 euro extra.

Ter vergelijking, bij de introductie van de R6 koste het instapmodel met twee metalen zijpanelen 130 euro, en voor een versie met glazen zijwandje betaalde je 150 euro. De laatste XL-behuizing in de Define-serie was de Define XL R2, die in 2013 werd uitgebracht. Dat is inmiddels zolang geleden dat een vergelijking niet langer zinvol is, maar voor de volledigheid melden we de introductieprijs van ongeveer 120 euro.

We vergelijken de Define 7 en de 7 XL met onder meer de H510- en H710-behuizingen van NZXT, de P600S en Enthoo Evolv van Phanteks, be quiets Silent Base 801, de Carbide 678C van Corsair en natuurlijk Fractal Designs eigen Define R6.