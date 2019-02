De markt voor smarthomeproducten groeit als kool, maar een enkele standaard om alles met elkaar te laten communiceren, is er niet. Veel apparaten gebruiken wifi, maar er is ook het zigbee-protocol, waarvan Philips Hue bijvoorbeeld een variant gebruikt. Daarnaast zijn er ook z-wave, veel gebruikt in wat duurdere draadloze apparatuur, bluetooth, 433MHz, 868MHz enzovoort. Om dat allemaal met elkaar te laten praten en om acties te programmeren op basis van inputs en outputs, heb je een hub nodig. Dit kan bijvoorbeeld een Raspberry Pi zijn met software als Domoticz of HomeAssistant, of een kant-en-klaar product dat poogt gebruikersvriendelijker te zijn, zoals een SmartThings Hub, Zipabox/ZipaTile of Homey.

Iets meer dan twee jaar geleden bespraken we Homey, een smarthomehub van de Nederlandse fabrikant Athom. Homey begon als KickStarter-project en is inmiddels bij verschillende retailers te krijgen. Begin dit jaar bracht Athom een opgefriste 2019-editie van de hardware uit, met daarop draaiend Homey 2.0, een forse rewrite van de software die nieuwe zaken mogelijk maakt, maar ook dingen weghaalt. Daarnaast voegde het een tweede variant aan de line-up toe in de vorm van Homey Pro, met krachtigere hardware die voor de poweruser is bedoeld. Gezien de populariteit van Homey op Tweakers besloten we een tweede blik te werpen en te kijken hoe het product in de afgelopen twee jaar is veranderd.

Daarbij plaatsen we meteen een kleine disclaimer: de ervaring die je met een hub als deze hebt, hangt af van de producten die je eraan koppelt en wat je ermee wilt doen. Het kan zijn dat persoon A enkel producten koppelt die perfect werken, terwijl persoon B veel moet troubleshooten omdat apparaten wegvallen of er bugs in apps zitten. In deze review kunnen wij het enkel hebben over onze eigen ervaring met de door ons gekoppelde apparaten. Dat zijn zigbee-knoppen en -bewegingssensoren van Xiaomi, een Philips Hue-hub, Fibaro 2 Dimmers, Somfy IO-zonwering, Osram-stekkers, Sonoff-switches, een Toon-thermostaat en Neo Coolcam-bewegingssensoren. We gaan vooral in op de vernieuwingen; wil je meer weten over de basisfuncties van Homey, dan raden we je aan ook onze eerste review te lezen.