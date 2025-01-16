Met onze nieuwe testmethode voor ventilators hebben we de afgelopen tijd een selectie van 120mm-modellen getest, die we in deze round-up bespreken. Ventilators van 120mm zijn nog steeds een gangbaar formaat, hoewel veel behuizingen en radiators tegenwoordig ook zijn ontworpen om 140mm-fans te kunnen huisvesten. In onze Pricewatch treffen we net geen 800 ventilators van 120mm aan, tegenover iets meer dan 400 modellen van 140mm. Daarom hebben we voor onze eerste round-up gekozen voor de kleinere maat.
Uiteraard zullen we later ook een round-up van 140mm-ventilators publiceren, en zal de lijst van alle geteste modellen steeds langer worden, wat uitgebreidere vergelijkingen mogelijk maakt. Voor nu bestaat de round-up van 120mm-ventilators uit 13 modellen, die we stuk voor stuk uitgebreid hebben getest. De testdeelnemers variëren in prijs van 5 tot 35 euro en zijn bijna allemaal 25mm dik. Dat is de gebruikelijke maat, wat betekent dat de compatibiliteit bij de meeste processorkoelers, radiators en behuizingen goed is. Twee ventilators, de Phanteks PH-F120T30 en de Corsair RS120 Max, zijn met 30mm net iets dikker, waardoor het ventilatorblad meer oppervlak heeft, wat de prestaties ten goede kan komen.
|Geteste 120mm-ventilators
|Dikte ventilator
|Prijs bij publicatie
|Huidige prijs
|Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
|25mm
|€ 30
|€ 19,95
|Alphacool Aurora Rise 120
|25mm
|€ 22,75
|€ 10,99
|Arctic F12 PWM PST
|25mm
|€ 5
|€ 4,90
|Arctic P12 PWM
|25mm
|€ 5
|Onbekend
|Cooler Master Mobius 120 Black Edition
|25mm
|€ 16,50
|€ 21,95
|Corsair RS120 Max
|30mm
|€ 35
|€ 30,21
|Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
|25mm
|€ 25,70
|€ 28,54
|Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
|25mm
|€ 30
|€ 32,25
|Noctua NF-A12x25 PWM
|25mm
|€ 30
|€ 27,75
|Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
|25mm
|€ 14
|€ 14,13
|Phanteks PH-F120T30
|30mm
|€ 30
|€ 30,40
|Seasonic MagFlow 120
|25mm
|€ 28
|€ 16,-
|Seasonic MagFlow 120 ARGB
|25mm
|€ 35
|€ 16,86