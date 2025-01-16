Inleiding

Geluidsdruk

Het testen van een ventilator begint bij onze testmethode met het meten van de geluidsproductie en de snelheid bij specifieke geluidsniveaus. De geluidsdruk bij 100 procent pwm toont wat de geluidsproductie van een ventilator op maximale snelheid is. Modellen zoals de Arctic F12, Noctua NF-A12x25 en Cooler Master Mobius produceren op volle snelheid relatief weinig geluid. Ventilators met een hoog maximaal toerental, zoals de Alphacool Apex Stealth, Aurora Rise en Phanteks T30 in Advanced Mode produceren logischerwijs meer geluid in dat scenario. Bij een lage geluidsdruk zien we de hoogste toerentallen bij de Noctua NF-A12x25 en de Phanteks T30. Alle ventilators slagen erin stabiel te draaien bij een geluidsdruk van 25dB(A) en ook op 20dB(A) gaat dat goed. Maar bij 17dB(A) lukt dat de Seasonic MagFlow 120 niet. Het lijkt misschien onlogisch dat de MagFlow 120 ARGB zo anders presteert, maar dat komt omdat de fabrikant verwarrend genoeg twee duidelijk verschillende ventilators bijna dezelfde naam heeft gegeven.

Prestaties

Met onze testmethode voor ventilators meten en rapporteren we meerdere aspecten. Elke ventilator wordt op maximale snelheid getest, wat overeenkomt met een pwm duty van honderd procent. Daarnaast testen we voor een gelijk speelveld ook op drie geluidsniveaus: 25dB(A), 20dB(A) en 17dB(A). Als een ventilator bij een van deze tests in de grafiek ontbreekt, betekent dat dat de fan te stil of juist te luid is om de betreffende test te voltooien. De gebruikelijke dikte van een 120mm-ventilator is 25mm. Sommige fabrikanten maken echter iets dikkere ventilators van 30mm om betere prestaties te leveren. In deze test zijn de ventilators met een dikte van 30mm de Phanteks T30 en de Corsair RS120 Max. Uit onze resultaten blijkt dat dit duo ook een noemenswaardig hogere luchtstroom en statische druk creëert, waarbij de Phanteks T30 meestal nog net iets beter presteert. Van de modellen met een conventionele dikte van 25mm is de Noctua NF-A12x25 over de hele linie de best presterende ventilator. In statische druk presteert de Phanteks T30 opnieuw sterk, vooral bij een zo laag mogelijke geluidsproductie en op maximale snelheid. In dat laatste scenario draait de T30 op 3000 toeren per minuut in Advanced Mode, en tegenover de bijbehorende geluidsproductie staat een ongeëvenaarde statische druk. Bij 20 en 25dB(A) is de Corsair RS120 Max beter in staat om Phanteks bij te benen. Als het op energiegebruik aankomt, zijn de Arctic F12 en P12, de Seasonic MagFlow 120 en de Noctua NF-P12 redux de winnaars. Deze modellen mogen dan niet de hoogste scores neerzetten als het gaat om luchtstroom of statische druk, maar ze zijn wel het zuinigst. Met name de Arctic F12 is erg zuinig, al is het de P12 die op volle snelheid amper meer dan 1W verbruikt. 25dB(A) 20dB(A) 17dB(A) 100% PWM

Conclusie

In deze eerste round-up op basis van onze nieuwe testmethode hebben we een selectie van 120mm-ventilators vergeleken. Van de 30mm-dikke ventilators wint de Phanteks T30 het van de Corsair RS120 Max. De prestaties van de T30 zijn iets beter dan die van de Corsair, zowel in luchtverplaatsing als in statische druk. Bovendien is de T30 dankzij de schakelaar achterop breder inzetbaar, omdat er daarmee makkelijk gewisseld kan worden in het maximale toerental. De T30 is een bijzondere ventilator die bij een laag toerental efficiënt en stil kan werken, maar op volle snelheid een hoge luchtstroom behaalt en een zeer hoge statische druk neerzet. Als bijkomende voordelen is de Phanteks T30 iets goedkoper dan de Corsair RS120 Max, en loopt de fabrieksgarantie één jaar langer door. Dit alles bij elkaar is genoeg om de Phanteks T30 van een Ultimate-award te voorzien. Voor de ventilators met een conventionele dikte van 25mm is het lastig om de prestaties van de geteste 30mm-modellen te evenaren. Mocht je om wat voor reden ook gebonden zijn aan deze gebruikelijke afmetingen, dan levert de Noctua NF-A12x25 prestaties die vergelijkbare 120mm-ventilators niet behalen. Bij de Noctua NF-A12x25 zijn zowel de luchtstroom als de statische druk erg goed. Hij haalt het niet bij de Phanteks T30 en de Corsair RS120 Max, maar bij een gelijke geluidsdruk zijn de prestaties goed en consistenter dan die van de rest. De Noctua NF-A12x25 is inmiddels al even op de markt, maar blijft een uitstekende ventilator die we ook in 2025 nog kunnen aanraden. Daarom krijgt hij van ons een Excellent-award. Wie op zoek is naar veel ventilator voor weinig geld, kan bij Arctic terecht. Deze fabrikant heeft met de P12 en de F12 twee betaalbare modellen in zijn portfolio. Op maximale snelheid en bij 25dB(A) levert de F12 nog een prima resultaat bij de luchtstroomtest, maar het is de P12 die over de hele linie de meeste indruk maakt. Bij een lagere geluidsdruk is de P12 aanzienlijk beter dan de F12, zowel in statische druk als in luchtstroom. Tegenover de hierboven besproken modellen maakt de P12 doorgaans niet veel indruk in prestaties, maar voor zo'n 5 euro per stuk is de prijs-prestatieverhouding uitstekend. Reden genoeg om de Arctic P12 een Great Value-award te geven. Nu onze nieuwe testmethode goed op toeren is, kunnen we aan de slag met een groter aantal ventilators om te testen. Verwacht binnenkort dus meer reviews en round-ups van ventilators op de site, zowel 120mm- als 140mm-modellen. Heb je een specifiek model dat je graag getest wilt zien? Laat het ons weten in de reacties.