Door Reinoud Dik

Redacteur

Feedback • 16-01-2025 09:00 100

Van budgetbriesje tot superstorm

120mm-ventilators Round-up

16-01-2025 • 09:00

100

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Inleiding

  • Arctic P12 PWM
  • Noctua NF-A12x25
  • Phanteks PH-F120T30

Samengevat

De Arctic P12 PWM geeft je voor heel weinig geld best prima prestaties. Luxere ventilators zijn uiteraard beter, maar vaak ook een stuk duurder. De P12 presteert in onze tests voor luchtstroom en statische druk doorgaans gemiddeld, wat gezien de lage prijs alsnog een goede deal oplevert.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

ARCTIC P12 PWM Zwart/Zwart, 120mm

Prijs bij publicatie: € 5,-

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Samengevat

De Noctua NF-A12x25 levert prestaties die vergelijkbare 120mm-ventilators niet kunnen evenaren. Hij presteert in onze tests op verschillende geluidsniveaus consistent goed en doet het zowel qua luchtstroom als statische druk erg goed. De Noctua NF-A12x25 is inmiddels al even op de markt, maar blijft een uitstekende ventilator die we ook in 2025 nog aanraden.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Noctua NF-A12x25 PWM Bruin, 120mm

Prijs bij publicatie: € 30,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 27,75

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Samengevat

De Phanteks PH-F120T30 is een bijzondere ventilator die bij een laag toerental efficiënt en stil kan werken, maar op volle snelheid een hoge luchtstroom behaalt en een zeer hoge statische druk neerzet. De ventilator is daardoor veelzijdig inzetbaar. Als bijkomend voordeel is de Phanteks T30 net iets goedkoper dan de Corsair RS120 Max en loopt de fabrieksgarantie één jaar langer door.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Ultimate

Getest

Phanteks PH-F120T30 Single Fan, 120mm

Prijs bij publicatie: € 30,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 30,40

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Met onze nieuwe testmethode voor ventilators hebben we de afgelopen tijd een selectie van 120mm-modellen getest, die we in deze round-up bespreken. Ventilators van 120mm zijn nog steeds een gangbaar formaat, hoewel veel behuizingen en radiators tegenwoordig ook zijn ontworpen om 140mm-fans te kunnen huisvesten. In onze Pricewatch treffen we net geen 800 ventilators van 120mm aan, tegenover iets meer dan 400 modellen van 140mm. Daarom hebben we voor onze eerste round-up gekozen voor de kleinere maat.

Uiteraard zullen we later ook een round-up van 140mm-ventilators publiceren, en zal de lijst van alle geteste modellen steeds langer worden, wat uitgebreidere vergelijkingen mogelijk maakt. Voor nu bestaat de round-up van 120mm-ventilators uit 13 modellen, die we stuk voor stuk uitgebreid hebben getest. De testdeelnemers variëren in prijs van 5 tot 35 euro en zijn bijna allemaal 25mm dik. Dat is de gebruikelijke maat, wat betekent dat de compatibiliteit bij de meeste processorkoelers, radiators en behuizingen goed is. Twee ventilators, de Phanteks PH-F120T30 en de Corsair RS120 Max, zijn met 30mm net iets dikker, waardoor het ventilatorblad meer oppervlak heeft, wat de prestaties ten goede kan komen.

Geluidsdruk

Het testen van een ventilator begint bij onze testmethode met het meten van de geluidsproductie en de snelheid bij specifieke geluidsniveaus. De geluidsdruk bij 100 procent pwm toont wat de geluidsproductie van een ventilator op maximale snelheid is. Modellen zoals de Arctic F12, Noctua NF-A12x25 en Cooler Master Mobius produceren op volle snelheid relatief weinig geluid. Ventilators met een hoog maximaal toerental, zoals de Alphacool Apex Stealth, Aurora Rise en Phanteks T30 in Advanced Mode produceren logischerwijs meer geluid in dat scenario.

Bij een lage geluidsdruk zien we de hoogste toerentallen bij de Noctua NF-A12x25 en de Phanteks T30. Alle ventilators slagen erin stabiel te draaien bij een geluidsdruk van 25dB(A) en ook op 20dB(A) gaat dat goed. Maar bij 17dB(A) lukt dat de Seasonic MagFlow 120 niet. Het lijkt misschien onlogisch dat de MagFlow 120 ARGB zo anders presteert, maar dat komt omdat de fabrikant verwarrend genoeg twee duidelijk verschillende ventilators bijna dezelfde naam heeft gegeven.

  • 100% pwm - Geluidsdruk
  • 25dB(A) rpm
  • 20dB(A) rpm
  • 17dB(A) rpm
100% PWM - Geluidsdruk
Case fan Gemiddelde geluidsdruk in dB(A) (lager is beter)
Arctic F12 PWM PST
35,6
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
36,3
Noctua NF-A12x25 PWM
37,1
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
37,5
Phanteks PH-F120T30 (performance mode)
37,7
Arctic P12 PWM
38,0
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
40,3
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
40,9
Corsair RS120 Max
41,5
Seasonic MagFlow 120 ARGB
43,0
Seasonic Magflow 120
43,7
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
47,0
Phanteks PH-F120T30 (advanced mode)
49,2
Alphacool Aurora Rise 120
49,3
25dB(A) - Fan RPM
Case fan Gemiddelde toerental in rpm (hoger is beter)
Noctua NF-A12x25 PWM
1.290
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
1.290
Phanteks PH-F120T30 (performance mode)
1.260
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
1.230
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
1.170
Arctic P12 PWM
1.140
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
1.140
Seasonic MagFlow 120 ARGB
1.080
Corsair RS120 Max
1.080
Alphacool Aurora Rise 120
1.050
Arctic F12 PWM PST
900
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
870
Seasonic Magflow 120
840
20dB(A) - Fan RPM
Case fan Gemiddelde toerental in rpm (hoger is beter)
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
1.110
Phanteks PH-F120T30 (performance mode)
1.080
Noctua NF-A12x25 PWM
1.050
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
1.050
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
1.020
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
990
Seasonic MagFlow 120 ARGB
930
Corsair RS120 Max
900
Arctic P12 PWM
870
Alphacool Aurora Rise 120
810
Seasonic Magflow 120
690
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
660
Arctic F12 PWM PST
600
17dB(A) - Fan RPM
Case fan Gemiddelde toerental in rpm (hoger is beter)
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
990
Noctua NF-A12x25 PWM
960
Phanteks PH-F120T30 (performance mode)
960
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
840
Seasonic MagFlow 120 ARGB
810
Arctic P12 PWM
780
Corsair RS120 Max
780
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
750
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
720
Alphacool Aurora Rise 120
660
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
600
Arctic F12 PWM PST
420

Prestaties

Met onze testmethode voor ventilators meten en rapporteren we meerdere aspecten. Elke ventilator wordt op maximale snelheid getest, wat overeenkomt met een pwm duty van honderd procent. Daarnaast testen we voor een gelijk speelveld ook op drie geluidsniveaus: 25dB(A), 20dB(A) en 17dB(A). Als een ventilator bij een van deze tests in de grafiek ontbreekt, betekent dat dat de fan te stil of juist te luid is om de betreffende test te voltooien.

De gebruikelijke dikte van een 120mm-ventilator is 25mm. Sommige fabrikanten maken echter iets dikkere ventilators van 30mm om betere prestaties te leveren. In deze test zijn de ventilators met een dikte van 30mm de Phanteks T30 en de Corsair RS120 Max. Uit onze resultaten blijkt dat dit duo ook een noemenswaardig hogere luchtstroom en statische druk creëert, waarbij de Phanteks T30 meestal nog net iets beter presteert.

Van de modellen met een conventionele dikte van 25mm is de Noctua NF-A12x25 over de hele linie de best presterende ventilator.

In statische druk presteert de Phanteks T30 opnieuw sterk, vooral bij een zo laag mogelijke geluidsproductie en op maximale snelheid. In dat laatste scenario draait de T30 op 3000 toeren per minuut in Advanced Mode, en tegenover de bijbehorende geluidsproductie staat een ongeëvenaarde statische druk. Bij 20 en 25dB(A) is de Corsair RS120 Max beter in staat om Phanteks bij te benen.

Als het op energiegebruik aankomt, zijn de Arctic F12 en P12, de Seasonic MagFlow 120 en de Noctua NF-P12 redux de winnaars. Deze modellen mogen dan niet de hoogste scores neerzetten als het gaat om luchtstroom of statische druk, maar ze zijn wel het zuinigst. Met name de Arctic F12 is erg zuinig, al is het de P12 die op volle snelheid amper meer dan 1W verbruikt.

25dB(A)

  • Luchtverplaatsing (m³/h)
  • Luchtverplaatsing (cfm)
  • Statische druk (mmH₂O)
  • Stroomgebruik
25dB(A) - Luchtverplaatsing
Case fan Gemiddelde volume in m³/h (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30
75,28
Corsair RS120 Max
72,26
Arctic F12 PWM PST
65,78
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
64,44
Noctua NF-A12x25 PWM
64,20
Alphacool Aurora Rise 120
61,46
Seasonic MagFlow 120 ARGB
60,41
Arctic P12 PWM
57,44
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
55,71
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
54,91
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
52,21
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
48,07
Seasonic Magflow 120
44,22
25dB(A) - Luchtverplaatsing - CFM
Case fan Gemiddelde volume in CFM (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30
44,31
Corsair RS120 Max
42,53
Arctic F12 PWM PST
38,72
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
37,93
Noctua NF-A12x25 PWM
37,79
Alphacool Aurora Rise 120
36,17
Seasonic MagFlow 120 ARGB
35,56
Arctic P12 PWM
33,81
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
32,79
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
32,32
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
30,73
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
28,29
Seasonic Magflow 120
26,03
25dB(A) - Statische druk
Case fan Gemiddelde statische druk in mm H₂O (hoger is beter)
Corsair RS120 Max
1,23
Phanteks PH-F120T30
1,20
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
0,98
Noctua NF-A12x25 PWM
0,95
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
0,91
Arctic P12 PWM
0,78
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
0,76
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
0,75
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
0,72
Seasonic MagFlow 120 ARGB
0,67
Alphacool Aurora Rise 120
0,64
Seasonic Magflow 120
0,53
Arctic F12 PWM PST
0,46
25dB(A) - Stroomgebruik
Case fan Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
0,23
Seasonic Magflow 120
0,29
Arctic P12 PWM
0,31
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
0,32
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
0,34
Arctic F12 PWM PST
0,34
Alphacool Aurora Rise 120
0,40
Noctua NF-A12x25 PWM
0,41
Seasonic MagFlow 120 ARGB
0,41
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
0,44
Corsair RS120 Max
0,52
Phanteks PH-F120T30
0,67
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
0,85

20dB(A)

  • Luchtverplaatsing (m³/h)
  • Luchtverplaatsing (cfm)
  • Statische druk (mmH₂O)
  • Stroomgebruik
20dB(A) - Luchtverplaatsing
Case fan Gemiddelde volume in m³/h (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30
64,27
Corsair RS120 Max
58,79
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
52,33
Noctua NF-A12x25 PWM
49,51
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
48,96
Alphacool Aurora Rise 120
42,69
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
42,25
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
40,71
Seasonic MagFlow 120 ARGB
38,59
Arctic P12 PWM
38,01
Arctic F12 PWM PST
32,40
Seasonic Magflow 120
30,86
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
30,14
17dB(A) - Luchtverplaatsing - CFM
Case fan Gemiddelde volume in CFM (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30
32,20
Corsair RS120 Max
28,39
Noctua NF-A12x25 PWM
25,28
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
25,11
Seasonic MagFlow 120 ARGB
19,98
Alphacool Aurora Rise 120
18,75
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
18,60
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
17,93
Arctic P12 PWM
17,45
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
14,71
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
12,55
Arctic F12 PWM PST
9,06
20dB(A) - Statische druk
Case fan Gemiddelde statische druk in mm H₂O (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30
0,89
Corsair RS120 Max
0,87
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
0,73
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
0,68
Noctua NF-A12x25 PWM
0,65
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
0,63
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
0,52
Seasonic MagFlow 120 ARGB
0,50
Arctic P12 PWM
0,46
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
0,46
Alphacool Aurora Rise 120
0,39
Seasonic Magflow 120
0,36
Arctic F12 PWM PST
0,21
20dB(A) - Stroomgebruik
Case fan Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Arctic F12 PWM PST
0,11
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
0,13
Arctic P12 PWM
0,17
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
0,22
Seasonic Magflow 120
0,22
Alphacool Aurora Rise 120
0,23
Noctua NF-A12x25 PWM
0,26
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
0,26
Seasonic MagFlow 120 ARGB
0,29
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
0,30
Corsair RS120 Max
0,34
Phanteks PH-F120T30
0,50
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
0,64

17dB(A)

  • Luchtverplaatsing (m³/h)
  • Luchtverplaatsing (cfm)
  • Statische druk (mmH₂O)
  • Stroomgebruik
17dB(A) - Luchtverplaatsing
Case fan Gemiddelde volume in m³/h (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30
54,70
Corsair RS120 Max
48,23
Noctua NF-A12x25 PWM
42,95
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
42,66
Seasonic MagFlow 120 ARGB
33,94
Alphacool Aurora Rise 120
31,86
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
31,60
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
30,47
Arctic P12 PWM
29,65
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
24,99
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
21,33
Arctic F12 PWM PST
15,40
17dB(A) - Luchtverplaatsing - CFM
Case fan Gemiddelde volume in CFM (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30
32,20
Corsair RS120 Max
28,39
Noctua NF-A12x25 PWM
25,28
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
25,11
Seasonic MagFlow 120 ARGB
19,98
Alphacool Aurora Rise 120
18,75
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
18,60
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
17,93
Arctic P12 PWM
17,45
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
14,71
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
12,55
Arctic F12 PWM PST
9,06
17dB(A) - Statische druk
Case fan Gemiddelde statische druk in mm H₂O (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30
0,72
Corsair RS120 Max
0,65
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
0,58
Noctua NF-A12x25 PWM
0,53
Seasonic MagFlow 120 ARGB
0,39
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
0,39
Arctic P12 PWM
0,37
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
0,37
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
0,35
Alphacool Aurora Rise 120
0,28
Arctic F12 PWM PST
0,12
17dB(A) - Stroomgebruik
Case fan Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Arctic F12 PWM PST
0,05
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
0,10
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
0,11
Arctic P12 PWM
0,13
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
0,14
Alphacool Aurora Rise 120
0,17
Noctua NF-A12x25 PWM
0,21
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
0,23
Seasonic MagFlow 120 ARGB
0,23
Corsair RS120 Max
0,23
Phanteks PH-F120T30
0,42
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
0,52

100% PWM

  • Luchtverplaatsing (m³/h)
  • Luchtverplaatsing (cfm)
  • Statische druk (mmH₂O)
  • Stroomgebruik
100% PWM - Luchtverplaatsing
Case fan Gemiddelde volume in m³/h (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30 (advanced mode)
152,42
Alphacool Aurora Rise 120
129,24
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
119,45
Corsair RS120 Max
117,74
Phanteks PH-F120T30 (performance mode)
110,68
Seasonic Magflow 120
106,34
Noctua NF-A12x25 PWM
99,22
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
98,82
Arctic F12 PWM PST
98,75
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
98,70
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
97,27
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
95,45
Arctic P12 PWM
93,34
Seasonic MagFlow 120 ARGB
91,18
100% PWM - Luchtverplaatsing - CFM
Case fan Gemiddelde volume in CFM (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30 (advanced mode)
89,71
Alphacool Aurora Rise 120
76,07
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
70,31
Corsair RS120 Max
69,30
Phanteks PH-F120T30 (performance mode)
65,14
Seasonic Magflow 120
62,59
Noctua NF-A12x25 PWM
58,40
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
58,16
Arctic F12 PWM PST
58,12
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
58,09
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
57,25
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
56,18
Arctic P12 PWM
54,94
Seasonic MagFlow 120 ARGB
53,67
100% PWM - Statische druk
Case fan Gemiddelde statische druk in mm H₂O (hoger is beter)
Phanteks PH-F120T30 (advanced mode)
6,96
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
4,52
Corsair RS120 Max
3,92
Alphacool Aurora Rise 120
3,52
Phanteks PH-F120T30 (performance mode)
3,11
Seasonic Magflow 120
2,60
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
2,50
Noctua NF-A12x25 PWM
2,45
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
2,41
Seasonic MagFlow 120 ARGB
2,38
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
2,27
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
2,22
Arctic P12 PWM
1,84
Arctic F12 PWM PST
1,03
100% PWM - Stroomgebruik
Case fan Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Arctic P12 PWM
1,05
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
1,17
Arctic F12 PWM PST
1,21
Cooler Master Mobius 120 Black Edition
1,36
Noctua NF-A12x25 PWM
1,40
Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap
1,44
Seasonic Magflow 120
1,76
Phanteks PH-F120T30 (performance mode)
1,95
Seasonic MagFlow 120 ARGB
2,06
Corsair RS120 Max
2,58
Alphacool Apex Stealth Metal Power fan 3000rpm Matte black
3,37
Lian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB
3,83
Alphacool Aurora Rise 120
4,64
Phanteks PH-F120T30 (advanced mode)
5,58

Conclusie

In deze eerste round-up op basis van onze nieuwe testmethode hebben we een selectie van 120mm-ventilators vergeleken.

Van de 30mm-dikke ventilators wint de Phanteks T30 het van de Corsair RS120 Max. De prestaties van de T30 zijn iets beter dan die van de Corsair, zowel in luchtverplaatsing als in statische druk. Bovendien is de T30 dankzij de schakelaar achterop breder inzetbaar, omdat er daarmee makkelijk gewisseld kan worden in het maximale toerental. De T30 is een bijzondere ventilator die bij een laag toerental efficiënt en stil kan werken, maar op volle snelheid een hoge luchtstroom behaalt en een zeer hoge statische druk neerzet. Als bijkomende voordelen is de Phanteks T30 iets goedkoper dan de Corsair RS120 Max, en loopt de fabrieksgarantie één jaar langer door. Dit alles bij elkaar is genoeg om de Phanteks T30 van een Ultimate-award te voorzien.

Voor de ventilators met een conventionele dikte van 25mm is het lastig om de prestaties van de geteste 30mm-modellen te evenaren. Mocht je om wat voor reden ook gebonden zijn aan deze gebruikelijke afmetingen, dan levert de Noctua NF-A12x25 prestaties die vergelijkbare 120mm-ventilators niet behalen. Bij de Noctua NF-A12x25 zijn zowel de luchtstroom als de statische druk erg goed. Hij haalt het niet bij de Phanteks T30 en de Corsair RS120 Max, maar bij een gelijke geluidsdruk zijn de prestaties goed en consistenter dan die van de rest. De Noctua NF-A12x25 is inmiddels al even op de markt, maar blijft een uitstekende ventilator die we ook in 2025 nog kunnen aanraden. Daarom krijgt hij van ons een Excellent-award.

Wie op zoek is naar veel ventilator voor weinig geld, kan bij Arctic terecht. Deze fabrikant heeft met de P12 en de F12 twee betaalbare modellen in zijn portfolio. Op maximale snelheid en bij 25dB(A) levert de F12 nog een prima resultaat bij de luchtstroomtest, maar het is de P12 die over de hele linie de meeste indruk maakt. Bij een lagere geluidsdruk is de P12 aanzienlijk beter dan de F12, zowel in statische druk als in luchtstroom. Tegenover de hierboven besproken modellen maakt de P12 doorgaans niet veel indruk in prestaties, maar voor zo'n 5 euro per stuk is de prijs-prestatieverhouding uitstekend. Reden genoeg om de Arctic P12 een Great Value-award te geven.

Nu onze nieuwe testmethode goed op toeren is, kunnen we aan de slag met een groter aantal ventilators om te testen. Verwacht binnenkort dus meer reviews en round-ups van ventilators op de site, zowel 120mm- als 140mm-modellen. Heb je een specifiek model dat je graag getest wilt zien? Laat het ons weten in de reacties.

  • Arctic P12 PWM
  • Noctua NF-A12x25
  • Phanteks PH-F120T30

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

ARCTIC P12 PWM Zwart/Zwart, 120mm

Prijs bij publicatie: € 5,-

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Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Noctua NF-A12x25 PWM Bruin, 120mm

Prijs bij publicatie: € 30,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 27,75

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Laagste prijzen voor: Noctua NF-A12x25 PWM Bruin, 120mm
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Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Ultimate

Getest

Phanteks PH-F120T30 Single Fan, 120mm

Prijs bij publicatie: € 30,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 30,40

Bekijk alle uitvoeringen (4)

Laagste prijzen voor: Phanteks PH-F120T30 Single Fan, 120mm
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youridv1 16 januari 2025 09:08
Interessant, de Arctic P12 komt positiever uit andere tests die ik voorbij zag komen toen deze uit kwam
BHStar @youridv116 januari 2025 09:27
Wat ik (elders) al vaker heb gelezen is dat de Arctic P12 vaak een hum-geluid tussen ~900-1100RPM geeft, wat nou net rond de 20dB & 25dB range zit in deze test. Het kan dus zijn dat de geluidsdruk verhoudingsgewijs hoger is in deze test dan wanneer er een slimme fan-curve op nagelaten wordt die die range "overslaat". Een andere optie is dat de kwaliteitscontrole wat minder is bij Arctic, wat logisch is vanwege de prijs, waardoor er een sub-par exemplaar getest is. Een andere mogelijkheid is dat de resultaten perfect kloppen en de prestaties gewoon minder zijn dan soms wordt beweert :).

Persoonlijk was ik meer benieuwd geweest naar de P12 Max, die nieuwer is en in veel gevallen beter lijkt te presteren, en mis ik BeQuiet in het lijstje geteste fans. (Of de Alpenföhns die ik sinds kort gebruik, maar dat ligt meer aan mijn obscure smaak ;) ).

Mooie tests. Ik hoop dat er meer volgen.

[Reactie gewijzigd door BHStar op 16 januari 2025 09:31]

rsnubje Testlabcoördinator @BHStar16 januari 2025 09:36
Klopt wat betreft die hum. Al zijn zij niet de enige, maar bij veel fans gebeurt het pas op veel lagere toeren. Wat ik vaak zie bij het afstellen is dat ik rond de 18-20dB(A) soms moeite heb om de juiste PWM frequentie te krijgen voor 17dB, omdat ie bij sommige percentages(fanduty) ineens weer luider wordt. Ik vermoed omdat de (fan)aansturing de gegeven frequentie precies niet goed kan handelen en dus meer geluid produceert.

Een voorbeeld, zodat je een beeld krijgt:
Ik stel de fan bijvoorbeeld in op 45.1% en produceert dan 19.6dB(A). Soms gebeurt het als ik dan dus 45.0% instel, hij ineens 22.3dB(A) produceert. Soms is dat 1 stap in PWM Duty, soms een paar meer en dan zakt hij weer terug, maar uiteraard meer richting 19dB(A) omdat we al een paar stappen lager zijn.

Maar meestal gebeurt dit dus zoals gezegd op lagere geluidsdruk/rpm en sommige fans zijn daarbij een uitzondering.
jimh307 @rsnubje16 januari 2025 11:30
Dat is ook de reden dat meerdere fans in een systeem hinderlijk kunnen resoneren aan elkaar. Het 'iets' aanpassen van de toeren kan een groot verschil maken.
TStick @jimh30716 januari 2025 11:57
Exact, een ventilator kan nog zo stil zijn, er is altijd een frequentie die resonantie kan veroorzaken door bijvoorbeeld de plaats van montage, de verankering zelf, of een andere frequentiebron in een systeem. Zowiezo altijd siliconen washers tussen case en fan.
BHStar @rsnubje16 januari 2025 09:58
Bedankt voor de verheldering. Dat vergemakkelijkt het testen ook niet, mijn complimenten voor het observeren en er rekening mee houden.
phubert @rsnubje17 januari 2025 19:53
Interessant artikel.

Regelmatig pas ik Noctua fans toe in patch- en serverkasten omdat deze stiller zijn dan reguliere koeling aangeboden bij de behuizing. De laatste tijd merk ik dat Arctic qua duurzaamheid toch bij 24/7 het toch eerder aflegt dan Noctua. gebruik deze met de splitter van Noctua (veelal bijgeleverd) of koop deze los icm MeanWell voeding 12v. Met Phanteks heb ik geen ervaring, ga eens kijken.
CMT @BHStar16 januari 2025 13:24
Wat ik (elders) al vaker heb gelezen is dat de Arctic P12 vaak een hum-geluid tussen ~900-1100RPM geeft, wat nou net rond de 20dB & 25dB range zit in deze test. Het kan dus zijn dat de geluidsdruk verhoudingsgewijs hoger is in deze test dan wanneer er een slimme fan-curve op nagelaten wordt die die range "overslaat". Een andere optie is dat de kwaliteitscontrole wat minder is bij Arctic, wat logisch is vanwege de prijs, waardoor er een sub-par exemplaar getest is. Een andere mogelijkheid is dat de resultaten perfect kloppen en de prestaties gewoon minder zijn dan soms wordt beweert :).
Ik heb jaren geleden de Arctic P12 PST (en de P12 A-RGB PST) geprobeerd en ondervonden dat deze last hebben van resonanties, met name in het bereik 900-1100rpm wat je aangeeft.
Het is overigens geen hum, maar een zang (eigenlijk een jank geluid) met een sinus resonantie dat rond de 1kHz zat. Bijzonder storend en daarom de modellen weer geretourneerd. Ook hadden ze veel last van trillingen in het frame/onbalans. Het motorgeluid was wel bijna afwezig.

Wat ik begrepen heb is dat Arctic in de loop van de jaren een stille revisie heeft uitgebracht van de P12 PST, maar ik verwacht er geen verschil van. De keuze & vorm van het materiaal is heel belangrijk in de mate waarin resonanties kunnen optreden.

Dat is juist wat de Noctua A12x25 zo boven de rest laat uitsteken, maar wat niet in een test zoals Tweakers.net heeft gedaan naar voren komt. Een algemene SPL(A) meting is weinig zeggende en zeker niet iets waarop je een fankeuze op moet baseren.
Dingen als motorgeluid, trillingen in het frame (dat door de kastconstructie weer tot storende resonantie kan leiden) en het spectrum van het geluid is veel belangrijker in het bepalen hoe still of prettig een fan klinkt.

Ik heb een hele hoop fans uitgeprobeerd van diverse merken en typen en de A12x25 is echt een unieke fan: Zo goed als geen motorgeluid, trillingsarm, spectrum met geleidelijk verloop dat op ruis lijkt (daardoor klinkt het ook als een "zoef").
Wat mij betreft verdient het nog steeds de Ultimate Reward (de Phanteks lijkt een kloon te zijn daarvan, misschien dat het ook een fan is met deze eigenschappen, maar daar ga ik niet vanuit).
Leon Straathof @BHStar16 januari 2025 16:55
De P12 zijn zeker niet perfect. Maar vergeleken met de Noctua en de Phantecs hier ben ik het wel eens met de conclusie. Bedoel de prijs is gedeeld door 3 met die 2 concurenten dat is niet gewoon een klein prijsverschil maar een kompleet andere prijs klasse. We vergelijken ook geen CPU's van 200,- met die van 600,-. Als je echt budget aan het bouwen bent kan ik me wel voorstellen dat een paar fans dan ook van een lagere prijsklasse gekozen worden. En in zijn prijsklasse is de P12 veruit het beste wat je kunt vinden. Maar als je al heel veel geld in een build steekt in een build tja dan is kiezen voor de P12 een beetje raar. Want bij een CPU en GPU snapt iedereen dat er prestatie verschil is als er een 3x prijsverschil is maar bij fans snappen we dat niet en gaan mensen zitten experimenteren om 20 euro per fan te besparen op een build van 1000+ euro om dan alsnog tot de conclusie te komen dat ja ook bij fans maakt een 3x prijsverschil in presaties een verschil.
youridv1 @BHStar16 januari 2025 10:03
Een andere mogelijkheid is dat de resultaten perfect kloppen en de prestaties gewoon minder zijn dan soms wordt beweert :).
Ik denk dat dit het is, of dat de testmethode van Tweakers iets uitgebreider is. Net even het testmethode artikel doorgelezen namelijk en aan de methode ligt het zeker niet zo te zien.
Wat ik (elders) al vaker heb gelezen is dat de Arctic P12 vaak een hum-geluid tussen ~900-1100RPM geeft, wat nou net rond de 20dB & 25dB range zit in deze test.
Volgensmij hebben ze dat inderdaad allemaal. Maar dat is DC motor hum en dat komt echt heel veel voor.
Een andere optie is dat de kwaliteitscontrole wat minder is bij Arctic,
Dit weet ik zo net nog niet. Ik heb altijd het idee gehad dat Arctic daar wel bovenop zit. Ook doen met die AIO problemen waren ze er erg snel bij.
Persoonlijk was ik meer benieuwd geweest naar de P12 Max, die nieuwer is en in veel gevallen beter lijkt te presteren, en mis ik BeQuiet in het lijstje geteste fans. (Of de Alpenföhns die ik sinds kort gebruik, maar dat ligt meer aan mijn obscure smaak ;) ).

Mooie tests. Ik hoop dat er meer volgen.
Eens, eens en eens. Er is een grof gebrek aan goed gestandaardiseerde fan testing in de DIY pc markt

Als ik een suggestie/vraag mag doen @rsnubje :
Is/wordt er gekeken naar een geluids of prestatietest waar de fan tegen een standaard radiator of heatsink gemonteerd zit?
Sommige fans gaan nare geluiden maken of raar presteren in dit soort situaties. Denk terug aan de Terra met zijn verticale slits of bijvoorbeeld die noiseblocker fans die raar geluid maakten als ze in pull opstelling werden gebruikt.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 16 januari 2025 10:06]

rsnubje Testlabcoördinator @youridv116 januari 2025 11:20
Als ik een suggestie/vraag mag doen @rsnubje :
Is/wordt er gekeken naar een geluids of prestatietest waar de fan tegen een standaard radiator of heatsink gemonteerd zit?
Sommige fans gaan nare geluiden maken of raar presteren in dit soort situaties. Denk terug aan de Terra met zijn verticale slits of bijvoorbeeld die noiseblocker fans die raar geluid maakten als ze in pull opstelling werden gebruikt.
Daar is zeker over nagedacht. Onze reden om hier niets mee te doen is omdat er teveel verschillende variaties zijn in opstelling en ook niet elke radiator is hetzelfde qua opbouw. De kans dat je een radiator hebt die veel lijkt of hetzelfde is dan die van de meeste gebruikers, is vrij klein. En dan heb je inderdaad nog verschillende soorten mesh die behuizing fabrikanten gebruiken in hun kasten, die soms erg nadelig kunnen zijn. Maar mijn mening daarover is; als je een fan kiest uit onze tests die stil is, is de kans vrij groot dat die in deze situaties ook stiller zal zijn dan de meeste andere.
CMT @rsnubje16 januari 2025 13:55
Het is jammer dat jullie er niets mee doen, want dat kan de rangorde aanzienlijk veranderen.
Sommigen fans zijn absoluut niet geschikt voor een pull situatie, bijvoorbeeld de Noctua NF-A14 of A12x25. Dan moet er meer afstand gecreëerd worden met afstandhouders/spacers om het extra geluid veroorzaakt door turbulentie te minimaliseren (wat overigen ook in een push opstelling kan helpen).

Ik begrijp de keuze enigszins wel om het niet te onderzoeken, maar zoveel variatie is er nou ook weer niet. Niet elke combinatie hoeft getest te worden. Met 3 soorten patronen (ronde gaatjes, hexagonaal en lijnen) is het gros van alle situaties gedekt en bovendien is de afstand tot het rooster meer bepalend.

In het geval van een radiator is het gewoon prima om een standaard model te kiezen met een gemiddelde fin dichtheid en een aantal dikten (30, 45, 60mm) om zodoende een rangorde te maken.

Noctua heeft trouwens een klein stukje geschreven over het effect van de NA-IS1 afstandhouder/spacer i.c.m. met verschillende modellen op verschillende roosters.
De situatie is niet helemaal realistisch omdat de meeste kasten wel een rooster uitsparing hebben, maar het laat in ieder geval wel het effect zien.

https://noctua.at/en/na-is1-performance-guidelines
youridv1 @rsnubje16 januari 2025 11:45
Helder verhaal. Het is inderdaad lastig om dan te kiezen welke radiator je pakt
tw_gotcha @BHStar16 januari 2025 13:46
de fans zijn van hard plastic, en als er iets tegenaan momt gaat ie kapot (dat had ik tenmiste), die van Noctua zijn veel sterker. Phantecs nooit gehad
SKdragon @BHStar16 januari 2025 14:49
Ik had zelf deze fans ook meegeleverd gekregen bij mijn Arctic AIO. Zelf ervaarde ik deze zeer irritante hum-geluid ook en heb de fans vervangen door Noctua fans. Gigantisch verschil qua mentale rust.
sus 16 januari 2025 09:09
Ik mis de fans van BeQuiet, die hebben ook fijne 120 en 140mm fans die erg stil zijn.
callofduty @sus16 januari 2025 09:41
Ja inderdaad, zocht ik ook direct naar. Tijd lang Noctua gebruikt maar erg luidruchtig.
Nu al tijden bequiet fans en deze zijn niet stil, maar beter te verduren dan het geluid van de Noctua.
TheDeeGee
@callofduty16 januari 2025 10:23
Waarschijnlijk gebruikte je dan de A14 fans van Noctua, die zijn i.d.d. niet best qua geluid vanwege een brom boven de 750 RPM.

De nieuwe generatie fans heeft dit probleem niet meer, had te maken met het gertrapte inlet design van het frame dat onderbroken was aan de zijkanten. Bij de nieuwe fans is het gewoon een volledige cirkel.
Lagavulin1963 @TheDeeGee16 januari 2025 10:26
Ik gebruik de eerste versie A14 van Noctua in mijn huiskamer PC. Samen met de 120 mm variant ervan, in een Fractal Design Define kast. En ik herken dit niet. Fluisterstil en geen brom, ook niet bij hogere toerentallen.
TheDeeGee
@Lagavulin196316 januari 2025 11:13
Er is toch zat over te vinden op internet, en merk het ook met mijn A15 op de NH-D15.

Nou heb ik zeer gevoelig gehoor.
Manyuken @sus16 januari 2025 09:56
Ik wilde precies hetzelfde zeggen ja.
Ben wel benieuwd hoe de nieuwste Silent Wings, Light Wings, Shadow Wings of Pure Wings zich verhouden tot o.a. Noctua.

En dan heeft be quiet bijna elke fan ook nog eens in 2 verschillende varianten: De standaard en een High-Speed variant.
_hennes @Manyuken16 januari 2025 10:58
Ik heb een drietall silent wings pro. 140mm, en ik kijk vol verwachting uit naar meer fan tests.

Spoiler: Dood still op 800 rpm maar prijzig.
Manyuken @_hennes16 januari 2025 11:16
Ja ik ben goed bekend met de fans haha. Heb er genoeg mogen testen ondertussen en heb achtereenvolgens de volgende kasten waar verschillende varianten in zaten mogen reviewen:
  • De Silent Base 802
  • De Shadow Base 800
  • De Pure Base 501 Airflow
  • De Pure Base 500DX
  • En nu gebruik ik de Light Base 900 FX :)
Stuk voor stuk prachtige fans en de meeste doen de naam be quiet! zeker eer aan :)
rsnubje Testlabcoördinator @sus16 januari 2025 09:12
Dat kan nog komen ;) We hebben nog genoeg fans liggen om te testen hoor.
sus @rsnubje16 januari 2025 10:13
Heel graag :)
wotkemaniac @sus16 januari 2025 13:08
Dacht ik ook net. Heb zelf de fans uit de Fractal Design North vervangen door de Silent Wings 4 van BeQuit. Doen fantastisch hun werk en fluisterstil.
TheHell34 16 januari 2025 09:33
Mooie round up. enige metric die ik mis bij de 100% PWM is geluid.
rsnubje Testlabcoördinator @TheHell3416 januari 2025 09:54
Vrij zeker dat dat op de geluidsdruk-pagina staat.
TheHell34 @rsnubje16 januari 2025 10:03
Je hebt gelijk, ik verwachte het bij de "Prestaties"
Sissors 16 januari 2025 09:23
Vor het eerst in mijn leven schrijf ik iets waar ik me altijd aan irriteer: Maar waarom hebben jullie niet product X getest?

Waarbij in dit geval product X, de Arctic PWM Max fans zijn. Ja ze zijn net iets duurder dan de niet-MAX variant, maar alsnog zijn ze veel goedkoper dan de meeste andere fans die hier getest zijn, en het zijn de veel nieuwere versies die gewoon beter zouden moeten presteren.
rsnubje Testlabcoördinator @Sissors16 januari 2025 09:52
Gelukkig werd er gevraagd om suggesties ;) Dus je kunt je er aan ergeren, of zoals je reeds hebt gedaan, gewoon een suggestie doen, maar dan zonder het ergeren. Is ook beter voor jezelf :P
old_spice @Sissors16 januari 2025 09:29
En hier erger ik me altijd aan. Het is niet "Ik irriteer me aan", het is "Ik erger me aan". Iets is irritant, maar "irriteren aan" kan niet.
PCG2020 @old_spice16 januari 2025 09:44
Je ergert je aan irritante taalvautjes, zeg maar ;)
ocf81 16 januari 2025 09:45
Waarom wordt de luchtstroom zowel in cfm als in m³/u weergegeven? Er is geen verschil tussen de twee, aangezien het om een andere maateenheid van dezelfde waarde gaat.
rsnubje Testlabcoördinator @ocf8116 januari 2025 09:53
Correct, alleen wilden wij de gebruikers de moeite besparen om het om te rekenen. Het is vrij wisselend in welke eenheid het aangegeven wordt.
Alxndr 16 januari 2025 10:29
Als bijkomend voordeel is de Phanteks T30 net iets goedkoper ...
slordigheidje: de prijs bij publicatie was exact gelijk en nu is de phanteks zelfs iets duurder.

Maar wat een prijzen eigenlijk, voor 30 euro per fan kan je volgens mij beter een duurdere/grotere kast kopen om er dan meer goedkope fans in te zetten
ArawnofAnnwn @Alxndr16 januari 2025 10:38
Niet iedereen gebruikt ze voor computers. Ik ga er binnenkort 4 kopen voor op de motor, ze hangen onder de radiatoren in mijn huis, zitten ingebouwd in de keuken, etc.
youridv1 @ArawnofAnnwn16 januari 2025 11:15
Wat ga je er op de motor mee doen?

1 snap ik nog wel om bijvoorbeeld je spanningsregelaar actief te koelen. Die sneuvelen op oude japanners nog wel eens.
Ga je ze als radiatorfan gebruiken? Want daar zijn pc fannetjes een beetje ondergekwalificeerd voor

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 16 januari 2025 11:16]

ArawnofAnnwn @youridv116 januari 2025 11:37
Ik ga er 4 als radiatorfan gebruiken. Op een andere gebruik ik er 2 als radiatorfan. Werkt best aardig. Luchtgekoeld blok met extra oliekoeler voor betere koeling. Ontsteking levert weinig vermogen dus een conventionele radiatorfan zoals bijvoorbeeld een 30x30 van een auto trekt snel de accu leeg als de koplamp aan staat. Die vragen al snel richting de 100w piek vermogen. Met koplamp, achterlicht etc aan, gaat dat niet goed. Ventilatoren zijn vooral voor het stil staan bij stoplichten etc.
youridv1 @ArawnofAnnwn16 januari 2025 11:48
Voor een oliekoeler snap ik het nog wel. Denk wel dat het vooral voor de hobby is ipv concreet resultaat? Ga je met een olietemperatuur- en snelheidssensor de fans aan en uit schakelen of met de hand?

Mijn motor gaat bij stilstand ook gewoon over de 100 graden dus het is niet alsof het er niet voor gemaakt is.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 16 januari 2025 11:51]

ArawnofAnnwn @youridv116 januari 2025 17:17
Het geeft een concreet resultaat. Ik schakel het op dit moment met de hand als het blok op temperatuur is. Als ik het niet doe dan krijg ik bij stadsverkeer het blok niet goed gekoeld. Huidige heeft een 4x24cm oliekoeler en zonder ventilatoren aan gaat het blok in de zomer richting 130 graden en dan stop ik echt met rijden om problemen te voorkomen. Met twee 12x12cm ventilatoren aan (heb een hopper/trechter gemaakt tussen de fans en de oliekoeler) heb ik geen problemen, dan gaat het blok richting de 100 graden in de zomer. Volgende heeft meer plek en het blok krijgt een 30x30 oliekoeler met 4 12x12 fans. De noodzaak voor de fans zal kleiner zijn door het grotere oppervlakte maar zal alsnog kijken voor een efficiente 30x30 ventilator. Dat is beter, maar ik moet gewoon een lager energieverbruik hebben. Volgende wil ik ook olietemperatuur geschakeld maken. Niet heel moeilijk.
Xander2 @ArawnofAnnwn16 januari 2025 23:09
Dan kun je beter een alu RC- of motorfan van 30cm plaatsen die goedkoper is dan 4 Noctua's.

Een computerfan is niet geschikt om troep op te vangen en geluid of toerenaanpassing is niet relevant.
Wel even een trage thermostaat (bij lagere temp) of minimale fantijd ipv simpele sensor om te zorgen dat de fan niet continu aan/uit gaat..
ArawnofAnnwn @Xander217 januari 2025 17:22
Geen problemen met computer fans voor dit gebruik. Kan best op een betere manier gedaan worden. Trage termostaat is een goed idee, zat zelf te denken een ESP te gebruiken om een relais te schakelen op basis van de temperatuur sensor. Dat aan/uit zetten heb ik inderdaad weinig zin in.

"Dan kun je beter een alu RC- of motorfan van 30cm plaatsen die goedkoper is dan 4 Noctua's."

Ik heb geen idee wat je hier mee bedoelt.
youridv1 @ArawnofAnnwn17 januari 2025 09:03
Woon je in een warm lang ofzo dat je hier last van hebt?

Ik ga toch iedere zomer met warm weer in het weekend wel rijden met vrienden of familie. Een paar jaar terug reden we nog met 3 luchtgekoelde japanners uit de jaren 90 en hadden nooit last

Wel gaaf dat het iets oplevert

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 17 januari 2025 09:03]

ArawnofAnnwn @youridv117 januari 2025 17:26
Gewoon voor Nederland. Probleem is vooral met stedelijk verkeer. Als ik niet in een stad hoef te zijn heb ik nergens last van. Als ik naar een vriend van mij ga, dan ga ik door een stad heen. Twee jaar geleden hadden we een warme zomer en had ik nog geen fans, toen heb ik meerdere keren moeten stoppen om het blok te laten koelen. Met langzaam rijden en stilstaand verkeer is het gewoon niet leuk. Afgelopen zomer waren er nauwelijks hoge temperaturen dus ook geen last gehad van overhitting.
gatlarf @ArawnofAnnwn18 januari 2025 19:11
Ik heb de Noctua’s in mijn computer zitten en in mijn caravan. In de caravan gebruik ik 2 exemplaren voor mijn koelkast. Werkt perfect.
Jan1337 @Alxndr16 januari 2025 20:36
[...]
slordigheidje: de prijs bij publicatie was exact gelijk en nu is de phanteks zelfs iets duurder.
Prijs bij publicatie
Phanteks PH-F120T30: €30
Corsair RS120 Max: €35

Was toch niet gelijk? :?
sapphire 16 januari 2025 09:25
Gaaf zeg een fan roundup!

Puntje wat uiteraard niet te reviewen valt maar wat mijn afgelopen jaren opgevallen is als gebruiker van wat duurdere fans. De Noctua A12x25 hoor je over defecten écht weinig van, de T30 daarentegen hoor/lees ik regelmatig dat ze het na een tijdje toch begeven.
Ik heb geen cijfers en dit is alleen gebaseerd op dingen die ik lees/tegenkom maar ik vond het toch opvallend.

Zelf tevreden A12x25 gebruiker en de paar die ik heb gaan over een maandje al weer 5 jaar mee :) Nog wel de intentie om eens de T30's te proberen maar ik ben bang dat ze in mijn huidige situatie weinig toevoegen. Als er een andere videokaart of CPU koeler komt wil ik het eens proberen.

De Arctics wil ik in een budget build gaan proberen, in het verleden slechte ervaring gehad met F-serie fans die spontaan braken of vinnen die na een tijdje spontaan afbraken :X
De P-12 hoor ik wel goede verhalen over.

Edit: Ik blijf het (kleine) verschil tussen de normale A12x25 en de Chromax versie ook apart vinden. Je zou zeggen dat die hetzelfde presteren of zou het gewoon een algemene afwijking zijn per fan?

[Reactie gewijzigd door sapphire op 16 januari 2025 09:30]

SgtElPotato @sapphire16 januari 2025 09:38
Ik heb zelf ook de A12x25. In combinatie met een SFF case (Dan A4-H20) past dat precies met een dikke radiator. De T30 passen niet omdat ze een halve cm dikker zijn. Wat jammer is, maar wel de verbetering in prestaties kan verklaren imo.

Het is wel jammer, ik zou liever de combinatie hebben van een iets dikkere radiator en de betere fan dan een dunnere radiator met betere fans.
sapphire @SgtElPotato16 januari 2025 09:59
Ik gebruik ze in mijn NCase M1 onder/op de GPU en daar heb ik de ruimte nog wel voor 2 T30's maarja de GPU word nu al niet bijzonder heet met de fans op 40% dus waarom vervangen. Als er een GPU komt die meer verbruikt, wat tegenwoordig vrij aannemelijk is, en warmer word ga ik het nog eens bekijken.

Ik ben nog op zoek naar een Thermalright Peerless assassin 120 mini en daar schijnt de T30 nét tussen de towers te passen met een kleine mod dus super interessant :)
Dan kan ik de A12x25 en A12x15 op mijn C14s vervangen, vooral die A12x15 is relatief luid vergeleken met zijn dikkere broer :(

[Reactie gewijzigd door sapphire op 16 januari 2025 09:59]

HellboyFromHell @SgtElPotato16 januari 2025 12:52
Ik heb zelf ook de Dan A4-H20 met daarbij de EK-Nucleus 240 AIO. Op papier zou het door de extra dikke fan en extra dikke radiator niet passen met 7mm te veel, maar in het echt past het net! Ik gebruik zelf dus 2x de T30 en ben super tevreden!
Is inderdaad wel ff krap maar dat is alles in de A4-H20, nee hoor kan makkelijk ik raad t aan!

Ik heb dus voor de combinatie gekozen; dikkere betere radiator met dikkere betere fans.

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 16 januari 2025 13:01]

SgtElPotato @HellboyFromHell16 januari 2025 13:08
Ik heb dus een radiator van Cooler Master, en die is 7mm hoger dan die EK-Nucleus 240 en dan past het net niet met de T30 fans helaas.

[Reactie gewijzigd door SgtElPotato op 16 januari 2025 13:09]

HellboyFromHell @SgtElPotato16 januari 2025 13:12
Dan heb ik niks gezegd, wist niet af van een CM radiator die nog dikker is. Jammer man!
JeroenNietDoen 16 januari 2025 09:31
Ik heb in mijn systeem 5 Arctic P12 Max zitten. De P12 was al super populair vanwege de prijs-performance verhouding maar de P12 Max is beduidend beter, maar amper duurder. In reviews doet de Max niet onder voor de Noctua en de T30 terwijl je voor die fans vooral betaald voor het merk. Met name Noctua vind ik erg overpriced. Jammer dat de P12 Max niet meegenomen is in de test.

[Reactie gewijzigd door JeroenNietDoen op 16 januari 2025 10:05]

Axon @JeroenNietDoen16 januari 2025 18:58
In welk opzicht is de P12 Max beter dan de standaard P12 fans?
Jacco011 16 januari 2025 09:45
Ik zou in de toekomst ook graag een 140mm review zien :)
AuteurTrygve Redacteur @Jacco01116 januari 2025 11:27
Die komt er zeker weten!
Astennu 16 januari 2025 10:03
Wat mij opvalt aan de conclusie is dat jullie het bij de F12 en P12 niet hebben over de efficiëntie van die Fans. Als je kijkt naar wat ze weten te verplaatsen en hoeveel stroom daar voor nodig is vooral bij 100% is de CMF per watt of de M3/h per watt heel erg goed. Afhankelijk van wat voor een build je hebt kan dat uit maken. Zeker als iets 24/7 aan staat.
De F12 doet het ook heel erg goed met 25db levels en presteert daar beter dan de P12 ze zijn alleen niet geschikt voor radiator's. Ik heb vele jaren een F14 fan gebruikt en ik wat heel tevreden over hoe stil die fan was en hoeveel lucht die toch verplaatst kreeg. Zeker gezien de extreem lage kosten.

De P12 is wat breder inzetbaar dan de F12 fan. Ik ben benieuwd hoe de P12 Max het zou doen want die zijn weer meer gericht op nog betere performance.

Ik ben zelf ook tevreden over de P12 fan's heb ik er ook een paar van liggen. Zijn wel eerdere modellen die bij bepaalde fan speeds dan wat hoorbaar motor geluid hadden maar daar was met een custom fan curve wel omheen te werken zeker als je ze toch niet 75-100% RPM wilde laten draaien.

Wellicht heeft de concurrentie ze een beetje ingehaald maar toen ze net uit waren hadden ze hele goede prestaties in reviews en voor het geld is het nu nog steeds een goede deal als je een beperkt budget hebt.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 16 januari 2025 10:09]


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