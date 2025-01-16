Inleiding

De productgroep ventilators spreekt misschien niet voor iedereen tot de verbeelding, maar in de Pricewatch staan wel 1566 ventilators bij een hele reeks webshops. Daarvan zijn er 788 modellen van het populaire 120mm-formaat en 406 van 140mm. Ventilators kunnen in een pc worden gebruikt als casefan, maar ook als (vervangende) ventilator voor een processorkoeler of radiator bij gebruik van waterkoeling. Sommige tweakers gebruiken ventilators ook voor andere zaken, bijvoorbeeld voor het dynamic boost effect van een verwarming, waarvoor dan weer elektronica wordt ontworpen om dit slim aan te sturen. Of het nu is om frisse lucht een behuizing in te blazen, warme lucht uit de kast te krijgen, of een heel ander doeleinde: de meeste tweakers zullen zo nu en dan naar een of meerdere ventilators kijken in de Pricewatch. Bij Tweakers hebben we de afgelopen tijd relatief weinig aandacht besteed aan ventilators, en we vonden dat daar verandering in mocht komen. Vanuit Hardware Info heeft een deel van het toenmalige team wel een testmethode voor ventilators meegenomen naar Tweakers. Toch was de consensus dat het tijd was voor een geheel nieuwe, vanaf de grond af aan zelf ontworpen testmethode. Allereerst om de luchtstroom nauwkeuriger te kunnen meten, maar ook om de statische druk correcter te meten. Bovendien bood een nieuwe testmethode ons ook de mogelijkheid deze te ontwerpen voor meer geautomatiseerde tests, waardoor we gemakkelijker en sneller ventilators kunnen testen voor een review of round-up. Sommige fabrikanten verstrekken een kant-en-klare testkit aan reviewers om ventilators op te testen. Wij kozen ervoor onze nieuwe testmethode zelf te ontwerpen. Daarmee willen we enerzijds ervoor zorgen dat we de testmethode zo goed mogelijk begrijpen en anderzijds minder afhankelijk zijn van één partij mocht er iets stukgaan. Een nieuwe, degelijke en betrouwbare testmethode komt niet zomaar tot stand, en we zijn de afgelopen tijd dan ook druk bezig geweest om deze zelf te realiseren. Met dit artikel laten we zien hoe onze nieuwe testmethode voor ventilators is ontwikkeld.

Testmethode

We testen ventilators allereerst op geluidsproductie. Dit doen we in onze geluidsarme ruimte met de Larson Davis 831C-geluidsmeter gekoppeld aan een 378A04-microfoon met voorversterker. Daarmee kunnen we nauwkeurig meten; hij heeft een lage noisefloor van 5,5dB(A). Vanwege onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidsarme ruimte ongeveer 12dB(A). Om een veilige marge te nemen, kunnen we vanaf 14dB(A) consistente metingen uitvoeren. Deze waarde hanteren we dan ook als ondergrens. De Larson Davis-geluidsmeter is ter illustratie: de oriëntatie van de geluidsmeter op de afbeelding wijkt af van de daadwerkelijke testmethode. Voor het meten van de geluidsproductie hebben we de ANSI/AMCA-standaard 320-23 zoveel mogelijk aangehouden. We meten de geluidsproductie van ventilators op 50cm afstand, waarbij de geluidsmeter gericht wordt op het midden van de rotor, en de ventilator met de aanzuigende kant naar de geluidsmeter gericht is. Naast de geluidsproductie op maximale snelheid (100 procent fanduty op pwm), meten we ook welke fanduty nodig is om een specifieke geluidsdruk te behalen. We hanteren 17dB(A), 20dB(A) en 25dB(A) als geluidsniveaus waar elke ventilator op getest wordt, tenzij dit op het betreffende exemplaar niet mogelijk blijkt. Zodra we met een stabiel toerental zo dicht mogelijk bij deze geluidsdruk komen, noteren we zowel de fanduty als het bijbehorende toerental. Met onze fancontroller meten we bij al deze scenario's gelijk ook het energiegebruik voor elke ventilator. De Tweakers-fancontroller waarmee we de ventilators in de test nauwkeurig kunnen aansturen. Voor de prestaties van ventilators hebben we een geheel nieuwe testopstelling gebouwd, gebaseerd op de ANSI/AMCA-standaard 210-07 en ISO 5801:2017. De opstelling bestaat uit een pvc-buis van anderhalve meter lang met een binnendiameter van 15cm. Aan het begin van de buis hebben we een opzetstuk geplaatst waarop frames voor 120mm- en 140mm-ventilators gemonteerd kunnen worden. De ventilators blazen vanaf dit punt lucht door de buis heen. Halverwege de buis zit een langwerpig frame aan de binnenkant om de luchtstroom zoveel mogelijk recht te trekken. In het laatste deel van de buis zitten onze sensors waarmee we de metingen kunnen doen. Het frame waarop ventilators kunnen worden gemonteerd en het frame in de buis om de luchtstroom recht te trekken. Luchtverplaatsing Om ventilators op luchtverplaatsing te testen, maken we gebruik van een Renesas FS3000-1005-luchtsnelheidsmodule. Hiermee meten we de gerealiseerde luchtstroom van een ventilator in meters per seconde, waarbij we zes sensors gebruiken en elke seconde een gemiddelde uit deze zes sensors berekenen. Deze sensors zijn middels een dun frame in de buis cirkelvormig op de helft van de diameter van de buis georiënteerd. Bij de luchtstroomtest is het uiteinde van de buis helemaal open. Deze test duurt per instelling in totaal 30 seconden. Aan het einde berekenen we een gemiddelde van wat elke seconde als gemiddelde van de zes sensors is gelogd. De gemeten luchtsnelheid in meters per seconde kunnen we gecombineerd met de afmetingen van de testbuis omrekenen naar luchtverplaatsing. We rapporteren de behaalde luchtverplaatsing zowel in kubieke meter per uur (m³/h) als in kubieke voet per minuut (cfm). Dit zijn twee gebruikelijke eenheden bij ventilatorspecificaties, en op deze manier willen we het vergelijken makkelijker maken voor lezers. De zes sensors om de luchtstroom te meten Statische druk Naast de luchtstroom testen we de statische druk van een ventilator, wat inzicht geeft in hoe krachtig een ventilator lucht door bijvoorbeeld een radiator kan persen. Hiervoor hebben we in het laatste deel van de buis acht gaatjes gemaakt, waarop ventielen en slangetjes met elkaar en met de TE SM9233-250-002-luchtdrukmeter zijn verbonden. We hebben voor de enigszins complexere constructie van acht verbonden kanalen gekozen omdat deze gecombineerd een gelijk verdeelde druk uit de buis krijgen. Zodra een ventilator stabiel op het juiste toerental draait met het uiteinde van de testbuis afgesloten, begint de test van statische druk, en deze duurt eveneens 30 seconden. Met de luchtdrukmeter meten we middels het druktype ‘Gauge’ de luchtdruk in Pascal, waarbij de gemeten waarde wordt afgezet tegen de op dat moment actuele luchtdruk in de testruimte. We rekenen de uitkomst vervolgens om naar mmH₂O, de meestgebruikte eenheid voor statische druk bij ventilatorspecificaties. Acht ventielen zijn doorlopend met elkaar en met de luchtdrukmeter verbonden. Voor deze test sluiten we het uiteinde van de buis af met een deksel.

Geluidsdruk

De geluidsdruk op 100 procent pwm toont de maximale geluidsdruk van een ventilator. Wil je een ventilator die niet luidruchtig kán werken, dan kun je naar de modellen boven in deze grafiek kijken. Dit houdt echter geen rekening met prestaties bij een bepaald geluidsniveau, wat op de volgende pagina aan bod komt.

Prestaties

Voor vier testcondities rapporteren we een aantal resultaten. Elke ventilator wordt op maximale snelheid, dus een pwm-duty van honderd procent, getest. Daarnaast testen we drie keer op een specifiek geluidsniveau, namelijk 25dB(A), 20dB(A) en 17dB(A), voor een gelijk speelveld. Als een ventilator bij een van deze tests in de grafiek ontbreekt, betekent het dat de fan te stil of juist te luid is om de betreffende test te voltooien. Tussen de tests op de verschillende geluidsniveaus kunnen de verhoudingen van de ventilators verschillen. Sommige ventilators moeten flink langzamer draaien om een bepaalde geluidsdruk te bereiken, terwijl bij andere het toerental minder drastisch verlaagd hoeft te worden. Er zijn soms ook grote verschillen tussen hoe goed een ventilator presteert in luchtverplaatsing ten opzichte van statische druk. De ene ventilator is geschikter voor een hoge luchtstroom, zoals de Noctua A14x25 G2, terwijl de andere beter presteert in statische druk, zoals de Phanteks PH-F120T30. Uit onze resultaten blijkt ook dat een grotere ventilator niet altijd beter is. Onderaan de pagina is te zien dat de 140mm-ventilators op maximale snelheid doorgaans meer lucht verplaatsen. Maar bij een gelijke geluidsdruk evenaren 120mm-ventilators soms een 140mm-model. Voor een grotere ventilator is het over het algemeen makkelijker om meer lucht te verplaatsen simpelweg omdát hij groter is. Het hangt echter ook af van hoe goed de ventilator is ontworpen, op welk toerental hij draait en of hij is geoptimaliseerd voor een hoge luchtverplaatsing of juist meer voor een hoge statische druk. Van de Noctua NF-A12x25 hebben we twee versies getest: de normale en de zwarte uitvoering. De specificaties van de fabrikant komen overeen tussen deze uitvoeringen. Onze resultaten tonen aan dat er altijd enige variatie is tussen de exemplaren. Op de vorige pagina was al te zien dat de zwarte Noctua NF-A12x25 marginaal sneller draait dan de normale uitvoering bij 17dB(A) en 20dB(A). Bij een gelijk toerental en op maximale snelheid presteren de twee NF-A12x25's vervolgens zeer vergelijkbaar. 25dB(A) 20dB(A) 17dB(A) 100% pwm

Tot slot