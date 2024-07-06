Door Jeroen Horlings

Redacteur

Feedback • 06-07-2024 06:00 486

Op één acculading naar Zuid-Frankrijk

Over aerodynamica, accutech en auto-obesitas

06-07-2024 • 06:00

486

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Inleiding

'Ik stap pas over als ik 1000km kan rijden op één acculading', is een veelgehoorde stelling. Dat dit technisch kan, toonde Mercedes aan met de EQXX. Maar dat stelt wel eisen aan de ingrediënten van een EV-ontwerp, waaronder de aerodynamica, het gewicht en de accutechnologie. Met andere woorden: het wordt lastig met een grote logge suv; vanwege het formaat en gewicht heeft deze een hogere luchtweerstand en rolweerstand, wat betekent dat er meer energie nodig is om de auto voort te bewegen, ongeacht de aandrijflijn. Voor een EV betekent dit dat er dan een veel grotere accu nodig is, die weer extra gewicht toevoegt en de energie-efficiëntie verder verlaagt. Dit doet de winst van de grotere batterijcapaciteit deels teniet. Bovendien is snelladen misschien nog belangrijker dan de accucapaciteit voor lange ritten, want vrijwel niemand rijdt 1000km achter elkaar zonder te stoppen. Dat bespraken we recent in het achtergrondartikel over 400kW-snelladen, waarbij het minder dan 14 minuten duurde om de accu tot 80 procent te vullen.

Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om de efficiëntie, en dus ook het bereik, te vergroten. Los van een optimaal ontwerp, zijn er diverse keuzes voor componenten, en er staat een nieuwe generatie accucellen met een veel hogere dichtheid klaar. Maar het is de vraag of we die keuzes gebruiken voor een groter bereik of meer comfort.

Van sedan tot suv

Als we naar het heden kijken, zien we een trendbreuk met het verleden: personenwagens zijn de afgelopen decennia, net als mensen overigens, gemiddeld flink in omvang en gewicht gegroeid. Meer comfort speelt hierin een centrale rol, maar ook de toegenomen veiligheidseisen en natuurlijk de verschuiving naar hybride- en elektrische voertuigen, met de bijbehorende zware accu, tellen mee. De auto van nu lijkt nauwelijks meer op het model van vroeger. Over het geheel genomen is hij een stuk groter en zwaarder geworden.

Steeds groter wordende auto's - oud en nieuw
Steeds groter wordende auto's - oud en nieuwSteeds groter wordende auto's - oud en nieuw

Een Mini uit de jaren '90 en een huidig model. Bron: Carsized

Cw-waarde

De Cw-waarde staat voor de weerstandscoëfficiënt. Deze waarde representeert de aerodynamische efficiëntie van een object: hoe lager de Cw-waarde, hoe gestroomlijnder het object en hoe minder luchtweerstand het ondervindt. De luchtweerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid, wat inhoudt dat een verdubbeling van de snelheid resuleert in een verviervoudiging van de luchtweerstand. Een lagere Cw-waarde zorgt voor minder luchtweerstand bij dezelfde snelheid, wat betekent dat het object zich energie-efficiënter door de lucht kan bewegen. Maar alleen de Cw-waarde zegt niet alles - ook het frontaaloppervlak speelt een grote rol.

Maar hoewel suv's momenteel de norm lijken te zijn in de auto-industrie, verschijnen er ook nog steeds sedans en coupés, zij het in mindere mate. Deze zijn lager en hebben een kleiner frontaal oppervlak. Dat resulteert in een lagere luchtweerstand, waardoor minder energie nodig is om dezelfde snelheid te behouden. Een gestroomlijnd ontwerp zorgt voor een efficiëntere luchtstroming rond de auto en daardoor minder energieverlies. Verder gebruiken ze doorgaans smallere banden en zijn ze lichter, wat minder rolweerstand oplevert. Al deze factoren zorgen ervoor dat er minder energie nodig is om de auto in beweging te houden, wat bijdraagt aan een lager energiegebruik en daardoor een veel grotere actieradius.

Sommige autofabrikanten zijn nog steeds serieus bezig met het lichter en zuiniger maken van zowel bestaande als toekomstige modellen. Een van de zuinigste benzineauto's is de Toyota Prius: hij weegt 1375kg, heeft een Cw-waarde van 0,24 en een energiegebruik van ongeveer 3,7 liter per 100km, wat neerkomt op 1:27. Een van de zuinigste elektrische auto's is de Tesla Model 3 SR+ (60kWh): hij weegt 1735kg, heeft een Cw-waarde van 0,23 en een energiegebruik van 14kWh per 100km, wat omgerekend neerkomt op 1:64 - een liter benzine staat gelijk aan 8,9kWh aan energie. Dat is een aanzienlijk verschil in energiegebruik in vergelijking met de toch al vrij zuinige Prius.

Dat is vergelijkbaar met een benzineverbruik van 1:102.Maar het kan nog een stuk beter. De Mercedes-Benz Vision EQXX weegt 1755kg, inclusief een grote accu van ongeveer 100kWh. Dankzij het relatief lage gewicht, de grote accucapaciteit en een Cw-waarde van slechts 0,17, verbruikt de conceptwagen slechts 8,7kWh per 100km. Dat is het equivalent van 1:102! Deze mate van energie-efficiëntie levert de wagen een bereik op van ruim 1000km op één acculading, iets wat tot dusver als een utopie werd beschouwd. Dit bereik werd ook in de praktijk behaald, onder normale omstandigheden op de openbare weg, met alle elektronische functies ingeschakeld. Vorige week was de EQXX in Nederland en hadden we de kans om nader kennis te maken met het model.

In dit artikel gaan we dieper in op dit onderwerp, maar kijken we ook naar trends in de auto-industrie, welke keuzes voor het ontwerp en de gebruikte componenten bepalend zijn voor het bereik en welke innovaties er mogelijk zijn. Verder bespreken we hoe eenvoudig of moeilijk het is om een EV te produceren die daadwerkelijk 1000km of meer kan rijden op één acculading.

Welke zaken zijn bepalend voor het verbruik?

Voor ieder type auto, ongeacht de aandrijflijn, zijn er verschillende factoren die invloed hebben op de benodigde energie om de auto in beweging te krijgen. Het feit dat auto's steeds groter worden, heeft logischerwijs een negatief effect. Op deze pagina bespreken we de trends en technieken die hierop ook van invloed zijn.

De Lightyear 0 in een windtunnel
De Lightyear 0 in een windtunnel

Aerodynamica

Aerodynamica speelt een belangrijke rol bij het verminderen van het energiegebruik. In een windtunnel kunnen de luchtstromen rondom de objecten van een nieuw auto-ontwerp geanalyseerd worden. Luchtweerstand is de kracht die een bewegend object in de lucht ondervindt en werkt tegen de bewegingsrichting van dat object in. Deze kracht wordt bepaald door het frontale oppervlak, de aerodynamische vorm van de auto en de snelheid waarmee het voertuig zich verplaatst. Het doel van een windtunneltest is om de luchtweerstand te minimaliseren en de energie-efficiëntie te verbeteren door aanpassingen te doen aan het auto-ontwerp.

Een van de belangrijkste factoren in de aerodynamica is de eerdergenoemde weerstandscoëfficiënt, ook bekend als de Cw-waarde. Deze waarde geeft de aerodynamische efficiëntie van een voertuig weer: hoe lager de Cw-waarde, hoe minder luchtweerstand het voertuig ondervindt. Auto’s met een lagere Cw-waarde gebruiken minder energie om dezelfde snelheid te behouden, wat resulteert in een verhoogde brandstofefficiëntie.

Een gestroomlijnd carrosserieontwerp, gladde oppervlakken en geïntegreerde onderdelen zoals deurgrepen en spiegels, helpen om de luchtstroom langs de carrosserie te optimaliseren en zo de luchtweerstand te verminderen. Dat is vooral goed te zien bij sportwagens, zoals de Porsche 911 of Taycan, die een lage Cw-waarde combineren met hoge prestaties.

Niet alle ontwerpkeuzes zijn gunstig voor de aerodynamica. Suv’s en cross-overs hebben door hun hogere carrosserie een groter frontaal oppervlak en meestal ook een hogere Cw-waarde, wat leidt tot een hogere luchtweerstand en dus een hoger energiegebruik.

Toename in omvang van een gemiddelde auto. Hier een vergelijking tussen een VW Golf en een SUV.
Een VW Golf uit 1974 vergeleken met een Aiways U5-suv uit 2016. Bron: Carsized

Trend: auto's worden steeds groter

VS en pick-ups

Hoewel de aanzienlijke toename in omvang een wereldwijde trend is, valt het in Europa en de rest van de wereld nog mee in vergelijking met Amerika. Daar is de auto het primaire vervoermiddel voor veel mensen, vooral buiten de grote steden. Drive-throughs, waarbij automobilisten hun voertuig niet eens uit hoeven, zijn daar zeer gebruikelijk. Deze zijn niet alleen in zwang voor fastfood, maar ook voor alcoholische dranken, postpakketten, apotheken en zelfs voor het ophalen van voedselpakketten. Bovendien zijn pick-uptrucks daar zeer gebruikelijk voor personenvervoer. Het gewicht van dat type auto is tussen 1990 en 2021 toegenomen met 32 procent. Volgens Axios blijkt uit onderzoek dat twee derde van de pick-upbezitters hun voertuig nooit gebruikt om iets te trekken en een derde nooit iets in de laadbak vervoert. Het zou vooral een statussymbool zijn voor onafhankelijkheid. Sinds enkele jaren zijn er ook elektrische pick-ups; die onderscheiden zich met hun enorme vermogen, maar hebben hetzelfde nadeel: door hun vorm en gewicht vereisen ze een groot accupakket voor een fatsoenlijk bereik.

Autofabrikanten produceren steeds grotere auto's, vooral suv's. Deze sport utility vehicles zijn, ondanks wat hun naam doet vermoeden, doorgaans weinig sportief. Ze kenmerken zich door een hoge instap en een verhoogd gevoel van veiligheid. Deze eigenschappen zijn echter niet zonder gevolgen. Suv’s wegen gemiddeld 200 tot 300kg meer dan een gemiddelde middelgrote auto en nemen meer ruimte op straat in beslag. Bovendien gebruiken ze veel meer energie.

In een rapport van de IEA uit mei 2024 staat: "Als suv's een land zouden zijn, dan zouden ze op de vijfde plek staan qua CO2-uitstoot." Uit hetzelfde rapport blijkt dat dit voor een auto met een verbrandingsmotor resulteert in ongeveer 20 procent meer uitstoot van koolstofdioxide (CO2) ten opzichte van een vergelijkbare sedan. Wegtransport is verantwoordelijk voor ongeveer 24 procent van alle CO2-uitstoot in de EU; het is de enige sector waar de uitstoot de afgelopen decennia niet is gedaald. De groei van het aantal suv's zou de vooruitgang die is geboekt met zuinigere en schonere verbrandingsmotoren grotendeels tenietdoen. In 2022 waren suv's wereldwijd goed voor 46 procent van alle autoverkopen, waarbij vooral in de VS, India en Europa een sterke groei te zien was.

Het is belangrijk te benadrukken dat er grote verschillen bestaan tussen suv's en cross-overs. Modellen zoals de Hyundai Kona, de Kia Niro of de Tesla Model Y zijn met een Cw van 0,27 (in het geval van de Hyundai en de Kia) en 0,24 (in het geval van de Tesla) behoorlijk aerodynamisch en kunnen als zeer zuinig worden beschouwd. De toegenomen hoogte zorgt echter wel voor een groter frontaal oppervlak. Ter vergelijking: de Ford F-150 Lightning-pick-up heeft een Cw van 0,56 en weegt 2990kg. Met een netto accucapaciteit van 131kWh bereikt deze een afstand van ongeveer 483km (volgens de EPA) of 515km (volgens de WLTP) op één acculading. Dit komt neer op een gemiddelde van ongeveer 270Wh/km.

IEA: "Als SUV's een land zouden zijn, zouden ze op de vijfde plek staan qua CO2 uitstoot"
IEA: "Als suv's een land zouden zijn, zouden ze op de vijfde plek staan qua CO2-uitstoot."

Velgen en banden

Bandenspanning

De bandenspanning speelt ook een rol in de efficiëntie. Correct opgepompte banden zorgen voor een optimaal contact met de weg, wat de rolweerstand vermindert. Een te lage bandenspanning verhoogt de rolweerstand aanzienlijk, wat leidt tot een hoger energiegebruik en een verminderd bereik. Bijvoorbeeld, een drukverlaging van 20 procent kan de rolweerstand met 40 procent verhogen. Dit heeft een merkbare impact op het energiegebruik van het voertuig en kost naar schatting acht procent van de actieradius.

Velgen en banden hebben ook een aanzienlijke impact op het energiegebruik. Grote lichtmetalen velgen en brede banden worden door veel mensen als mooi beschouwd en veel autofabrikanten bieden ze automatisch aan als upgrade bij aankoop van een luxere uitvoering van een model. Maar dit heeft een negatieve invloed op het energiegebruik, afgezien van het eventueel verminderde comfort op een slecht wegdek. Vanuit energetisch oogpunt zijn kleinere velgen beter voor het verbruik en hebben dichte velgen de voorkeur boven open exemplaren. Dichte velgen helpen de luchtstroom te stroomlijnen, waardoor de luchtweerstand afneemt. De 18"-Aero Wheels-velgen van een Model 3 zouden tien procent meer bereik bieden dan de luxere 19"-sportvelgen.

Ook de maat van de banden speelt een rol. Brede banden hebben een groter contactoppervlak met de weg, wat de grip verbetert, maar de rolweerstand verhoogt. Dit kan leiden tot een hoger energiegebruik en verminderd bereik. Smalle banden daarentegen verminderen de rolweerstand en verbeteren de aerodynamica. Banden ontworpen voor EV's gebruiken vaak een speciale rubbercompound, zoals silica, die de rolweerstand verlaagt zonder afbreuk te doen aan de grip. Een voorbeeld hiervan zijn de Michelin Energy Saver-banden.

Het meten van de luchtstroom
Het meten van de luchtstroom

Andere factoren die invloed hebben

Andere elementen die de luchtstroom en aerodynamica van auto’s negatief beïnvloeden, zijn onder andere dakkoffers, uitstekende deurhandgrepen en het type elektromotor. Veel instapmodellen van EV's hebben een enkele elektromotor, meestal op de achteras, maar soms ook op de vooras. Het gebruik van een enkele motor vermindert de complexiteit en het gewicht van het voertuig, wat resulteert in een verbeterde energie-efficiëntie. Dit is vooral voordelig bij stadsritten en lagere snelheden. Twee elektromotoren, een op iedere as, biedt vierwielaandrijving met betere tractie en rijstabiliteit, vooral in uitdagende omstandigheden zoals regen of sneeuw. Deze configuratie verhoogt echter doorgaans het energiegebruik vanwege het extra gewicht en de verhoogde wrijvingsverliezen in het aandrijfsysteem. Ook het vermogen van de elektromotors speelt een rol; motors met een hoger vermogen bieden doorgaans hogere snelheden en snellere acceleratie, maar gebruiken ook meer energie.

Buitenspiegels die ver uitsteken of onnodig groot zijn, veroorzaken turbulentie, wat de luchtweerstand verhoogt. Digitale spiegels kunnen een positieve impact hebben, maar daar staat tegenover dat er schermen aan de binnenkant van het voertuig gemonteerd worden. Deze schermen staan altijd aan en kunnen minder prettig in gebruik zijn. Deurhandgrepen die uitsteken, beïnvloeden de zijwaartse luchtstroom nadelig. Daardoor zien we steeds vaker gestroomlijnde deurhandgrepen die in de carrosserie verzinken.

Er zijn meer factoren die de aerodynamica kunnen beïnvloeden. Zo kan een lage of onregelmatige bodemplaat de luchtstroom onder het voertuig verstoren, wat tot extra turbulentie en weerstand kan leiden; een vlakke afdekplaat is daarom beter. Dakkoffers vergroten het frontale oppervlak van een voertuig en verstoren de luchtstroom bovenop, wat resulteert in een hoger brandstofverbruik. Dakrails hebben een vergelijkbaar effect door hun positie op het dak, wat de aerodynamica verslechtert.

Snelheid

Iets dat niets met het ontwerp van een auto te maken heeft, maar minstens zo belangrijk is voor het energiegebruik is de snelheid. De luchtweerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid, wat betekent dat rustiger rijden op de snelweg een groot effect heeft op het gebruik. Laten we weer een Toyota Prius en een Tesla Model 3 als concreet voorbeeld nemen.

Uitgaande van een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,24 en een frontaal oppervlak van 2,2m² voor de Prius, verbruikt deze bij een snelheid van 100km/u ongeveer 4,5 liter brandstof per 100km. Dat verbruik stijgt tot 7 liter per 100km bij een snelheid van 130km/u. Hetzelfde effect zien we bij de Tesla Model 3, met een Cw van 0,23 en een frontaal oppervlak van 2,22 m². De Model 3 verbruikt bij een snelheid van 100km/u ongeveer 150Wh/km, terwijl dit verbruik stijgt naar 220Wh/km bij 130km/u. Kortom, 130km/u rijden kost ongeveer 45 tot 55 procent meer energie.

Mercedes Vision EQXX, Lightyear en anderen

Afgezien van de vraag of de trend van steeds groter wordende auto's nog te stoppen is, is het ook goed om te kijken naar de andere kant. Er zijn voldoende mogelijkheden om een auto juist energie-efficiënter (lees: zuiniger) te maken. Dat scheelt grondstoffen, energie en de noodzaak om parkeervakken te vergroten. Op deze pagina bekijken we een aantal efficiëntie modellen, waaronder de eerdergenoemde Mercedes EQXX, die afgelopen week even in Nederland was.

De EQXX tijdens een van de praktijktests
De EQXX tijdens de eerste praktijktest naar Zuid-Frankrijk

Mercedes Vision EQXX

In januari 2022 toonde Mercedes voor het eerst zijn Vision EQXX tijdens de CES in Las Vegas. Zoals eerder genoemd is het gewicht van 1755kg vrij licht voor een auto met een accu van 100kWh. Gewoonlijk variëren de gewichten van auto's met dergelijke capaciteit tussen 2200 en 2700kg. Het druppelvormige ontwerp heeft een Cw-waarde van minder dan 0,17. Dat is extreem aerodynamisch vergeleken met de 0,23 van een zuinige sedan zoals de Model 3 en de 0,33 van een suv zoals de Volvo XC40. Bij de aankondiging vermeldde Mercedes nog niet alle details, behalve dat het verbruik onder de 100Wh/km zou liggen en dat hij een actieradius van 1000km zou hebben. Inmiddels heeft Mercedes op basis van praktijktests de cijfers nog positiever bijgesteld: het verbruik daalde van 100 naar 87Wh/km (1:102) en tijdens latere tests werden zelfs nog betere resultaten gehaald.

EQXX roadtrips
EQXX-roadtrips

Inmiddels heeft Mercedes gedeeld op welke tests het verbruikscijfer is gebaseerd. Als het om zuinigheid gaat, gebruiken autofabrikanten vaak de WLTP-rollenbanktest, die doorgaans veel optimistischere cijfers oplevert dan praktijktests. Ze kunnen ook een model laten rijden op een ronde baan met een constante snelheid, wat per definitie een betere score oplevert dan een praktijktest met ander verkeer, op- en afritten en wisselende snelheden. We waren er niet bij en kunnen de claims dus niet verifiëren, maar Mercedes stelt dat in dit geval juist is gekozen voor echte praktijktests, uitgevoerd onder reële omstandigheden en inclusief files, hoge snelheden en wisselende weersomstandigheden.

De waarde van 87Wh/km is gebaseerd op een roadtrip van Stuttgart naar het Zuid-Franse Cassis aan de Côte d'Azur, via Zwitserland en Italië. Deze trip vond enkele maanden na de aankondiging op de CES plaats, in april 2022. Een engineer die wij spraken benadrukte dat het de bedoeling was om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de prestaties. Tijdens het rijden waren de gebruikelijke functies, zoals radio, verwarming en airconditioning bewust ingeschakeld. De trip begon met regen en duurde in totaal 11 uur en 32 minuten, met temperaturen variërend van een frisse 3 graden tot 18 graden Celsius.

Tijdens het eerste deel van de reis werd op de Duitse autobahn een maximale snelheid van 140km/u bereikt, en gemeten over het hele traject was de gemiddelde snelheid 87km/u. Er werd een afstand van 1008km afgelegd en aan het einde van de reis was er nog 15 procent acculading over. Hoewel de 1000km werd bereikt, is het bereik dus beduidend groter. Dat laatste bleek tijdens twee andere roadtrips.

Tijdens de tweede reis, van Stuttgart naar Silverstone in het Verenigd Koninkrijk, werd 1202km op één acculading afgelegd, met een gemiddeld energiegebruik van 83Wh per 100km. Bij aankomst op het circuit van Silverstone reed Nyck de Vries de EQXX leeg door elf rondjes met een snelheid van 140km/u te rijden. Als dat niet was gedaan, zou het totale bereik nog hoger zijn geweest.

De laatste praktijktest ging van Riyad naar Dubai, waarbij zowel drukke stedelijke gebieden in beide (voor)steden als langere snelweggedeelten door de open woestijn werden doorkruist. Ondanks het continue gebruik van de airconditioning vanwege een temperatuur van 34 graden Celsius, kwam het verbruik uit op slechts 74Wh/km, oftewel 7,4kWh per 100km. Omgerekend naar benzine is dat een verbruik van 1:120. Na 1010km had de wagen nog een resterende actieradius van 309km, wat de totale actieradius op een hypothetische 1319 kilometer zou brengen.

Mercedes Vision EQXX
Mercedes Vision EQXXMercedes Vision EQXX

Zuinige benzinewagens

Op deze pagina worden zeer zuinige elektrische modellen genoemd, maar er zijn ook zeer zuinige brandstofmodellen, zij het meestal als concept en niet als productiewagen. Een opmerkelijk conceptmodel is de Volkswagen XL1 uit 2013. Dit is een tweezitter op basis van een hybride aandrijflijn met een tweecilinderdieselmotor en een 5,5kWh-accupakket. Hij weegt slechts 795kg en kan 110km rijden op één liter diesel.

Praktijkmodellen die ook daadwerkelijk op de weg rijden zijn de Honda Insight die al in 1999 1:25 haalde, de Audi A2 1.2 TDI uit de jaren 2000 die dankzij zijn lichte constructie en zuinige dieselmotor slechts 1:30 verbruikt en de eerdergenoemde Toyota Prius (aanvankelijk 1:20, tegenwoordig 1:27). Momenteel zijn de meeste brandstofauto's voorzien van hybride technologie, dus met een accu waarin onder andere teruggewonnen remenergie kan worden opgeslagen. Veel elektrische auto's remmen via de elektromotor en winnen zo energie terug. Dit wordt ook wel one-pedal driving genoemd.

Technische middelen

Voor de technische middelen om de conceptwagen zo efficiënt mogelijk te maken, heeft Mercedes samengewerkt met de formule 1- en formule E-afdelingen van Mercedes-AMG. Het front is kleiner dan dat van een compacte Concept CLA, wat de luchtweerstand minimaliseert. Een smallere achterste spoorbreedte zorgt voor een efficiëntere luchtstroming langs de auto. De engineer die wij spraken, zei dat de auto nog zuiniger zou kunnen zijn als de achterkant langer was, maar dat bewust is gekozen voor een 'normale lengte' van 4,98m. Ook zijn de spiegels niet vervangen door digitale varianten, vooral omdat het lastig was om de schermen in het interieur te plaatsen en deze dan altijd aan zouden staan. De dc-dc-elektronica is zo dicht mogelijk bij de accu geplaatst om het gebruik van lange kabels te voorkomen. Veel onderdelen van de auto, zoals de motorkap, zijn gemaakt van carbon.

Een andere optie die tot een nog betere efficiëntie zou hebben geleid, is het gebruik van wielkappen voor de achterwielen, zoals de Lightyear 0 (oorspronkelijk de Lightyear One genoemd), de klassieke Citroën DS, de GM EV1 en de eerste generatie Honda Insight gebruikten. Maar Mercedes besloot hier vanaf te zien op basis van esthetische overwegingen. Om dezelfde redenen zitten er ook geen zonnecellen op de motorkap, maar alleen op het dak en de plek van het achterraam. Er zijn echter vrijwel vlakke wieldeksels zonder spaken gebruikt om turbulente luchtstromen te minimaliseren.

Ook is er veel aandacht besteed aan de componenten voor de aandrijving. Volgens Mercedes genereert de elektromotor minimale restwarmte, wat helpt om het thermomanagement extreem klein en licht te houden. Voor het koelsysteem wordt gebruikgemaakt van een combinatie van luchtkleppen, koelvloeistofkleppen en pompen, terwijl de elektromotor tegelijkertijd wordt gekoeld door luchtstroommanagement in combinatie met een koelplaat in de voertuigbodem. Mercedes stelt dat dit vanuit aerodynamisch oogpunt de efficiëntste manier is om de elektromotor onder normale omstandigheden koel te houden, wat de actieradius met ongeveer twee procent vergroot.

Zonnecellen

Ook de zonnecellen op het dak en het achterraam hebben een positieve invloed op het bereik, zij het beperkt. In tegenstelling tot de Lightyear 0 worden de cellen niet gebruikt om het accupakket op te laden tijdens het rijden en stilstaan, maar enkel voor operationele zaken zoals de radio, airconditioning, het opladen van smartphones, veiligheidsfuncties en het 47,5"-scherm. In totaal leveren de zonnecellen ongeveer 400W, terwijl de systemen maximaal 300W vragen. Op navraag van Tweakers werd medegedeeld dat het mogelijk is om de cellen te gebruiken voor het laden van de accu, maar dat hiervoor extra componenten nodig zijn die bewust zijn weggelaten om gewicht te besparen. De zonnecellen werken op 12V en de auto op meer dan 900V. In theorie zou het mogelijk zijn om de motorkap ook van dunne zonnecellen te voorzien, maar dit is minder geschikt vanwege de twee luchtuitlaten. Ook werd het esthetisch minder mooi gevonden; het doel was dat de auto niet te veel zou afwijken van een reguliere personenwagen. Over de zin of onzin van zonnecellen heeft Tweakers eerder een uitgebreid achtergrondartikel geschreven.

De CLA Concept met de de EQXX op de achtergrond
De Concept CLA met de EQXX op de achtergrond

Andere efficiënte wagens

Mercedes heeft onderzocht of het wenselijk en haalbaar was om de EQXX op de markt te brengen, maar besloot de kennis en ervaring onder te brengen in toekomstige productiewagens. Het eerste model dat mede is gebaseerd op de opgedane kennis en ervaring met de EQXX, is de Concept CLA die medio 2025 wordt verwacht. Dit model krijgt een WLTP-actieradius van 750km en zou volgens opgave 120Wh/km aan elektriciteit verbruiken. Snel omgerekend zou dat impliceren dat de accu ongeveer 90kWh groot zal zijn. Dankzij een spanning van 800V zou de auto in 15 minuten weer een bereik van 400km erbij krijgen. Dit is het eerste model dat is gebouwd op het MMA-platform. Er verschijnt overigens ook een versie met een benzinemotor, maar het ontwerp was 'EV-first'. Het is niet helemaal duidelijk welke elementen van de EQXX in de auto zijn verwerkt, met uitzondering van het druppelvormige ontwerp. Er zou sprake zijn van minder verlies in de aandrijving en er wordt gebruikgemaakt van een nieuwe, maar niet nader gespecificeerde, accuchemie en een hoge mate van integratie van het accupakket, wat zou leiden tot een hogere energiedichtheid. De geclaimde verbruikscijfers van 120Wh/km zijn indrukwekkend en zouden de Concept CLA in één klap de zuinigste productie-EV maken. Deze moet zich uiteraard nog wel in de praktijk bewijzen.

Lightyear 0
De Lightyear 0 tijdens een praktijkrit door Tweakers

De EQXX was niet de eerste superzuinige EV. De Lightyear 0 werd ontworpen volgens exact dezelfde filosofie. Sterker nog, wie naar het druppelvormige ontwerp kijkt, ziet grote overeenkomsten tussen de EQXX en de eerste Lightyear, bijvoorbeeld bij de achterkant. De Lightyear werd al in 2019 aan het publiek getoond, zoals te zien in onze eerdere preview, dus wellicht heeft Mercedes daar inspiratie uitgehaald. Ook bij Lightyear lag prioriteit op een licht ontwerp, energie-efficiënte componenten en een relatief groot bereik. Hoewel het energie-efficiënte ontwerp technisch gezien het baanbrekendst was, kreeg de 5m2 aan zonnecellen de meeste media-aandacht. Deze zouden op een zonnige dag goed zijn voor 50 tot 70 kilometer bereik, waardoor minder opladen nodig zou zijn. Een praktijkrit van Tweakers, enkele maanden voor het faillissement, leek iets minder rooskleurig. Toch was het indrukwekkend dat er een auto was geproduceerd met een accu van 60kWh, een gewicht van 1575kg en een Cw-waarde van minder dan 0,175, met een praktijkbereik van 710km op een testbaan.

Hyundai Ioniq 6
De Hyundai Ioniq 6

Tegenwoordig zijn de Ioniq 5, 6 en 7 beschikbaar, maar al in 2016 kwam Hyundai met de oorspronkelijke Ioniq op de markt. Deze wagen, die niet alleen als EV, maar ook als hybride en plug-in werd uitgebracht, is een van de zuinigste wagens. Het eerste model, met een netto accucapaciteit van 28kWh en een Cw-waarde van 0,24, haalt in de praktijk een bereik van 160 tot 220km, gemiddeld 147Wh/km. Ook de recent geïntroduceerde Hyundai Ioniq 6-sedan is zeer efficiënt. Met een Cw-waarde van 0,21 is het de zuinigste EV in het D-segment. Het instapmodel met een netto accucapaciteit van 50 kWh zou volgens de WLTP-standaard een bereik van 429km hebben, wat neerkomt op 139Wh/km.

Hightech accutechnologie = lichtere auto?

Er zijn meerdere manieren om een (symbolisch) bereik van 1000 kilometer te bereiken met een EV. Simpel gezegd zijn er twee, min of meer tegengestelde, benaderingen. De eerste benadering is het eenvoudigweg vergroten van de accucapaciteit, een methode die tegenwoordig vooral wordt toegepast bij grote en zware voertuigen. Hoewel deze methode werkt, gaat het verhoogde gewicht ten koste van de efficiëntie. Dit kan gedeeltelijk worden gecompenseerd door het gebruik van nieuwe accutechnologie, die onder andere ook in de EQXX wordt toegepast. De andere benadering is het optimaliseren van het ontwerp en de componenten om het energiegebruik waar mogelijk te verminderen. Zoals eerder vermeld, hangt dit ook samen met de vorm van de carrosserie: bij een grote suv of pick-up is er minder ruimte om dit effectief te doen, onder meer omdat het frontale oppervlak en het gewicht veel groter zijn.

Nieuwe generatie accucellen

Zoals eerder vermeld in een serie achtergrondartikelen over nieuwe accutechnologie, is de energiedichtheid in het afgelopen decennium ruwweg verdubbeld. In 2010 was 150Wh/kg op celniveau al baanbrekend, maar tegenwoordig zitten moderne cellen al op 300Wh/kg en meer. Nieuwe technologieën, zoals het toevoegen van silicium aan de grafietanode, zullen dit op korte termijn nog verder verhogen; zie ook dit artikel. Tegelijkertijd staan andere nieuwe technologieën ook in de startblokken, zoals LFMP, natrium, zwavel, lithium-air en solidstate.

Voor de EQXX zijn nieuwe cellen gebruikt met een grafietanode die 15 procent silicium bevat. Het gaat om cellen uit 2021 die destijds nog niet in productieauto's werden gebruikt, maar die wel een aanzienlijk hogere energiedichtheid bieden dan reguliere cellen. Een siliciumatoom kan meer dan één lithiumion binden, waardoor het per kilogram veel meer lithium kan bevatten en daardoor een veel hogere energiedichtheid kan bieden. Dankzij de nieuwe technologie is het volume van de cellen 50 procent kleiner en is het totale accupakket 30 procent lichter dan dat van een EQS. Ook dit komt het bereik ten goede. Een beperkt aantal EV's maakt ook gebruik van een anode die deels uit silicium bestaat, maar meestal is dat niet meer dan 5 tot 10 procent.

Op langere termijn zou silicium grafiet volledig kunnen vervangen, mits de uitdagingen kunnen worden overwonnen. Dit zou accucellen met een energiedichtheid van 450 tot 1000Wh/kg mogelijk kunnen maken. Onder andere Leydenjar, Amprius en CATL hebben al cellen van 500Wh/kg aangekondigd. Deze cellen bieden een factor 3,3 meer energie dan de cellen uit 2010.

Grotere auto, grotere accu

Andere trend: kleine EV's

Tegelijk met de opmars van steeds grotere auto's is er een tegenovergestelde trend zichtbaar: er rijden steeds meer kleine elektrische voertuigen op de weg. Dit zijn tweezitters met een beperkt bereik van ongeveer 100km en een maximale snelheid van 80 tot 100km/u. Voorbeelden hiervan zijn de Citroën Ami, XEV, Opel Rocks E en Microlino. Dit soort auto's rijdt vooral in en rond steden en worden ook wel lev of sev genoemd, wat staat voor light EV en small EV. Ook in China zijn dit soort auto's sterk in opmars. Een voorbeeld is de Wuling Hong Guang MINI EV die een bereik van 120km en een maximale snelheid van 100km/u heeft en 5000 dollar kost.

Stel dat een accu twee keer zoveel energie bevat, wat zouden autofabrikanten daar dan mee kunnen doen? De eerste optie is om dezelfde hoeveelheid cellen te gebruiken, en dus ongeveer hetzelfde gewicht, om het rijbereik te vergroten. De tweede optie is om het aantal cellen te halveren en het gewicht te verlagen, terwijl hetzelfde bereik wordt behouden, waarschijnlijk zelfs meer dankzij het lagere gewicht. De derde optie is een mix van beide: iets minder cellen, maar toch een groter bereik.

Het is alleen de vraag of de toename van de energiedichtheid van de accuchemie de verdere toename van steeds groter en zwaarder wordende auto's kan bijbenen. Rijbereik en accucapaciteit hebben een directe relatie, maar die is niet lineair. Een grotere accu leidt tot een groter bereik, maar ook tot een hoger gewicht. Daardoor is het technisch een veel grotere uitdaging om een grote suv of pick-up een bereik van 1000km te geven dan een sedan, omdat dit een zeer grote accu vereist die de efficiëntie van de auto beperkt. Dit doet de winst van een groter accupakket deels teniet. De keuze voor componenten, zoals het aantal elektromotoren en hun vermogen, heeft ook een directe invloed op de energieconsumptie.

Tot slot

Nieuwe accutechnologie leidt dus niet per definitie tot lichtere EV's. Als autofabrikanten de verbeterde cellen gebruiken om het rijbereik te vergroten, blijft het gewicht ongeveer gelijk. Immers, de energiedichtheid van de cellen is dan verbeterd en het aantal blijft in dat geval gelijk. Het zou goed kunnen dat de trend van de afgelopen jaren zich voortzet, aangezien er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in zowel de capaciteit van accupakketten als het bereik. In 2010 hadden de meeste EV’s, zoals de Nissan Leaf, een accucapaciteit van ongeveer 24kWh, wat resulteerde in een bereik van zo'n 120km. In de volgende jaren nam die capaciteit geleidelijk toe, naar 30, 40 en uiteindelijk 62kWh. Opvallend genoeg bleef het volume van het accupakket gelijk, wat in theorie betekent dat het ook upgradable is. Tegenwoordig is een accucapaciteit van ongeveer 64kWh gebruikelijk en zijn EV's die meer dan 400km kunnen rijden al vrij gebruikelijk. Afgezien van de 750km van het eerdergenoemde Mercedes Concept CLA, zien we in het luxe segment steeds vaker een bereik van tussen de 600 en 700km, met de 830km van de Lucid Air als voorlopige recordhouder. Die EV met een bereik van 1000 km komt er dus wel aan. Maar de kans is groot dat het geen dikke suv zal zijn.

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roundlet 6 juli 2024 07:26
Ik rij nu een jaar electrisch en ben nu meerdere keren op pad gegaan naar Frankrijk februari met 7 graden en recent met 18 graden. 1500 km in 2 dagen met een model 3 sr+. Ik reed meestal rond de 110 kmh en haalde een verbruik van 12-15kw /100km, zorgde dat de auto preconditioned op pad ging. Reed hem bijna geheel leeg en haalde rond de 380km.

Conclusie tijdens die trips
Na 3 uur wil ik de auto wel even uit.
De auto was eerder vol dan ik klaar was met , koffiedrinken, wc gaan, even wat eten en benen strekken ( deze routine was met tanken niet anders).
Accu stress met de komst van vele laders in Frankrijk valt heel erg mee.
Door de verschillende aanbieders, soms even klooien hoe het werkt. Maar overal geladen met dezelfde pas.


Volgende week de ultime test, met een caravan( eriba touring) naar Zuid Frankrijk.
CqR @roundlet6 juli 2024 10:21
Nu is het allemaal nog te doen met het laden van de auto, maar stel iedereen gaat aan de elektrische auto, dan krijg je wel degelijk te maken met een tekort aan laadmogelijkheden vanwege de tijd die het in beslag neemt. Deze is nog steeds aanzienlijk langer dan een beetje brandstof tanken en dat komt de doorstroming bij laadstations niet ten goede. Het huidige Europese net kan dit sowieso niet aan en het kost een giga vermogen om dit allemaal aan te passen en dit zal uiteindelijk allemaal op ons bordje terecht komen, want het geld moet ergens vandaan komen. Daarnaast krijgen mensen met zware elektrische auto's later ook te maken met wegenbelasting. Net als hoe we nu gepakt worden met zonnepanelen, zal straks ook de mileubewuste EV rijder aan de beurt zijn.
Het is te hopen dat de solid state accu nog eens het daglicht gaat zien. Deze is veel lichter dan de huidige accu's en heeft (zodra uitontwikkeld) een langere levensduur. Dat zou schelen in de toekomstige wegenbelasting en deze accu zorgt ook voor een grotere actieradius en kan veel sneller opgeladen worden. Tot die tijd blijft het dweilen met de kraan open.

[Reactie gewijzigd door CqR op 22 juli 2024 14:58]

andreetje @CqR6 juli 2024 11:05
Het netwerk loopt nu al overal vast.

Om een idee te geven: een kleine industriële onderneming van een kennis van me gebruikt ongeveer evenveel stroom als één snellaadstation van Tesla. Laatst kreeg deze onderneming een brief met een waarschuwing: de vermogensafname van de onderneming was kortstondig met 10 kW overschreden.
De onderneming werd ook gedwongen om een laadstation aan te leggen. Daar hangt een briefje aan: s.v.p. niet gebruiken, want anders ligt ons bedrijf stil.

Tegen de 10.000 aanvragen voor uitbreiding van electriciteitsafname staan jaren in de wacht. De economische schade van de energietransitie is gigantisch.

Solid state is om allerlei redenen gewenst, maar lost niet de netwerkproblemen op. Ik denk dat ze eerder groter worden. Sneller en langer laden is niet gunstig voor het netwerk.
sprankel @andreetje6 juli 2024 15:35
Het net is veel complexer dan wat de consument denkt waarbij een consument tot hier toe heel simpel afgerekend word op het "verbruikte vermogen" wat technisch gezien actief vermogen is. Er word niet gesproken over reactief vermogen, word zelfs niet gemeten bij een consument. Men spreekt ook niet over balans en de onbelans facturen of markt prijzen. Hier is een prijs per verbruikte kwh en de consument heeft nog liefst een fixed prijs.

Daar begint bij de consument wel kentering in te komen met de komst van digitale meters en dynamische tarieven omdat de techniek het toe laat maar ook omdat de consument zich niet meer gedraagd als die van 20 jaar geleden, sommige zijn groot afnemers geworden, sommige zijn leverancier geworden terwijl hun gedrag meer onvoorspelbaar is geworden.

Om terug te keren naar de industriele afnemers, zij betalen in vergelijking met een consument peanuts voor hun "verbruikt vermogen" maar wat een consument meestal niet weet is dat zij ook betalen voor al de rest, zij hebben geen all-in simpele prijs zeg maar.

En ja als een onderneming meer of minder actief/reactief vermogen afneemt dan contractueel overeengekomen dan betalen zij de onbelans factuur daarvoor.

Dat het bedrijf waar je over spreekt een lader steekt met een briefje niet gebruiken lijkt mij heel stom, dat ding is met load balancing ideaal om de boel de stabiliseren, De 20 palen op mijn werk geven soms 3kW, soms 22kW.

Het is inderdaad wel zo dat de energietransitie een gigantisch probleem geeft bij de industriele afnemers, de huidige infrastructuur was heel sterk berekend op wat hebben we vandaag nodig. En Nederland stond/staat gekend om heel precies just what we need te leggen en zelfs geen rekening te willen houden met toekomstige uitbreiding van activiteiten.

Die laadpalen zijn daarbij niet het probleem maar wel het feit dat de industrie van de fossiele brandstoffen af moet en CO2 taks op zijn dak krijgt. Elke economische haalbare techniek voor CO2 captatie vereist gigantisch veel energie. Bijgevolg is de vraag naar energie uit elektriciteit door het dak aan het gaan bij industriele afnemers waarbij dat niet opgelost kan worden zoals bij consumenten door op 3 fases aan te sluiten en de wijkcentrale een upgrade te geven. Zeker bij de grote jongens komt het eropneer dat ze rechtsreeks op de hoogspanning moeten ipv middenspanning.

En om de kosten te drukken liggen er veel plannen op tafel met windmolens, zonnepanelen en batterijen bij die industriele afnemers, niet zozeer om groen te doen maar vooral om hun eigen noden te dekken en voor een minder zware aansluiting van het net te moeten realiseren. Maar ook daar komt het terug neer op aanbod gestuurd werken ipv vraag gestuurd werken en kom je bedrijven tegen die de consumenten houding aanhouden, vraag gestuurd willen werken waarbij het net het maar moet oplossen en een briefje hangen aan een laadpaal niet gebruiken ipv dat ding aanbod gestuurd te laten werken.
WillySis @sprankel6 juli 2024 19:04
En Nederland stond/staat gekend om heel precies just what we need te leggen en zelfs geen rekening te willen houden met toekomstige uitbreiding van activiteiten.
Dat is precies wat de wettelijke regels aan de transport maatschappijen voorschrijven. Investeren mag bas bij gebleken vraag. De kabinetten Rutte hebben wel allerhande maatregelen getroffen om zonnepanelen te plaatsen, elektrisch te gaan rijden, koken en verwarmen, maar heeft verzuimd om de netbeheerders plannen te laten maken om het netwerk ook geschikt te maken voor de komende veranderingen in vraag en aanbod.
Resultaat is dat men nu continu achter de problemen aanloopt. In landen als Frankrijk en Duitsland heeft men het wel beter voor elkaar. België staat er slechter voor.
maarte997 @WillySis6 juli 2024 22:26
Neen hoor, België staat er helemaal niet slechter voor. Er zijn nu regio's waar het moeizamer loopt (Limburg bv.), omdat zij een verouderd net hebben en het wachten is op het realiseren van de investeringen. Maar stilletjes aan worden die problemen wel opgelost. Een gekend probleem is bv. het uitvallen van de zonnepanelen bij consumenten bij overproductie.
Onlangs werd aangekondigd dat het net deze zomer in de problemen kan komen indien er geen acties ondernomen worden, maar die plannen liggen klaar. Onze kerncentrales draaien op een lager pitje, onze windparken worden stilgelegd indien nodig (dit weekend bv., veel wind, weinig vraag). Maar alles blijft wel draaien.
België heeft (nog) geen problemen wat betreft hun industrie, vergunningen en extra afname en de elektrificatie van het (bedrijfs)wagenpark loopt als een trein. Wat betreft de elektrificatie van onze verwarming loopt het niet zo vlot als zou kunnen vanwege onze oude gebouwen welke onvoldoende snel worden geïsoleerd. Dat kan in de winter wel uitdagingen gaan geven, maar ook dat valt voorlopig mee, en er is een winterplan.
WillySis @maarte9977 juli 2024 15:10
Dan ben ik misschien verkeerd geïnformeerd.
Ik hoor wel dat het aanvragen van een laadpaal of een energievoorziening voor bedrijfspanden worden geweigerd vanwege het verouderde net. In Wallonië is dat wat erger dan in Vlaanderen. Afgelopen twee of drie jaar werd er bovendien nog gevreesd dat de stroom zelfs voor consumenten zo nu en dan zou uitvallen als de vraag te groot zou worden. Vooral tussen 17:00 en 18:00 zou kritiek zijn.
Nederland doet het momenteel overigens niet veel beter. Ook wij lopen achter.
maarte997 @WillySis9 juli 2024 11:48
Wat het aanvragen van laadpalen betreft, heb ik geen negatieve ervaringen. Heb wel al eens op een industrieterrein geladen aan een snellader en met de baas gesproken die toen net toekwam. Op piekmomenten kon de laadpaal geen vol vermogen geven, maar dat is eerder loadbalancing dan een probleem.
Het klopt inderdaad dat er tijdens de afgelopen winters (rond 2020) een afschakelplan voorhanden was. Het probleem was hier echter niet de netcapaciteit, maar de productie. Heel wat kerncentrales lagen stil door (onvoorzien) onderhoud. Gezien +-50% van de energie in België vanuit die kerncentrales kwam, gaf dit problemen in combinatie met de oudste kerncentrales die net uit dienst waren genomen. Als gevolg moesten de gascentrales bijspringen, maar het was onzeker of die voldoende capaciteit konden leveren, waardoor er zelfs werd gekeken naar (erg vervuilende) 'jetmotoren' (vliegtuigmotoren uit de jaren 70 die stroom kunnen voorzien) en dus het afschakelen van consumenten tijdens piekmomenten (inderdaad tussen 17-19u 's avonds).
WillySis @maarte9979 juli 2024 20:14
Waarom kunnen particulieren dan nog steeds moeilijk een eigen laadpunt (op eigen terrein en eigen kosten) laten plaatsen "omdat het net niet geschikt is"?
maarte997 @WillySis10 juli 2024 21:32
Heb ik eerlijk gezegd nog niets over gehoord, van waar heb je dat nieuws? Van mijn buren hebben er het afgelopen jaar 3 een laadpaal laten hangen, geen probleem. Idem verder op straat, bij familie, collega's, geen klachten.
WillySis @maarte99711 juli 2024 17:41
Mijn zoon heeft dat diverse keren van collega's gehoord. In Walonië schijnt het nog erger te zijn. Het aantal openbare laders is daar ook bedroevend laag.
Kennelijk zijn er per gemeente of regio grote verschillen. Niet vreemd, in Nederland is het ook niet overal even gemakkelijk om een lader te laten plaatsen.
Tirinium @andreetje6 juli 2024 11:26
Gewoon een europese standaard maken voor verwisselbare accu's alla Nio (ik begrijp dat de Geely groep hier ook op gaat mee liften maar dat het nu nog 2 jaar duurt voor ze dat soort modellen op de markt brengen)
Dan bouw je wisselstations op de plekken waar het netwerk het aankan. En laad je de bulk op wanneer er een overschot aan zon/ wind energie is (Doen ze nu al) en hoef je enkel thuis nog bij te laden.
david-v @Tirinium6 juli 2024 12:38
Gewoon een europese standaard maken voor verwisselbare accu's alla Nio
Leuk idee, maar het verwisselen van een onderdeel die een paar honderd kilo weegt en bij de meeste autos onderin ligt lijkt me niet ideaal. Welk probleem los je hier mee op? Dat je ipv 25 minuten laden op de snelweg je maar 5 minuten nodig hebt? Ik heb meer dan 5 minuten nodig om even koffie te drinken, Wc bezoek en misschien wat rond te lopen na een lange rit. Ik hoef niet sneller te kunnen laden, en ik heb een auto die max 170kw kan snelladen terwijl je al 250 en 350kw laders hebt.
Nystran @david-v6 juli 2024 12:59
Welk probleem los je hier mee op?
Netverzwaring en overbelasting van het electriciteitsnet.
Je laadt de losse accu's op naast een energiecentrale, buiten de 4 piek-uren op de dag. Daarna vervoer je ze naar de lokale tankstations, zodat er in de wijken geen extra energie wordt verbruikt.
Geen wachttijden meer voor bedrijven die electriciteit willen!
david-v @Nystran6 juli 2024 13:20
Ik zie dat persoonlijk pas gebeuren als de "accu" een onderdeel is van je auto die max 5 kilo weegt en weinig ruimte inneemt. Ofwel voor in de verre toekomst. Het is vele malen makkelijker en goedkoper om stroom te verplaatsen dan miljoenen accus die een paar honderd kilo wegen per stuk heen en weer te slepen.
Cid Highwind @Nystran6 juli 2024 13:56
Die uitgewisselde accu moet ook weer worden opgeladen. Tenzij je natuurlijk bij ieder station 100 accu's reserve hebt liggen. Maar aangezien we geen overcapaciteit hebben bij de accuproductie, kan je er ook net zo goed direct een auto omheen bouwen.

Je zou hooguit kunnen beargumenteren dat je die losse accu's zou kunnen laden buiten de piekmomenten om. Maar op dezelfde manier zou je dus ook een significant lager aantal accu's in kunnen zetten als buffer bij de laadstations.

Op die manier is je infrastructuur én je vervoer een stuk minder complex.
Mars2020 @Nystran6 juli 2024 14:57
Het vervoeren van de accu's kost ook energie. Waarom zou je in de oude gedachte willen blijven hangen van produceren, transporteren en dan doorverkopen. Dit is de gedachte van old- school brandstof bedrijven.

Beter is het net uit te breiden en zoveel mogelijk laden tijdens parkeren, boodschappen doen of tijdens het werk.
WillySis @david-v6 juli 2024 13:26
Het gewicht van een accu is helemaal geen probleem. Er bestaan al systemen die vol automatisch een accu van een EV kunnen verwisselen. De bevestiging moet wel goed zijn en ook goed geborgd worden.

Wanneer je een accu in een paar minuten kan verwisselen is het ook minder belangrijk om een grote accu (bereik) te hebben.
jvd-nl @WillySis6 juli 2024 15:29
Dat verhindert constructieve accupakketten en daarmee toename in gewicht om die constructie te realiseren. Combineer dat met steeds sneller laden (250kW gemiddeld bij 800V is prima haalbaar), dan zie je dat verwisselbare accu's voor personenauto's niet interessant zijn.
WillySis @jvd-nl6 juli 2024 16:47
Vanuit de auto gezien is en verwisselbare accu niet interessant, maar voor het stroomnet wel.
Accupaketten los van de auto opladen hoeft niet perse heel erg snel en wanneer het net overbelast is kan het opladen even worden gepauzeerd. Daarnaast kan men het opladen sturen zodat deze juist op de goedkope uren het meeste stroom opnemen.
Constructieve accupaketten zijn een ramp. Mocht dan de accu niet goed meer presteren (hoeft maar een klein deel te zijn), dan moet je de hele auto afschrijven.
De constructie voor het vasthouden van een accupakket weegt niet veel vergeleken met het totale gewicht van een accupakket is dat gerommel in de marge.
Een bijkomend voordeel is dat de levensduur van de auto niet meer gekoppeld is aan de levensduur van het accupakket.

Voor personenauto's zijn verwisselbare accu's niet zo heel interessant, maar voor vrachtvervoer zeker wel.
Ikbenjelly @jvd-nl6 juli 2024 17:35
Constructieve accu is mooi maar helaas niet bij reparatie of schade herstel, die gigacasting van Tesla met de bodem/batterij zit helemaal dicht gegoten dus batterij vervangen of reparatie is vrijwel onmogelijk..... Verwisselbare accus zijn voor de fabrikant niet interessant omdat ze liever een nieuwe auto verkopen...maar voor de meeste mensen is de accu juist het pijnpunt ivm degradatie en evt vervangen . Als de accu gewoon makkelijk los te maken is en de slechte modulen/cellen makkelijk vervangbaar dan zou dat de economische levensduur van ev's wel serieus verlengen en zowel nieuw als 2e hands ev's aantrekkelijker maken

Oeps...zie dat WillySis me voor was.

[Reactie gewijzigd door Ikbenjelly op 22 juli 2024 14:58]

Tirinium @david-v6 juli 2024 12:54
Welk probleem los je hier mee op?
Voornamelijk op het gebied van infrastructuur, Je kan veel gerichter laad stations upgraden en nieuwe hoogspannings netten aanleggen in het buitengebied waar je veelal minder procedures en bezwaarprocudures hebt en makkelijker hoogspanningsmasten kan plaatsen dan dat je alle wijk netten moet gaan verzwaren, bovendien kunnen dergelijke stations overdag de accu's opladen wanneer mensen niet thuiswerken.

Ik heb de praktijk al mogen testen van zo'n accu wissel en het is ideaal, na 5 minuten rij je weer verder
Mars2020 @Tirinium6 juli 2024 15:01
Hoe vaak komt het voor dat je per dag meerdere keren moet laden? Als ik in NL komt het slechts 1 of 2 keer oer jaar voor dat ik onderweg moet laden. Of je dan 5 minuten kwijt bent of 10-15 minuten maakt dan ook niet zoveel uit.
Laden doe je doorgaans als je toch al met iets anders bezig bent zoals boodschappen doen, werken of slapen. Tijden veranderen nu eenmaal.
AmateurVinoloog @Tirinium8 juli 2024 09:39
Volgens mij is het helder wat er moet gebeuren met onze infrastructuur; die problemen zijn niet onoverkomelijk. Ik zie niet in wat je nu oplost met het uit de grond stampen van een compleet nieuwe infrastructuur rondom accu's, wat vrijwel zeker langer gaat duren dan het praktisch opschalen van onze huidige infrastructuur.

Het snelladen is ook maar zeer beperkt een probleem; de mensen zullen veelal thuis opladen. Dat los je niet op met wisselaccu's. Als je dat wel doet, dan verwijder je min of meer het allergrootste voordeel van een elektrische auto (thuis inpluggen en weer 400 km kunnen wegsnorren).
SirMemeAlot @david-v6 juli 2024 18:54
Buiten vakantie periodes is het inderdaad prima te doen. Ik ben al stuk of 5x naar Zweden gegaan met elektrische auto's (rond 1000 kilometer, soms wat meer soms wat minder). We hebben nu 1x gehad bij een station die we gepland hadden dat alles volstond, maar toen waren we daar inclusief laden een goede 35 minuten en dit wat buiten seizoen maar toevallig zo, wellicht een evenement in de buurt o.i.d. maar dan is het echt wel vervelend. Ik kan me voorstellen dat tijdens drukke vakantie periodes echt wel anders is en dat je vaker al 10/20 minuten wachten voordat je pas aan de lader kan, met elektrische auto wil je ook niet de gok nemen om te rijden met 10%.

Ja het kan, en zolang het station niet vol is kun je inderdaad even toilet bezoeken, even bakje koffie bestellen en dan nog 5/10 minuten wachten. Maar ik zie het eerlijk gezegd nog niet zitten om tijdens de drukke periodes op vakantie te gaan, buiten vakanties prima maar in vakanties vind ik het wel taai.

Ben zelf met Tesla model 3 long range en Model Y long range geweest.
giantgiantus @SirMemeAlot6 juli 2024 20:52
Ik rij hem juist altijd zo ver mogelijk op. Laden die eerste paar procent is super snel. Dus alles is wat effectiever.
TimoDimo @giantgiantus7 juli 2024 12:44
Maar dat leidt dan weer tot meer accudegradatie.
giantgiantus @TimoDimo7 juli 2024 14:00
Ik heb 5 jaar nergens op gelet en de batterij had amper wat verloren. Zelfde als met iPhones. Gewoon lekker gebruiken.
TimoDimo @giantgiantus7 juli 2024 15:04
Mijn ervaring met Iphone's is bar slecht anders. Je kunt het mooi zien hoeveel capaciteit er nog over is in de iOS-instellingen. Een Iphone SE 2020 was na twee jaar nog maar 80%.
gio_rdxphi @TimoDimo7 juli 2024 22:49
In principe geldt: 20-80% is het beste voor de accu. Maar op doortocht en wanneer de accu meteen erna geladen wordt is onder de 80% totaal geen probleem voor de accuconditie. Het BMS regelt al de rest en temperatuur en dergelijke is dus het belangrijkste.

Al veel verschillende lange roadtrips met de Tesla erop zitten en gaat vlotjes, zonder problemen probeer ik de volgende supercharger te halen met bij aankomst een batterijpercentage van ongeveer 2-5%.
TimoDimo @gio_rdxphi8 juli 2024 16:34
Natuurlijk moet je de capaciteit gewoon gebruiken, zeker op lange roadtrips. En natuurlijk is het geen "probleem" voor de accu als je de extremen opzoekt. En natuurlijk is het BMS heel wat conservatiever dan in een telefoon. En natuurlijk heeft een autoaccu koeling, en een telefoon niet.

Neemt niet weg dat het beter is om hem niet helemaal leeg te trekken. :)
wjvh @david-v6 juli 2024 23:26
Als je sneller kunt laden ben je eerder weg bij de laadpaal, en kan er sneller een volgende auto gaan laden.
david-v @wjvh7 juli 2024 00:02
Ik moet eerlijk toegeven dat ik pas wegga als ik klaar ben met wc bezoek en koffie pakken. Ik denk dat ik de helft van de keren eerder klaar ben met laden om mijn reis door te zetten dan dat ik klaar ben om weer in te stappen. De auto laad dan iets meer dan wat nodig is. Maar als het heel druk is en mensen aan het wachten zijn dan ga ik direct weg zodra het kan.

Bij mijn terugreis vanuit Spanje was bijvoorbeeld door een storm in het zuiden van Frankrijk problemen met het hele laad netwerk. Bij Tesla werkten 5 van de 8 laders niet. Ik heb toen iets van 10 minuten moeten wachten en heb zelf maar 5 minuten geladen zodat ik door kon gaan naar het volgende laadpunt waar geen problemen waren.

Maar je hebt wel gelijk dat als je auto en de laadinfra sneller kan laden het wel beter is voor de doorstroom.
Blokker_1999
@Tirinium6 juli 2024 14:48
Is al meermaals geprobeerd en nog nooit echt succesvol geweest.

Je moet ook eens naar de doorvoer kijken van zo een Nio laadstation. Dat is in het meest ideale geval 6 wagens per uur. Dat betekend dat het wisselen van 1 batterij alsnog om en bij de 10 minuten in totaal kost. Maar dat zijn ook 10 minuten waarin je vast zit in je wagen. Je mag op dat moment niet in- of uitstappen. Koffietje gaan halen, toilet gaan bezoeken, ... . Nee, dat moet je achteraf doen. Is de winst dan echt zo groot als je bedenkt dat we wagens hebben die op minder dan 20 minuten alweer voldoende kunnen snelladen om enkele uren verder te kunnen rijden?

Je zet je dan potentieel ineens ook voor zeer lang vast op bepaalde accutechnologie. Is er een nieuwe doorbraak moet je eerst gaan onderzoeken of je er wel gebruik van kunt maken in combinatie met je huidige accupakket en alles dat er rond zit. Is dat niet het geval moet je gaan kiezen of je een nieuw pakket ontwikkeld met alle overheadkosten vandien, ook wetende dat je geen 10 verschillende ontwerpen kunt ondersteunen of dat je die doorbraak toch overslaat wat je potentieel op een achterstand zet ten opzichte van de concurentie.

Ik, als consument, zou er allesinds niet aan willen beginnen. Ik wil er niet aan denken dat ik ineens opgescheept zit met een accupakket met een veel slechtere SOH dan wat mijn vorig pakket had.
WillySis @Blokker_19996 juli 2024 20:21
Een accu wissel kan alleen als er maar een heel beperkt aantal standaarden en formaten zijn.
Voor personenauto's is het laadnetwerk in grote delen van Europa al zo goed en laden auto's snel genoeg op dat er geen vraag zal zijn naar een accu-swap.

Voor vrachtvervoer ligt het anders. Daar heb je het over veel grotere accupakketten en veel langere laadtijden. Als je het gewicht en volume van het mee te zeulen gewicht wil beperken is een snelle wissel een prima alternatief. Laden duurt eigenlijk te lang en gaat verdelende pieken in het laden opleveren. Bij wissel accu's kan het laden gemakkelijk over 24 uur verdeeld worden.
maarte997 @Tirinium6 juli 2024 22:30
Daarvoor moet de batterij niet verwisselbaar zijn. Dat brengt heel wat problemen met zich mee. Een laadstation met enkele batterijen als back up voor de piekbelasting kan al voldoende zijn. Het hoeft niet complexer dan dat te zijn. Als ik het goed heb, bestaan zo'n stations al even, en was er een laadstation in Wallonië (provincie Luxemburg dacht ik?) dat als test fungeerde. De aansluiting die daar in the middle of no where lag was onvoldoende zwaar, en de passage viel mee, dus een snellaadstation met batterij was voldoende om dit op te vangen.
Blokker_1999
@andreetje6 juli 2024 14:49
Onze laadpalen op het bedrijf worden gekoppeld aan onze zonnepanelen zodat er hoofdzakelijk geladen wordt op zonnestroom. Is die er niet, dan vallen de laadpalen terug naar een zeer laag vermogen net om dat piekverbruik te voorkomen. Maakt ook niet veel uit, tegen 11u zijn zowat alle wagens geladen en dan heb je in essentie nog maar een kwart van de werkdag gehad voor de meeste mensen.
andreetje @Blokker_19996 juli 2024 22:25
Als een klant of vertegenwoordiger wil laden, wil die snelladen.
Puppetmaster @andreetje6 juli 2024 23:45
Iemand die komt voor een vluchtig bezoek (<20 min) zou waarschijnlijk willen snelladen, maar is dat niet waard.

Iemand die een dagdeel komt voor serieuze zaken heeft ook genoeg aan een reguliere 11kw laadpaal.

Snelladen is in de praktijk alleen voor doorreis.
KoffieAnanas @andreetje6 juli 2024 11:14
Netwerk is een tijdelijk probleem. De energietransitie gaat sneller dan verwacht en netwerken opschalen kost veel tijd.
andreetje @KoffieAnanas6 juli 2024 22:21
De laatste jaren zijn de problemen alleen maar groter geworden en het gaat nog vele jaren duren voordat het op orde is. Tijdelijk is een ruim begrip.
Verder gaat de energietransitie helemaal niet snel.
De bouw van windmolens valt tegen.
Het aantal EV's groeit te weining.
Het aantal warmtepompen blijft achter.
De bouw van waterstoffabrieken komt niet echt op gang.
De politiek draalt met kernenergie.
Alle van het gas projecten zijn mislukt of uitgelopen.
Het wil niet lukken met de warmtenetten.

De verwachting is dat de planningen niet gehaald worden. Het is ook niet "de energietransitie" en "netwerk opschalen". De energietransitie houdt onder meer het opschalen van het netwerk in.
Immutable @andreetje6 juli 2024 11:53
Simpel op te lossen met loadbalancing hoor. Snap niet dat verhaal van een briefje.
Daarnaast kunnen bedrijven meer inzetten op zonnepanelen in combinatie met batterij pakket. Om zo het netwerk te ontlasten. NOM gaan dus.

[Reactie gewijzigd door Immutable op 22 juli 2024 14:58]

andreetje @Immutable6 juli 2024 22:24
Het bedrijf verbruikt ongeveer 300 kW. Wat voor zonnepaneelinstrallatie en accupakket stel jij voor, en hoeveel gaat dat kosten om NOM te bereiken?
Immutable @andreetje7 juli 2024 21:05
Wat ik bedoel te zeggen met loadbalancing, en verbruikt ongeveer 300kW continu? Nooit een keer wat minder? Als dat continu is, verdienen ze sowieso zonnepanelen makkelijk terug. Bedrijf waar ik werk ook, heeft 20 laadpalen staan wil er binnenkort nog 20 bij plaatsen omdat iedereen zowat steeds meer over gaan op elektrische auto's. (En zie niemand terug gaan naar brandstof.)

We gaan ook uitbreiden, nieuwe pand moet volledig NOM worden. Dus heel veel zonnepanelen en batterijen gaan er komen. Verdient zich allemaal redelijk snel terug.

Als je als bedrijf een dak hebt, en de constructie is sterk genoeg voor zonnepanelen en je hebt er nu nog geen zonnepanelen op liggen. Is het puur emotionele keuze om er niet voor te gaan niet financieel.
Daarnaast kun je van CATL nu 4MWh containers kopen welke op veel bedrijfstereinen makkelijk kan staan. Het hele idee achter richting NOM gaan is juist zo min mogelijk van het net af halen.
Onze laadpalen op het werk zijn sowieso allemaal loadbalanced dus zal nooit de aansluiting onderuit trekken.
andreetje @Immutable8 juli 2024 17:05
Zonnepanelen hebben ze, maar daar heb je 's winters niet veel aan en in de zomer moeten ze regelmatig uitgeschakeld worden vanwege overbelasting en/of negatieve prijzen. Ze hebben spijt van de zonnepanelen. Ze brengen niet veel op plus je hebt een dure verzekering nodig.

Nul op de meter is domweg technisch en financieel niet mogelijk.
De core business is ook niet laadpalen voor EV's in bedrijf houden maar produceren met zware machines.
Scientific @andreetje6 juli 2024 11:59
Het netwerk loopt nu al overal vast.

Om een idee te geven: een kleine industriële onderneming van een kennis van me gebruikt ongeveer evenveel stroom als één snellaadstation van Tesla. Laatst kreeg deze onderneming een brief met een waarschuwing: de vermogensafname van de onderneming was kortstondig met 10 kW overschreden.
De onderneming werd ook gedwongen om een laadstation aan te leggen. Daar hangt een briefje aan: s.v.p. niet gebruiken, want anders ligt ons bedrijf stil.
Een mooi voorbeeld van een onderneming die problemen zoekt waar er oplossingen zijn. Laadstations aan ondernemingen zijn vaak net een deel van de oplossing: je kunt auto's overdag laden ipv 's avonds (wanneer er vraagpieken zijn) èn vooral: je kunt via dynamische tarieven en dynamisch laden, nèt op die momenten laden dat stroom bijna gratis is (of zelfs geld oplevert). Dan ontlast je het net in plaats van het te belastten.

Ik wil wel eens een studie zien van "de economische schade van de energietransitie".

De energietransitie gebeurt omdat ze noodzakelijk is, niet alleen om milieuredenen maar ook omdat ze ons op termijn goedkopere energie oplevert en verminderde afhankelijkheid van Verweggistan.

Het klopt dat bedrijven die zich niet weten aan te passen, economische schade zullen leiden en sommigen misschien zullen verdwijnen. Maar er ontstaan ook nieuwe bedrijven en andere bedrijven weten zich wel aan te passen. Het zullen de landen zijn die het snelst de transitie weten te maken die er het meest voordeel zullen weten uit te halen. En inderdaad, we zijn een beetje laat, maar dat kan alleen maar een reden zijn om te versnellen.
fvschie @Scientific7 juli 2024 16:20
je kunt auto's overdag laden ipv 's avonds (wanneer er vraagpieken zijn)
Behalve dan als je een bedrijf hebt dat veel stroom vraagt, en tegelijkertijd hangen de auto's van de werknemers aan de lader. Dan ga je dus over je contract heen met de leverancier, en heb je een duurder contract nodig. En mogelijk verzwaring van je aansluiting.
Scientific @fvschie7 juli 2024 21:15
Het vermogen dat auto's nodig hebben om te laden is meestal verwaarloosbaar tov wat een bedrijf nodig heeft. Je kan de laadpalen ook beperken tot bvb 7kW, dat is ruim voldoende, en/of load balancing toepassen. Er zijn genoeg oplossingen. Een contract met meer vermogen betekent overigens in principe een lagere kWh prijs :)
WillySis @andreetje6 juli 2024 13:30
Wij werken met ons bedrijf met een load balancer (eigenlijk thuisaccu) om problemen met dat soort overschrijdingen te voorkomen. Bovendien kunnen we zo stroom op goedkopere uren inkopen.
Wilke @andreetje6 juli 2024 21:48
Tegen de 10.000 aanvragen voor uitbreiding van electriciteitsafname staan jaren in de wacht. De economische schade van de energietransitie is gigantisch.
Belangrijke correctie: de economische schade van het bewust decennialang traineren van de energietransitie door verschillende regerende politieke partijen en coalities is gigantisch.

Dat die transitie noodzakelijk is, is al decennia lang helder. Dat Nederland er alles aan lijkt te doen de zaken zo in te richten dat dit zo problematisch mogelijk is, is puur een politieke aangelegenheid.

Dus, de schuld graag neerleggen waar die thuishoort.
andreetje @Wilke6 juli 2024 22:32
Belangrijke correctie: de economische schade van het bewust decennialang traineren van de energietransitie door verschillende regerende politieke partijen en coalities is gigantisch.
Ik zie het meer als een gebrek aan inhoudelijke kennis. De klimaattafels werden met name bezet door alfa's. Die weten echt niet waar ze mee bezig zijn. Dan krijg je uitspraken als "ik heb geen idee hoe je je huis zou moeten verwarmen met kernenergie" (minster van energie Jetten).

Intussen staat het land vol met foeilelijke onbetrouwbare windmolens en zonneparken, en we weten niet hoeveel het gaat kosten om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Die kosten zullen imho gigantisch zijn.
WillySis @CqR6 juli 2024 12:24
Ik rij al anderhalf jaar volledig elektrisch en mijn collega's inmiddels ook.
Binnen Europa kan je met een EV best aardig uit de voeten. In Nederland en Duitsland staan er laadpunten zat. Frankrijk is met een grote inhaalslag bezig. In de Scandinavische landen zijn de afstanden soms groot, maar in de meer stedelijke delen is er geen probleem. Wil je met een EV naar Spanje of Italië dan zal je je wel goed moeten voorbereiden.
Het Nederlandse elektriciteitsnet barst bijna uit zijn voegen, maar dat geld niet voor alle landen. In Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn er bijvoorbeeld weinig problemen.
De wegenbelasting in Nederland gaat toch veranderen naar een meer gebruiksgestuurd systeem. Het gewicht van de auto gaat dan een veel mindere rol spelen.

In Nieuw-Zeeland (waar ik een deel van het jaar woon) rij ik sinds dit jaar elektrisch. Ook daar is het in de grotere steden geen probleem. Op het Zuidereiland is het lastige. In het stedelijke gebied aan de Noordkant en rond Christchurch is het te doen. Verder is het nog heel goed plannen om van laadpaal naar laadpaal te kunnen komen. Er komen echter in vrij rap tempo meer laadpalen bij.

Die solid-state accu klinkt meer als een hype die meer beloofd dan dat het ooit gaat leveren.
LongTimeAgo @WillySis7 juli 2024 17:52
Het Nederlandse elektriciteitsnet barst bijna uit zijn voegen, maar dat geld niet voor alle landen. In Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn er bijvoorbeeld weinig problemen.
- Omdat de EV verkopen daar nog heel meervoudig lager liggen dan in Nederland.
- De gas en elektra prijzen daar nog vele malen lager liggen waardoor zonnepanelen en/of warmtepomp aanschaf minimaal of amper nodig is.
- De belastingen in verhouding tot loon en vaste lasten nog veel beter zijn waardoor men dit uitgeeft aan andere luxe zaken.
- Er geen/weinig constructies zijn voor bedrijfslease en waar er zeker geen verplichting zit om een EV te nemen als bedrijfsauto (wat er hier wel aan zit te komen) en ook geen "tegemoetkomingen/belastingverlaging" voor EVs.

Wat denk je dat er zal gebeuren als in die landen hetzelfde afgedwongen zal worden voor de auto bezitter als dat hier gebeurt?
WillySis @LongTimeAgo7 juli 2024 19:03
Iets beter je commentaar voorbereiden graag, Het is namelijk grotendeels onzin.

In Duitsland liggen al veel langer veel zonnepanelen en worden al vaker warmtepompen gebruikt. Ook de dichtheid aan laadpalen is daar al een aantal jaar vrij hoog. Het percentage EV's ligt in Duitsland ook niet veel lager dan in Nederland. Men is daar gewoon veel eerder begonnen met het opwaarderen van het hoofdnet.
Frankrijk is ook al langer bezig met het opwaarderen van het elektriciteitsnet. Daar heeft men nu profijt van, want de snelladers schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook Frankrijk gaf subsidies op EV's (€ 6000,-). Men kon zelfs meerdere malen per jaar een EV aanschaffen en weer verkopen (mijn auto komt ook uit Frankrijk en was toen slechts 9 maanden oud).

Ik heb voor de Europese unie een berekening gemaakt van het aantal snelladers dat tot 2030 langs de Europese hoofdverkeerswegen zou moeten komen, maar Frankrijk en Duitsland hebben daar op een aantal plekken na eigenlijk nauwelijks moeite mee. In Frankrijk wil men dat volgend jaar zelfs al klaar hebben. In Parijs en omgeving neemt het aantal EV's heel snel toe. EV's mogen in Parijs ook gratis parkeren (wel even een vergunning aanvragen), terwijl in steeds meer parkeergarages dieselauto's geweerd worden. In andere grote steden worden door invoering van milieuzones de oudste auto's vaak vervangen door EV's.

In Spanje ligt in Madrid en in de steden in het oosten en zuiden over het algemeen een elektriciteitsnet met overcapaciteit. Het plaatsen van laadpalen langs de snelwegen was eigenlijk nergens een probleem. Het percentage EV's is daar inderdaad nog laag door het ontbreken van subsidies.
In Denemarken worden EV's nog meer gesubsidieerd dan in Nederland, maar is het net nergens overvol, ondanks dat men daar nog veel meer windmolens heeft staan dan in Nederland. In Noorwegen is het percentage EV's het allerhoogst, even als het aantal laadpalen. Toch heeft daar nog zowel het net als de centrales een flinke overcapaciteit.
LongTimeAgo @WillySis8 juli 2024 10:08
Maar dan gaan we nu dus volledig op het "stad vs platteland" orgel. Dáár zijn de verschillen dus immens in vele landen oostelijker en zuidelijker dan België en Duitsland. Waarbij deze verschillen tussen stad en platteland in Nederland juist veel minder verschillend zijn. (Ook al is het ook nog relatief zichtbaar in Nederland ook)
Want kijk je verder dan Parijs (of andere grote steden), dan is de Diesel nog extreem populair. Sterker nog, voornamelijk op het platteland en de kleine dorpen en steden is de Diesel nog de koploper.

- https://www.autoreview.nl...ig-vast-aan-de-dieselauto
- https://www.acea.auto/pc-...ectric-13-8-market-share/
(Er zijn geen cijfers van 2024 nog bekend)

Buiten de grote steden wordt het elektra net nog veelal geregeld door de lokale gemeenten die écht geen zin hebben om daar geld aan uit te geven. Grote steden hebben het veelal goed geregeld (ook vaak met Subsidies vanuit EU), maar wat als dit een verplichting gaat worden in de kleine dorpjes en steden?
WillySis @LongTimeAgo9 juli 2024 20:11
Veel van de dieselauto's die wij in West Europa afdanken gaan richting Oost-Europa.
In Parijs is een kleine opleving van diesel auto's geweest, maar dat gaat niet lang duren. Parijs en veel andere grote steden kennen al een milieuzone waar oudere diesels (zes jaar of ouder) niet meer in mogen. Die norm gaat steeds strenger worden. Parijs wil vanaf 2030 eigenlijk alleen nog elektrische auto's toelaten. Elektrische auto's hebben binnen Parijs nu al veel voordelen Als gratis parkeren (wel even een vergunning aanvragen, ook gratis) en goedkoop opladen.

Voor CO2 uitstoot maakt diesel of benzine overigens niet heel veel uit. Per liter diesel stoot je wel meer CO2 uit (ca 7%) maar dat wordt deels gecompenseerd doordat een diesel iets zuiniger met brandstof omspringt (ca 5%). Met biodiesel of een combinatie van biodiesel en conventionele diesel kan diesel zelfs "schoner" zijn. Schoner tussen aanhalingstekens, want op gebied van stikstof, roet en fijnstof is diesel gewoon een top vervuiler.

Elektra is in heel Europa zelden gemeentelijk geregeld. Meestal is dat de centrale overheid of een bedrijf namens de overheid (zoals in Nederland). Als het al (nog) gemeentelijk is geregeld gaat het om grote steden. In Nederland heeft Amsterdam lang een eigen elektriciteitsnet gehad (centrale Hemweg), maar dat is al lang geleden in het nationale net opgegaan.
Op het platteland zijn de elektriciteitsnetten heel wisselend. In Oost Europa zijn er nog gebieden waar nauwelijks iets van een fatsoenlijk elektriciteitsnet ligt, maar het kan ook een streek ernaast kan gewoon een hypermodern net hebben.
Of steden het goed geregeld hebben is maar de vraag. In Nederland zijn daar de problemen juist het grootst omdat de vraag daar zoveel toeneemt dat zelfs kabels van nog geen 10 jaar oud vaak niet eens voldoende zullen zijn.
tw_gotcha @CqR6 juli 2024 10:48
en ik hoop dat we wat vinden om de bergen accu's te recyclen, die vervangen worden omdat de technologie verbetert.
phamoen @tw_gotcha6 juli 2024 10:59
Ik vermoed, maar laat me graag informeren, dat al die oude accu's ook waardevolle grondstoffen bevatten. En dat ze die liever recyclen dan ze uit een mijn halen?
Immutable @phamoen6 juli 2024 11:52
Dat was het hele idee van Umicore, die volledig hun systeem in geregeld hadden op NCM batterijen. Daarom zie je veel EU fabrikanten namelijk NCM batterijen in hun auto's hebben en rijden veel auto's uit China allemaal op de goedkope LFP. Men wou die materialen juist waardevol houden (Umicore). Maar dan blijven batterijen duur. Lastig dus.

LFP batterijen zijn goedkoper, en de laatste tijd storten die prijzen hard in. En ze worden dus spotgoedkoop.
Geloof jij als ik zeg dat in een Tesla Model 3, maar voor 3000 euro aan cellen zit? Misschien nog wel minder.
LFP heeft als voordelen:
1. Minder impact op het milieu bij het maken.
2. Goedkoper in aanschaf.
3. Langere levensduur dus minder vaak recyclen of materiaal mijnen. Wel tot 3x langere levensduur.
4. Makkelijker te recyclen, het probleem echter is dat de batterij nieuw zo goedkoop is dat recycling economisch niet rond komt. Dus je gaat verlies draaien bij recycling. (Hier moet dus nog innovatie bij komen zodat er wel winst op te maken is.) Of via EU verplichten dat een X percentage van de batterij gemaakt moet zijn uit gerecycled materiaal. Maar dit maakt de batterijen weer duurder.
5. Minder brandgevoelig.

Natuurlijk ook veel nadelen. Maar grootste voordelen voor de natuur is, miner impact bij het maken en 3x langere levensduur. NCM batterijen zijn qua impact op het milieu behoorlijk slechter.
WillySis @tw_gotcha6 juli 2024 12:04
De techniek om accu's te recyclen bestaat al. De vraag om accu's te recyclen is echter nog erg laag. Er komen simpelweg te weinig accu's beschikbaar. De accu's van de eerste Tesla's zijn nu pas in kleine aantallen "versleten". Versleten moet je echt tussen aanhalingstekens zetten, want die afgedankte accu's zijn nog prima te gebruiken voor andere doeleinden en worden gewoon opgekocht om bijvoorbeeld als netbalancing systeem of thuis/bedrijfs-accu dienst te doen.

Op Tweakers heeft eerder een artikel over accu-recycling gestaan: https://tweakers.net/revi...-circulaire-economie.html
Nystran @WillySis6 juli 2024 12:54
Idd, Umicore kan geloof ik 90+% van de Lithium, Mangaan, Kobalt of Nikkel uit NCM accu's halen. Alleen kan ik nergens de bevestiging vinden dat zij die ook allemaal gelijktijdig uit de accu's kunnen halen. Wel via-via geruchten dat dit niet het geval zou zijn. Ik blijf nieuwsgierig, want dit zou fantastisch nieuws zijn.
PatrickH89 @Nystran9 juli 2024 12:32
Ik vind persoonlijk het andere deel van die comment veel zinniger: de accu's blijven heel lang bruikbaar, ook als ze niet meer 'bruikbaar' zijn in de auto zelf.
Blokker_1999
@tw_gotcha6 juli 2024 14:52
Reduce, Reuse, Recycle.

Het recycleren is een allerlaatste stap en er zijn op dit moment amper batterijen om te recycleren ondanks dat de eerste EVs toch echt al wel met pensioen aan het gaan zijn. Dat komt omdat de batterijen net enorm veel herbruikt worden in andere projecten. Ze zijn misschien niet geschikt meer voor in een wagen, maar kunnen perfect dienst doen voor peak shaving in een grid tied batterijpakket bij een bedrijf of particulier thuis.

En pas als ze na hergebruik niet meer geschikt zijn voor andere doelen worden ze gerecycleerd. En bijna 100% van een lithiumbatterij is te herbruiken, waarbij studies ondertussen ook ontdekken dat batterijen gemaakt van gerecycleerde grondstoffen net weer langer meegaan dan batterijen van nieuw gedelfde grondstoffen.
VERNederlander @tw_gotcha7 juli 2024 09:19
Gebeurt al, alleen er zijn een aantal zaken die beeldvorming doet vervormen omtrent dit punt:
- Er zijn nog niet genoeg afgedankte accu's, omdat ze langer meegaan dan gedacht.
- Er is daardoor overcapaciteit aan recycling, dus daardoor lijkt het niet te vlotten.
- Een heel fout onderzoek heeft gesteld dat maar 5% gerecycled wordt. Echter als je het onderzoek leest, snap je de uitkomt, ze hebben namelijk gekeken naar binnen 3 jaar en laat accu's nou veel langer meegaan :+ .

Luister deze podcast eens, geeft veel uitleg.

https://www.cleaningup.li...es-ep165-hans-eric-melin/
tw_gotcha @VERNederlander7 juli 2024 11:00
interessant, dank. mooi als goed lijkt te gaan
Britske @CqR6 juli 2024 12:54
Het klopt dat het drukker gaat worden, maar in tegenstelling tot benzine en diesel, hoeven alleen de mensen die een lange rit rijden of geen laadpaal thuis hebben bij een openbaar station te tanken. En ook een deel van de mensen zonder laadpaal zal op het werk of op openbare plekken laden. Dus de totale hoeveelheid auto's die gebruik maken van een "tank"station zal gaan dalen t.o.v. de huidige situatie.
Quiller @Britske6 juli 2024 14:08
Komt nog bij dat je op een groot laadstation (autosnelweg bv) in theorie makkelijk heel veel laadpalen kan plaatsen (mits de ondergrondse kabels etc voldoende vernieuwd worden...) Dus veel meer laadplaatsen dan 'tankplaatsen'... Dus het argument dat er minder doorstroming gaat zijn is geen valabel argument op de middellange termijn.
Skit3000 @CqR6 juli 2024 14:09
Die Model 3 zit in ~25 minuten snelladen weer "vol" (accu rond de 80%), sommige auto's doen er nog korter over. In tegenstelling tot benzineauto's waar iedereen regelmatig moet stoppen om te tanken, hoeft een EV dat alleen bij lange ritten. Je hebt bij snellaadstations dus geen concurrentie van het "gewone woon/werk-verkeer" maar alleen van andere vakantiegangers. Als je nu ziet dat bij veel tankstations in Frankrijk de meeste auto's ook al 15 tot 20 minuten aan de pomp staan (omdat er binnen even gebruik wordt gemaakt van de wc, er een broodje wordt gekocht en om de hoek gerookt) wegen die vijf minuten extra amper op tegen dat als iedereen elektrische zou rijden, er 95% minder wagens zouden staan.

Qua belasting van het net valt ook wel wat af te dingen. In het slechtste geval kan elk tankstation gewoon een hele zuinige aggregaat laten draaien en daarmee alle EVs opladen. Zoals in dit artikel is benoemd, rijden de meeste EVs meer dan twee keer zuiniger dan een vergelijkbaar model met benzinemotor, dus als tussenoplossing tot de netcapaciteit voldoende is, bespaar je daarbij op het totaal nog steeds energie.
david-v @Skit30006 juli 2024 14:49
Frankrijk is inderdaad in 2 jaar tijd enorm vooruit gegaan op de snelweg. Vrijwel alle tankstations hebben 10+ snelladers
ikbentochniegek @david-v8 juli 2024 23:12
Ben gisteren en vandaag op weg naar zuid Frankrijk geweest. Tijdens de stops heb ik met een schuin oog eens naar de laadstations gekeken. Niets leek vol en geen rijen te zien terwijl de aire's toch erg druk waren. Dus capaciteit genoeg op dit moment lijkt het. In Augustus ga ik ook mijn BEV ontvangen, dus dit jaar de laatste keer met de vouwwagen er achter op benzine.
rvt1 @CqR6 juli 2024 11:13
Toen de auto in opkomst was, lag er ook geen infrastructuur. Kon je ook niet om de 5km tanken dat is nu niet anders maar dan met elektriciteit. Daarom noemen we het ook een transitie….
david-v @CqR6 juli 2024 12:32
Nu is het allemaal nog te doen met het laden van de auto, maar stel iedereen gaat aan de elektrische auto
Dat is dan ergens in 2050 en je kijkt naar de huidige laad, netwerk, accu en belastingstelsel. Waarom moet er altijd vergeleken worden met een situatie die pas in 2050 op z'n vroegst van toepassing is?
1234567y @CqR6 juli 2024 15:08
Kan, ik ben nu onderweg door Frankrijk en er is werkelijk zeeën aan ruimte bij de Tesla laders.

Net heerlijk in het gras in de zon gelegen terwijl m'n auto aan het laden was, en dan weer verder.

Mijn auto heeft geen enorme actieradius, en het weer heeft heel veel invloed, toch rij ik met veel plezier elektrisch met een aanhanger door Frankrijk naar m'n bestemming. Een grotere of betere accu zal voor mij niet heel veel toevoegen.
Coolstart
@CqR7 juli 2024 13:34
Het huidige Europese net kan dit sowieso niet aan en het kost een giga vermogen om dit allemaal aan te passen en dit zal uiteindelijk allemaal op ons bordje terecht komen, want het geld moet ergens vandaan komen.
Enig idee hoeveel miljarden per dag de EU aan fossiele brandstoffen importeert? Dat is geld dat buiten de EU vloeit en waar hernieuwbare grondstoffen en kernenergie in de weg staat. Dat komt ook op uw brodje.

Altijd dat gezaag over het feit dat EV’s niet gaan lukken ( en dan een resem ongefundeerde meningen) gaat nergens over. Fossiele brandstoffen zijn gewoon geen alternatief meer. Niet voor het milieu, niet voor het klimaat en niet voor geopolitieke redenen. Zet dat gewoon uit uw hoofd.
maar stel iedereen gaat aan de elektrische auto, dan krijg je wel degelijk te maken met een tekort aan laadmogelijkheden vanwege de tijd die het in beslag neemt. Deze is nog steeds aanzienlijk langer dan een beetje brandstof tanken en dat komt de doorstroming bij laadstations niet ten goede.
Je lult er toch op los, 1 kerncentrale extra en je kan elke auto laden. Maar dan kan natuurlijk ook een windmolenpark zijn. Niet iedereen gaat tegelijk snelladen. Je doet nu alsof daar geen oplossing voor is.

Het zijn vooral landen die afstand doen van kerncentrales die in de problemen komen. Dat is een politieke beslissing. Technisch zijn er geen beperkingen om veel en goedkope stroom te produceren.
Cybje @CqR6 juli 2024 18:41
Ik denk zelf helemaal niet dat het sneller opladen van accu's (zoals de verwachting is bij solid state accu's) de netproblemen en de doorstroming gaat oplossen. Om een 75 kWh accu te laden, heb je gewoon 75 kWh aan elektriciteit nodig. Als je dat in 5 minuten gaat doen, heb je 900 kW laadvermogen nodig. Doe je dat in 30 minuten, heb je maar 150 kW laadvermogen nodig. Ja, het duurt 6x zo lang, maar met hetzelfde stroomnet kun je ook 6x zoveel laders plaatsen en dus 6x zoveel auto's tegelijkertijd laten laden.

(ja, ik snap dat dit even erg simplistisch berekend is zonder rekening te houden met de laadcurve van de huidige accu's)

[Reactie gewijzigd door Cybje op 22 juli 2024 14:58]

bilgy_no1 @CqR7 juli 2024 00:39
Nu is het allemaal nog te doen met het laden van de auto, maar stel iedereen gaat aan de elektrische auto, dan krijg je wel degelijk te maken met een tekort aan laadmogelijkheden vanwege de tijd die het in beslag neemt.
Punt 1:
Niet alle auto's zijn opeens elektrisch. In Nederland is nu ongeveer 5% van de auto's een EV. Zelfs als er vanaf nu alleen nog maar EVs mogen worden verkocht duurt het nog een jaar of 15 voordat het hele wagenpark elektrisch rijdt. Er is dus nog best wel tijd om het net en de laadinfrastructuur gaandeweg uit te bouwen of te upgraden.

Punt 2:
Nu heeft iedere fossiele auto een netwerk van tankstations nodig. Maar EVs kunnen juist overal laden waar elektriciteit is. Je kunt ervan uitgaan dat minstens 90% van alle energie kan worden geladen met een relatief langzame lader op het moment dat het niet tijd kritisch is. Bijv. wanneer je slaapt, werkt, eet, bij de kapper zit of wat dan ook.

Ook snel laden kan op veel meer locaties worden aangeboden dan fossiele energie. Bijv. Frankrijk heeft langs de snelwegen de grotere 'Aires' met tankstations etc. maar daartussen ook heel veel stopplaatsen met alleen een wc en picknicktafels. Er is geen enkel principieel bezwaar om ook op die locaties een aantal 150-250 kW laders neer te zetten en zo de druk op de grotere Aires te beperken. Denk ook aan winkelcentra, restaurants etc die vlak bij een op- en afrit zijn gelegen. Die kunnen met een paar snelladers ook weer klandizie trekken. Dan is waarschijnlijk 50 kW voldoende om de meeste auto's tijdens een uurtje eten of winkelen weer vol te hebben.

[Reactie gewijzigd door bilgy_no1 op 22 juli 2024 14:58]

Frame164 @CqR7 juli 2024 15:09
Energie is helemaal geen probleem. Nog maar een klein deel van de daken heeft zonnepanelen maar het net kan niet meer aan. Maar het net uitbreiding is vooral een kwestie van meer kabels neerleggen. Bestaande technologie, er zijn alleen handjes en materialen nodig. Verder kunnen we veel slimmer met de capaciteit omgaan door het verbruikspatroon te veranderen. Doe de was als de zon schijnt, laadt auto's als de zon schijnt.
dwaallicht @CqR7 juli 2024 15:53
Vergelijk dit eens met de infrastructuur voor fossiele brandstof, wat is daar allemaal bij nodig voordat het in de auto zit? Ook de maatschappelijke kosten daarvan die ook "allemaal op ons bordje komen".

We mogen inderdaad meer duidelijkheid verwachten van onze overheid in de overstap naar elektrisch. Belasting op gebruik van de weg, inclusief spitsheffing, in plaats van betalen bij bezit lijkt mij beter. Ondanks dat dit niet in het persoonlijke belang is. Dit brengt een prikkel aan om creatief te reizen en maakt gebruik van OV terwijl je een auto hebt relatief goedkoper.

Qua infrastructuur voor laden is de opgave eenvoudiger dan bij fossiel. De lijn van sneller laden, goedkoper rijden, groter rij-bereik, etc. zal zich nog lang voortzetten. De kabels liggen er al.
cptjibberjabber @CqR9 juli 2024 12:03
Vroeger waren tweakers enthousiast over de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Nu zijn tweakers grote beren op de weg aan het zien omdat er iets veranderd moet worden aan de huidige status quo.

Denk eens in mogelijkheden. Alle tankstations hebben al gigantische parkeerplaatsen voor iedereen die een broodje gaat halen. Wanneer er tientallen laadpalen nodig zijn, zullen al die parkeerplaatsen voorzien worden van een laadpaal.

Tuurlijk kost dat geld. Maar denk niet dat Shell en Q8 het huidige wegennet hebben betaald.
KoffieAnanas @CqR6 juli 2024 11:12
Je kunt geen tankstation aan huis of vakantiewoning hebben, wel een laadpaal. Daar zit wel een duidelijk verschil.
WillySis @CqR6 juli 2024 13:40
De opwarming van de aarde komt inderdaad vaker voor, maar nog nooit met de snelheid en intensiteit die we nu beleven. De opwarming van de aarde kunnen we nu eigenlijk alleen toeschrijven aan menselijke activiteiten.
Dat China kolencentrales bouwt is waar, maar er worden meer (en grotere) kolencentrales juist gesloten. Juist rond de grote steden is men zich in China heel bewust van de milieuproblemen. Niet zozeer vanwege de opwarming van de aarde, maar vooral vanwege de plaatselijke luchtvervuiling. China is wereldwijd juist het land waar de omschakeling naar zon en wind-energie het snelst gaat. Ook zijn er nog een aantal kerncentrales in aanbouw.

Laden tijdens langere afstanden zal op den duur geen probleem vormen. Naarmate er meer EV's komen zien de tankstations het aantal klanten teruglopen en die zullen ongetwijfeld meer en meer laadpalen gaan plaatsen.
BlaDeKke @WillySis6 juli 2024 15:38
En waterkracht. Ze zijn daar zelfs bereid grote delen van India zonder water te zetten voor groene energie. Zeer knap. :+
Maar verder heb je gewoon gelijk voor zover mijn kennis rijkt.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 14:58]

WillySis @BlaDeKke6 juli 2024 16:56
De wereld (klimaat)problemen zijn voor China niet zo belangrijk. Alleen als men er zelf voordeel bij heeft vindt men het interessant. Dat kan zijn om lokale vervuiling op te lossen, of door er gewoon aan te verdienen. Wat er over de grens gebeurt zal ze verder een zorg zijn.
Nu geeft het aanleggen van een waterbekken gelukkig slechts een tijdelijke onderbreking in de doorstroom van het water. Als een bekken eenmaal vol is zal het inkomende water uiteindelijk toch door moeten stromen. Voor India kan het zelfs uiteindelijk een voordeel zijn, omdat men in droge perioden ook water moet laten doorstromen om de turbines te kunnen laten draaien.
WillySis @CqR7 juli 2024 16:05
De schattingen van de opwarming van de aarde zijn best redelijk in te schatten.
De grotere veranderingen (ontstaan en beëindigingen van ijstijden) duren duizenden jaren. Kleine ijstijden duurden tientallen jaren om te ontstaan en weer te verdwijnen. Gebeurtenissen als vulkaanuitbarstingen zijn in ijskernen heel scherp te zien en meestal is het effect na uiterlijk 3 jaar. In 536 werd het bijvoorbeeld in één dag donker door meerdere uitbarstingen van (super) vulkanen en na vijf jaar is dat volkomen verdwenen.

Wij komen inderdaad net kijken met onze industriële, maar de opwarming gaat in graden per decennium, waar dat na een ijstijd in nog geen tiende graad per de decennium ging.

Als alleen Nederland de klimaatdoelen haalt, dan zet dat inderdaad niet heel veel zoden aan de dijk. De hele (rijke) wereld zal mee moeten doen. Wij mogen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen, want als wij het niet doen, doen anderen het ook niet. Nederland is wel één van de landen die grotendeels dreigt te verdwijnen als er niets gedaan wordt aan de CO2 uitstoot.
De rekensom waar Jetten zich op baseert is overigens niet juist. Nederland is voor 0.4% verantwoordelijk totale CO2 uitstoot in de wereld. Als we dat halveren (volgens de klimaatdoelstelling). Willen we terug naar een "natuurlijke" uitstoot dan moet de wereldwijde uitstoot met een factor 300 worden teruggebracht. Het klimaat zou dan "stabiel" zijn. Willen we het klimaat herstellen, dan moeten we minimaal met een factor 500 terug.
Het gestelde doel was slechts een halvering (factor 2). Als je alle getallen in de blender gooit en de Nederlandse invloed berekent kom je op 0.000673% uit. De berekening die Jetten heeft gebruikt ging uit van het aantal mensen op aarde, waarbij de Amerikanen en Chinezen (de grootste vervuilers) dubbel, Europa 1.5 Afrikanen voor 0.5 meegeteld werden.

Tot nu toe zijn er in de laatste 2000 jaar maar een paar duidelijke perioden waarin een reductie van het CO2 waarneembaar is. Die vallen samen met de grote pestepidemieën en de heerschappij van Genghis Khan.
Dat laatste heerschap heeft ongeveer een vijfde van de wereldbevolking over de kling gejaagd, de pestepidemieën kostte in Europa/Azië (60% van de wereldbevolking) telkens een kwart tot de helft van de bevolking.
Doen we niets, dan stijgt de temperatuur steeds harder.
CqR @WillySis7 juli 2024 23:20
Bedankt voor de uitvoerige informatie. Zeer interessant en leerzaam. Zo diep gaat mijn kennis ook weer niet gezien ik daar wat te lui voor ben om echt met cijfers te gaan werken.

Je had het over Nederland wat onder water zou komen te staan als we niks doen. Dat is niet meer zo'n probleem door nieuwe oplossingen die men daarvoor heeft klaarliggen. Als ik deze berichten mag geloven.
Er zou dan namelijk een grote dijk ver in de Noordzee gebouwd moeten worden om zo in staat te zijn het water uit onze rivieren weg te kunnen werken. Ik heb me ook hierover niet heel diep over ingelezen maar als je erover nadenkt, dan moet dat haalbaar zijn, nietwaar? Ik denk dat men dan ook wel een gigantisch sluizen systeem zullen moeten aanleggen om de handel via scheepsvaart niet in gevaar te brengen.

Maar zou je misschien nog in kunnen gaan op de ontbossing? Van wat ik heb gelezen is dat dit een nog veel grotere factor wat betreft de opwarming van de aarde. Hoe zie jij dit? Als je satellietfoto's van vroeger vergelijkt met de huidige foto's, dan heeft de mens in relatief korte tijd echt huisgehouden wat bomenkap betreft. Nu weet ik heus wel dan men bij veel bomenkap nu weer nieuwe bomen moet zaaien maar dat staat hier los van als het aankomt op bouwgrond of transportroutes zoals wegen en spoorrails. Veel kale of bebouwde (ook industrie) gebieden en natuurlijk is dat logisch, er komen steeds meer mensen die een plek nodig hebben om te wonen. We doen nog steeds niet aan birth control. Vandaar ook dat er nu steeds meer dan vroeger, in de hoogte wordt gebouwd.
WillySis @CqR9 juli 2024 17:35
De oplossingen om Nederland droog te houden zijn ontzettend duur. In plaats daarvan kunnen we beter voor heel Europa de klimaatplannen betalen. Dan zijn we slechts half zoveel geld kwijt.

Ik ben van oorsprong ecoloog gespecialiseerd in kust systemen. Ik heb ook al de eerste (schokkende) effecten van de klimaat verandering gezien. Het water van de Rijn was tussen 1970 en 1990 2.4 graden warmer geworden en dat had ook gevolgen voor de kraamkamer functie voor de Waddenzee. Eigenlijk is die nu te warm om als kraamkamer voor de hele Noordzee te dienen. Ook in de Zeeuwse Delta hebben we het complete bodemleven zien veranderen. Op land komen de veranderingen nog. Die systemen zijn nog kwetsbaarder, dus de gevolgen kunnen behoorlijk drastisch zijn.
Voor ontbossing zijn er twee verschillende lijnen van gevolgen. De eerste is lokaal, maar daar heb ik onvoldoende verstand van. De tweede is wereldwijd en noemen we het CO2 probleem.
CqR @WillySis8 juli 2024 10:04
Het grootste gevaar is trouwens het stilvallen van de warme golfstroom die op dit moment al aan het haperen is. Als dit gebeurt, dan vraag ik mij serieus af wat er met de zuurstof voorziening gebeurt? Ik heb hier nog niks over gelezen maar dit lijkt mij een zeer logisch gevolg. De zee is namelijk (zeker nu met al die ontbossing) onze grootste leverancier van zuurstof afkomstig van algen. Als de warme golfstroom stil komt te vallen, dan krijgen we een gigantische temperatuurswijziging waardoor algen verdwijnen. De mens heeft er al voor gezorgd, dat er veel te weinig bomen zijn om dit zuurstof tekort op te vangen. Je leest het nergens, maar dan vraag ik mij serieus af of dit niet van invloed gaat zijn op het zuurstofgehalte in de lucht? En dat stilvallen van de golfstroom kan als het echt tegenzit al vanaf volgend jaar plaatsvinden. De temperatuur zal dan in bijvoorbeeld Nederland over een verloop van tien tot 20 jaar met gemiddeld 15 graden dalen. Het zuurstofgehalte hoeft maar een paar procent af te wijken en de mens kan het schudden. En algen kun je kweken maar volgens mij wordt dit met zulke temperaturen veel te moeilijk. Dan zullen er veel kerncentrales bijgebouwd moeten worden om dit stroom tekort op te vangen die nodig is om dan immens grote algenvelden van de juiste temperatuur te voorzien. Kortom, het wordt er allemaal niet beter op. Ik ben blij dat ik al richting de 50 ga, maar je zal met deze wetenschap maar kinderen willen nemen. Wat doe je zo'n kind aan gezien de toekomst die het tegemoet gaat? Zelf heb ik in het verleden al ervoor gekozen nooit kinderen te nemen wegens de toenemende overbevolking. Maar ja, velen staan er niet bij stil en doen het toch. Als men in staat is om twee stoornissen te genezen (desnoods via een chip), namelijk de narcistische -en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dan zou dat nog de redding van de mensheid kunnen betekenen. Zo niet, dan is het binnen een eeuw klaar vrees ik, want geld gaat bij deze gekken voor het klimaat. Straks Trump weer aan de macht doordat Biden mentaal behoorlijk achteruit gaat. Afijn. Ik stop er maar eens mee.
ikbentochniegek @CqR8 juli 2024 23:21
Nederland heeft weinig invloed, dus heeft het geen zin.
Als ik mijn huisvuil gewoon op straat smijt dan mag dat gewoon, want mijn huisvuil is maar 0,0000nogwat % van het totaal, toch?
bommel @roundlet6 juli 2024 10:19
Als ICE rijder die zich realiseert een keer over te moeten erg interessant om praktijk ervaringen te lezen. Mag ik wat vragen afvuren?

Rijd je bewust wat langzamer ivm het bereik (ik ben nu nl gewend wat meer door te rijden, teller op 140 in Frankrijk en door de Ardennen wat sneller).

Waarom geheel leeg rijden, is het niet optimaler om tot ca 20% te gaan en laad je dan tot ca 80% ?

Wat mij met meest wennen lijkt is dat je de stops moet laten plannen door de auto (ik stop liever op kleinere parkeerplaatsen waar het wat rustiger is). Hoe ervaar jij dat?

Tijdens (tank)stops eens op laadstations geled en er lijkt een ruim aanbod te zijn dat (nu nog) amper benut wordt. Gedoe met laadpassen of viel dat mee?

Erg benieuwd naar je ervaringen met caravan, vrees dat je zult moeten afkoppelen om te kunnen laden omdat de meeste laadstations zijn ingericht op auto achteruit erin zetten. En waar laat je dan de caravan tijdens het laden? Als je dat ding ergens neer moet zetten, kun je dan terug naar de laadstations die vaak dicht bij de pomp/winkel zitten.
andreetje @bommel6 juli 2024 11:09
Met de caravan naar zuid-Frankrijk is geen optie tenzij je heel veel dagen hebt en een groot liefhebber van fastfood bent. De accu is na 150 km leeg. Dat betekent dat je voor 1.500 km afstand tien acculadingen nodig hebt. En op de terugweg idem dito.
Immutable @andreetje6 juli 2024 12:00
De stelregel is toch wel met een caravan is dat je range door de helft gaat. Maar er waren ook testen, met dus een vouwwagen dat de range maar 10% minder is. Dat scheelt opzich wel. Zijn ook genoeg mensen met een vouwwagen natuurlijk. Maar 150km is wel heel weinig, volgens mij kan een beetje EV met caravan wel meer doen hoor. 200km+
dwadj @Immutable6 juli 2024 12:08
Eu nee want je moet tussen de 20-80% lading blijven want bvb ,na die 80% gaat laden zeer traag.
Vergeet ook niet dat je met je caravan dikwijls moet afkoppelen gezien er simpelweg geen plaats is voor de combinatie
Blokker_1999
@dwadj6 juli 2024 14:56
Waar je tussen moet blijven is vooral afhankelijk van waar jij je goed bij voelt. Als je weet dat je die laadpaal gaat halen met 5% en dat er plaats zal zijn dan doe je dat gewoon. Boven de 80% hangt de snelheid heel hard van de wagen af. Er zijn wagens die zelfs relatief vlot tot boven de 90% laden terwijl andere rond de 80% echt wel snelheid beginnen verliezen of zelfs ervoor al. Dat moet je zelf een beetje nagaan wat ideaal is en het beste bij je past. Ik heb ook al tot ver boven de 90% geladen omdat ik daarmee een laatste stop kon vermijden en recht door kon rijden naar de bestemming.
david-v @Blokker_19997 juli 2024 09:55
Er is een keer een Duitse geweest met een Tesla die ging uitrekenen wat de snelste manier was om van A naar B te komen. Dat was met een snelheid van 190km/u (Duitse snelwegen) en van ongeveer 10 tot 60% laden.

De meeste EVs beginnen al langzamer te laden bij 50 tot 60%

Ik laad alleen verder dan nodig voor de volgende stop als ik meer tijd nodig heb dan dat de auto klaar is. Van 80 naar 90% laden kost best wel veel tijd, terwijl je van 10 naar 30% veel sneller bent en dus eerder weg bent.

Het is soms een beetje een reken puzzel geworden. Het meest prettige is wel als je zoveel keuze hebt dat het niet veel meer uitmaakt waar je moet stoppen. Je rijdt van 80% naar 10% ongeveer en je gaat laden. In Frankrijk kan dat al omdat werkelijk alle tankstations aan de snelweg (veel) snelladers hebben.
roundlet @dwadj6 juli 2024 21:38
Dat valt wel mee. Van 5 tot 20% zit je net onder de 100kwh. Daarna gaat hij naar de 170kwh en dat zakt rustig weer terug richting de 80% daarna is het ongeveer 60kwh... Daarbij heb ik lpf accu dus laad altijd tot 100%

[Reactie gewijzigd door roundlet op 22 juli 2024 14:58]

david-v @roundlet7 juli 2024 09:57
Dat hangt van de auto af. Bij mij is juist tussen de 5 tot 20% het snelst om te laden. Zie deze grafiek voor de laadcurves van verschillende auteurs
NTS @Immutable6 juli 2024 21:06
Op snelweg snelheden is 90%+ van je energieverbruik door luchtweerstand. Een niet te brede vouwwagen blijft redelijk achter de auto. Een caravan heeft een groot frontaal oppervlak wat boven en naast de auto uit komt.

Dus 10% voor een vouwwagen vs tot wel 50% voor een caravan is natuurkundig niet onlogisch.

Het zal ook flink verschillen tussen een kleine Tesla model 3 vs een grote Audi Q8. De impact van een caravan op een model 3 is veel groter dan op een grote SUV.
andreetje @Immutable6 juli 2024 22:37
Zelfs een Tesla long range haalt geen 200 km.

https://www.autoweek.nl/r...20175%2D180%20km%20rijden.
Het verbruik over de gehele reis met caravan van 1.680 km is ± 320 Wu/km.
Ik reken voor het gemak voor elke 20km, 10% accu afname. Dus bij vertrek met 95% (thuis) kan je dus 175-180 km rijden. Daarna wordt het minder, omdat je bij een laadstation meestal niet tot 95% laad.
Puppetmaster @andreetje6 juli 2024 23:51
Das ook wel een forse caravan!
Welke EV rijd jij eigenlijk, waarop je al deze ervaring baseert?
dwadj @Puppetmaster7 juli 2024 08:53
Die van ons is nog een maat groter en breder (2000Kg) dus klop helemaal dat je geen 200 km kan halen tss de laadbeurten, je moet trouwens ook wat reserve hebben mocht je op de plek voor het laden dan toch niet kunnen zodat je nog kan uitwijken naar een andere laadplaats...
andreetje @Puppetmaster7 juli 2024 11:59
Ook minder zware caravans decimeren het bereik. Niet het gewicht maar de slechte stroomlijn is de belangrijkste factor.
Ik rijd geen EV om de reden dat ik er niet mee op vakantie kan. Deuh. Een auto moet al mijn use cases aankunnen en niet alleen het happy day scenario.
roundlet @andreetje6 juli 2024 18:01
Dit is niet zo. Ik zal tussen de 200 en 250km kunnen komen met de tesla.
Frame164 @andreetje7 juli 2024 15:12
Je kunt je sowieso afvragen waarom je met een huis achter je auto 1500 km wilt rijden als je daar ook een accomodatie kunt huren. Ook als je gewoon benzine rijdt is dat geen gekke overweging. Je merkt het minder omdat je je tank snel volgooit maar ook met een brandstofauto heb flinke extra kosten door een caravan. Daarnaast kan je voor de aanschaf- en onderhoudskosten van een beetje caravan best wel wat huren voor een aantal jaren.

Vasthouden aan wat je had is de beste manier om achterop te geraken. De rest van de wereld wacht niet.
andreetje @Frame1647 juli 2024 20:48
Je kunt je sowieso afvragen waarom je met een huis achter je auto 1500 km wilt rijden als je daar ook een accomodatie kunt huren.
Ik wil vrij ziin op vakantie. Wordt het weer slecht? Dan pak ik mijn boeltje en ga naar een andere streek of ander land. Aan de huur zit je vast. Dat plan je geruime tijd van te voren en je hebt geen idee wat je aantreft.
Je merkt het minder omdat je je tank snel volgooit maar ook met een brandstofauto heb flinke extra kosten door een caravan.
Het valt in het niet vergeleken met de extra kosten van de huur van een huisje.
Daarnaast kan je voor de aanschaf- en onderhoudskosten van een beetje caravan best wel wat huren voor een aantal jaren.
Per saldo is de caravan én stukken goedkoper én je bent er flexibeler mee.
Vasthouden aan wat je had is de beste manier om achterop te geraken. De rest van de wereld wacht niet.
De dooddoener van de week.
ikbentochniegek @Frame1648 juli 2024 23:30
Een accommodatie huren tijdens het hoogseizoen is katsjing kassa.
Een eigen huisje meenemen scheelt ondanks het hogere verbruik aanzienlijk in de kosten.
kx22 @bommel6 juli 2024 10:31
Gedoe met laadpassen valt wel mee op snelwegen. Bij veel kan je zelfs met creditcard betalen (in FR).
Ook nog nooit meegemaakt dat een stop helemaal vol was en je moest wachten tot je aan de beurt kwam. Ben nooit in de spits naar buitenland gereden.

Of je moet plannen ligt aan welke navigatie je gebruikt. Bij de meeste interne navigaties berekenen ze wanneer je moet laden en geven ze je paar opties.
Gebruik je Kaarten of GMaps, ja dan moet je het wel even zelf uitzoeken.

Of je minder bereik hebt als je 140 doortrapt, ja, heb je ook met je benzine als je harder gaat rijden.
bommel @kx226 juli 2024 17:01
Gedoe met laadpassen valt wel mee op snelwegen. Bij veel kan je zelfs met creditcard betalen (in FR).
Ook nog nooit meegemaakt dat een stop helemaal vol was en je moest wachten tot je aan de beurt kwam. Ben nooit in de spits naar buitenland gereden.
Ja daar zou ik me idd weinig zorgen om maken, zal best een tijd komen dat het daar drukker wordt maar vooralsnog een enorm aantal (lege) laadplekker gezien.
Of je moet plannen ligt aan welke navigatie je gebruikt. Bij de meeste interne navigaties berekenen ze wanneer je moet laden en geven ze je paar opties.
Gebruik je Kaarten of GMaps, ja dan moet je het wel even zelf uitzoeken.
Ik bedoelde vooral: de auto (accustaat) bepaalt grotendeels wanneer en waar je moet stoppen. Dat vraagt wat aanpassing, prima te doen maar wel wat aanpassing.
Of je minder bereik hebt als je 140 doortrapt, ja, heb je ook met je benzine als je harder gaat rijden.
Ja, uiteraard maar 110 is erg langzaam dus vroeg me gewoon af of dat ivm range is of gewoon rustige rijder.

Waarom noem je 140 (op de teller) trouwens doortrappen? Is gewoon met verkeer meerijden...
jaenster @kx227 juli 2024 12:24
To be fair als je met bezine naar de 140 doortrapt en bijvoorbeeld 1 op 14 rijd hier mee (wat ik haal), met een gemiddelde tank van 40 liter haal je dan 560 km op een tank. Ffe heel plat geslagen, haal je dan 560/140=4 uur rijden tot een lege tank. Dan moet je ook om de 4 uur tanken/laden.

Maar dan ben je wel een halve 500 km verder op, en niet de 200 km die hier boven word beschreven. Ik ben overigens helemaal pro EV's maar de range is gewoon niet vergelijkbaar met bezine wagens.
roundlet @bommel6 juli 2024 18:00
Ik rij de snelheid die ik mag, echter heb ik een uur of 3 150 gereden. Dan haal ik max 300km.

Auto laad snel onder de 20% . Ik verwaarloos de piek. Want ja hij is sneller tussen de 10 en 20% . Maar zoals ik zei, meestal was de auto eerder vol.

De tesla wilt je naar tesla laders sturen. Niet altijd zin in gehad. Meestal keek ervoor of ik bijv iets eerder of erna kon laden( even snel in de navigatie kijken). Ook de borden in het buitenland zijn duidelijk waar Frankrijk wel echt top is.

Alleen een pas gebruikt van Eneco. Met tesla en Fastned ( met een tesla). Hoef je niet meer te doen dan inpluggen. Afrekening gaat automatisch. Je ziet ook meer en meer betaalstations.

Met de caravan wordt zien hoe het gaat. Maar heen rij ik in de nacht. Als er zat plaatsen zijn laat ik hem gewoon aangekoppeld. Als het drukker is. Even afkoppelen en in de buurt laten staan. Maak mij er niet zo druk om.
Puppetmaster @bommel6 juli 2024 22:51
Met een model 3 LR de volgende ervaringen:
Wintersport ritten (=zsm naar de “overkant”) cruisen op 150km/h waar het kan (veel baustelle). Stints van ca. 300km per stuk, laadtijd 20-30 min per keer.
Zijn ook tegelijk sanitaire/koffie/eetstops, in D doorgaans een autohof.

Zomervakanties zijn relaxter, ook met de vouwwagen erachter.
Ook stints van ca. 300km, maar op lagere snelheid ivm de vouwwagen.
Veel tesla superchargers zijn nog op achteruit inparkeren georiënteerd. Dat betekent vouwwagen eraf en naast of tegenover je zetten.
In scandinavische landen zie je ook meer “doorrij” superchargers, dan kan de vouwwagen erachter blijven. Fastned heeft dat ook vaker.
Vouwwagen kost ca. 10% extra stroom.

Laadpassen heb ik maar 1, apps met NFC meerdere, soms werkt een creditcard ook.
Voordeel van de tesla bij superchargers is, dat je geen app of laadpaal nodig hebt. Gewoon inpluggen en gaan. :)
ikbentochniegek @Puppetmaster8 juli 2024 23:38
Met de benzine onderweg scheelt het ongeveer 20% met vouwwagen. Is dag met een bev minder of heb ik gewoon een zware vouwwagen?
Puppetmaster @ikbentochniegek9 juli 2024 22:12
Wij hebben een camplet, die is vrij laag en gestroomlijnd. 😊
Triblade_8472 @roundlet6 juli 2024 08:10
Conclusie tijdens die trips
Na 3 uur wil ik de auto wel even uit.
De auto was eerder vol dan ik klaar was met , koffiedrinken, wc gaan, even wat eten en benen strekken ( deze routine was met tanken niet anders).
Maar hoe lang pauzeer jij gebruikelijk? 30 minuten? 1,5 uur? En reis je alleen of met een auto compleet vol en met bagage?
Is je auto na de pauze volgeladen of 80% oid?

Interessante observatie! Echte ervaringen worden te vaak als "anekdotes" weggewuift, maar ik vindt ze juist erg belangrijk.
DennisD1973 @Triblade_84726 juli 2024 08:48
Bij een snellader 150 of 300 kwh is de auto (EV6 in mijn geval) met een halfuur wel opgeladen tot 90% vanaf 10-20% mits je de lader wel exclusief kunt gebruiken.

Genoeg tijd voor een sanitaire onderbreking en een kop koffie of om de stoelen even in de relaxstand te zetten en een tukkie te doen.

[Reactie gewijzigd door DennisD1973 op 22 juli 2024 14:58]

Accretion @DennisD19736 juli 2024 09:25
Kun je in twee stops van 20minuten niet veel meer laden dan in een stop van 40 minuten?

Gezien het eerste deel van de accu sneller oplaadt?
SuperSang @Accretion6 juli 2024 09:34
Als je een electrische auto aan de lader zet, dan merk je dat ie tot 20% best langzaam gaat, en daarna opeens onwijs snel, tot ie tot ongeveer 80% komt. Ervanuitgaande dat je bij 15 a 20% een lader zoekt, maakt die extra 20 minuten weinig uit, dus kan je em net zo goed laten staan.

Wat ook weer scheelt: Als je twee keer 20 minuten laadt, dan ga je twee keer van 0 naar 100 kmh wat extra energie kost, en betaal je (afhankelijk van je pas) ook twee keer de vaste kosten van het laden!
Scientific @SuperSang6 juli 2024 10:18
Als je een electrische auto aan de lader zet, dan merk je dat ie tot 20% best langzaam gaat, en daarna opeens onwijs snel, tot ie tot ongeveer 80% komt. Ervanuitgaande dat je bij 15 a 20% een lader zoekt, maakt die extra 20 minuten weinig uit, dus kan je em net zo goed laten staan.

Wat ook weer scheelt: Als je twee keer 20 minuten laadt, dan ga je twee keer van 0 naar 100 kmh wat extra energie kost, en betaal je (afhankelijk van je pas) ook twee keer de vaste kosten van het laden!
Je stellingen zijn op zijn minst onnauwkeurig:
  • de meeste EVs halen wel degelijk de hoogste laadsnelheid bij de laagste SoC, ook onder de 20%. Eventueel kan het zijn dat in winterse omstandigheden en zonder voorverwarmen het laden in het begin wat trager gaat (bij elke SoC) maar dat kan je dus vermijden door de accu voor te verwarmen.
  • extra 20 minuten zijn extra 20 minuten. Laden tot voorbij 80% is weinig efficiënt qua tijdsgebruik. Veel EV-s laden 20-80% in 20-25 minuten.
  • de extra energie om "twee keer te versnellen tot 100km/h" ipv 1 keer is verwaarloosbaar. Vergeet ook niet dat een goede EV een groot deel van de energie recupereert bij het vertragen van 100-0 km/h.
SuperSang @Scientific6 juli 2024 10:34
Op basis van mijn ervaring met de BMW iX3 laadt ie van 10% naar 20% onwijs langzaam, en doet ie van 20% naar 85% in een half uur.
Je zal idd een deel van je energie recupereren, dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoe aggressief je afremt en de limiet van het recupererend vermogen van de electromotors.
jimh307 @SuperSang6 juli 2024 10:54
Je moet altijd rekening houden met de interne weerstand van Li-ion cellen. Onder de 20% SoC neemt de interne weerstand snel toe en moet je langzamer laden om de cellen niet te verslijten door SEI grow of de vorming van dendrieten in de cel welke dodelijk is voor je accu. Boven de 80% SoC neemt de interne weerstand ook toe en moet de lader steeds harder (duwen) om de 100% te bereiken. Nu heeft elke EV een 'grace capacity' en zul je derving niet snel merken, maar als het eenmaal zover is zal de actieradius vlug minder worden. Het middensegment (20-80% SoC) kan bijna oneindig snel laden onder de juiste condities. De grafiek van de interne weerstand is een badkuip-curve.
Scientific @jimh3076 juli 2024 11:18
Je moet altijd rekening houden met de interne weerstand van Li-ion cellen. Onder de 20% SoC neemt de interne weerstand snel toe en moet je langzamer laden om de cellen niet te verslijten door SEI grow of de vorming van dendrieten in de cel welke dodelijk is voor je accu.
Wat je beschrijft is een fenomeen dat zich voordoet bij lage temperaturen, zeker bij temperaturen onder het nulpunt. Bij temperaturen boven 25°C kan er zeker nog veilig snel geladen worden bij SoCs vanaf 5-10%.
Scientific @SuperSang6 juli 2024 11:10
Dat klopt in elk geval niet met de daadwerkelijk vastgestelde laadcurve van bvb Fastned. Die toont dat ook een iX3 al dicht bij zijn maximale laadsnelheid kan laden onder de 10%. https://support.fastned.nl/hc/nl/articles/204784718-BMW

Als je dat niet haalt, is dat meestal omdat je batterij niet de ideale temperatuur heeft. Zeker in de winter kan je best de batterij klimatiseren voor het laden (door bvb naar de lader te navigeren).

[Reactie gewijzigd door Scientific op 22 juli 2024 14:58]

klakkie.57th @Scientific6 juli 2024 12:07
Dit is dus precies het “gedoe” waar ik niet zit op te wachten …
Ik ben nu al helemaal op van de stess nu in komende vrijdag ook over moet op een EV. :'(
Scientific @klakkie.57th6 juli 2024 12:13
Welk "gedoe"?

Bij een iX3 bijvoorbeeld, navigeer je gewoon naar je bestemming, de auto zal je op een bepaald moment (als de SoC onder de 20% gaat) een laadvoorstel geven, je accepteert en je navigeert automatisch naar de lader, als je aankomt is hij voorverwarmd en klaar om aan maximale snelheid te laden.

En stress is al helemaal niet nodig.
klakkie.57th @Scientific6 juli 2024 12:18
Gewoon heel het “plannen”, dat heb ik nooit moeten doen. Misschien ligt het aan mijn ADHD, en iedere dag weer vechten voor die ene laadpaal in de wijk bezorgt mij anders meer dan genoeg stress.
:X

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 22 juli 2024 14:58]

Verwijderd @klakkie.57th6 juli 2024 12:32
Nooit plannen? Klinkt chaotisch.
Ik plan met vakanties nu niet heel erg veel anders dan toen het nog met een ICE was. Daar zaten we ook al in landen waar de eerst volgende benzinepomp zo maar 100+ km weg kon zijn. Daarnaast heb je natuurlijk ook iets van een tijdslot in je hoofd zitten waarbij je op je bestemming aan wil komen, ivm. eten en openingstijden van de winkels en inchecktijden indien van toepassing.

Op reis gaan zonder planning, dat lijkt me pas stressvol, want je zit je dan continu druk te maken over vanalles.
n4m3l355 @Verwijderd6 juli 2024 16:11
Het grote verschil is, met EV moet je plannen, met een ICE mocht je het willen kun je 1000km doorstampen. Iedereen is verschillend en ieder platform heeft zo zn voor en nadelen, maar ik kan me zelf goed voorstellen dat voor sommige een ICE wel praktischer is. Als voorbeeld in mijn familie hebben we een aantal die industrieel boer zijn, die hebben boerderijen in Noord Europa en het is voor hun niet ongewoon om even een middagje achter Berlijn te zijn en s avonds weer thuis onder Utrecht. Dat is dus een ritje van ruim 2000 km en dat doen ze onder 12 uur (dit is geen overdrijven). Met een EV is dat geen doen. Omgekeerd ik woon zelf in Shanghai en rij nu in een EQS en het is voor mij ook niet ongewooon om 10-12 uur per dag on the road te zijn, en toch trek ik het vaak op een enkele lading maar wel allemaal binnen de stad. Als ik naar een nabij gelegen stad moet dienen we echt wel te plannen met de EQS en neem ik liever mijn E300 en heb ik geen laadzorgen aan mn hoofd.
klakkie.57th @Verwijderd6 juli 2024 12:45
ADHR-ers plannen niet. Ik heb nog nooit mijn aankomst, reistijd, stops gepland. … in zie wel wat er op mijn pad komt, benzinepompen zijn er sowieso iedere 5km
DinX @klakkie.57th6 juli 2024 14:24
Moet je eens in het noorden van Duitsland, Scandinavie, de afgelegere Franse en Italiaanse gebieden gaan rijden
Scientific @klakkie.57th6 juli 2024 12:25
Er valt in de meeste gevallen niets te plannen.

Als de infra in je wijk niet voldoet, is dat natuurlijk wel een probleem als je thuis wil laden. Dan maar aan de snellader gaan wanneer de batterij bijna leeg is...
Nixy @Scientific6 juli 2024 10:55
Met een kleine kanttekening dat de EV's die nu 20-80% in 20 minuten kunnen laden (onder optimale omstandigheden) ook de auto's zijn die mensen niet zomaar zelf zullen kopen i.v.m. de aanschafprijs.

Ik "mag" (lees: moet ivm de CO2 ladder) nu van de zaak mijn 7 jaar oude diesel gaan inruilen voor een EV, maar mijn budget is amper toereikend voor een ID3, Kona, Niro of Megane (40-45k aanschafwaarde). Deze wagens doen er allemaal minimaal dubbel zo lang over, zo niet driedubbel. Omdat ze allemaal niet kunnen snelladen boven de ~100-120 KW en omdat ze bijna allemaal niet standaard over een warmtepomp beschikken om de batterij te conditioneren vóór aanvang van laden. Alleen de Megane heeft dit standaard, maar deze valt al zelf in de basisuitvoering buiten mijn leasebudget.

Het is leuk dat de EV's in het hogere segment lekker snel kunnen laden, en het is leuk (zolang het nog duurt) dat er bij de baas voor een hoop mensen schijnbaar prima een tesla af kan, maar dat is voor iedereen die dadelijk in "gewone" EV's moeten rijden niet de werkelijkheid.

Neemt niet weg dat ze voor kortere trips en woon/werk prima geschikt zijn, maar ik ga niet voor mijn lol op doorreis elke drie uur 40-60 minuten stilstaan om te laden. Dat zorgt er letterlijk voor dat ik bepaalde trips niet meer in 1 dag kan maken en ergens moet gaan overnachten, wat ook weer kosten met zich meebrengt.

De stelling "Ik stap pas over als ik 1000km kan laden op één acculading" is voor mij niet relevant. Ik kan prima in een EV rijden die 300-400km range heeft. Zolang deze maar snel kan laden wanneer nodig. Dat is veel nuttiger dan 40 extra kWh aan accugewicht meesleuren.
DennisD1973 @Nixy6 juli 2024 11:51
EV6 of Ioniq 5 al bekeken?
Nixy @DennisD19736 juli 2024 13:33
Zou ik graag kiezen, maar valt buiten het budget. Vanuit de zaak een bedrag ex BTW gekregen, de leasemaatschappij rekent de EV's door volgens hun eigen modellen en daar komt dan een bedrag uit. Kan nog een paar tientjes eigen bijdrage toeleggen, maar zoals ik al aangaf is mijn budget eigenlijk al niet toereikend voor de ID3 of Kona. Niro en Megane vallen helemaal buiten budget, waarschijnlijk ivm weinig inkoop voordeel en afschrijving voor de leasemaatschappij. De EV6 en IO5 vallen enkele honderden euro's buiten het budget.
qless @Nixy6 juli 2024 12:05
Eigenlijk moet je voor een EV niet alleen naar leasebedrag kijken, maar vooral naar de TCO. Afhankelijk van waar je woont (NL/BE) kan dat voor het bedrijf een stuk gunstiger zijn met een EV.
FreezeXJ @qless6 juli 2024 20:26
Dat zal, maar is niet relevant als je bedrijf (of jij) het leasen heeft geoutsourced. Dan betaal je gewoon wat ze factureren, en anders niet. Dat de TCO dan lager uitvalt is winst voor de lease-toko.
Puppetmaster @Nixy6 juli 2024 22:25
40-45k is tesla model 3.

Ofwel stressvrije vakantieritten :)
Gewoon bestemming invoeren en gaan.
Heerlijke vakantie-auto, ook met vouwwagen.
Accretion @SuperSang6 juli 2024 09:59
Hmm, duidelijk.

Maar praktisch gezien is het dus het meest tactische om bij ~20% te gaan laden en dan richtten op ~80%?

Natuurlijk betekent dat niet dat je je broodje extra snel op moet gaan eten, maar de procenten die je dan laadt gaan het snelste.

D'r zal wel relatief gezien een balans zitten tussen stops minimaliseren en effectieve laadtijd optimaliseren.
En het hangt d'r natuurlijk ook van af hoe vaak je naar het toilet moet/benen wil strekken :)
Richh @Accretion6 juli 2024 10:08
De laadcurve verschilt per EV. Een 2019 Tesla Model 3 kan juist het snelste laden als de accu zo leeg mogelijk is, en neemt lineair af. Dan kan je inderdaad het snelste 2x laden.

In de praktijk maak je je er als EV rijder simpelweg niet druk om. Alsof die 5 minuten die je kan winnen, uitmaken op je (ontspannen) vakantietrip. :)
RenegadexRIPxx @SuperSang6 juli 2024 10:39
Dat is bij de EV6, die houdt zijn laadsnelheid hoog tot 80%. Als de batterij niet gepreconditioneerd is, waar spijtig genoeg geen simpele knop voor bestaat bij de EV6 (al dacht ik dat de 2025 EV6 dit wel zal hebben), zal je dat fenomeen hebben dat jij meldde dat het wat trager gaat <20%.

Maar dan nog hangt de wijze dat de wagen laadt volledig af van de laadkarakteristiek. En de EV6, samen met de taycan en nog een paar andere wagens zijn hier serieuze trendsetters in. Ik vind het voorlopig echt spijtig dat de andere modellen daar nog niet op ingezet hebben. Dat is in mijn ogen een serieuze lacune in hun aanbod.
DennisD1973 @RenegadexRIPxx6 juli 2024 11:54
Was voor mij ook de reden om voor dat model te gaan.

Is toch wat relaxter voor langere tripjes binnen Europa, route van snellader naar snellader.

Als je de route begeleiding van de EV6 gebruikt zou deze moeten zorgen voor de preconditionering… anders duurt het even voordat het volledige snelheidspotentieel wordt behaald.
NuEffeNiet @SuperSang6 juli 2024 10:06
Dat verschilt heel erg per auto type. Mijn tesla model y laadt bijvoorbeeld het snelst tussen de 5 en 20 procent als deze voorverwarmd is, maximaal 250 kW, daarna loopt het langzaam terug. Boven de 80 procent wordt het erg langzaam (40 kW en minder naarmate de accu voller wordt)
Tirinium @Triblade_84726 juli 2024 11:29
Afgelopen maart van den Bosch naar Oostenrijk. Audi q8 electric. 4 man volle lading. 3 stops nodig gehad, 2x van 20 minuten. (Sanitair & koffie) 1x 45 minuten voor lunch. Gemiddelde snelheid 130 km/u.

[Reactie gewijzigd door Tirinium op 22 juli 2024 14:58]

Triblade_8472 @Tirinium6 juli 2024 12:03
Dat is niet verkeerd! Brandstof of niet, pauzeren is sowieso goed.
Puppetmaster @Tirinium6 juli 2024 22:32
Same here maar dan met een model 3 LR en van Groningen naar Oostenrijk. ;)
Starr0w @roundlet6 juli 2024 07:37
Mag ik even vragen welke pass jij gebruikt? Want dat is ook een bos vol onzichtbare bomen ;-)
DennisD1973 @Starr0w6 juli 2024 08:45
Ik heb een Eneco pas gebruikt tijdens mijn trip naar Frankrijk. Deze pas geeft voldoende dekking om vrijwel overal te kunnen laden. Ik heb ook een E-Flux, maar dat is toch lastiger. Verder viel mij op dat je op veel (snel)laadpunten ook een bankpas (credit card) kunt gebruiken.
denBoom @DennisD19736 juli 2024 18:51
Europa heeft wetgeving aangenomen die snellaad stations verplicht om betaling met je bankpas mogelijk te maken. Tevens zullen de snelladers verplicht zijn om hun prijzen te afficheren op dezelfde manier als benzinestations dat nu doen. Snelladers die nog geen reguliere betaalmogelijkheden hebben moeten binnen een paar jaar omgebouwd zijn.

Onderdeel van die wetgeving is dat er ook minimaal 1 snellader komt voor elke 80 km snelweg.
roundlet @Starr0w6 juli 2024 17:54
Heb een pas van Eneco. Maar anwb etc zal t zelfde doen
arnoldus1955 @roundlet6 juli 2024 13:15
Ik ben benieuwd hoe dat gaat met de sleep. Elke keer opnieuw de caravan ergens moeten dumpen, dan laden, dan weer caravan ophalen en vastmaken?
oks @roundlet6 juli 2024 15:18
Ben heel benieuwd hoe dat je vergaat :-) Heb zelf een eriba tourring 530 en zou er graag achter komen welke elektrische auto dan het beste is...
NTS @oks6 juli 2024 21:11
Een BMW X5 45e... 70 km praktisch elektrisch bereik (op papier meer) voor 95% van je dagelijkse ritten. En die 2x per jaar dat je met de auto in plaats van het vliegtuig op vakantie gaat haal je makkelijk 800km op een tank benzine. Trekt ook praktisch elke caravan die je kan vinden.

Voor het milieu is het veel zinniger als we 5x zoveel hybrides in gebruik nemen dan dat we een kleiner aantal full EVs gaan gebruiken die het grootste deel van hun range 50 weken per jaar helemaal niet nodig hebben.

[Reactie gewijzigd door NTS op 22 juli 2024 14:58]

oks @NTS6 juli 2024 22:09
Ik vrees dat je erg 1 dimensionaal aan het kijken bent. Die elektrische auto kan ook als thuisbatterij dienen. Met een gemiddeld gebruik van 10 kW per dag per huis reken maar uit.
Die auto kan je dus door de nachten heen helpen als je op strategische momenten weet te laden (werk bijvoorbeeld). Als je dan ook nog zonnepanelen hebt kun je de nacht door, je airco of warmtepomp aandrijven en eventueel ook nog het elektriciteitsnet bufferen. Daar zit veel meer bespaar potentieel.
Dat is waarom ik graag een elektrisch auto wil hebben die een caravan trekt. En dan dit verhaal:
https://www.ft.com/conten...77-4485-a9e3-435b5e9c987e

[Reactie gewijzigd door oks op 22 juli 2024 14:58]

NTS @oks6 juli 2024 22:50
Auto batterij naar huis is nog heel slecht ondersteund. En voor je huis heb je echt genoeg aan een losse 5 kwh batterij met een beetje slimmer plannen (wasmachine overdag in plaats van 's nachts, airco eind van de middag wat harder zodat het 's avonds al koel is).

Dus dat is totaal geen reden om elke dag een 120 kwh accu mee te slepen in je auto waar 25-30 kwh bij een hybride ruim genoeg is voor 90% van de ritten.

[Reactie gewijzigd door NTS op 22 juli 2024 14:58]

oks @NTS7 juli 2024 18:39
Mijn vrouw wil niet slimmer plannen. Zij heeft ook een baan. Veel mannen denken allemaal dat het huishouden zichzelf zomaar regelt. Dat is een idee-fixe waar maar niet aan gewerkt wordt. Het betekend dat je superbetrouwbare huisapparatuur moet hebben die nooit in de fik gaat. Helaas is mijn vrouw dat al een keer overkomen. Dus ja.... daar hebben we ook mee rekening te houden. Met een 5 kWh batterij kom je er dus zeker niet, zeker niet als je ook nog een warmtepomp moet kunnen bufferen en je elektrische fornuis een avondeten moet koken. Als we niet vragen om een mobiele thuisbatterij dan gebeurt het ook niet inderdaad :-) Volkswagen beweert al dat hun nieuwe auto's sinds twee jaar al als een thuisbatterij kunnen dienen. Tesla kun je 5kW legen. En verschillende oosterse merken gaan al veel verder met ontladen als dat gewenst is. Toegegeven een thuisbatterij er naast is ook een optie. Al was het maar voor de mensen die hun auto willen bijladen zonder het net te belasten en zelfvoorzienend willen zijn.

[Reactie gewijzigd door oks op 22 juli 2024 14:58]

NTS @oks8 juli 2024 22:54
We moeten allemaal slimmer plannen. Accu's zijn duur en het maken is belastend voor het milieu.

Als iedereen een EV wil met 120+ kwh accu dan komen er niet zo veel EVs en verspillen we heel veel energie aan het rond slepen van die accu's.

Ook voor de veiligheid is het een slecht idee om auto's steeds zwaarder te maken. En de uitstoot van fijnstof door remmen en banden wordt ook een stuk meer. Allemaal omdat mensen denken dat je een gigantische range nodig hebt voor die paar keer per jaar vakantie.
oks @NTS9 juli 2024 10:25
Het is allemaal relatief. Wet je wat belastend is? Fossiele brandstoffen blijven gebruiken. Zoveelste maand hoogste gemiddelde temperatuur wereldwijd. Daar zou ik me zorgen over maken. En batterijen zijn gewoon prima te recyclen. Het is een ongefundeerde uitspraak die je doet.
yzf1kr @roundlet6 juli 2024 15:19
Als ik honderden kilometers met 110km/h zou moeten rijden zou ik ook na 300km er even uit moeten om niet in slaap te vallen.

Mijn ritten zijn ca 800km, bijna wekelijks. Die rij ik aan één stuk met een gangetje van 130-140, op één tank diesel. Alleen als ik moe wordt, dan zet ik de auto aan de kant en doe ik een powernap van 15-20 minuten.

Fles water en wat kleine snacks, en ik rij zo relaxed 7 a 8 uur aan een stuk, en kom ontspannen aan op mijn bestemming aan.

(Dat gaat overigens alleen als ik in mijn eentje in de auto zit, met iemand naast me rijden en entertainen is dodelijk vermoeiend.)
Puppetmaster @yzf1kr7 juli 2024 00:00
Je kan het misschien zelf als ontspannen ervaren, maar 8u aaneengesloten rijden is gewoon niet veilig.
oks @yzf1kr7 juli 2024 18:46
Laat ik daar nou geen bal van geloven. En wacht anders maar dat je ouder wordt of een keer ziek wordt.
Gelukkig is het wel zo dat de auto's veel beter kunnen ondersteunen. Maar eerlijk gezegd. Ik zou je niet graag tegenkomen op de snelweg. Het idee dat jij 8 uur in de auto zit zonder pauze met een gang van 140 km per uur. Onverantwoord naar de medeweggebruikers. Gewoonweg asociaal. Dat je met jezelf zo omgaat tja daar kan ik niet iets van zeggen. Voor je medeweggebruikers is het wat anders. Waarom denk je dat er voor vrachtwagens een rijtdenwet is? Nooit gehoord van na twee uur rijden pauze houden? En als het pochen is. Waarom zou je dat doen?

[Reactie gewijzigd door oks op 22 juli 2024 14:58]

sam1987 @roundlet6 juli 2024 21:25
Voor de caravan en alles wat je aan de trekhaak hangt, gaat je verbruik en bereik een stuk lager liggen. Zeker in bergachtig gebied. Ik weet niet of de software daar al rekening met houd i.v.m. laadpalen zoeken en bepalen welke je best neemt. Dit was vroeger zeker het geval niet. En een tripje met een EV en kleine zweefvlieger is in een ramp uitgedraaid. Daarom dat het gehele EV-vrachtwagen die iets of wat tonnage kan trekken en zo ook niet van de grond komt.

Ik wens je het beste, maar hou er rekening mee.
roundlet @sam19876 juli 2024 21:34
Ik rij vrij veel met de auto. Recent een trip in Duitsland, waarbij de snelheid rond de 170 lag en ja daar reageert de auto goed op. Hij zoekt dan eerder naar een lader.
sam1987 @roundlet6 juli 2024 23:05
Ja, qua snelheid moet dit perfect kunnen en is dit waarschijnlijk opgenomen in het berekenmodel. Dit heb ik van meerdere tesla gebruikers gehoord. Treklast en verbruik daarmee gerelateerd daarentegen is iets buiten de fabrikant zen mogelijkheden om betrouwbaar te testen. Pieken in verbruik van stilstand naar versnelling, Het echte verbruik (niet het gemeten of gemiddeld gemeten verbruik) en het predictiemodel van de Accu.

Dit gaat enorm variëren van standaard scenario's die ze zouden kunnen gebruiken. Misschien is er een optie om een soort van standaard waarde in te geven die daar toch iets met doet, maar, dit was 2 jaar geleden zeker het geval niet.

Hou er gewoon rekening mee ;-)
Puppetmaster @sam19877 juli 2024 00:03
Hij weet z’n actuele verbruik en past z’n stops daar op aan.
Het valt mij op dat andere oorzaken van een hoger verbruik zoals wind, regen en kou ook invloed hebben op de planning van de volgende laadstop.
robsky @roundlet6 juli 2024 23:37
wow denk dat je dan niet meer dan 200 km haalt op een lading. Vandaag heb ik even 80 km een motor op aanhanger achter de auto gehad, model 3 3 long range en mijn verbruik lag op 250 w/km en dan rijd ik super rustig en niet harder dan 100 km/uur......
Er was behoorlijk veel wind maar die heb ik 50% mee en 50% tegen gehad. Hoe dan ook, ben heel benieuwd wat je range wordt met die windvanger ;-)
HgnX @roundlet7 juli 2024 16:24
Hier kan ik me ronduit in vinden. Ben met een Model 3 Performance (2021 model - 82kwh Panasonic batterij uit Fremont) richting Denemarken en Noorwegen gegaan. Auto afgeladen, Autobahn verbruik, supercharger laden naar gemak (als we toe waren aan snel vertrekken afkoppelen als de laadsnelheid onder de 100 duikt en anders rijden we weg als we klaar waren met de sanitaire stops of eten, en ik heb richting Oslo ongeveer 1.5 uur langer gedaan dan Google Maps aangaf. Dat is echt ronduit uitstekend te noemen. En dit is verre van een berekende, ultra efficiente rit geweest.
FireSheep @roundlet7 juli 2024 17:56
Ik zie weinig verwijzing naar de toen innovatieve bmw i3. Lichte materialen en carbon 1195kg op kenteken. 2013 batterij met 20kwh, is her te bouwen en komt de auto onder de 1000kg(20kwh 2019+ cellen)of 1300kg met 100kwh batterij.
Electro Wim @roundlet8 juli 2024 04:50
Ik rij nu verplicht een EV omdat we niks anders mogen Leasen, maar na een jaar heb ik het wel gehad met mijn EV. Ik heb tijdelijk een Model 3 LR, een ID4 en nu een EV6 LR maar het is allemaal even beroerd.

Toen ik mijn Diesel en latere benzine auto's had, reed ik vrijdag avond met gezin, vanuit Utrecht, zonder enige onderbreking naar mijn tweede huis in Noord Frankrijk. Traject Utrecht, Maastricht, Luik, Bastogne, Etaille, Montmedi, Verdun. Traject is, afhankelijk van de binnendoor route van de laatste 60-80KM ongeveer 380--395KM. Vertrek om 19:00 thuis met vrouw en kids, aankomst 3 tot 3,5 uur later, 1 keer even plassen onderweg. Met EV is het een ander verhaal, dan moet ik onderweg stoppen om bij te laden (tot 80%) en ben afhankelijk van de beschikbaarheid van laadpunten bij Maastricht of de nog twee mogelijkheden voorbij Luik. Nog geen moment gehad dat ik in Belgie bij de fastcharger aankwam en er plaats was. En gemiddelde reis is dan ook 4,5 tot 5 uur waarbij er altijd een stop tussen zit van 30 minuten of langer. Ik heb we eens de "traag achter vrachtwagen" bespaar truuk gedaan, ja dan red ik 450KM op een lading (in de zomer) maar in de winter of met regen haal ik ook de 300KM maar net. En jegelende kids en sjaggie vrouw die het lang vinden duren.

EV is het gewoon niet, EV is zonde van de tijd.

Daarnaast met de EV naar Roemenie gereden (doe ik iedere 2 jaar). Met mijn Ford Diesel reed ik 1250KM zonder tanken, relaxed 160 door Duitsland en met overnachting in Hongarije Zaterdag morgen vertrekken en zondag avond uitgerust aankomen... Met een EV, zaterdag morgen vertrokken, in Duitsland niet boven de 120 vanwege bereik.... Dinsdag middag, met 3 overnachtingen en gebroken vol stress over laadpunten aangekomen.

Maar heb een oplossing, eind december gaat deze jongen de EV alleen nog maar zakelijk rijden en komt er weer een geweldige Ford 2 liter DCI met 55 liter tank prive naast.
roundlet @Electro Wim8 juli 2024 11:57
Oost Europa zou ik nog niet aandurven met de EV. Maar je stuk van noord Frankrijk snap ik niks van. Was dit met een aanhanger ofzo?
Ik haal alleen 300km als ik continue 170 rij met pieken van 220. Als ik normaal rij, haal ik er echt wel 400km uit. Dat moet met een lr makkelijk 500 zijn. Dit is met de tesla model 3 sr. Ik denk dat het ook heel erg van de persoon afhangt. Ik rij veel per jaar, waar ik elke dag wel files etc heb. Ik kan mij daar niet meer druk om maken. Zelfde als een laadstops. Ja met een diesel rij je langer door. Maar betaal je het gehele jaar voor, om 1 laad stop te besparen?
Electro Wim @roundlet8 juli 2024 13:33
Ik haal met gemiddeld 130 (135 op de teller) echt de 360KM niet eens over de eerste 300KM. Wanneer ik vol vertrek in Utrecht, en ik laad niet bij bij Maastricht (knuvelkes), of (uiterlijk) Baraque de Fraiture, dan haal ik het niet. Van de winter heb ik zelfs bij een 11KWH met twee kids en partner moeten bijladen, omdat regen en kou het bereik niet eens 260KM was. Daarnaast is het probleem, op bestemming kan ik niet laden en moet ik er rekening mee houden dat ik nog 30KM volgende dag naar laadpunt moet. Granny lader geen optie omdat ik op bestemming een wopping 8A 1 fase aansluiting heb :)

Bij warm weer is het beter, maar nog niet optimaal. Tijdens dagelijks gebruik haal ik tussen de 490-510KM in de zomer, maar in de winter valt dat terug naar hooguit 360-400KM afhankelijk of er regen is.

Nu kan ik bereik vergroten met 5-10% door verwarming en airco niet te gebruiken, maar dat heeft geen zin. Want die luxe wil je gewoon hebben. En we zitten met 4 personen in de auto.

En jij schrijft, als ik normaal rij. Maar normaal is bij mij: 135 waar je 130 mag (dat is namelijk echte 130), 125 waar je 120 mag, 104 waar je 100 mag, 94 waar je 90 mag, 84 waar je 80 mag, 52 waar je 50 mag :D We moeten niet normaal aanpassen aan de EV, de EV moet in staat zijn normal gebruikt te worden.

Daarnaast is het laatste stuk, circa 80KM, constant optrekken, uitrijden naar 50 of zelfs 30 en dan weer optrekken, waarvan uitrijden bergaf is, dus vaak bijremmen en optrekken altijd berg op is (in de meeste gevallen) en het verbruik gelijkwaardig is aan 130 KM/u op de snelweg.

[Reactie gewijzigd door Electro Wim op 22 juli 2024 14:58]

CasualKnaller @roundlet8 juli 2024 16:14
Jaren met een Model S naar Zuid Frankrijk gereden en met het supercharger netwerk is het prima te doen. Soms moet je wat ver de snelweg af, maar meestal geen problemen.

Ik vond het vervelend als je op lokatie gaat rondrijden. Op de camping geen laadpaal, of eentje die defect is. In kleine dorpen en steden geen laadpaal, werken niet met jouw pasje of hebben een snelheid van een stopcontact... dan maar verplicht 100 km omrijden via een supercharger of dwalen in de Carrefour.

Hetzelfde verhaal in de Harz in Duitsland. Je komt er gemakkelijk, maar als je gaat rondrijden ben je de sjaak. Veel gemeentelijke palen die alleen maar op duitse betaalpassen werken of waar gewoon een ICE voor geparkeerd was. Mijn toenmalige Model S had nog geen CCS, dus de plaatselijke Lidl was ook geen optie. Allemaal niet onoverkomelijk en gewoon omhandig, maar op vakantie wil je soms het gezeur niet hebben...
d3x @roundlet9 juli 2024 21:01
Ik ben net in Kroatië aangekomen. Getankt aan de BE grens. 1205km verder op bestemming in Istrië op 1 tank met overschot. Op alle Duitse stukken waar geen werken zijn gemiddeld 140-150km/h de rest overal 130 wat de maximum is. 1 maal gestopt om te eten een goei 30min en dit na goei eerste 5u aan stuk in DE. Daarna nog 2-3 pitstop van 5 minuten eender waar aan een wc om van rijder te wisselen met overal digitale pas om door tol en tunnel te gaan. Totale rit 13-14h. Volgende week doe ik hetzelfde opnieuw terug.

Mijn diesel km vreter verbruik zat op 5,2l/100km.. volgeladen auto met 4 personen. Leuk dat je graag lang onderweg bent met vele stops. Ik niet.

Volgend jaar verplicht EV. Ik doe zelf 35k/km per jaar. ik kijk er naar uit :/ Zal sowieso een long range bakje worden en vliegtuig vakantie.

Btw Slovenië en Kroatië vergeet je maar kwam hoeveelheid oplaad mogelijkheden. Mijn hotel hier heeft er 2 en bij grote tankstation amper. Op andere generieke locatie amper. Aantal EV hier kan je op 1 hand tellen tenzij het een Duitser of Hollander is...

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 14:58]

roundlet @d3x9 juli 2024 22:45
Ik heb diesels en benzine gereden . Ook met mn diesel wel eens 2 keer op 1 dag aan de tank gestaan. Alleen maar in Nederland op pad geweest te zijn, ruim 780 km op een dag. Verschil nu? Ik laad alleen thuis en kom nooit meer bij een laadpunt of tankstation. Mits ik Nederland uit moet.
Dus ja op vakantie moet ik eerder/meer stoppen. Rest van t jaar niet. Om maar de verplichte onderhouds niet te noemen.

Tuurlijk heeft elk zo zn voordeel en hebben veel mensen een mening over iets. Ik heb ze alle gereden. Zolang je in West Europa blijft, past t voor mij.
d3x @roundlet9 juli 2024 23:07
Helemaal mee eens. Maar kom dan niet met zo van die fantasie verhaaltjes van onderweg naar het zuiden. Iedereen weet dat je daar sowieso inboet tenzij je al gewoon een banale chauffeur was en geen km vreter. Voor dagelijkse gebruik zie ik ook geen enkel probleem. Maar ook daar de fabels van nachtje laden, altijd thuis na werk de stekker en groene energie...

Verplicht onderhoud? 1 maal per jaar met 30k km wat is het probleem? Zelfs met de stekker moet je met alle Duitse auto op verplicht onderhoud, alleen Tesla is een uitzondering en daar heb ik al genoeg verhalen over wanneer er een tikje zit aan je carrosserie en de herstelling miserie... Nee dank je dat ding wil ik niet voor een leasewagen.

Voor je 780km in NL had je ergens 3 keer een half uur gestaan...
niki_lauda 6 juli 2024 06:29
Mijn idee is dat de afstand die een normale BEV moet kunnen rijden rond de 400km zou moeten zijn met een gemiddelde snelheid van 120 km/h. Dit is ongeveer imo een WLTP van 500 km. Weinig mensen meer nodig. Ik rijd al 4 jaar met een BEV en rij meestal op vakantie in een dag Nederland-noord Italië vv. dat gaat perfect met een auto met een WLTP van 400km. Ervaring leert ook dat harder rijden het verbruik zoveel beïnvloed dat je meer staat te laden en je per saldo net zo lang onderweg bent.
D100 @niki_lauda6 juli 2024 08:11
Citaat: "Mijn idee is dat de afstand die een normale BEV moet kunnen rijden rond de 400km zou moeten zijn met een gemiddelde snelheid van 120 km/h. "

Dat is bitter weinig. In de realiteit rij je de batterij niet leeg en laadt je die niet 100% op. Om de batterij lang te laten meegaan wordt meestal aangeraden 20-80%. D.w.z. 240 km 'echt' bereik in de praktijk als je je aan de aanbevelingen houdt om de batterij langer te laten meegaan. En dat is dan bij ideale omstandigheden. Bij koude, verwarming, airco, etc gaat dat bereik nog naar beneden. Dit wil zeggen, je moet echt wel voortdurend bijladen.
Noot: het gaat hier over echt bereik, en niet het theoretische WLTP (dat is enkel om auto's onderling te vergelijken, onbruikbaar als indicator van echt bereik).

Mijn benzineauto tank ik op rond de 80 km rest in de tank, en ik ga niet onder de 50 km. En ik tank natuurlijk 100% op. Ik moet nooit nadenken of plannen over optanken, het is iets wat ik even doe wanneer het tijd wordt.

Om comfortabel met een BEV te kunnen omgaan, zonder voortdurend te moeten laden of je leven te laten overheersen door het laden, zou voor mij minimaal 700 km echt bereik (niet WLTP) moeten behaald worden. Dat is dan 420 km bereik als je de aanbeveling van 20-80% volgt. En ook dat getal zakt weer bij koude etc....

Kortom, een elektrische motor in een auto is goed, maar met de huidige batterij- en laadtechniek gaan we nooit het comfort verkrijgen dat we gewend waren. Dat is verleden tijd. Men kan daar best gewoon eerlijk over zijn. Veel kan nog verder ontwikkeldd worden, zoals automatisch opladen door inductie als je de auto parkeert. Inductie is weliswaar minder efficiënt, maar maakt de auto makkelijker in praktisch gebruik.
procyon @D1006 juli 2024 09:05
Laat die redenatie van 10 - 80% maar los.
De meeste moderne auto's met de laagste WLTP hebben een goedkopere LFP accu. Deze moet je opladen tot 100% om de batterij te calibreren.

Zo bied een RWD model 3 met een LFP accu in praktijk dezelfde range als een longrange versie die een andere accu heeft die je dagelijks inderdaad tot 80% zou moeten laden.

Op roadtrips echter, laadt je de longrange wel tot 100% en kan je dus wel degelijk sneller/verder.

Dan terug maar "eerlijk zijn" betreft comfortable kunnen reizen; een trip van Utrecht naar Andorra (1350km) duurt als je niet stopt 13,5 uren volgens google maps.
Met een ICE auto wil je op zo'n trip denk ik wel minimaal 3 keer stoppen om je benen te strekken en te (avond)eten/toiletteren. Laten we daar samen 1,5 uur vertraging voor rekenen.

Volgens mijn Tesla navigatie (met een RDW model Y met de kleinste accu), doe ik daar 16 uur over en MOET ik 5 supercharger stops maken die samen 2,5 uren duren.
In praktijk doe je er dus iets 1 uur langer over dan met een ICE auto

[Reactie gewijzigd door procyon op 22 juli 2024 14:58]

Scientific @procyon6 juli 2024 10:27
Laat die redenatie van 10 - 80% maar los.
De meeste moderne auto's met de laagste WLTP hebben een goedkopere LFP accu. Deze moet je opladen tot 100% om de batterij te calibreren.
Bij een auto met LFP accu wordt aangeraden om regelmatig (bvb één keer per week) tot 100% te laden om het BMS te calibreren. Het blijft echter beter voor de levensduur van de accu om niet elke dag systematisch tot 100% op te laden. Maar de impact van toch "altijd" tot 100% te laden is wel kleiner dan bij een NCM batterij, dat klopt.

[Reactie gewijzigd door Scientific op 22 juli 2024 14:58]

D100 @Scientific6 juli 2024 10:56
Af en toe tot 100%, en die andere keren tot 80%. Dat maakt het laden weer wat ingewikkelder, vnl. voor private familieauto's gebruikt door meerdere personen. Dat zou dan automatisch moeten gebeuren, met de mogelijkheid om te 'overriden' wanneer je het nodig acht.
LFP accu's zijn zwaarder voor dezelfde energiehoeveelheid, door anderen op dit forum beschouwd als een nadeel. Ik vind dat geen significant extra-nadeel, huidige batterijen zijn altijd zwaar, het is de extra delta die telt en 10% groter gewicht op iets dat toch al veel te zwaar is, is veeleer marginaal relevant. Te veel is te veel. Het gewicht van grotere BEV's zou liefst 500 kg naar beneden moeten.

Wij zijn niet geboren om aan laadmanagement te doen. Ik heb interessantere dingen waarmee ik me kan bezig houden.
Het doel van het leven, als er dat al is of iemand dat weet, is in ieder geval niet om al je apparaten op te laden.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 14:58]

Scientific @D1006 juli 2024 11:05
Er zijn eenvoudige oplossingen voor dit soort problemen (in de laadpaal of in de auto bvb), het hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Zelf laad ik mijn auto (NCM batterij) standaard tot 65% in de zomer (dat geeft me minstens 300km bereik, ruim voldoende voor dagelijks gebruik) en 75% in de winter. De paar keer per jaar dat ik meer nodig heb, doe ik een override. Ingewikkeld is dat niet.
D100 @Scientific6 juli 2024 11:19
Ingewikkeld is relatief. Ik ging over private familieauto's met meerdere gebruikers die ad hoc de auto gebruiken en hier en daar opladen. Familieleven is heel anders dan een éénpersoonsgezin.

Vroeger moest je bij wasmachines steeds zelf een programma opstellen, totdat men met de volautomatische wasmachine kwam - die werd geïntroduceerd met veel reclame. Ingewikkeld was dat voordien niet, maar waarom zou men?
Ik kan zo nog een tijdje verder gaan met voorbeelden, en laadmanagement van een auto zou technisch bijna 100% automatisch kunnen, maar daar zijn we niet.
Zoals ik elders schreef, mijn voorkeur gaat naar inductie, liefst thuis. Parkeren en zonder extra aandacht laadt de auto op aan een gekend aanvaardbaar tarief, of nog beter de auto herkent het tarief en moet enkel - automatisch - ervoor zorgen dat binnen een vooraf geschat tijdsbestek meest economisch geladen wordt. Men zou het zelfs zo kunnen maken dat de auto je agenda kent en 'weet' dat je de volgende dag wel of niet ver moet rijden.

Het punt dat ik hier maakte was dat dit met benzine geen rol speelde, met de huidige BEV's wel, laat ons daar gewoon eerlijk open kaart over spelen, maar je kan er natuurlijk wel mee leven. Je kan ook zonder auto leven, openbaar vervoer is alles wat je nodig hebt.
Gebrek aan eerlijkheid van fanatieke EV aanhangers is schadelijk, roept beelden op van ongeloof en fanatisme. Ik ben bereid aan comfort in te boeten, maar goed-bedoelde verdraaiingen van de werkelijkheid blijven verdraaiiingen. Natuurlijk, het gewenste niveau van comfort is niet hetzelfde voor iedereen, 't is maar wat je gewend bent.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 14:58]

Scientific @D1006 juli 2024 11:42
Welke leugens?

Met een EV rijden is niet "aan comfort inboeten", het is aan rijcomfort winnen, en een aantal gewoontes veranderen. Of je bij het veranderen van die gewoontes aan comfort inboet, zal afhangen van je situatie en je ingesteldheid.

Zo moet ik bijvoorbeeld nooit meer naar een benzinestation (en zeer zelden aan de snellader), dat is flink aan comfort winnen (wie geen laadpaal thuis heeft zal wel nog moeten "tanken" en kan dit inderdaad als minder comfortabel ervaren).
Zich de discipline toe-eigenen om bij lange ritten na 2,5-3,5 uur rijden even te stoppen, blijkt voor veel EV-rijders een toegenomen comfort voor lange reizen.
Of je al of niet je laadgedrag optimaliseert voor levensduur van de batterij, is ook een persoonlijke keuze. Sommige mensen vinden het net leuk om te doen. Anderen boeit het niet, en dat is ook oké.

[Reactie gewijzigd door Scientific op 22 juli 2024 14:58]

D100 @Scientific6 juli 2024 11:51
Als je de draad gevolgd heb, ik heb meerdere keren geschreven dat het over 'laadcomfort' gaat, en herhaal dit niet elke keer opnieuw. Dat de elektrische motor an sich superieur is, daar is geen twijfel aan (mogelijks met uitzondering van heel zwaar gebruik bijvb in de bosbouw of openluchtmijnen).

Dat veranderen van 'gewoontes' heeft niets met ingesteldheid te maken. Het is niet zomaar een andere gewoonte, het is en blijft een negatieve comfortparameter. Hoe zwaar je daar aan tilt is iets heel anders, is niet louter persoonlijk, het is ook wat je gewend bent en wat je wil bereiken, en of je een keuze hebt of niet.

Ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen waar alle standpunten helder zijn, en verdere discussie geen zinvolle bijdrage meer levert.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 14:58]

procyon @Scientific6 juli 2024 15:00
Je hebt gelijk. Elke week tot 100% laden is gezond. Op 100% houden is schadelijk, dus dat moet je een beetje voorkomen.
D100 @procyon6 juli 2024 09:58
Het is niet omdat het kan dat het even comfortabel is als we gewend waren. En men kan zich ook wennen aan minder comfort, zoals het er nu bij staat zullen we wel moeten. Dat was het punt van mijn betoog, en blijft staan als een rots.

Een elektrische auto is de toekomst, maar met de huidige baterij/laad technologie zal die toekomst vanuit het laadcomfort oogpunt minder goed zijn. Als ik een EV zou kunnen parkeren en automatisch zonder kabel laten bijladen, bij mij thuis zodanig dat ik de prijs niet als discriminator moet gebruiken, dan zou een groot deel van het ontbrekende laadcomfort opgelost worden. Het is niet enkel dat de kabel niet telkens moet gehanteerd worden, maar wel dat je niet heel de tijd moet plannen om te laden en de auto toch bijgeladen is. Men doet dat ook met smartphones, meubeltjes of dergelijke met een inductiespoel ingebouwd, leg je telefoon terzijde en die laadt op zonder dat je zelf er aandacht aan hebt moeten besteden.

Voor lange ritten moet je ook wat plannen als je op benzine rijdt, en vind ik het nadeel van de BEV niet zo groot (op voorwaarde dat ik zeker kan zijn dat er snelle laadstations beschikbaar zijn wanneer ik een pauze wil).

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 14:58]

procyon @D1006 juli 2024 12:55
Het is wel duidelijk dat je betoog en de conclusie waarvan je denkt dat ie rotsvast is, gebaseerd is op aannames door een gebrek aan ervaring.

Ik heb ervaring met beide en ik vind het elke dag wegrijden met een volle tank juist confort.

Het kunnen bijladen van 400km voor nog geen 10 euro vind ik, elke dag weer comfort.

Het moeten plannen met een ICE en naar een speciale plek te moeten rijden (het tankstation), waar ik vieze dingen moet aanraken, en daarna naar de kassa moet lopen en eventueel in de rij staan om 100 euro af te mogen rekenen, juist minder comfort.

Ik wil echt, nooit meer terug naar dat oude concept en omarm de luxe van het thuis kunnen laden. (Met een schoon geweten als je zonopbrengt hebt).

Grappig hoe je perceptie van comfort kan veranderen he?

Bovenstaande gaat overigens niet op als je geen eigen laadpaal hebt, dan is het behelpen.
D100 @procyon6 juli 2024 13:48
Citaat: "Het is wel duidelijk dat je betoog en de conclusie waarvan je denkt dat ie rotsvast is, gebaseerd is op aannames door een gebrek aan ervaring."

Leg eens uit hoe dat duidelijk is? Met feiten, niet uit overtuiging.
Je mag dat haarfijn uitleggen, handeling per handeling nodig om de auto rijdend en op standby te houden, ik zal het met aandacht lezen.
procyon @D1006 juli 2024 14:11
Heel simpel, misschien heb je over mijn gehele post heengelezen?

Je insteek was namelijk dat de nieuwe situatie (EV en laden), minder comfortabel is dan de huidige (ICE, brandstof tanken):
Het is niet omdat het kan dat het even comfortabel is als we gewend waren.
Waarop ik zeg dat jij sec naar de ongemakken kijkt die je verondersteld bij het gebruik van een EV, zoals een laadkabel moeten "hanteren" etc.
automatisch zonder kabel laten bijladen, bij mij thuis zodanig dat ik de prijs niet als discriminator moet gebruiken.
En:
Het is niet enkel dat de kabel niet telkens moet gehanteerd worden, maar wel dat je niet heel de tijd moet plannen om te laden en de auto toch bijgeladen is.
Zoals je ziet, overonderstel je een aantal ongemakken wat tov de huidige situatie (ICE en tanken) het comfort zou verlagen, simpelweg omdat je overduidelijk geen EV ervaring hebt.

Waarop ik zei dat je je eigenlijk maar af moet vragen hoeveel comfort je ICE baseline nou eigenlijk geeft, immers moet je je plannen afstemmen op de status van de brandstoftank en zal je eens in de zoveel tijd naar een aparte plek moeten rijden voor nieuwe energie, waar je met een BEV natuurlijk in veel mindere mate afhankelijk bent van een derde partij voor nieuwe energie. Je kan immers gewoon thuis laden en je tank is elke ochtend weer helemaal vol, zodat je eigenlijk nooit hoeft te kijken naar de status van je energievoorraad. Het is altijd voldoende.

Dat (ICE en tanken) is in mijn ogen, als iemand die ervaring heeft met ICE en BEV gedoe. Het is vies, het is duur, het is afhankelijkheid van een tankstation en het kost tijd wanneer je tank leeg raakt. Bovendien kan je geen eigen brandstof creëren met je zonnepanelen, blijft je auto altijd evenveel uitstoten, is het onderhoud complexer en gaat een deel van jouw geld naar oliestaten.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @procyon7 juli 2024 20:18
Waarop ik zei dat je je eigenlijk maar af moet vragen hoeveel comfort je ICE baseline nou eigenlijk geeft, immers moet je je plannen afstemmen op de status van de brandstoftank en zal je eens in de zoveel tijd naar een aparte plek moeten rijden voor nieuwe energie, waar je met een BEV natuurlijk in veel mindere mate afhankelijk bent van een derde partij voor nieuwe energie.
Je gaat veel te kort door de bocht. Je plannen afstemmen op de status van de "brandstoftank" (of dus lading) speelt bij langere afstanden in veel grotere mate bij een EV. Tanken kan vrijwel overal. Range anxiety speelt bij ICE vrijwel niet maar is echt een EV ding, juist omdat er op langere afstanden zo gepland moet worden.
procyon @Bor8 juli 2024 07:43
Range anxiety speelt bij ICE vrijwel niet maar is echt een EV ding, juist omdat er op langere afstanden zo gepland moet worden.
Wat ik probeer te zeggen is dat dit 100% onjuist is, mits de een goede EV rijdt uiteraard.
Ja, je moet zelf kijken naar de status van je brandstoftank en zelf een tankstation uitkiezen / plannen.

Maar bij een EV hoeft dat allemaal niet, hoe gaat het dan wel?
Wanneer je je (vakantie) trip start, zeg je tegen je auto: "Navigeer naar Andorra" en dat was het dan....
Je hoeft niets meer te doen dan simpelweg de instructies volgen, een impressie:
https://imgur.com/a/HmXupPA

Als je instructies kan volgen, dan heb je 0.0 stress en hoef je zelf niets te plannen, echt 0.0.

Daarbij: Afrekenen hoeft ook niet tijdens het laden, gewoon inpluggen en wegrijden. Geen pasje nodig, niets. Geen kassa, geen rij. Niets.. Enige wat je je af moet vragen is waar zijn de toiletten en waar kunnen we even een hapje eten kopen.

Dat is echt 0.0 stress.
Ooh en mocht de auto klaar zijn met laden (lees: voldoende om het volgende laadstation te halen) dan krijg je een berichtje op je telefoon dat de auto klaar is.

0.0 stress, 0.0 planning.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @procyon8 juli 2024 08:40
Dat jij die planning uitbesteed aan een dienst wil niet zeggen dat er niet gepland moet worden natuurlijk; sterker nog; de stops (meer dan bij ICE) zijn al voor je ingepland waardoor je minder flexibel bent. Kom je vervolgens aan op de laadplek dan loop je kans (uit eigen ervaring) dat er, bv op vakantie, een lange rij staat. Je vergeet ook even te melden dat jouw route 6 verplichte langere stops lijkt te bevatten en je elke keer onder de 20% lading komt en dus weinig alternatief hebt mocht bv de laadplek gesloten zijn om wat voor reden of je door overmacht een eind om moet. Wat mij betreft een vrij eenzijdig beeld.
procyon @Bor8 juli 2024 09:17
Dat jij die planning uitbesteed aan een dienst wil niet zeggen dat er niet gepland moet worden natuurlijk;
Ik heb nooit beweerd dat er geen planning zou bestaan, maar de mens component hoeft niets te plannen. En we hebben het over de mens component, want in de discussie waarin je je nu aan het mengen bent, had user D100 het over "minder comfort".

Als je basale zaken zoals planning helemaal niet meer meemaakt als gebruiker, is dat inderdaad zeer comfortabel. En daar ging mijn punt over.

Zeggen dat er wel planning is ergens door een computer, is totaal irrelevant. Bij een tankstation vind ook planning plaats achter de schermen waar jij als gebruiker niets van merkt. Dus irrelevant.
Kom je vervolgens aan op de laadplek dan loop je kans (uit eigen ervaring) dat er, bv op vakantie, een lange rij staat.
Geen idee met welke auto jij op pad ging, maar een Tesla weet realtime hoeveel stalls er beschikbaar zijn, hoeveel er aan het laden zijn, hoeveel buiten werking zijn en hoeveel auto's onderweg zijn naar de laadpalen en weet dus ook precies genoeg wat de bezetting is de komende uren.

Nog nooit heb ik een file gezien bij superchargers, en ik rijd al sinds 2019 elektrisch.
je elke keer onder de 20% lading komt en dus weinig alternatief hebt mocht bv de laadplek gesloten zijn
Hoewel ik al heb uitgelegd dat het niet bestaat dat een laadpaal bij aankomst "ineens" niet beschikbaar is, is het ook nog eens zo dat er wel heel veel alternatieven zijn waar je naartoe kunt rijden. Nogmaals, nooit nodig gehad. Maar de navi wordt uiteraard realtime aangepast naar veranderende verkeerssituaties en eventuele supercharger problemen. De mens hoeft niets te doen of te plannen.

Impressie over de alternatieven: (De getallen zijn de stalls die beschikbaar zijn, allemaal realtime.
https://imgur.com/a/RSTXIz4
Electro Wim @procyon8 juli 2024 14:03
[...]
Nog nooit heb ik een file gezien bij superchargers, en ik rijd al sinds 2019 elektrisch.
[...]
Hoewel ik al heb uitgelegd dat het niet bestaat dat een laadpaal bij aankomst "ineens" niet beschikbaar is, is het ook nog eens zo dat er wel heel veel alternatieven zijn waar je naartoe kunt rijden. Nogmaals, nooit nodig gehad. Maar de navi wordt uiteraard realtime aangepast naar veranderende verkeerssituaties en eventuele supercharger problemen. De mens hoeft niets te doen of te plannen.

Impressie over de alternatieven: (De getallen zijn de stalls die beschikbaar zijn, allemaal realtime.
https://imgur.com/a/RSTXIz4
Afgelopen 12 ritten vanaf Noord-Oost Frankrijk (Omgeving Verdun). 2 keer superchargers defect/uitgeschakeld waarbij volgende 80KM verder op is (maastrcht), en wat schetst verbazing, vol, vol, vol. Bijna iedere keer wanneer ik in NL terug kom dan is het tussen Maastricht en Eindhoven billen knijpen of er Supercharger vrij is.

Soms bij vertrek uit NL moet ik er al bij Eindhoven rekening mee houden dat er een file staat bij de superchargers tot aan Maastricht. En maar hopen dat in België alles werkt en weer niet kapot is.

Ik probeer het voor mijzelf te verdedigen, maar rooskleurig is het allemaal niet. Ja EV is beter, maar het laden....

Zolang een EV geen 500+ KM doet bij temperaturen tussen de 0-10 graden buiten (onder nul snap ik het wel) en je geen 10% bereik inlevert bij regen, is het gewoonweg behelpen. En we moeten ons niet aanpassen aan de EV, de EV moet gewoon ons gedrag ondersteunen.

Techniek moet vooruitgang zijn, geen belemmering.

[Reactie gewijzigd door Electro Wim op 22 juli 2024 14:58]

procyon @Electro Wim8 juli 2024 14:31
Ik sta echt te kijken van je ervaring Wim. Misschien vandalisme? Ik heb het nog nooit gezien.

Als ik nu de gehele situatie bekijk in de EU, lijkt er 1 offline te zijn. Maar daar hebben ze een andere vlak naast gebouwd

https://supercharge.info/map

[Reactie gewijzigd door procyon op 22 juli 2024 14:58]

Electro Wim @procyon8 juli 2024 14:34
Moet je eens kijken bij Baraque de Fraiture in Belgie, heeft 6 weken geduurd voordat twee Fastnet Chargers van de 8 gerepareerd waren.
procyon @Electro Wim8 juli 2024 14:36
Fastnet? Ooh dat zou kunnen. Ik heb nog nooit iets anders dan superchargers gebruikt.
Electro Wim @procyon8 juli 2024 14:42
Fastnet zijn suerchargers. En Tesla chargers, die vindt je niet in de driehoek Luik, Bastenaken, Verdun.
procyon @Electro Wim8 juli 2024 16:20
Fastnet zijn geen superchargers. Dat zijn fastchargers.
Als je het hebt over superchargers, dan heb je het over het supercharger netwerk van Tesla.

Die trip, Luik, Bastenaken en Verdun is easy met superchargers.
https://imgur.com/a/zDO6Acd

Ik zou gewoon beginnen met het gebruiken van superchargers, zijn het beste en het goedkoopst. Prijzen nu in bijvoorbeeld Eemnes: 0,23 cent per kWh en op de dure momenten 0,25 cent per kWh.

Dat is voor sommigen onder ons goedkoper dan thuis of in de straat laden.
Electro Wim @procyon8 juli 2024 16:44
Wanneer ik in Smoov, Fastnet, Tesla, ANWB, Chargemap apps kijk zie ik de 200+ KWH chargers niet. En ik denk dat ik na 14 maanden eidere maand heen en weer met een EV het wel allemaal weet.
procyon @Electro Wim8 juli 2024 17:26
Denk dat daar het probleem zit, die superchargers daar zijn nog niet van het nieuwe type. Die zijn denk ik 150kWh. Misschien moet je je filtering aanpassen en dan zie je ze wel.

Of je kijkt gewoon even op
https://supercharge.info/map
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @procyon7 juli 2024 20:16
Het moeten plannen met een ICE en naar een speciale plek te moeten rijden (het tankstation), waar ik vieze dingen moet aanraken, en daarna naar de kassa moet lopen en eventueel in de rij staan om 100 euro af te mogen rekenen, juist minder comfort.
Jammer dat je dit zo brengt. Daar waar jij elke 400KM moet laden (of vaker) doet mijn ICE makkelijk 1000+ KM op een enkele lading, hoef je dat minder te plannen dan het laden (want dat moet vaker), kan dat vrijwel overal langs de route en gaat het "laden" (dwz tanken) ook nog vele malen sneller.

Jij schrijft hier duidelijk naar je eigen conclusie toe.
procyon @Bor8 juli 2024 07:53
Het is niet jammer dat ik dit zo breng, het is de praktijkervaring van iemand die sinds 2019 daarwerkelijk een EV rijdt. Daar zit geen mening in, het is feitelijk.
Daar waar jij elke 400KM moet laden (of vaker) doet mijn ICE makkelijk 1000+ KM op een enkele lading, hoef je dat minder te plannen dan het laden
Hier gaat het mis door een foutieve aanname van jouw kant, het zit zo:
in de 360 dagen per jaar (98% van het jaar) waarin je gewoon bezig bent met normaal gebruik van je auto (Geen 1000KM+ trips) hoef je nooit te laden wanneer je de auto gebruikt.
Laden doe je namelijk wanneer je de auto niet gebruikt, namelijk 's nachts aan je eigen laadpaal.
Dat wil zeggen dat je nooit aan het plannen bent want je hebt elke dag voldoende range.

Met een ICE, kan je weliswaar 1000km rijden voor je moet tanken, maar die 1000km heb je niet elke morgen weer. Gevolg is dat er ochtenden zijn waarop je denkt; "Ik moet vandaag ergens tanken", want de tank raakt leeg. Dat moet je in de gaten houden en een tankstop plannen.

Je moet dan naar een tankstation en dat kost tijd terwijl je de auto wil gebruiken om te rijden naar je afspraak / werk / huis toe. Daarbij moet je misschien in de rij voor de kassa en moet je een behoorlijk bedrag betalen.

Met een EV heb je dat allemaal niet. Je kijkt niet eens naar je bereik want 400km (Mijn auto heeft 600+ WLTP) is voor degelijks gebruik voldoende.
Laden die je 's nachts en kost je ook nog eens een fractie van wat je zou moeten betalen bij een tankstation. Bovendien kan je dat nog lager (en schoner) krijgen met zonnepanelen.

Zaken die allemaal anders zijn bij ICE.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @procyon8 juli 2024 08:31
Die praktijk ervaring is puur persoonlijk en daarom niet direct een vaststaand feit. Dat ik een foute aanname maak is ook niet waar. Het e.e.a. hangt puur af van je gebruik en de mogelijkheid om bv thuis of op het werk te kunnen laden. Dat is ook uit ervaring.

Dat je met een ICE de "1000 KM" niet elke ochtend weer hebt is nauwelijks relevant. Wanneer je niet de luxe hebt over een eigen oprit met laadmogelijkheid heb je een EV doorgaans ook niet elke dag vol of je moet hier echt extra moeite voor doen. Tanken is in een paar minuten klaar. Die tijd ben jij waarschijnlijk ook minstens kwijt met het elke dag inpluggen van de auto.

In de rij voor een kassa? Hele volksstammen tanken bij onbemande pompen waar je betaalt direct naast je auto. Wanneer heb je voor het laatst getanked?
Je kijkt niet eens naar je bereik want 400km
Daarom hebben we "range anxiety" als woord uitgevonden wat vrijwel alleen aan EV is gekoppeld. Bovendien; voor diverse mensen is die 400KM niet voldoende en meer dan eens is dat de max range onder gunstige omstandigheden. Niet iedereen heeft dezelfde situatie als jij.

EV's hebben vele voordelen; range en flexibiliteit rond laden horen hier niet bij voor mensen die wat meer onderweg zijn en / of langere afstanden (bv in het buitengebied) moeten afleggen.

Je schetst ook hier weer een erg gekleurd en beperkt beeld; je schrijft inderdaad naar je eigen discussie toe.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 14:58]

procyon @Bor8 juli 2024 09:23
Het e.e.a. hangt puur af van je gebruik en de mogelijkheid om bv thuis of op het werk te kunnen laden. Dat is ook uit ervaring.
Eeh ja... Dat zei ik ook precies. Misschien overheen gelezen? ;)
Bovenstaande gaat overigens niet op als je geen eigen laadpaal hebt, dan is het behelpen.
Verder;
Tanken is in een paar minuten klaar. Die tijd ben jij waarschijnlijk ook minstens kwijt met het elke dag inpluggen van de auto.
Ik loop de auto uit, ben 2 seconden later bij de laadpaal, pak deze, maak een 180 graden draai en plug hem in. De extra tijd die het kost tov direct doorlopen is denk ik 3 seconden.
Zelfde de volgende morgen, bij het afkoppelen.
In de rij voor een kassa? Hele volksstammen tanken bij onbemande pompen waar je betaalt direct naast je auto. Wanneer heb je voor het laatst getanked?
Zelfde verhaal...
Eerst je pas erin, dan wachten, dan verifiëren. Dan brandstof kiezen, dan wachten op akkoord.
Dan tanken (2 minuten over je auto staren), dan terug voor een bonnetje?

Veel handelingen die je met een EV dus nooit hebt.

Niet dat het allemaal veel moeite is, want dat is het niet. Maar het is zeker niet "meer comfort" als een BEV.
ikbentochniegek @Bor9 juli 2024 16:44
Een interessante discussie.
Een bev is andere techniek dan een ICE. Een andere techniek kent andere voordelen en nadelen.
Een korter bereik kan soms een nadeel zijn op een lange vakantie reis. Dat is gewoon een feit.
Het 20%-80% regime geeft je eigenlijk maar 60% van de batterij capaciteit.
Voor de echte door stampers is dat een probleem, dat is niet te ontkennen.
Kun je thuis laden dan heb je feitelijk bij het normaal gebruik buiten de vakanties geen last van laadstress. Een voordeel van het verplicht laden vind ik het feit dat je gedwongen wordt tot een rust pauze. Mijn Skoda heeft een range van zo'n 1200km. Ik betrapte mezelf gisteren tijdens mijn vakantie rit erop dat ik te lang door reed. In mijn dashbord verscheen de melding "vermoeidheid gedetecteerd" met een grafische weergave van een kop koffie. Toch maar een half uurtje gestopt. En het ding had gelijk, eenmaal uit de auto merkte ik pas hoe gaar ik was door het drukke verkeer. Ondanks de adaptive cc en de lane assist. De ev dwingt ons soms tot een gedrags verandering. Ik zie dat als positief.
Maar de techniek staat niet stil. De ice kent na ruim honderd jaar ontwikkelen nog steeds een belabberde efficiëntie en daar is volgens mij weinig meer te winnen. De ev wint dat op zijn sloffen van de ice, en dan nog de eenvoud en de souplesse van een electromotor t.o.v. een plofmotor. De batterij techniek staat nog in de kinderschoenen en we gaan nog dingen zien die we ons nu niet kunnen voorstellen.
NatteKrant @D1006 juli 2024 09:11
Houd er wel rekening mee dat die 80% laden regel in sommige gevallen totaal onuitvoerbaar is. Mijn auto (stellantis) biedt geen mogelijk om maar tot 80% te laden. Als ik hem aan de paal hang laadt ie gewoon tot 100% tenzij ik hem zelf vroegtijdig stop. Het antwoord van Stellantis is overigens "De marges zitten ingebouwd, dus geen zorgen over laden tot 100%"

Daarnaast is het maar net hoe je "comfort" bekijkt. Mijn vrouw heeft een bloedhekel aan taken en de EV is altijd vol (thuislader). 700km range lijkt mij dan juist weer overbodig. De heilige graal is wat mij betreft laadtijd. Zodra je in een kwartiertje 300km aan range kan tanken, is het toch prima. Af en toe de benen strekken moet je toch (ook al is het maar voor de verkeersveiligheid) lijkt me.

Nadeel van hele grote batterijen is dat voor 90% van tijd al dat nodeloos gewicht aan het rondsleuren bent. Ook niet heel energie efficiënt (al lijkt dat soms geen thema te zijn als we het over EV's hebben).
D100 @NatteKrant6 juli 2024 10:11
Citaat: "Nadeel van hele grote batterijen is dat voor 90% van tijd al dat nodeloos gewicht aan het rondsleuren bent."

Dat is juist. Doch 2 punten:
Wat u aanhaalt is - in veralgemening - altijd zo geweest: de meeste mensen hebben één auto voor all-round gebruik. Die moet berekend zijn op alle taken, ook enkele keren per jaar voor lange ritten met meerdere personen en bagage, voor occasionele transporttaken etc.. Voor 80% van het gebruik zijn de meeste private auto's overgedimensioneerd, altijd geweest, maar het is wel de beste oplossing als je een auto wil bezitten. Of je hebt 2 auto's, een grote en een kleine stadsauto, maar dat maakt het argument niet beter.

Tweede punt, BEV batterijen voor een all-round bruikbare elektrische auto zullen altijd veel wegen (met de huidige stand van de technologie). Je moet naar de delta kijken: met enkele honderden kg erbij kan je een BEV beter algemeen inzetbaar maken. Het is een keuze tussen zwaar en zwaarder, en tussen bruikbaar en all-round bruikbaar, en tussen voelbaar minder comfort en iets minder comfort (comfort in de betekenis van laad-management).

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 14:58]

NTS @D1006 juli 2024 21:34
De focus op het naar Frankrijk rijden met een EV slaat ook nergens op. Dat doe je misschien 2x per jaar en daar ga je dan duizenden euro's extra voor uitgeven en het hele jaar met een zware auto rond rijden.

Pak lekker het vliegtuig om op vakantie te gaan... Of huur drie weken per jaar een diesel. Dat kost je 1000-1500 euro per jaar. Op de 5 jaar dat je in een auto rijdt is dat minder dan 7500 euro. Terwijl honderden extra kilometers range een stuk meer kosten dan dat.
cariolive23 @D1006 juli 2024 17:03
Heb twee jaar in Nederland met een EV gereden, een 40k kilometers in totaal, wat hij beschrijft, herken ik absoluut niet. ‘s Morgens vertrek je altijd met een volle accu, elke dag opnieuw. Voor werk in Nederland, België en Noord Frankrijk gereden, na 1x uitzoeken waar je kunt laden is het probleem van laden opgelost. En na een paar weken weet je precies waar en wanneer je moet laden. Ik heb nog nooit de auto tot slechts 80% geladen, ken ook niemand die dit ooit heeft gedaan. Theorie en praktijk zijn twee verschillende dingen.

Niet meer hoeven tanken heeft mij meer tijd (en geld) bespaard dan dat het snelladen mij heeft gekost
Electro Wim @cariolive238 juli 2024 14:30
‘s Morgens vertrek je altijd met een volle accu, elke dag opnieuw.
Je beseft dat dit voor 95% van de Nederlanders een onmogelijk iets is. Dat overgrote deel van de mensen afhankelijk is van openbare/zakelijke infrastructuur om te laden. Zo kan ik mijn EV niet thuis opladen, ondanks dat ik een gereserveerde parkeerplaats voor het huis heb. Reden, mogen geen kabels over de stoep in deze gemeente. En zo zijn er legio mensen die het zelfde probleem hebben.

Bij ons in de wijk staan 6 dubbele 11KVA laadpunten, dat is voor 12 auto's welke simultaan kunnen laden. Bij laatste onderzoek van gemeente hangen er per paal, gemiddeld 27 auto's per laadpunt aan en moeten we vechten voor een laadpunt. Grootste probleem zijn de Plugin Hybride auto's hier, die hangen er om 17:30 aan en dan de hele nacht, kom ik met mijn Full EV, dan heb ik meestal pech.

Gelukkig bij de zaak kan ik laden, maar daar zijn de tarieven € 0,79 KWh, dus wagenpark beheer zegt, terecht, liever niet. Alternatief, bij 10% lading 2 keer per week in eigen tijd half uur aan de supercharger om naar 100% te laden. Want het kan zo maar zijn dat ik een rit van 300KM+ moet maken zonder lader op de eindbestemming en ik smorgens f***d ben en dan moet superchargen.

Comfort is in mijn geval:
Niet s'avonds in weer en wind constant moeten kijken of er in de wijk een laadpaal vrij is (app zegt vrij, rij je er naar toe, inmiddels iemand anders... grrrr).
Niet 2 tot 3 keer in de week ergens aan een supercharger hangen.

Met mijn ICE was het anders. Moest ik tanken dan even bij een Tango langs of andere zelfbedientankstation en 5 minuten later weer op pad en 1000KM in de tank. En altijd droog onder afdak, nooit last van regen.

Nee, EV is voor mij:
Regen, wind, tijd verspilling, geklooi in de kou en regen met een natte kabel, kofferbak smerig omdat kabel weer zeiknat is,

[Reactie gewijzigd door Electro Wim op 22 juli 2024 14:58]

cariolive23 @Electro Wim8 juli 2024 17:03
De problemen die je hier aandraagt, zijn voornamelijk issues die redelijk eenvoudig zijn op te lossen. Wanneer jouw gemeente niet meer laadpunten wil plaatsen, dan wil de (lokale) overheid blijkbaar niet meer EV's in de gemeente hebben. Toen wij in Nederland woonden en ik een EV bestelde, heb ik direct een extra lader bij de gemeente besteld. Die lader stond er eerder dan mijn auto werd geleverd. En later kwamen er nog meer bij. (3x2 binnen een straal van een 100 meter) Ik heb een 40k kilometers met die auto gereden en in Nederland misschien een 10 keer een snellader gebruikt. In België en Frankrijk wel vaker, tijdens de koffiepauze onderweg. Verder altijd thuis kunnen laden, nooit een probleem mee gehad.

Nederlanders die in Nederland zeuren over de regen, tja, dat is imho zeuren om het zeuren. Je kunt ook naar Spanje verhuizen.
Electro Wim @cariolive238 juli 2024 17:10
Waarom zou je in de regen moeten staan wanneer het niet nodig is. Met mijn niet EV hoefde ik nooit meer dan 5 meter in de regen te lopen, waarom zou ik voor een EV dan wel opeens 100M acceptabel vinden. Heeft niets met klagen te maken. Ik kom van een 60K Diesel Mercedes en ga naar een 60K EV Kia (al een emotionele achteruitgang) dan mag ik toch zeker wel een beetje minimaal zelfde comfort verwachten, zeker wanneer je de bijtelling ziet van tegenwoordig.
cariolive23 @Electro Wim8 juli 2024 18:03
Een EQE of EQS zijn hele fraaie en fijn rijdende auto's, het is een keuze om dan voor een Kia te gaan. Wanneer jij van een Kia hetzelfde comfort verwacht als van een Mercedes, dan is er imho iets mits met jouw verwachtingspatroon.

Dat wij 3x2 laders binnen 100 meter hadden staan, wil niet zeggen dat ik altijd 100 meter moest kopen. De lader die ik het meeste gebruikte, 9 van de 10 keer, was 15 meter lopen. Die dingen staan daar mooi verspreid in de buurt waardoor niemand "ver" hoeft te lopen. Overigens kan ik me niet herinneren dat het in Nederland elke dag regent, maar kom er niet zo vaak meer.
Blokker_1999
@D1006 juli 2024 15:06
Ik laad mijn wagen altijd tot 100% en zie daar echt geen probleem mee. Wat slecht is, is de wagen lange tijd met een lading van 100% te laten stilstaan, maar dat doe je niet als je die dagelijks gebruikt om mee te gaan werken. Dus waarom niet tot 100% laden?

En als ik lange afstanden doe, dan rij ik die batterij tot onder de 10% als het moet. Geen enkel probleem mee. Zolang ik maar weet dat er een werkende, beschikbare laadpaal op het einde aawezig is. Dus nee, ik beoerk me niet tot slechts 60% van mijn bereik. Dat is pas idioot.

En met dat we steeds meer snelladers krijgen langs Europese wegen moeten we ons ook steeds minder en minder zorgen maken over het vinden van de volgende laadpaal.

Het comfort voor mij is net hoger dan toen ik nog met een brandstofwagen reed. Nooit meer een omweg moeten maken om toch maar een tankstation te gaan zoeken in weer en wind. Thuiskomen en, als de batterij wat leeg wordt, op 20 seconden die wagen inpluggen en de volgende ochtend kunnen we weer verder. Geen gelek van brandstof meer op handen of kledij, niet meer op zoek gaan naar de betaalkaart, aanschuiven aan dat tankstation, tijd verliezen met omrijden speciaal voor dat tanken, ...

Want dat vergeten mensen ook wel eens. Ze zeggen: dat voltanken duurt maar 2 minuten. Dat klopt. Maar voordat je begint met tanken verlies je ook tijd, en nadat de tank vol is, moet je ook weer netjes alles opruimen voor je verder kan, en ook dat kost tijd. En die tijd telt men allemaal niet mee. En als je daar dan in de winter staat, bij vriestemperaturen, ... leuk allemaal. Niet?
NTS @Blokker_19996 juli 2024 21:39
In Nederland is dit onzin, het stikt hier van de tankstations. Ik woon minder dan 30 min rijden van mijn werk, en ik kom elke dag langs 4 plekken om te tanken zonder om te rijden.

Eerst in de paar minuten van mijn huis naar de snelweg, dan 2x makkelijk aan de snelweg en dan ook nog op het stukje van snelweg naar kantoor. Bij alle vier kan je pinnen aan de pomp, dus echt in 2 minuten weer weg.
caspervc @D1006 juli 2024 12:07
Wat is comfort?
Ik vind het
- gebrek aan motorgeluid bij constante snelheid
- gebrek aan motorgeluid bij invoegen
- instant vermogen
- snel kunnen wisselen tussen drive en reverse
- niet hoeven opwarmen voor zware belasting


Meer comfort verhogend dan af en toe op de (>400km ritten) moeten snelladen...
D100 @caspervc6 juli 2024 13:52
Sorry kameraad, ik heb in mijn postings steeds duidelijk gemaakt dat het over laadcomfort gaat.
Ik heb ook duidelijk gemaakt dat de elektromotor superieur is.
Ik heb duidelijk gemaakt dat het over de huidige batterij- en laadtechnologie gaat.
En ik heb bovendien ook aangegeven hoe men dat laadcomfort enorm kan verhogen.
En als laatste punt ook dat bij lange afstanden ik het geen groot probleem vind in vergelijking met benzine en als snelle laadstations beschikbaar zijn.

Maar als je niet leest wat er staat, en je blijft in je bubbel ronddraaien, dan is discussie zinloos.

Ik sta positief tegenover EV's maar begrijp wel dat op nogal wat fora zogenaamde EVangelisten als irritant worden ervaren. Fanatisme is een cognitieve blokkage die de zaak schaadt.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 14:58]

Electro Wim @caspervc8 juli 2024 17:14
Wat is comfort?
Ik vind het
- gebrek aan motorgeluid bij constante snelheid
- gebrek aan motorgeluid bij invoegen
- instant vermogen
- snel kunnen wisselen tussen drive en reverse
- niet hoeven opwarmen voor zware belasting
Meer comfort verhogend dan af en toe op de (>400km ritten) moeten snelladen...
Ik weet niet wat voor auto jij gewend was, maar met Mijn Mercedes waren dat nooit issues. En met standverwarming was ie s'morgens ook altijd warm. En dat "instant vermogen", wat is dat? Met mijn Mercedes ging accelereren van 120 naar 250 ook gewoon aan 1 stuk, zonder direct te hoeven tanken.
oks @D1006 juli 2024 16:07
Je loopt echt een oud verhaal te houden. Vraag me echt af of je wel eens elektrisch hebt gereden. Toch een aanbeveling om dat eens te gaan proberen. Al was het maar dat 2/3e van die benzine tank niet naar de vaantjes gaat...
sapphire @niki_lauda6 juli 2024 07:15
En/of een andere manier van op vakantie gaan is nodig.

Ik rijd een EV met een realistisch bereik van 200km (al heb ik ritten gehad waar dat veeeeeel lager lag door omstandigheden :X ) en dat is voor 90% van de tijd genoeg.
Nou zijn wij geen wereld reizigers dus dat kan per persoon verschillen maar bedoel meer dat mensen bereik kopen voor iets wat ze vaak maar enkele keren per jaar doen. De meeste ritjes zijn naar werk, boodschappen of naar familie.
Mochten we toch heel ver weg willen is het financieel nog steeds aantrekkelijk om voor die keer een auto te huren.


En helemaal met @Yero eens dat snelladen wel een ding is! Geloof dat wij met max 50kWh kunnen laden en dat is onderweg écht niet relaxed :|

Over een paar weken is het weer vakantie dus binnenkort maar weer eens een route planning maken :p
Icekiller2k6 @sapphire6 juli 2024 08:02
Ik zit met een (bedrijfs)wagen met wltp van 320 km…
Daar word ik niet blij van als van thuis basis naar kantoor moet 100km enkel .. dus zit constant met range stress
Philos31 @niki_lauda6 juli 2024 08:23
Ik rijd de in het artikel genoemde originele ioniq 28kWh, in de zomer haal ik daar de 230km mee en in de winter zon 180.
Woon/werk doe ik op een BMW C-Evolution (E-Motorscooter 110km actieradius op de snelweg)
Vorig jaar vakantie noord duitsland/Denemarken. Jaar daarvoor Berlijn en alles er omheen.
Allemaal geen probleem voor mijn situatie.
90% van mijn ritten kunnen heen en weer makkelijk op 1 batterij en als dat niet lukt dan heeft de ioniq ongeveer 20-25 minuutjes aan de snellader nodig om weer door te kunnen, net genoeg voor een plaspauze.
Dat ding kwam uit in 2016 en voldoet voor veel mensen nog steeds aan normaal verbruik. Hyundai heeft daar echt goed werk geleverd.

Probleem is nu wel, als ik wat anders wil wat dan, ik ben best verwend met de zuinigheid...
Blokker_1999
6 juli 2024 07:09
In heel het artikel ontbreekt wat mij betreft 1 belangrijk element als je het over zuinig rijden hebt. En dat is de rechtervoet van de bestuurder.

Maar eerst, enkele andere kleine dingen:
  • De Cw waarde is belangrijk, maar de Cw waarde alleen is betekenisloos. Je kan een wagen met een hogere Cw waarde toch een lagere luchtweerstand laten hebben dan een wagen met een lagere Cw waarde. Hoe? Verklein gewoon het frontaal oppervlak van die wagen. Cw is een coefficient, geen absolute waarde.
  • Het effect van spiegels en handgrepen mag dan wel bestaan, het effect is zo klein dat het gerommel in de marge is. Ik zie liever echte spiegels en een gewone, ergonomische handgreep en lever daar met plezier 4 of 5km bereik voor in.
  • Een andere factor die meespeelt is het weer. Op warmere dagen is er automatisch minder luchtweerstand en ook minder rolweerstand wat de wagen ook weer zuiniger maakt. Zelfs als we niet kijken naar airco/verwarming dan heb je in de winter, ook met een brandstofwagen, al snel een meerverbruik van 20% ten opzichte van de zomer.
  • Mocht men productie halen, dan zal de Aptera waarschijnlijk de zuinigste productieauto worden die er is. Zij mikken nog altijd op een gemiddeld verbruik van minder dan 8kWh/100km.
En dan even terug naar die rechtervoet. Want het is niet enkel snelheid dat een invloed heeft. Als je een lange rit op de snelweg maakt is je snelheid uiteraard zeer belangrijk, maar in dagdagelijks gebruik is het belangrijker dat die snelheid net constant is. Als je continue zit te pendellen tussen 50 en 70 omdat je je snelheid niet constant kunt houden dan ga je een pak meer verbruiken. Ook de manier waarop je afremt (en afremmen is altijd energie weggooien) heeft een invloed op je verbruik. Als iemand die zelf probeert zeer zuinig te rijden zijn de adaptive cruise control en de snelheidsbegrenzer zeer goede vrienden geworden. Met de, in dit artikel benoemde, klassieke Ioniq 28kWh reed ik in de zomer zonder problemen meer dan 300km op 1 acculading en vlot een verbruik onder de 9kWh/100km.
Sissors @Blokker_19996 juli 2024 07:54
Als je continue zit te pendellen tussen 50 en 70 omdat je je snelheid niet constant kunt houden dan ga je een pak meer verbruiken.
Dat verbaasd mij eigenlijk. Bij een auto met verbrandingsmotor is dat geen verrassing. Maar met de efficientie van een elektromotor, zou dat toch niet heel veel uit moeten maken? Zeker omdat tenzij je hard remt, remmen nauwelijks energie weggooien zou moeten zijn, dat kan mooi regenereren.

Snelheid maakt natuurlijk een hoop uit, maar ik zou verwachten dat iemand die tussen de 50 en de 70 op en neer gaat, minder verbruikt dan iemand die netjes constant 70 rijdt, zolang het over een elektrische auto gaat en het een beetje redelijk gaat, dus niet vol in de ankers steeds.
Blokker_1999
@Sissors6 juli 2024 08:00
regeneratie is altijd energieverlies, en ook versnellen betekend gewoon een bijkomende behoefte aan energie om die versnelling mogelijk te maken. Constant op dezelfde snelheid rijden is daarom het zuinigste. Als de wagen voor mij een stukje trager rijdt dan toegestaan of continue zit te pendellen zal ik mijn begrenzer dan ook aanpassen zodat ik alsnog een constante snelheid kan houden. Dan krijg je een jo-jo effect met de wagen voor je, maar daar heb ik minder een probleem mee. Snelheid verliezen en terugwinnen zit al snel met een verlies van 20% a 30% aan energie. En doe dit in een zone 30 en de verliezen zijn nog eens groter want de inefficientie in regeneratief remmen neemt toe naar mate de snleheid afneemt.
Sissors @Blokker_19996 juli 2024 08:10
Dat er een verlies is, is natuurlijk zo. Maar 20%-30%? Als ik snel google kom ik uit op de 75%-90% efficientie claims, dus aan de onderkant ruwweg wat jij stelt, en aan de bovenkant beter. Ik had zelf 90%+ verwacht, maar zat daarin blijkbaar te optimistisch.

Dan heeft het inderdaad wel impact. Alsnog is trager rijden natuurlijk ook simpelweg in die tijden minder energieverlies.
dasiro @Sissors6 juli 2024 08:27
als je batterij nog te vol is, dan regenereert hij maar beperkt. Ik kan slechts de volledige regen-capaciteit gebruiken als de batterij onder de 92% zakt (meestal laad ik maar tot 90), dus als je altijd volledig laadt ga je een hoger verbruik hebben in exact dezelfde situatie.
cariolive23 @dasiro6 juli 2024 21:59
(meestal laad ik maar tot 90)
Het zal aan mij liggen, maar ik snap niet waarom je dit zou willen doen. “De accu gaat langer mee”, dat zal een dag zijn op een levensduur van 10~15 jaar of zo? Denk je echt dat je dit gaat merken?

Ieder z’n ding, maar ik wil de accu gewoon zo vol mogelijk hebben. Omdat het kan
dasiro @cariolive236 juli 2024 22:43
Ik rij momenteel maar tussen de 400 en 500km per maand en op jaarbasis nog geen 10.000, dus ik kan gerust 2 weken zonder laden. Aangezien het een leasewagen is van onze eigen leasingfirma wil ik hen na 3 jaar een zo waardevol mogelijke auto teruggeven als bedankje omdat ik hem nieuw aangeboden gekregen heb ondanks dat hij boven m'n budget was.
cariolive23 @dasiro7 juli 2024 02:41
En denk je echt dat iemand dit gaat merken?
dasiro @cariolive237 juli 2024 08:08
Het is de core-business van mijn werkgever, dus het zou erg zijn als mijn collega's het niet zouden merken.
Immutable @Sissors6 juli 2024 12:13
Bij regeneren verlies je zo'n 40-60% aan energie. De motor is namelijk geoptimaliseerd als MOTOR, niet geoptimaliseerd als generator. Dat betekend dat hij als generator dus minder efficient is.

Wat beter is: Uitrollen. 0% verlies. Maar goed remmen op de schrijfremmen is 100% verlies.
barefoot @Blokker_19996 juli 2024 08:36
Versnellen kost uiteraard energie, maar dat wordt gewoon omgezet in kinetische energie (snelheid, simpel gezegd). Ik ken de praktijkcijfers niet, maar zolang je niet remt (met efficiëntieverlies door regeneratie), zou jojoën niet uit moeten maken wat dat betreft. Hard optrekken zou ook niet uit moeten maken, zolang je motor bij elk vermogen even efficiënt is (wat bij elektromotoren het geval is meen ik, i.t.t. verbrandingsmotoren). Hard optrekken kost weliswaar veel vermogen, maar je hebt het vermogen korter nodig omdat je sneller op snelheid bent.

Wat jojoën wél inefficiënt maakt, is dat hoge snelheden er relatief zwaar inhakken qua verbruik, wegens kwadratisch stijgende luchtweerstand.

Maar goed, dit is op basis van mijn middelbare school natuurkunde, dus als ik ernaast zit in de praktijk dan hoor ik het graag.
Scientific @barefoot6 juli 2024 10:52
Je natuurkunde klopt, maar je simplificeert een aantal zaken in je model:

- ook electromotoren zijn niet bij elk vermogen/koppel/toerental even efficiënt.
- hogere stromen betekenen hogere weerstand en hogere verliezen (P=I2*R)
- versnelling betekent allerlei wrijvingskrachten.
- hard optrekken betekent onvermijdelijk ook meer remmen - en zelfs al wordt die kinetische energie bij een EV gerecupereerd, de efficiëntie van de omzetting kinetisch>potentieel>kinetisch gaat verre van aan 100%

Dat alles maakt dat rijstijl bij een EV al snel een verschil van 10-20% kan uitmaken (waar het bij een brandstofwagen eerder 20-50% zal zijn).
haarbal @Blokker_19996 juli 2024 08:18
En dan even terug naar die rechtervoet. Want het is niet enkel snelheid dat een invloed heeft. Als je een lange rit op de snelweg maakt is je snelheid uiteraard zeer belangrijk, maar in dagdagelijks gebruik is het belangrijker dat die snelheid net constant is. Als je continue zit te pendellen tussen 50 en 70 omdat je je snelheid niet constant kunt houden dan ga je een pak meer verbruiken.
In hybride auto's is dat pendelen juist een truuk die door hypermilers gebruit wordt. Als je langzaam en op constante snelheid rijdt is er zo weinig vermogen nodig dat de motor dit niet efficient kan leveren. Dus dan blijven ze optrekken tot een bepaalde snelheid en rollen dan uit (waarbij het hybride systeem de motor stil zet).

Bij een elektrische auto zal het denk ik weinig uitmaken, als hij maar rolt en niet regenereert. De luchtweerstand zal hoger zijn dan een constante 60, maar op dat soort snelheden is de luchtweerstand sowieso nog laag.
caspervc @haarbal6 juli 2024 12:17
Grappig. Ik heb ook altijd bij een aquaduct de neiging om hem op zwaartekracht en een beetje gas van 100 -> 130 te gooien en daarna omhoog hem langzaam terug te laten zakken terug naar 100.
Of 't efficiënt is geen idee, maar het voelt van wel om de zwaartekracht te benutten.
knokki @Blokker_19996 juli 2024 10:43
Ik lees:

Snelheid
Iets dat niets met het ontwerp van een auto te maken heeft, maar minstens zo belangrijk is voor het energiegebruik is de snelheid. Etc.

Gaat dit dan niet over die rechtervoet van jou?
Tao @Blokker_19996 juli 2024 13:11
En die Aptera heeft ook de laagste cw-waarde (0.13) wanneer deze in productie genomen wordt (schatting: eind 2024, begin 2025), met de grootste accu-optie 1600 km range, en laadt per dag (met max zonnepanelen op dak, voor- en achterdeel) ergens tussen de 15 en 40km lading erbij.

Interessante ontwikkeling https://aptera.us/
kimborntobewild @Tao6 juli 2024 17:14
Eind 2024 gaan ze niet halen. Eerder eind 2025.
Zoals al gezegd: ze missen een rijke geldschieter.
FreezeXJ @kimborntobewild6 juli 2024 21:26
En een jaar of 10, want nu hebben ze niks nieuws meer. Mercedes kan net ietsje meer produceren, en efficienter vermoedelijk, dus uiteindelijk zijn ze de zoveelste mini-fabrikant. Daarnaast zie ik zomaar een dealer-issue ontstaan, want waar laat je het ding repareren? Ik denk dat de Peugeot-garage om de hoek er niks van weet...
Tao @kimborntobewild7 juli 2024 22:51
Ja eens. Ze hebben overigens wel een investors ronde lopen, waarmee ze (voorlopig) genoeg
miljoenen hebben binnen geharkt tot aan de productiefase.
Alleen die volgende fase vergt nog veel meer geld. Ben benieuwd of ze het gaan halen.
Aerodynamisch hebben ze wel wat vondsten gedaan, de carbody bestaat uit slechts 4 delen, dus
als het allemaal niet lukt zullen ze andere opties moeten verzinnen.
(Uitventen patenten/oplossingen, licenties verkopen i.p.v. bouwen, etc.)
Clevergyno @Blokker_19996 juli 2024 08:00
300km? Nou, dat haal ik nooit in mijn Ioniq denk ik zo.
kimborntobewild @Blokker_19996 juli 2024 17:17
In heel het artikel ontbreekt wat mij betreft 1 belangrijk element als je het over zuinig rijden hebt. En dat is de rechtervoet van de bestuurder.
Dat is ook niet zo interessant, als je voertuigen met elkaar gaat vergelijken.
Want voor de factor rechtervoet geldt simpelweg dat dat een gelijkwaardige factor is voor álle auto's.
Electro Wim @Blokker_19998 juli 2024 14:51
Met de, in dit artikel benoemde, klassieke Ioniq 28kWh reed ik in de zomer zonder problemen meer dan 300km op 1 acculading en vlot een verbruik onder de 9kWh/100km.
Ik rij nu 14 maanden een EV6 maar dat soort waarden geloof ik niet, wanneer ik zuinig rij in der zomer (+20 graden) dan haal ik 14.9KWh/100KM. Ik geloof niet dat die IONIC zo erg veel zuiniger is. Misschien zuiniger, maar zo veel.....
Metro2002 @Electro Wim9 juli 2024 10:00
Ik heb ook een ioniq met dure energiezuinige banden eronder en zelfs met een fluwelen rechtervoet. de klimaatregeling uit en ideale omstandigheden (droog, warm, weinig wind) ben ik nog nooit onder de 10kwh/100km gekomen, beste resultaat wat ik behaald heb is 10,3Kwh/100km wat bij een gloednieuwe accu neer zou komen op 271km. Normaliter ligt het verbruik op ongeveer 13,5Kwh/100km met een realistische range van ongeveer 175km.

300km is echt onmogelijk tenzij je met de airco uit 300 kilometer lang niet harder dan 50km/u rijdt met de banden op 5 bar.

[Reactie gewijzigd door Metro2002 op 22 juli 2024 14:58]

Electro Wim @Metro20029 juli 2024 19:28
En zeker al met airco uit rijden is natuurlijk al een usecase waar je niet aan wilt, net zoals geen verwarming in de winter.

Ik vind het wel vermakelijk hoe mensen zichzelf en hun naasten martelen om hun WLPT-gelijk te krijgen.

Zelf vind ik WLPT onzin. Je moet auto rijden, geen consessies doen. Daarom vertrouw ik zulke uitspraken ook niet. Er zou een wet moeten komen dat alle fabrikanten alleen mogen adverteren met afstanden die reeel zijn, en niet alleen onder perfecte omstandigheden maar ook bij regen, kou en wind.
Highlands 6 juli 2024 07:24
Interessant artikel, en het laat zien hoe innovatief kunnen zijn als we willen. En daar zit dan ook de crux: willen!

De gekte van de afgelopen 30 jaar met fabrikanten voorop die er domweg meer op verdienen, heeft er toch leidt dat wij misvormde auto’s zijn gaan gebruiken die belachelijk zwaar zijn: idd SUV’s en MPV’s.

Wat mij betreft wordt de bpm en wegenbelasting aangepast aan zowel hoeveelheid CO2 belasting als ook de netto zuinigheid .

En krijgen we als bonus meer ruimte op de weg, al was het maar om te parkeren in de garages …….

[Reactie gewijzigd door Highlands op 22 juli 2024 14:58]

Typhone @Highlands6 juli 2024 07:37
Die ruimte kun je vergeten. Europa is grotendeels gebouwd voor paard en wagen, niet voor auto’s. Daar is simpelweg geen ruimte voor in de steden of stedelijke gebieden. Vergelijk west-Duitsland maar eens met oost-Duitsland waar veel infra gebouwd is in de jaren ‘90 met de auto in gedachte. Wereld van verschil. In de VS heeft ook elke stad/dorp, groot of klein, brede dubbelbaans wegen.

De ruimte op de weg is de weg zelf niet de auto’s. Of een auto nu groot of klein is biet zo relevant als iedereen als een slak naar een stoplicht tokkelt met een onderlinge afstand van 80m tussen elkaar. Dat zie ik vaak bij dat stoplicht bij Gorinchem (A59/A27) en tussen Helmond - Eindhoven op de A270. 13 auto’s is 1km file terwijl het normaal nog geen 100m zou zijn. Daar maakt de grote van de auto niet zoveel uit.

Parkeergarages worden ook sec gebouwd met het idee dat er zoveel mogelijk auto’s in moeten kunnen. Een gemiddeld parkeervak slaat vrijwel nergens op. In het verleden met mijn BMW 6-serie (die echt niet ‘groot’/pompeus is) vaak genoeg gehad dat ik niet in kon stappen omdat de deuren simpelweg niet open konden. Dus handmatig de auto naar achteren rollen om er überhaupt in te kunnen. Nadeel van een 2-deurs coupé of een vage parkeergarage. Afgelopen vakantie in Denver echter met een Nissan Armada overal feilloos kunnen parkeren in welke parkeergarage dan ook.
Highlands @Typhone6 juli 2024 07:51
Je hebt wel een punt, maar dat maakt mijn punt er niet minder op toch? Minder van die SUV trekkers op de weg of garage is meer plek (en veiliger/ zuiniger)
Verwijderd @Highlands6 juli 2024 08:19
Hier zo'n dikke SUV rijder met een slagschip van een mitsubishi outlander.

Ja ik heb een vrij grote SUV nee het is niet de meest zuinige. Maar mensen vergeten ook even dat er wel degelijk situaties zijn waar die dikke SUV wel een beter alternatief is.

Mijn keuze was een grote bestelbus of een dikke SUV. Met regelmaat ligt de auto helemaal afgeladen mijn dikke SUV is dan ook een grijskenteken uitvoering met laadschot.

Het nadeel is dat ook ik wordt aangesproken en zelfs lastig gevallen omdat jk een dikke SUV rij. Heb al keer aangifte mogen doen tegen die leuke milieu vriendjes die in de regio Utrecht bande lek prikken. Heb met een auto nog nooit zoveel parkeerschades gehad van anderen dan met deze.

Mensen moeten zich eens normaal gaan gedragen maar denk dat ik straks maar weer gewoon een dikke diesel bus moet kopen dan heb ik al dat negatieve gedoe niet meer.

Dus denk ook eens na voordat je SUV rijders over een kam gaat scheren. Of gaan we nu ook alle sportieve autos verbannen want dat is ook compleet onzin. 150pk maximaal en verplicht laadruimte of minimaal 5 stoelen. Ritjes voor plezier ten strengste verboden want stel je toch eens voor!
Highlands @Verwijderd6 juli 2024 10:59
Haha een outlander is geen dikke SUV maar (de PHEV versie) slechte poging belasting te ontduiken. En ondanks alle ‘mooie’ praatjes zijn er genoeg minder vervuilende/ zuiniger/ efficiëntere alternatieven. En dat weet je ook best wel.

Wij allemaal moeten minder vervuilen, je kan het

[Reactie gewijzigd door Highlands op 22 juli 2024 14:58]

Verwijderd @Highlands6 juli 2024 13:05
jij gaat er blind vanuit dat ik een PHEV versie rij dat is niet het geval ik heb gewoon een reguliere benzine versie. Dus niks gen belasting ontduiking aan deze kant. Alles te maken met grote van de laadruimte welke nodig is voor het werk wat ik ermee doe en het feit dat ik liever wat meer comfort heb en dus geen grote bestelbus want dat was het alternatief.

Maar mijn auto valt dus wel in de grote SUV klasse en die autos worden niet alleen gekozen voor hun hoge instap maar in mijn geval was het een downsize van een transporter. Desondanks wordt dit even voor het gemak vergeten.

Er zouden veel meer grote bestelbussen rijden op diesel als we de suv klasse gaan verbannen. Ik ken genoeg werklui die een SUV hebben die vroeger in een bestelbus reden.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:58]

Highlands @Verwijderd6 juli 2024 17:31
Je mag je auto van mij noemen hoe je wil hoor, maar ik schaar het niet onder die van een SUV tractor. Laat ik smaak even achterwege, het is niet vergelijkbaar met een X5/ RangeRover. De enige reden dat mensen die zouden kopen is of was destijds hybride, dat jij een gewone hebt zegt wel wat ;-)

Maar goed geniet er maar van, over een jaartje of 15 zijn we van dit soort bakken af
swhnld @Highlands6 juli 2024 09:25
Pak die lage BEV's uit dit artikel, en zie dat ze op de weg net zo veel ruimte innemen als de hoge modellen.
De auto's zijn allemaal lang en breed vanwege het formaat en plastsing van de batterij.
Dus lage auto's zijn zuiniger, maar nemen net zoveel plaats in op een parkeerplaats en op de weg als hun hogere familieleden.

En die trend staat ook los van elektrisch rijden, pak alle Golfjes uit de afgelopen 50 jaar, en elke generatie groeide in formaat en gewicht. Oorzaak zijn veiligheidssystemen en luxe voor de klant.
Highlands @swhnld7 juli 2024 10:16
Dat is een interessante stelling: jij Beweert dat de omtrek van een gemiddelde SUV gelijk is aan een zuinige FEV zoals een Model 3?
swhnld @Highlands7 juli 2024 13:44
Vloermaat in vierkante meter is ongeveer gelijk. Alle auto's worden tegenwoordig immers gebouwd op standaard platforms, uiteraard kan dan met de opbouw variatie komen zoals grotere bumpers, iets meer overstek, etc.

Kijk je dan in de carbase op AutoWeek, zie je verschillen in centimeters tussen bijvoorbeeld een model 3 en Y in lengte en breedte:
https://www.autoweek.nl/auto/107613/tesla-model-3-rwd/
https://www.autoweek.nl/auto/106354/tesla-model-y/
Highlands @swhnld8 juli 2024 19:04
Haha, ik had het over een gemiddelde eTron/ X5 SUV vs. Model 3 of Y. Y is redelijk efficiënt en valt niet onder SUV voorbeeld imho.
swhnld @Highlands9 juli 2024 10:48
Een SUV is gewoon een hogere auto dan een normale sedan of station. Waarbij de discussie is dat een SUV meer ruimte kost om te parkeren of rijden op de weg. Dus ik gaf aan dat bij elektrische auto's of het nu een Sedan, Hatchback of SUV is, de oppervlakte aan ruimte die ze innemen even groot is.

En pak je dan je BMW X5 suv of de nieuwe elektrische BMW 7 serie sedan, kosten ze allebei enorm veel ruimte op de weg. Overigens weet ik niet of beide auto's in hetzelfde segment vallen, maar dan is het een kwestie om een andere elektrische auto van dat merk in dat segment op te zoeken.
Highlands @swhnld9 juli 2024 22:35
Volgens ChatGPT: Een SUV (Sport Utility Vehicle) is een veelzijdig voertuig dat kenmerken van terreinvoertuigen (zoals vierwielaandrijving en robuustheid) combineert met het comfort en de ruimte van personenauto’s. Naast een hogere zitpositie bieden SUV’s vaak meer laad- en passagiersruimte, en zijn ze geschikt voor zowel dagelijks gebruik als off-road avonturen. Ze zijn populair bij gezinnen en recreatieve gebruikers vanwege hun veelzijdigheid en veiligheid.
swhnld @Highlands10 juli 2024 08:40
Loop de showroom in en de meeste SUV modellen zijn er ook in 2 wiel aandrijving te vinden. Brandstof verbruik is dan gunstiger, auto weegt minder voor de wegenbelasting en kost minder in productie door lagere kosten door minder onderdelen want maar 2 wielen worden aangedreven. Uitzondering op dit moment zijn PHEV modellen want de MRB is dit jaar nog verlaagd, volgend jaar wordt dat voordeel weggenomen en zijn ze weer duurder.

En ChatGPT e.a. AI oplossingen zijn een hulpmiddel maar nog niet perfect. Kijk bij de bron wat die zegt, in dit geval de dealer websites, of een vak website als AutoWeek.nl
Highlands @swhnld11 juli 2024 21:41
Bij een dealer vragen, alsof die belang hebben om mensen echt helpen (lees: een auto kopen net zo zuinig als een model 3 of Lucid…)
cariolive23 @Highlands6 juli 2024 22:32
Wat een gezeur en afgunst. Wanneer jij geen SUV wil rijden, dan doe je dat toch toch niet? Hoe moeilijk is het?

Ik wil dat wel en rij dan ook een fraaie X5 M. En ongeacht wat er uit die uitlaten komt, rij ik CO2 negatief: 30.000 hectare bos neemt meer CO2 op dan dat wij met ons gezin kunnen uitstoten. In Nederland nog wel even een EV gereden, reed heerlijk, maar was in Brazilië onbruikbaar. En toen kwam daar de X5, ook vanwege de veiligheid. Deze is ook meegegaan naar de USA
Highlands @cariolive237 juli 2024 10:06
Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar met 6 miljard mensen op deze aardbol is dit een houding die gewoon niet meer kan . Rijk of arm dik of dun we zullen allemaal een stapje terug moeten doen in onze consumptie behoeften.
cariolive23 @Highlands7 juli 2024 16:08
Jij projecteert Nederland op de rest van de wereld. Zo werkt dat niet. Ik zou best een EV willen rijden in Brazilië, maar waar ga die laden? Pantsering kun je wel vergeten, wordt de auto veel te zwaar van. Toch is dat wel aan te raden, de verdwaalde kogel is een vrij normaal verschijnsel. En daar komen de extreem gewelddadige overvallen nog bij. De wereld is helaas niet altijd even mooi.

Dat arm en rijk een stapje terug moeten doen met hun consumptie, is een belachelijk idee. Een groot deel van de wereldbevolking probeert juist de kwaliteit van leven significant te verbeteren en gaat dus meer consumeren. Draai jij bij jouw thuis maar eens de gaskraan en waterkraan een maand dicht, en maximeer de elektra tot een uur per dag. Een aantal mensen die nu voor ons werken, komen uit die situatie. Maar zij mogen van jou niet meer gaan consumeren?
Highlands @cariolive238 juli 2024 19:06
Je denkt voornamelijk in problemen, niet in oplossingen. Met een dergelijke attitude Lossen we het als wereldbevolking niet op.
cariolive23 @Highlands8 juli 2024 19:59
Oplossing is vrij simpel:
- Verbod op aanschaf en productie van nieuwe (roerende & onroerende) goederen in Nederland
- Verbod op gebruik van aardgas in woningen in Nederland
- Verbod op aanleg nieuwe wegen in Nederland
- Voor huishoudens een stroomaansluiting van maximaal 1x 25 Ampere, 5.5kWh, in Nederland
- Voor huishoudens een maximaal waterverbruik van maximaal 4m3 per maand per woning in Nederland

En daarmee geef je het voorbeeld voor de rest van de wereld. Je wordt er heel creatief van, want de auto die je nu hebt, moet het over 20 jaar nog steeds doen. Dat geldt ook voor je computer, ook die moet nog tientallen jaren meegaan. En niet teveel stroom verbruiken, want daar krijg je niet zo veel meer van.

Waarom zou je in Nederland een nieuwe keuken in een huis plaatsen wanneer de oude keuken nog geen 100 jaar oud is? In een groot deel van de wereld hebben de huizen niet eens een fatsoenlijke keuken, laat staan eentje van 100 jaar oud. Dus stop met vervuilen in Nederland zodat men eerst daar kan gaan bouwen en verbouwen waar dat het hardste nodig is.

De energie transitie in Nederland is zó overrated, gewoon géén energie is veel gemakkelijker. Al zal het ook confronterend zijn. Het gemiddelde energie verbruik per capita ligt op 21kWh per jaar, in Nederland is dat een 55kWh per jaar. Dus voordat je gaat zeuren over anderen, ga eerst maar eens je eigen energie verbruik meer dan halveren.
JeroenNietDoen @Highlands6 juli 2024 08:28
En jij rijdt zeker een fiat panda...
Highlands @JeroenNietDoen6 juli 2024 17:34
Nee, wel het zuinigste merk/ model van dit moment

[Reactie gewijzigd door Highlands op 22 juli 2024 14:58]

cold_as_ijs @Highlands6 juli 2024 09:32
Ik vind het alleen te simplistisch om hiervan de fabrikanten de schuld te geven. Uiteindelijk zijn het de consumenten die het kopen.
De consument wil graag een auto met ruimte en een hoge instap. Dat laatste is vooral belangrijk voor mensen die slechter ter been zijn. Dus daarom zie je juist oudere mensen met mpv afgeleide auto’s rijden.
Verder als je een jong gezin hebt, je bent continu met allerlei stoeltjes aan het zeulen. Dat was 30 jaar geleden wel anders toen we hooguit 2 jaar in een baby stoeltje zaten en daarna achter in de auto al dan niet met gordel aan. In een kleine auto uit die tijd is het een uitdaging om 2 stoeltjes naast elkaar te krijgen laat staan een 3e als je 3 kinderen hebt. In mijn daf 66 uit 1975 was het sowieso niet gelukt :+

Dus de consument kiest dan een auto die voor hen het praktischt is ook al is dat maar voor 10-30% van de ritten.

Ik zou graag een super aerodynamische auto rijden, maar puur voor het gemak met vakantie en als ik weer een voer moet halen voor mijn kippen en koeien gaat de volgende auto waarschijnlijk een SUV worden. Of station als ik een net zo’n praktische opvolger kan vinden voor mijn v70.
Highlands @cold_as_ijs6 juli 2024 17:54
Ik zal maar niet beginnen over Drie kinderen ;-) maar volgens mij zijn er genoeg auto’s op de markt verkrijgbaar die ruim en efficiënt zijn. Natuurlijk heeft dat zo zijn voor en nadelen, maar waar wil is een weg. Mijn motto is dat we die wil wat moeten inspireren.
SirLenncelot 6 juli 2024 07:35
Een van de zuinigste benzineauto's is de Toyota Prius: hij weegt 1375kg, heeft een Cw-waarde van 0,24 en een energiegebruik van ongeveer 3,7 liter per 100km, wat neerkomt op 1:27. Een van de zuinigste elektrische auto's is de Tesla Model 3 SR+ (60kWh): hij weegt 1735kg, heeft een Cw-waarde van 0,23 en een energiegebruik van 14kWh per 100km, wat omgerekend neerkomt op 1:64.
Hoe reken je kWh om naar liters?
XElD @SirLenncelot6 juli 2024 08:01
Het sommetje is gebaseerd op de verbrandingswaarde van in dit geval benzine in MJ of GJ per liter. Als je het energie verbruik in kWh weet kan je dit door te vermenigvuldigen met 3,6 omrekenen naar MJ. Of GJ door nog door 1.000 te delen. Overigens wekt het sommetje de indruk dat de Tesla in dit geval een veel beter ontwerp is dan de Prius. Het verschil wordt in dit voorbeeld echter veroorzaakt doordat een hybride aandrijflijn een omzettings efficientie vanuit brandstof door verbranding heeft die twee tot drie keer lager zal zijn dan de omzetting van de energie in de accus van de Tesla. Doordat de Prius dan wel weer een stuk lichter is en mogelijk een kleiner frontaal oppervlak heeft, wat geen onderdeel is van de Cw waarde, wordt dit dan weer gecompenseerd zodat het omgerekende verbruik van de Prius niet twee keer hoger is dan de Tesla. Zou je dit sommetje vanuit het perspectief van het energiesysteem doen en zou de elektriciteit voor een EV met een coventionele thermische centrale worden opgewekt met bijv. 50% efficientie dan zou de vergelijking van de zgn. 'well-to-wheel' efficientie weer wat meer op elkaar lijken.

[Reactie gewijzigd door XElD op 22 juli 2024 14:58]

TKroon @XElD6 juli 2024 14:22
Neem je dan ook de productie van de benzine mee? Daar komt namelijk ook nog wel wat bij kijken. Hoe je het ook wendt of keert, een EV is echt aanzienlijk schoner dan welke ICE dan ook.
Electro Wim @TKroon8 juli 2024 05:01
Even een informatieve vraag, want je bent zo stellig dat ik aanneem dat je kennis van zaken hebt.

Ik heb een aantal vragen waar ik nieuwsgierig naar ben:
Ik rij nu iets meer dan een jaar EV, maar iedere EV welke ik rij is ongeveer 2000+ KG. mijn voorgaande auto's waren Diesel en Benzine, en wogen allemaal zo een 600-800 KG minder. Is het vervoeren van dat extra gewicht ook in de berekeningen meegenomen?

Daarnaast ben ik ook een stevige rijder, 105 op de cruise waar je 100 mag, 135 waar je 130 mag, 160 in Duitsland. Wat ik merk is dat ik bij lange na de WLPT niet haal. Hoe vergelijk ik nu al die cijfers over uitstoot en dergelijke bij gelijkwaardig gebruik?

Daarnaast moest ik na 9 maanden mijn banden al vervangen van mijn EV6, terwijl met mijn ICE dat meestal na twee jaar en 4 keer zo veel KM pas was, wordt dat ook als uitstoot gemeten of mag ik dat negeren?
TKroon @Electro Wim8 juli 2024 13:09
Een wetenschappelijke bron. Onze stroommix was in 2023 half hernieuwbaar, dus daar zie je al hoeveel schoner een EV is. Daarbij komt dat er de komende jaren/decennia enorm veel meer hernieuwbare energiebronnen bijkomen. Dus de EV wordt dus alleen nog maar schoner in de toekomst. Dus ook de EV's die nu al rijden!

In jouw voorbeeld wat je aanhaalt dat je EV 600-800 kg zwaarder is, doe ik even een grote aanname dat dit niet een vergelijkbaar type auto betreft. Ik rijd zelf een Peugeot e208, waarbij het verschil tussen ICE en EV 227 km is. Ook een Tesla Model 3 vs een vergelijkbare BMW 3-serie scheelt amper wat. Maar als je een BMW 3-serie met een BMW IX gaat vergelijken, dan is het verschil aanzienlijk inderdaad.

Het massaverschil is er dus wel, maar het is echt beperkt. En dit merk je puur bij optrekken, want als de massa eenmaal op snelheid is, maakt het niet meer uit.

Bandenslijtage kost niet direct CO2, maar dat hangt toch echt van je rechtervoet af. Ik rijd vooral snelweg en heb ruim 60.000 km met een set banden gedaan. Als je zo snel door de banden van de EV6 heen was, had je daarvoor ook al een ICE met eenzelfde vermogen? Want ik snap het gevoel wel als je voor het eerst zoveel vermogen hebt ;)

De WLTP haal je misschien onder ideale condities. Graad of 15, geen wind of regen, overdag, etc. Luchtweerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid. Daardoor verbruik je exponentieel meer energie als je 130 rijdt ipv 100. 160 in Duitsland rijden om sneller in Italië te komen zal dan ook maar zeer beperkt lonen omdat je langer moet laden. Dit geldt ook voor een ICE, maar die heeft als voordeel dat die binnen 5 minuten vol is en een grotere range heeft.

Conclusie: een EV is zeker schoner dan een ICE. Echter is het altijd nog beter om simpelweg minder te rijden. De EV op zich gaat het klimaat niet redden, maar het helpt wel degelijk. Daar komen de stikstof/fijnstof/smog-voordelen nog bij.

[Reactie gewijzigd door TKroon op 22 juli 2024 14:58]

Electro Wim @TKroon8 juli 2024 13:47
Ik heb naar het artikel gekeken en gelezen en op zich ben ik het er helemaal mee eens. Maar ik heb nog wat verder onderzoek gedaan en kom tot de conclusie dat een auto eigenlijk heel slecht voor het milieu is in de eerste KM's welke gemaakt worden. Door optrekken in stads verkeer, verspilde energie bij afremmen in plaats van uitrijden, koude motor/accu. Kortom de eerste 15-25KM zijn de meest belastende. Is het dan niet beter om auto gebruik te verbieden voor mensen welke minder dan pak hem 35000KM/jaar maken en dagelijks minder dan 100KM rijden? Dat zet veel meer zoden aan de dijk. Want nu is het dweilen met de kraan open.
Hylkevd @TKroon8 juli 2024 14:00
Nog een aanvulling; hier een onderzoek uit 2020 over het verbruik over de levensduur van een voertuig, waarbij ook rekening wordt gehouden met fabricage van de voertuigen en bijv. het raffineren/produceren van de brandstof/electriciteit.

https://www.actu-environn...dhoven-English-Studie.pdf

Uit de samenvatting van dit rapport:
Recently, a number of predominantly German studies have questioned whether driving an electric
vehicle emits less green house gas, or wether we must wait for electricity to decarbonise further.
This report explains these studies have a number of flaws and that proper calculations show electric
vehicles already emit less than half the green house gasses of their fossil fueled counterparts.
If we speculate about a future in which production and driving are done on renewable energy this results
in at least ten times less emissions than what is achievable with combustion engines using fossil fuels.

[Reactie gewijzigd door Hylkevd op 22 juli 2024 14:58]

XElD @TKroon6 juli 2024 15:30
Das natuurlijk zo, net zoals dat brandstof voor een elektriciteitscentrale ook ergens vandaan moet komen. En de lage lokale emissie van EV's, eigenlijk alleen nog maar fijnstofdeeltjes door het wegcontact van de banden, is natuurlijk een van de belangrijkste redenen waar China wat flinke problemen heeft met smog in steden zo heeft ingezet op EV'. Ondanks dat een groot deel van de stroom daar nog met kolen word opgewekt met navenante CO2 uitstoot.
loki504 @SirLenncelot6 juli 2024 07:48
1 liter benzine bevat ongeveer 8,9 kWh aan energie volgens verschillende websites die google naar voren draagt.
SRI @loki5046 juli 2024 08:30
Echter is de realiteit natuurlijk veel complexer. Als je energie wint uit fossiele brandstoffen haal je natuurlijk niet die volle 8.9 kWh uit die liter benzine (of olie, gas, biomassa etc). Of komt dit van zonnepanelen. Hoeveel gaat er verloren bij het transport van de opwek locatie naar het laadpunt. Hoeveel energie gaat er verloren bij het laden van de accu.

Maar dit soort vragen gelden natuurlijk ook verbrandingsmotoren. Het oppompen van olie, de raffinaderijen, transport naar het tankstation.

En als je nog fanatieker wilt zijn heb je nog vragen over de uitstoot van de bouw van de infrastructuur en dergelijke (net zoals de berekeningen waarin wordt gesteld vanaf hoeveel gereden kilometers een EV beter voor het milieu is in vergelijking met een gelijkwaardige auto met verbrandingsmotor).

Dus de vergelijkingen zijn leuk, vooral omdat ze zulke extreem andere cijfers tonen. Maar zonder duidelijk inzicht in hoe het is berekent voelt het voor mij als een grove indicatie (en oke het is een groot verschil dat vast ook wel groot blijft na eventuele aanpassingen)
hoeksmarp @SRI6 juli 2024 08:57
Maar het gaat hier toch om de efficiëntie van de auto zelf? Niet om de efficiëntie van de brandstof?

Dat gezegd hebbende, het blijft voor mij compleet onduidelijk waar de vergelijking op gebaseerd is.
SRI @hoeksmarp6 juli 2024 09:25
Klopt de basis gaat hier om de efficiëntie. Maar ze maken vergelijkingen tussen EVs en ICEs. En dan is het wel relevant hoe die vergelijking wordt gemaakt.
Immutable @SRI6 juli 2024 12:02
Zeker, je hebt zuinige ICE's en onzuinige ICE's. En in de EV wereld heb je ook onzuinige EV"s en zuinige EV's. De Audi Etron bijvoorbeeld heeft niks voor niks de naam Fattron gekregen.
hoeksmarp @SRI6 juli 2024 15:05
Het liefst zou ik op basis van een of ander model weten hoe het verbruik zou zijn als je de motoren en bijhorende accu/tank zou verwisselen, maar dat zal niet zo makkelijk gaan.
wildhagen
@SirLenncelot6 juli 2024 07:40
Daar zijn calculators voor, bijvoorbeeld deze: https://arba.app/nl/l_100km_calculator/
Scientific @SirLenncelot6 juli 2024 10:57
De 3,7 liter van de Prius is in veel situaties absoluut niet realistisch, zeker niet als je langer aan hogere snelheden rijdt.
Immutable @Scientific6 juli 2024 12:04
Klopt, een hybrid auto is een lage snelheids optimalisator. Waar een auto zeg maar veel dynamisch vermogen heeft op een gebied waar de motor ook normaal gesproken inefficient is. Veel starten en stoppen bijvoorbeeld. Korte stukjes van je huis naar supermarkt. Hybrids zijn daar goed in, als je op minder dynamisch weggebruikt komt zoals snelwegen zal een hybrid niet veel beter zijn dan een ICE die op zijn optimaal werkpunt met continu vermogen aan het rijden is. Het kan zelfs slechter zijn dan een non-hybrid.
NTS @SirLenncelot6 juli 2024 21:26
Je kunt de energiewaarde berekenen, maar dat is voor de gemiddelde consument zinloos. Het is veel nuttiger om euro's te berekenen. Zeker met een hybride waar je kunt kiezen tussen tanken of opladen.

1 liter benzine is 8.9 kwh energie. Die liter kost ongeveer € 2,04 en die 8.9 kwh kost uit het net € 2,67 en uit een snellader al € 6,23

Maar... Een benzine motor haalt maar vrij weinig efficiency. Dus een veel nuttigere berekening is "wat kost 100km". Dat is voor benzine met 5L/100km ongeveer € 10,20 per 100 km en voor een EV is dat 15 kw/100km = € 4,50 bij laden uit het net en € 10,50 bij een snellader.

Voor een hybride SUV zijn de cijfers niet heel goed. Een X5 45e doet 6.5 L/100km op benzine en 25 kwh/100km elektrisch. Dan moet de stroom goedkoper zijn dan € 0.53 per kwh om beter uit te zijn dan tanken. Veel snelladers zitten daar een aardig eind boven dus dan kan je beter alleen thuis laden en verder tanken.
Ruw ER 6 juli 2024 07:17
De crossovers en SUV's van tegenwoordig zijn volstrekt idioot. De reden dat ze populair zijn is simpel: groter wordt altijd als beter en imposanter gezien door het menselijk brein, en de gemiddelde mens wordt ouder en voornamelijk zelf ook dikker en minder fit. De 30ers van 30 jaar geleden waren een stuk fitter dan de 30ers nu. Zo'n hoge instap is dan makkelijker voor het zwakke lijf.

Maar:
Een MPV heeft ook een hogere zit. Een MPV is ruimer (lagere vloer) en aerodynamischer dan een crossover want de motorkap begint niet pas op heuphoogte. De hatchback of station is op ieder vlak, behalve de hoge zit, superieur aan een crossover, de MPV heeft zelfs dat ook nog.

Vergelijk een audi A3 en Q2. Ten 1e vind ik (mening) de Q2 echt spuuglelijk, maar daarnaast de feiten: de A3 is:
Sneller, zuiniger, stuurt beter, en RUIMER. Dat laatste vergeten veel mensen, maar door de hoge vloer zijn crossovers vaak krapper dan de hatchbacks, en uiteraard al helemaal dan de stations en MPV's. Oja, en een A3 en Q2 kosten evenveel, give or take een paar 100 euro.

Crossovers zijn de compromis die nergens goed voor is. Tel daar bij op dat ze wetenschappelijk bewezen gevaarlijker zijn voor voetganger en fietsers door het hoge gewicht en hoge motorkap, en ik begrijp gewoonweg niet dat ze zo populair zijn. Obesitas auto's voor obesitas mensen die in een auto willen rijden die er uit ziet alsof ze off road kunnen, wat ze niet kunnen en nooit gaan doen.

Fabrikanten zoals Kia en Hyundai gaan hun hatchbacks (ev6 en ioniq5) ook SUV's noemen want het verkoopt. En Tesla noemt hun model y ook zo, terwijl dat duidelijk een MPV met aflopende daklijn is. Marketing want iedereen wil een SUV!!!

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 22 juli 2024 14:58]

bartvl @Ruw ER6 juli 2024 07:43
Wij zijn pas geleden overgegaan naar een Kia e-Niro. Een crossover dus. Ik ben ook niet kapot van cross-overs en SUV’s. Omdat de groter zijn en daardoor meer energie verbruiken.
Maar wat wil nu, de Kia e-Niro is (iets) groter dan bijvoorbeeld een VW ID.3, maar ook zuiniger/efficienter! Blijkbaar is de aandrijflijn dusdanig efficiënter dat dit het verschil in aërodynamica meer dan goed maakt!
Ja, natuurlijk is het dan nóg beter om die efficiëntie in een kleinere auto te stoppen. Maar het is dus niet meer zo zwart/wit als met brandstofauto’s.
barbarbar @bartvl6 juli 2024 08:00
Hier een hybride Niro. Ding doet minimaal 1 op 20 met goed doorrijden en vaak snelweg inc stukken in Duitsland. M'n eerste Polo van '98 deed met moeite 1 op 15.

En om de Niro een crossover te noemen, tsjah in theorie misschien. In de praktijk is de nieuwe golf vrijwel net zo groot.

Zie bijvoorbeeld ook een BMW X1 of de 2 series active tourer. Qua formaten vrijwel dezelfde auto, maar de één is een SUV en de andere een MPV. Zoek de verschillen... Stuk is ook marketing en beeldvorming.

Als we met huidige accu techniek waren begonnen in auto's, en we helemaal geen brandstof gekend zouden hebben, zouden we ons helemaal niet druk gemaakt hebben over het formaat van een auto. Kijk eens naar de auto's van de jaren 50 in de VS bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 14:58]

Ruw ER @barbarbar6 juli 2024 08:11
Tja een niro is waarschijnlijk aerodynamischer dan een polo uit 1998 omdat aerodynamica daar nog van ondergeschikt belang was, plus minder kennis. Motoren zijn zuiniger geworden, hybride onderdelen erbij, is allemaal niet zo gek. Maar zet je de aandrijflijn van die niro in een gestroomlijnde auto, zoals de hyundai ioniq, dan ga je pas zuinig rijden.
peewee. @Ruw ER6 juli 2024 09:27
In 1974 werd de Citroën CX op de markt gebracht met als verkooptroef de lage Cw-waarde van 0,36 (een beetje wagen tegenwoordig heeft een Cw-waarde van ruim onder de 0,3). We zaten toen net na de oliecrisis, alle merken probeerden toen het verbruik van hun modellen omlaag te brengen. Dus aerodynamica is al lang niet meer van ondergeschikt belang.
LooneyTunes @peewee.6 juli 2024 11:08
De DS (1955) had al een CW waarde van 0.36. Luie ontwerpers van de CX ;)
(al zou ik mijn Xantia zo inruilen voor een CX!)
https://www.autoweek.nl/a...elevantie%20onovertroffen.
peewee. @LooneyTunes7 juli 2024 15:14
Ik noemde de CX omdat daar, bij mijn weten, voor het eerst ook uitgebreid reclame werd gemaakt voor die lage Cw-waarde. Dat omdat hierboven werd gezegd dat in 1998 aerodynamica van ondergeschikt belang was. De DS is als stijlstatement op de markt gezet, en daar ging de reclame over de vering.
sapphire @Ruw ER6 juli 2024 07:48
Wat een insinuaties kun je in een post stoppen zeg.

De meeste mensen die ik ken die een SUV/crossover hebben hebben die voornamelijk vanwege de hoge instap, of het imposant is boeit ze helemaal niks.
Mijn vader had een schitterende sedan, zijn droom auto, maar heeft hem uiteindelijk weg moeten doen omdat het in en uitstappen zo’n pijn deed, niet heel fijn als je je eerst even geestelijk moet voorbereiden om uit te stappen vanwege de pijn.
Schoonvaders en vrijwel alle 60+ era die ik ken kopen zo’n wagen om die reden, de in- en uitstap is zóveel comfortabeler en de ruimte hebben ze op die leeftijd toch niet perse nodig.

Overigens rijd ik zelf ook een crossover als dertiger maar heb absoluut geen obesitas en ben vrij fit hoor ;)
Had persoonlijk net zo lief een station of MPV gehad maarja die keuze was niet aan mij.
Rijd overigens wel echt stukken beter qua overzicht op de weg dan een station :+
Ruw ER @sapphire6 juli 2024 08:09
Dat is het ding. Een MPV was beter geweest, maar die zijn er vrijwel niet meer. Dit komt ook omdat vrijwel de enigen die nieuwe auto's kunnen kopen oude mensen zijn. Die willen een crossover, dus dat is wat de fabrikanten gaan maken. Ondanks dat zoals in mijn vergelijk, een audi a3 een betere auto is dan de Q2, het gaat om die hoge zit.

Ik heb een mpv als 1e auto gehad, een mitsubishi space star. Ding had normale aerodynamica, hoge zit, super veel zicht rondom, en was ongekend ruim voor een auto van iets meer dan 4 meter. Zoiets is gewoonweg niet meer te koop. Ookal was het een dijk van een auto. Saai, ja, maar ontzettend functioneel.
procyon @Ruw ER6 juli 2024 08:50
Fabrikanten zoals Kia en Hyundai gaan hun hatchbacks (ev6 en ioniq5) ook SUV's noemen want het verkoopt. En Tesla noemt hun model 3 ook zo, terwijl dat duidelijk een MPV met aflopende daklijn is. Marketing want iedereen wil een SUV!!!
Ik heb nog nooit gezien dat Tesla spreekt over een SUV wanneer ze het hebben over de Model 3.
Ruw ER @procyon6 juli 2024 08:55
Excuus model Y.
Immutable @Ruw ER6 juli 2024 12:10
Heb zelf de Model 3, maar ben single geen gezin. Maar als ik naar de Y van mijn broertje kijk. En gezin heb met 2 kinderen... snap ik de keuze HEEL GOED. En dat heeft niks te maken met uitstraling naar anderen toe of wat dan ook. Het gaat gewoon om het gemak. Enorme ruimte achterin, super veel ruimte voor de kids. Hoge instap, veel zicht op het verkeer. Heel veel voordelen, plus lekker zuinig laden op de zonnepanelen. Of laden sporadisch via Onbalans markt waarbij je gratis energie krijgt. Tsja. Als ik een gezin zou hebben wist ik het wel, er kan niks op tegen die auto. Gigantisch praktisch en super veel ruimte voor alle spulletjes. Shit halen bij de bouwmarkt of wat dan ook, het past er in. Zo niet? 1600kg trekhaak, kar erachter. En gaan. Ik snap echt gigantisch goed waarom de Y een succes is. Het tikt bijna alle boxes aan. Snap niet dat andere fabrikanten niet zoiets kunnen maken. Je merkt er aan dat er mensen met hele goede hersens over hebben nagedacht. Veel meer dan traditionele merken. Vroeger waren de Fransen de koning van de praktische auto's. Nu niet meer.

[Reactie gewijzigd door Immutable op 22 juli 2024 14:58]

Ruw ER @Immutable6 juli 2024 12:17
De model y is ook een dijk van een auto, en eigenlijk een MPV. Heeft geen enorme bodemvrijheid of kaarsrechte hoge motorkap.
peewee. @Ruw ER6 juli 2024 09:34
"Die willen een crossover, dus dat is wat de fabrikanten gaan maken"
Dat zie je verkeerd. Op een crossover wordt (veel) meer winst gemaakt dan op een klein autootje. Niet voor niets is de e-Up uit productie gegaan, er werd te weinig winst op gemaakt.
Ruw ER @peewee.6 juli 2024 10:26
Gast hahaha wat. Heb je nooit gehoord van C of D segment? Een opel astra? Toyota Camry? Vw Passat?

Zoals jij het nu stelt is er a segment zoals de up, en dan hop crossovers. Geen andere optie 😂
bommel @sapphire6 juli 2024 10:23
Rijd overigens wel echt stukken beter qua overzicht op de weg dan een station :+
Voor jou wel, voor mensen achter jou juist averechts (en sowieso is dat voordeel dan ook weg als iedereen een hogere auto heeft).

Daarnaast is het overzicht op de weg voor bijv. (plots) overstekende kinderen erg slecht, gekscherend noem ik die dingen dan ook wel eens peuter pletters

Een andere reden dan al genoemd waarom fabrikanten graag SUV's maken is dat het makkelijker is de bodem vol met batterijen te plaatsen.
sapphire @bommel6 juli 2024 11:14
Tja als je voldoende afstand houd heb je sowieso genoeg zicht en idem met rijden door woonwijken, gewoon rustig rijden en vooral veel vooruitkijken!
SpazzII @sapphire6 juli 2024 15:13
Als je genoeg afstand houdt komt er elke 30 meter een nieuwe SUV, bestelbus of andere reden dat je afstand wilde houden in dat gat rijden. Ik voel me veiliger als ik iets agressiever rijd en mijn ruimte ‘claim’. Maar inderdaad, te kort op zo’n SUV en anticiperen op het verkeer zit er niet meer bij… dilemma’s.
(In praktijk dus wel die afstand houden en al die SUV’s uitfoeteren)
bommel @sapphire6 juli 2024 16:55
Dat vooruitkijken wordt nu juist lastiger met SUV's, je ziet niet meer wat er voor rijdt...
OCU-Macs @Ruw ER6 juli 2024 07:43
Hier een SUV rijder. Ik rij al jaren een Audi Etron, met veel plezier. Voor de Etron reed ik een BMW 5-serie, maar zou daar niet naar terug willen. Niet dat die ‘5’ zo’n slechte auto is, integendeel! Misschien wel de beste productieauto qua wegligging en besturing. Ook ruimte te over, lekker breed en lang.

Maar die Etron heeft een lekkere hoge instap, en je zit dus wat hoger waardoor je alles beter overziet. Qua ruimte hoefde ik niets in te leveren op mijn BMW, sterker nog, ik heb nog veel meer ruimte.

Ondanks het gewicht van zo’n 2500 kilo, heb je niet de indruk dat je met een zwaargewicht onderweg bent. Heeft Audi prima opgelost. (In tegenstelling tot de q4 Etron, want die remt als een cementwagen).

De Etron ziet er inderdaad uit alsof hij off-road kan, en kan dat inderdaad ook vanwege het adaptief onderstel met luchtvering en instelbare wagenhoogte in combinatie met vierwielaandrijving.

Als dat bij je use-case past, prima. Voor mij niet, al zou ik graag een Etron hebben gehad in de jaren dat ik nog naar Campzone ging… :)

Dat deze auto minder efficiënt met energie is, boeit me niet. Hij heeft een dikke accu, prima bereik en laadt erg snel. Wat je er voor terug krijgt is een vrijwel geruisloze rit alsof je op een vliegend tapijt zit, met altijd (ruim) voldoende kracht, souplesse en overzicht.

Volgende gaat een BMW IX worden. Dat schijnt nog weer een trapje hoger te zijn (letterlijk haha) dan een Etron.
Ruw ER @OCU-Macs6 juli 2024 07:57
De IX ziet er uit als een BMW geboren in Tjernobyl, wat een lelijke auto is dat. Zelf weten natuurlijk, maar je rijdt echt voor lul in zo'n auto bij de meeste mensen. En pas op, ze hebben op sommige modellen de luchtvering wegbezuinigd.

Mijn broer heeft ook een 2019 E-tron. En krijgt vandaag de 2024 versie. Ken de auto. Je hebt het over alsof je op een tapijt zit. Wat heeft dat met een crossover te maken. Dat kan een A6 of A8 met dezelfde vering ook.

Als je blij bent met je auto, lekker blij zijn. Het is wel jammer dat je zo onzuinig rijdt, maar goed, als de baas de elektriciteit betaalt (bij mijn broer ook zo), wie boeit het eh.
OCU-Macs @Ruw ER6 juli 2024 08:19
Ik betaal zelf die elektriciteitsrekening, en dat boeit me inderdaad niet. In mijn BMW ging jaarlijks een slordige 8000 euro aan benzine in. De elektriciteit die ik in mijn Etron laadt komt de afgelopen jaren van mijn 33 panelen.

Geloof me, da’s minder dan 8k per jaar ;)

Ja, de IX is lelijk aan de buitenkant. Aan de andere kant heeft hij dezelfde designtaal als de i7, i4, enzovoorts. Dus dat gaat een kwestie van wennen worden, net als destijds de Audi singleframe grille.

Uiteraard komt er geen bezuinigde IX. Het gaat mij om het comfort, niet om het model.

A8 is geen Audi om zelf in te rijden, daar hoor je op de achterbank te zitten. De A6 is een prima auto, maar te laag. Gewoon weer een stationwagen, waar je moet bukken om in- en uit te stappen of er iets uit te halen. Been there, done that. Na een heel leven dat soort auto’s gereden te hebben ben ik er wel klaar mee (voor dagelijks gebruik).

Wil niet zeggen dat ik alleen maar hoge auto’ prefereer hoor, want voor de vrije tijd hebben we nog een A5 Cabrio staan, met tfsi motor, dus ouderwets op benzine. Ook niks mis mee, heerlijk om mee te toeren.

Je broer gaat schik hebben met zijn Q8 Etron. Efficiëntere motoren, nog grotere accu, en optisch weer een stukje mooier.
Dreadramon @OCU-Macs6 juli 2024 10:07
Een etron is zeker niet ruimer dan een 5-serie, mits je een touring had natuurlijk. Daarnaast gaat die Etron van z'n leven niet offroad, tenzij je het bospad op de camping als offroad kwalificeert.

De Etron zou ik het schoolvoorbeeld van verspilling. Het bereik is vergelijkbaar met mijn gedateerde Ioniq EV, maar de accu is 2 keer zo groot en de nieuwprijs 3 keer zo hoog. Natuurlijk zit in die prijs ook de 'premiumpremium', maar dan nog.

En het overzicht van de hoge zit is natuurlijk ook een wapenwedloop. Als er om je heen alleen maar van die tanks op wielen rijden, zie je inderdaad niks meer in een lagere auto. Als het merendeel echter weer 'gewoon' hatchbacks etc. zouden zijn, wordt het overzicht ineens ook een stuk beter.
OCU-Macs @Dreadramon6 juli 2024 10:58
Je weet niet waar je het over hebt. Zelf ben ik 1.90m en mijn zoon is 2 meter. In de BMW kon hij niet achter mij zitten zonder dat ik mijn stoel enigszins oncomfortabel naar voren zette. In de Etron hoeft niemand zijn stoel te verzetten en kan iedereen royaal zitten. Dus met beenruimte te over.

Ik ga niet zeggen dat een Etron een soort van Landrover is, en daarvoor heb ik hem ook helemaal niet. Maar je kunt er echt meer mee dan alleen een bospad. (Komt vrijwel niet voor in mijn use case, want ik ben een It’er, geen paardenboer).

Dat die nieuwprijs hoger ligt dan jouw Ionic is evident. Die auto’s zijn qua klasse ook niet met elkaar te vergelijken, en het heeft dan ook geen zin dat te doen. Ik hecht er nu eenmaal waarde aan ‘premium’ te rijden en hoef daar geen boterham minder voor te eten. Ik schaam me daar niet voor, want ik heb er netjes hard voor gewerkt.

Als ik een goedkope, zuinige auto had willen rijden had ik wel een 12 jaar oude Aygo van marktplaats opgepikt.

En ja, die grote accu heeft de Etron nodig om een fatsoenlijk bereik te hebben. En dat heeft die. Problem solved. Verspilling? Ja, en wat dan nog? We leven niet in de Sovjet Unie ofzo hè?

Ik ben 56 en vind de hoge instap en zit op sommige dagen van het jaar best prettig. :) En ik het het gevoel dat ik het door de jaren heen alleen maar prettiger zal gaan vinden.

Zoals gezegd, ik heb ook nog een Audi A5 Cabrio ‘buikschuiver’ (sport onderstel) staan. Heerlijk om in te rijden, maar hoeft van mij niet meer elke dag (tenzij het errug mooi weer is).

Over verspilling gesproken… ;)
Highlands @OCU-Macs6 juli 2024 07:54
“Dat deze auto minder efficiënt met energie is, boeit me niet”, dat klinkt als een maatschappelijk geïnteresseerde houding…… maar het steunt mijn betoog elders: mensen helpen het wel te laten boeien
OCU-Macs @Highlands6 juli 2024 08:34
Ik durf dat tenminste te zeggen. En het is geen rocket science hoor: Als jij in jouw omgeving om je heen kijkt, dan is het zonneklaar dat mensen die een grote, zware, auto rijden veel meer energie verbruiken. Je zult ook zien dat mensen die in een vrijstaande woning wonen ook veel meer van hun planeet vragen dan mensen in een rijtjeshuis. Om te beginnen de vierkante meters, daarna doen we de energie wel.

Misschien moet je iets meer weten van mij voordat je over “maatschappelijk geïnteresseerde houding” begint. Wij hebben thuis onze benzine auto’s de deur uit gedaan voor electrische varianten. De benodigde stroom komt van 33 zonnepanelen die jaarlijks zo’n 13.000 kWh opwekken.

Klanten onder de 40 km afstand (enkele reis) bezoek ik met mijn speed pedelec, een stromer ST-3. Verbruik ik maar 1kWh per rit, en goed voor mijn lijf.

Ja, allemaal spulletjes die geld kosten, maar daar hebben we dan ook voor gewerkt. Maar we hadden dat geld ook kunnen inzetten op vliegreizen naar exotische warme oorden.

En in die mix boeit dat verbruik van mijn inefficiënte Etron me echt helemaal niks. Waarom? Omdat het uiteindelijk nergens over gaat.
Highlands @OCU-Macs6 juli 2024 10:55
Het gaat mij niet om jou persoonlijk, en je voelt je aangesproken merk ik, maar als wereldbevolking moeten we uitdunnen (hallo WOIII) of minder vervuilen.

Geld uitgeven vind ik prima, doe ik ook ;-)

[Reactie gewijzigd door Highlands op 22 juli 2024 14:58]

OCU-Macs @Highlands6 juli 2024 11:02
Minder vervuilen gaat niet lukken als we de wereldbevolking laten blijven groeien.

Als we minder willen vervuilen per persoon (en daar doe ik dus mijn best voor, vandaar dat ik als aangesproken reageerde), dan zal de wereldbevolking op zijn minst gelijk moeten blijven, of bij voorkeur moeten afnemen.

Die WOIII gaat geen zoden aan de dijk zetten qua uitdunning evenals WOII dat deed. Daarvoor zijn grotere catastrofes nodig, en die zullen er ooit zeker aankomen.
Highlands @OCU-Macs6 juli 2024 17:44
Het stoort mij inderdaad Dat we bezig zijn met symptoombestrijding en niet het onderliggende probleem. Ik behoor dan ook zeker niet tot het links draaiende deel van de maatschappij die voornamelijk bezig zijn met symbool politiek
caspervc @Highlands6 juli 2024 12:27
Fijn dat belerende toontje.
Vergeet niet dat ook een fat etron nog steeds minder energie gebruikt dan de efficiëntste brandstof auto. Daarbij zijn verschillen in energieverbruik van auto's niet van de laatste tijd. Alleen met bev's is 't ineens een issue.
Hoeveel mensen zweren bij de 5 cilinder volvo? Verbruik een boel, maar rijdt wel fijn. Of is iemand 1.5tsi in de golf ook slecht? Omdat ie ook een 1.0 had kunnen hebben?
Mensen maken hun eigen keuzes gebaseerd op algemene en eigen normen en waarden. Ik rijd ook elektrisch, en ja een SUV baksteen (xc40) maar de combinatie van comfort, ruimte met 2 kinderen, lage energieverbruik tov benzine en de overproductie stroom die erin gaat maken het voor mij persoonlijk de beste keuze. En ja: het boeit mij niet of hij 17 of 20 kWh per 100km verbruikt.
Net zo weinig als dat jij misschien een inefficiënte koelkast, 3 pc's en een aquarium hebt dat onnodig veel stroom staat te slurpen.

En je huis? Is die misschien ook te groot voor met hoeveel mensen je d'r woont? Dan heeft verhuizen naar een kleiner huis misschien nog wel de meeste maatschappelijke impact... ;)

[Reactie gewijzigd door caspervc op 22 juli 2024 14:58]

oks @caspervc6 juli 2024 15:59
Eh tja, misschien moeten we eens gaan accepteren dat het dus niet meer OK is om te zweren bij de 5 cilinder volvo? Of iemand met een 1.5tsi in de golf en dus die 1.0 ook. Als individu is het afzweren van dit soort vervuilers gewoon een must willen we het leuk houden op deze planeet. De vraag zou moeten zijn: wat voor soorten financiën en emo denken in de buik we moeten creëren om het gewoon als een burger plicht te zien je auto te vervangen door een elektrische. Dat is het issue nu. En ook wanneer gaan we de hittegolven, de bosbranden, de aardverschuivingen door regen etc. nu eens contacten met wat we dagelijks rijden? Voor de snelheid hoef je het bijvoorbeeld niet te laten. Dat is ruim gewonnen door de elektrische auto. En nog veel goedkoper ook...
En zelfs de financiële wereld zelf begint het te dagen: https://www.ft.com/conten...77-4485-a9e3-435b5e9c987e

[Reactie gewijzigd door oks op 22 juli 2024 14:58]

Highlands @oks6 juli 2024 17:46
Het is toch uitermate vreemd, dat we op de hele wereld, maar vooral in Nederland allerlei problemen hebben die we moeten oplossen. We mogen amper huizen bouwen vanwege allerlei vervuiling. Hoe kun je dan toch vrolijk vuile auto’s blijven goed praten en doen alsof dat niet jouw probleem is? Als het aan mij ligt Gaan we niet zo zeer extra straffen maar belonen . Bijvoorbeeld door elektrische auto’s wel 130km te laten rijden, en benzine auto’s naar 100 de hele dag en diesel naar 80.
oks @Highlands6 juli 2024 17:54
Volgens mij gaat dat dus ook gebeuren. Die honderddertig komt er wel, maar met de elektrische auto. Het is zo voor de hand liggend. De halve VVD rijdt waarschijnlijk al lang in een Tesla oid. :-)
Highlands @oks6 juli 2024 17:56
Maurice de hond heeft daar nog niet zo lang geleden Naar gekeken, volgens mij zijn het juist D66 rijders die voor Tesla kiezen . Weet niet precies meer, maar volgens mij moet je bij de VVD vooral kijken naar Mercedes
Highlands @caspervc6 juli 2024 17:40
Fijn dat je je aangesproken voelt, dat zouden meer mensen moeten doen. Ik mag dan misschien belerend overkomen, ik denk dat we elkaar op dingen moeten aanspreken anders verandert er helemaal niets.

Ik ben absoluut niet perfect, en zou nog veel meer kunnen reduceren qua energiegebruik, maar ik doe in ieder geval mijn uiterste best. Klein goed geïsoleerd appartement, een zuinige EV, een elektrische fiets en een abonnement op deelauto en trein. Volgende stap is nog minder vliegen (Al probeer ik alles binnen Europa met de trein te doen) en auto permanent vervangen door een deel auto.
caspervc @Highlands6 juli 2024 20:27
Oh ja ik ook hoor. Maar we moeten vind ik ook wel stoppen met iedereen afrekenen op zijn of haar leefstijl. De een eet geen vlees, de ander rijdt een ev, de ander woont in een klein huis, de ander fietst op eigen kracht ;)

Maar zoals altijd heb je early adaptors, voorlopers, de meute en wat er achter aan hobbelt. Dus er is een evenredigheid in wie wat en hoeveel doet. De vraag is in hoeverre je elkaar er op aan moet spreken. Leefstijl is iets heel persoonlijks, en iedereen maakt daarbij zijn eigen keuzes. De overheid kan door zaken te subsidiëren sturen in de keuzes die mensen maken, maar het betweterige ge-jij wat je vaak bij dit soort discussies ziet door de early adaptors mag wat mij betreft achterwege blijven.

En heerlijk he, zo’n vijf cilinder Volvo. Ik had een dikke D5. Maar idd, zo’n elektrische XC40 rijdt nog stukken fijner :)

[Reactie gewijzigd door caspervc op 22 juli 2024 14:58]

Highlands @caspervc7 juli 2024 10:12
Wat zal ik ervan zeggen, ik kijk nu een jaar of vijf tegen deze discussie aan en ik zie eigenlijk geen verbetering. We klagen steen en been, stemmen massaal op Wilders, omdat er geen huizen zijn, maar willen er ook niets aan doen.

Hoewel ik ook Rechts stem, en dus niet tot drammerig links behoor, vind ik het juist wel dat we mensen moeten aanspreken op hun levensstijl. We moeten allemaal Een stap terug doen als het gaat om vervuiling. En dat gaat niet lukken met wat zonnepanelen : Domweg minder vliegen, minder vlees, en minder energie verkwisting.

Lukt het niet door elkaar Aan te spreken, dan zijn helaas harde maatregelen noodzakelijk.
Highlands @caspervc6 juli 2024 17:51
Oh ja, ik heb jarenlang een V70 met een gekietelde T5 gehad, liep als een trein.Maar komt niet in de buurt van mijn elektrische autootje als het gaat om comfort, zuinigheid en vermogen.
PcDealer @caspervc7 juli 2024 15:09
Ik zie 5-cilinder en Volvo staan. * PcDealer slaat aan.

Ik heb een heerlijke 2001 Volvo S60 met de B5244S (125kW) in combinatie met een automaat (schijnen velen vreselijk te vinden) en een 70 liter tank. Voor mij is 170 pk genoeg en heb ik genoeg over voor snelle inhaalacties.

Die komen eigenlijk weinig voor want ik geef de voorkeur aan de rustige rechterbaan en cruise control. Zo heb ik op een volle tank (+ 3 liter vulbuis) 1.250 km gereden gerekend over 5 werkdagen Eindhoven-Utrecht en een weekend stadsverkeer en nog eens 2 werkdagen. Verbruik: 67 liter, 1:18,65, 5,36 liter/100 km.
Highlands @Ruw ER6 juli 2024 07:25
Volkomen mee eens zelfs in de stad staat het vol met die rare bakken terwijl veel van die mensen amper buiten de ring komen.

[Reactie gewijzigd door Highlands op 22 juli 2024 14:58]

SuperSang @Ruw ER6 juli 2024 09:35
Extra voordeel van een MPV: als je ooit naar Mexico Stad gaat dan kan je ze gebruiken als botsautotje XD
AntoniusDD 6 juli 2024 08:55
Nu heb ik gezien de Formule 1 inzake meeliften en "Open" achtevleugel , DRS alsook "vuile lucht" etc. wel een vraagje dat niet echt heel helder wordt in het artikel. In hoeverre fluctueert de CW waarde in het verkeer met wisselende omstandigheden en en verschillende voorgangers zoals vrachtauto's en andere auto's ?
Accretion @AntoniusDD6 juli 2024 09:48
De CW waarde zelf verandert natuurlijk niet, dat is een vast oppervlakte.

De vuile lucht gaat vooral over de uitlaatgassen van de voorganger, met een EV heb je geen 'schone lucht nodig voor een betere verbranding'.

DRS/open achtervleugel is exact hetzelfde ding, maar zie je niet zo veel op de weg.

Als je achter een vrachtwagen rijdt, 'breekt' de vrachtwagen de lucht en achter de vrachtwagen heb je een lagere weerstand/meer turbulentie.
skimine @Accretion6 juli 2024 13:06
De CW-waarde is geen oppervlakte maar een coëfficient ;)
Wikipedia: eerstandscoëfficiënt

[Reactie gewijzigd door skimine op 22 juli 2024 14:58]

Accretion @skimine6 juli 2024 14:36
Een auto heeft geen DRS en dus een vaste vorm/oppervlakte.
En een coefficient is ook een constante.
Dus de CW waarde van je auto veranderd niet, hoe de stromingen van de lucht je auto raken daarintegen wel.
AntoniusDD @Accretion6 juli 2024 14:43
erg teleurstellend die antwoorden
Niels007007 @AntoniusDD6 juli 2024 20:16
Dat is echt complex. Als we allemaal 2 seconden afstand zouden houden, vermoed ik dat het niet heel veel uitmaakt. Dat is 56 meter (bij 100kmh) Bumperkleven achter een vrachtwagen is wat anders..
Ongetwijfeld heeft het overige verkeer wel invloed, maar vermoedelijk hebben kleine zaken zoals het goed uitlijnen en oppompen van de banden een soortgelijk of groter effect.
Aalard99 6 juli 2024 09:15
Leuk artikel al hoop ik wel dat mensen zich gaan beseffen dat je niet een auto moet kopen voor die 1x per jaar dat je op vakantie gaat. Een feit is dat mensen gemiddeld maar korte afstanden per dag rijden en prima met een radius van 300-400km uit de voeten kunnen.

Meer bereik kost ook enorm veel meer grondstoffen voor een zwaardere auto en accu.

Ik zie veel meer voordelen als auto’s relatief kleine accu’s hebben maar dat je wel overal waar je parkeert kan opladen. Is veel efficiënter naar mijn mening.
Accretion @Aalard996 juli 2024 09:55
Leuk artikel al hoop ik wel dat mensen zich gaan beseffen dat je niet een auto moet kopen voor die 1x per jaar dat je op vakantie gaat.
Je hebt gelijk, minimaal 2x per jaar zou de norm moeten zijn, heerlijk om in de winter naar zo'n skigebied te gaan en in de zomer een ver land bezoeken.

Je hebt wel gelijk dat je je auto daar niet op hoeft te kopen, voor de korte afstanden kun je het beste een relatief kleine elektrische auto nemen en dan voor de langere afstanden of met meerdere mensen een wat grotere benzine of diesel auto.

Maar je hebt wel gelijk dat je geen auto hoeft te kopen voor de vakantie, vliegtickets zijn zo duur nog niet en dan kun je op het land van bestemming een leuke auto huren, dan hoef je die niet helemaal mee te slepen en kun je ook meteen een stuk verder op vakantie.
Aalard99 @Accretion6 juli 2024 11:17
Je kan ook overwegen om gewoon in Nederland een auto te huren voor die paar weken vakantie en de rest van het jaar privé in een kleinere auto rijden. Mensen vergissen zich vaak wat een (grote) auto kost berekend over een heel jaar. Ik denk dat in veel situaties een auto huren voor de vakantie voordeliger is dan het hele jaar door een grote auto voor de deur te hebben staan.
Lord Blackadder @Aalard996 juli 2024 09:43
Toen wij onze EV's kochten hadden we dezelfde discussie over de range en voor die paar keer per jaar dat we een verre rit maken (vakantie kan per trein/vliegtuig) waren we niet bereid om meer geld voor meer range uit te geven.

In 95% van alle ritten komen we met onze huidge range (ongeveer 230 km) prima toe. Laden kan overal en bij langere ritten kun je ook overal (snel)laden. Het is een kwestie van wennen.

Natuurlijk is dit niet voor iedereen zo!
Blokker_1999
@Lord Blackadder6 juli 2024 16:32
Toen ik vorig jaar mijn nieuwe wagen ging bestellen was mijn dealer net verbaasd dat ik expliciet koos voor de kleinere batterij. Dat hadden ze namelijk niet verwacht.
Thomas M 6 juli 2024 16:52
Dit is allemaal leuk met die batterijtjes, maar het is wel een gedoe met opladen, en ook met het aankopen van een tweedehandsje.

In principe is het met de huidige stand der techniek, mits er goede standaarden ontwikkeld zijn, mogelijk om binnen een 30 seconden van een auto met een lege batterij naar een auto met een volle batterij te gaan: je vervangt de batterij.

Hiermee los je, naar ik kan inschatten, in ieder geval 3 problemen op:
  • Je hebt snel weer een volle batterij.
  • Je hoeft je geen zorgen te maken over de batterij bij aankoop van een tweedhands auto.
  • Je hoeft het net niet te belasten met enorme oplaadstromen.
Ja, hier zou je met iedereen afspraken over moeten maken, en dat is technisch waarschijnlijk wel wat pittiger dan "alles USB-C". Maar dit is in principe te vervatten in een standaard.

Om je voor te stellen: je rijdt een platform van een batterijstation op, je parkeert tussen de lijntjes, je doet de juiste dingen voor een transactie voor een volle batterij, er opent zich een luikje onder de auto en er komt iets uit dat de lege batterij los schroeft, de lege batterij eruit, de nieuwe batterij erin, weer vastschroeven, klaar. Misschien duurt het een minuut in plaats van 30 seconden, maar het zal niet veel meer zijn.
kimborntobewild @Thomas M6 juli 2024 17:42
Dit is allemaal leuk met die batterijtjes, maar het is wel een gedoe met opladen, en ook met het aankopen van een tweedehandsje.
Pre-order een Aptera; hoeft de gemiddelde Nederlander maar een paar keer per jaar op te laden.
In principe is het met de huidige stand der techniek, mits er goede standaarden ontwikkeld zijn, mogelijk om binnen een 30 seconden van een auto met een lege batterij naar een auto met een volle batterij te gaan: je vervangt de batterij.
Dan moeten alle fabrikanten electrische auto's maken die zeer op elkaar lijken. Dat gaat voorlopig niet gebeuren. De proeven totnutoe zijn allemaal op zeer kleine schaal.

Als je doorgaande wegen vernieuwd, zou je inductie kunnen inbouwen (heeft nu nog geen zin natuurlijk), waarbij de energie is opgewekt uit geothermie (zeer diepe putten zijn dan nodig). Zodat auto's al rijdend of in de file kunnen opladen. Die inductie kan je ook gebruiken om lucht te comprimeren, zodat je op gecomprimeerde lucht rijdt. Combineer dat met een cW-waarde van 0,13 (Aptera) en zonnecellen, en je hoeft nooit meer te tanken of te laden.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 22 juli 2024 14:58]

multikoe
@Thomas M7 juli 2024 08:47
In principe is het met de huidige stand der techniek, mits er goede standaarden ontwikkeld zijn, mogelijk om binnen een 30 seconden van een auto met een lege batterij naar een auto met een volle batterij te gaan: je vervangt de batterij.
Om dat voor elkaar te krijgen moet je:
- Ongeveer overal waar nu een tankstation staat een redelijk complex systeem neerzetten dat automatisch een accu verwisselt en oplaadt.
- Per accu die in een auto zit minimaal nog zo'n accu in opslag hebben: dubbel gebruik van grondstoffen
- Die accuwisselstations moeten een voorraad accu's hebben die pieken kunnen opvangen, tijdens de spits bijvoorbeeld.
- Standaarden ontwikkelen voor *alle* automerken en *alle* accuproducenten. De auto moet standaard accupakketten accepteren en alle accus moeten voldoen aan dezelfde interface eisen.
- Het idee loslaten dat het accupakket een structureel onderdeel uitmaakt van je carosserie. Ik meen dat Tesla daar heel ver in gaat en het levert gewichtsvoordeel op.

Dat zijn echt hele forse investeringen, voor zowel de wisselstations als de auto-industrie. Hoe leuk het idee ook lijkt, de kans dat dit gaat werken is nihil.
jvwou123 6 juli 2024 08:30
Uit het artikel, net voor de plaatjes van de originele mini en de bmw mini:
personenwagens zijn de afgelopen decennia, net als mensen overigens, gemiddeld flink in omvang en gewicht gegroeid.
De grap is: ik ben 2.07 lang, en ik pas beter in de originele mini dan in de bmw mini. De nieuwe auto’s hebben zoveel extra ruimte nodig voor alle veiligheidsfuncties dat dit te koste gaan voor ruimte voor mijm knieën. Alleen bij auto’s als een Passat, Superb, of een E-klasse krijg ik mijn knieën onder het stuur. En bij andere auto’s zitten ze klem tussen deur-stuur-middenconsole.


Even iets meer ontopic: net op vakantie geweest met een volledig elektrische camper. Deze hadden we gehuurd. Gebaseerd op een peugeot expert, en ik kon daar iets van 250 km mee rijden in de praktijk. We hebben in 2,5 week tijd ongeveer 3500 kilometer mee gereden. We hadden eerst een diesel busje gehuurd maar die ging de dag voor vertrek kapot, en daarom moesten we iets anders. En dat werd dus elektrisch. De route die we uiteindelijk gereden hebben is de zelfde als de route die we met diesel hadden gereden. Alleen een 2 tal uitstapjes hebben we nu niet gedaan omdat ik anders niet zeker wist of we de volgende laadpaal wel zouden halen. Uiteindelijk gaf de boordcomputer aan dar ik gemiddeld over die 3500 kilometer had gereden met 22.4 kWh / 100 kilometer. Maar daar wel de kanttekening bij; 100 op de teller, alleen bij inhalen even naar 120. En verder veel uitlaten rollen
tw_gotcha @jvwou1236 juli 2024 10:57
off topic
zeer herkenbaar, ben zelf 2.01 en de luxere auto's heb ik niet zoveel aan. Ik ben helemaal geen auto fanaat maar de laatste keer dat ik in een Audi zat kon ik niet eens rechtop zitten zonder met mijn hoofd de beugel boven de het portier te raken of met mijn knieen naast het stuur te zitten. Ook SUVs lijken flinke bakken maar dat ligt helemaal aan het design. Het is echt de vorm die het hem doet. Ik heb nu een Kia Carens en dat gaat goed. Sommige modellen clio's ook. Het is net zo zoeken als kleding kopen die past. Knieen onder het stuur heb ik zelden/nooit gehad maar daar ben ik ook aan gewend.
Voordat ik electrisch ga rijden ga ik echt hier en daar auto's huren om te ervaren wat dat nou is. Dan pas beslissen. Wij gaan met de vouwwagen op vakantie en hebben een paar honden dus dat is echt even zoeken
Typhone @tw_gotcha6 juli 2024 11:29
Dan moet je ook niet in een Audi TT of een A1 gaan zitten. In elk ander geval kun je de stoel verstellen waardoor je goed zit. Vriend van mij is 5cm langer dan jij bent en past al jaren perfect in een A4 of A6.

Haha maar een KIA Carens opeens als groot neerzetten 😁

[Reactie gewijzigd door Typhone op 22 juli 2024 14:58]

ZwolschBalletje @Typhone6 juli 2024 13:32
Als we dan toch Audi's voor lange mensen gaan vergelijken: de auto waar ik het meest riant in heb gezeten, was een SUV: de A2. Helaas niet meer in productie, waarschijnlijk omdat het een concept-car was die naar productie werd gebracht als statement (net als de 3-liter-Lupo) maar wat mij betreft was dat de ideale kleine auto. Grappig genoeg was het nieuw niet zo'n hit, maar deed-ie het in de occasionmarkt fantastisch.
Het zou de auto-industrie sieren als ze weer eens dit soort auto's op de markt gingen zetten: niet gericht op maximale winst per auto, maar als lange termijn investering in kennis en imago (tegen acceptabele kosten).
Typhone @ZwolschBalletje6 juli 2024 13:38
Dat was een mooi ding ja. Volledig aluminium toch? Heb er vroeger paar keer in gereden maar dat is ook alweer 15 jaar terug.
tw_gotcha @Typhone6 juli 2024 19:00
Dat zeg ik dus juist niet. Het ggaat niet om groot of klein het gaat puur om de vorm. Zoals ik zeg kan ik soms in een clio prima zitten, en in een later model dan niet meer zo goed. Een kia carens is niet perse groot, maar voor mij dus wel ruim zonder dat mijn been klem zit tussen de midden console en het stuur. Als ik me goed herinner was het een audi quattro, lang geleden, dat was een drama. Niks tegen audi overigens. Geen idee van de a4 of a6. Vraag maar wat je ervaringen van je vriend echt zijn.
FireSheep @jvwou1237 juli 2024 17:57
Kijk eens naar de i3 daar past iemand van 2.20 in met de stoel naar achteren.

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