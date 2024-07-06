Inleiding

'Ik stap pas over als ik 1000km kan rijden op één acculading', is een veelgehoorde stelling. Dat dit technisch kan, toonde Mercedes aan met de EQXX. Maar dat stelt wel eisen aan de ingrediënten van een EV-ontwerp, waaronder de aerodynamica, het gewicht en de accutechnologie. Met andere woorden: het wordt lastig met een grote logge suv; vanwege het formaat en gewicht heeft deze een hogere luchtweerstand en rolweerstand, wat betekent dat er meer energie nodig is om de auto voort te bewegen, ongeacht de aandrijflijn. Voor een EV betekent dit dat er dan een veel grotere accu nodig is, die weer extra gewicht toevoegt en de energie-efficiëntie verder verlaagt. Dit doet de winst van de grotere batterijcapaciteit deels teniet. Bovendien is snelladen misschien nog belangrijker dan de accucapaciteit voor lange ritten, want vrijwel niemand rijdt 1000km achter elkaar zonder te stoppen. Dat bespraken we recent in het achtergrondartikel over 400kW-snelladen, waarbij het minder dan 14 minuten duurde om de accu tot 80 procent te vullen. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om de efficiëntie, en dus ook het bereik, te vergroten. Los van een optimaal ontwerp, zijn er diverse keuzes voor componenten, en er staat een nieuwe generatie accucellen met een veel hogere dichtheid klaar. Maar het is de vraag of we die keuzes gebruiken voor een groter bereik of meer comfort. Van sedan tot suv Als we naar het heden kijken, zien we een trendbreuk met het verleden: personenwagens zijn de afgelopen decennia, net als mensen overigens, gemiddeld flink in omvang en gewicht gegroeid. Meer comfort speelt hierin een centrale rol, maar ook de toegenomen veiligheidseisen en natuurlijk de verschuiving naar hybride- en elektrische voertuigen, met de bijbehorende zware accu, tellen mee. De auto van nu lijkt nauwelijks meer op het model van vroeger. Over het geheel genomen is hij een stuk groter en zwaarder geworden. Een Mini uit de jaren '90 en een huidig model. Bron: Carsized C w -waarde De C w -waarde staat voor de weerstandscoëfficiënt. Deze waarde representeert de aerodynamische efficiëntie van een object: hoe lager de C w -waarde, hoe gestroomlijnder het object en hoe minder luchtweerstand het ondervindt. De luchtweerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid, wat inhoudt dat een verdubbeling van de snelheid resuleert in een verviervoudiging van de luchtweerstand. Een lagere C w -waarde zorgt voor minder luchtweerstand bij dezelfde snelheid, wat betekent dat het object zich energie-efficiënter door de lucht kan bewegen. Maar alleen de C w -waarde zegt niet alles - ook het frontaaloppervlak speelt een grote rol. Maar hoewel suv's momenteel de norm lijken te zijn in de auto-industrie, verschijnen er ook nog steeds sedans en coupés, zij het in mindere mate. Deze zijn lager en hebben een kleiner frontaal oppervlak. Dat resulteert in een lagere luchtweerstand, waardoor minder energie nodig is om dezelfde snelheid te behouden. Een gestroomlijnd ontwerp zorgt voor een efficiëntere luchtstroming rond de auto en daardoor minder energieverlies. Verder gebruiken ze doorgaans smallere banden en zijn ze lichter, wat minder rolweerstand oplevert. Al deze factoren zorgen ervoor dat er minder energie nodig is om de auto in beweging te houden, wat bijdraagt aan een lager energiegebruik en daardoor een veel grotere actieradius. Sommige autofabrikanten zijn nog steeds serieus bezig met het lichter en zuiniger maken van zowel bestaande als toekomstige modellen. Een van de zuinigste benzineauto's is de Toyota Prius: hij weegt 1375kg, heeft een C w -waarde van 0,24 en een energiegebruik van ongeveer 3,7 liter per 100km, wat neerkomt op 1:27. Een van de zuinigste elektrische auto's is de Tesla Model 3 SR+ (60kWh): hij weegt 1735kg, heeft een C w -waarde van 0,23 en een energiegebruik van 14kWh per 100km, wat omgerekend neerkomt op 1:64 - een liter benzine staat gelijk aan 8,9kWh aan energie. Dat is een aanzienlijk verschil in energiegebruik in vergelijking met de toch al vrij zuinige Prius. Dat is vergelijkbaar met een benzineverbruik van 1:102. Maar het kan nog een stuk beter. De Mercedes-Benz Vision EQXX weegt 1755kg, inclusief een grote accu van ongeveer 100kWh. Dankzij het relatief lage gewicht, de grote accucapaciteit en een C w -waarde van slechts 0,17, verbruikt de conceptwagen slechts 8,7kWh per 100km. Dat is het equivalent van 1:102! Deze mate van energie-efficiëntie levert de wagen een bereik op van ruim 1000km op één acculading, iets wat tot dusver als een utopie werd beschouwd. Dit bereik werd ook in de praktijk behaald, onder normale omstandigheden op de openbare weg, met alle elektronische functies ingeschakeld. Vorige week was de EQXX in Nederland en hadden we de kans om nader kennis te maken met het model. In dit artikel gaan we dieper in op dit onderwerp, maar kijken we ook naar trends in de auto-industrie, welke keuzes voor het ontwerp en de gebruikte componenten bepalend zijn voor het bereik en welke innovaties er mogelijk zijn. Verder bespreken we hoe eenvoudig of moeilijk het is om een EV te produceren die daadwerkelijk 1000km of meer kan rijden op één acculading.

Welke zaken zijn bepalend voor het verbruik?

Voor ieder type auto, ongeacht de aandrijflijn, zijn er verschillende factoren die invloed hebben op de benodigde energie om de auto in beweging te krijgen. Het feit dat auto's steeds groter worden, heeft logischerwijs een negatief effect. Op deze pagina bespreken we de trends en technieken die hierop ook van invloed zijn. De Lightyear 0 in een windtunnel Aerodynamica Aerodynamica speelt een belangrijke rol bij het verminderen van het energiegebruik. In een windtunnel kunnen de luchtstromen rondom de objecten van een nieuw auto-ontwerp geanalyseerd worden. Luchtweerstand is de kracht die een bewegend object in de lucht ondervindt en werkt tegen de bewegingsrichting van dat object in. Deze kracht wordt bepaald door het frontale oppervlak, de aerodynamische vorm van de auto en de snelheid waarmee het voertuig zich verplaatst. Het doel van een windtunneltest is om de luchtweerstand te minimaliseren en de energie-efficiëntie te verbeteren door aanpassingen te doen aan het auto-ontwerp. Een van de belangrijkste factoren in de aerodynamica is de eerdergenoemde weerstandscoëfficiënt, ook bekend als de C w -waarde. Deze waarde geeft de aerodynamische efficiëntie van een voertuig weer: hoe lager de C w -waarde, hoe minder luchtweerstand het voertuig ondervindt. Auto’s met een lagere C w -waarde gebruiken minder energie om dezelfde snelheid te behouden, wat resulteert in een verhoogde brandstofefficiëntie. Een gestroomlijnd carrosserieontwerp, gladde oppervlakken en geïntegreerde onderdelen zoals deurgrepen en spiegels, helpen om de luchtstroom langs de carrosserie te optimaliseren en zo de luchtweerstand te verminderen. Dat is vooral goed te zien bij sportwagens, zoals de Porsche 911 of Taycan, die een lage C w -waarde combineren met hoge prestaties. Niet alle ontwerpkeuzes zijn gunstig voor de aerodynamica. Suv’s en cross-overs hebben door hun hogere carrosserie een groter frontaal oppervlak en meestal ook een hogere C w -waarde, wat leidt tot een hogere luchtweerstand en dus een hoger energiegebruik. Een VW Golf uit 1974 vergeleken met een Aiways U5-suv uit 2016. Bron: Carsized Trend: auto's worden steeds groter VS en pick-ups Hoewel de aanzienlijke toename in omvang een wereldwijde trend is, valt het in Europa en de rest van de wereld nog mee in vergelijking met Amerika. Daar is de auto het primaire vervoermiddel voor veel mensen, vooral buiten de grote steden. Drive-throughs, waarbij automobilisten hun voertuig niet eens uit hoeven, zijn daar zeer gebruikelijk. Deze zijn niet alleen in zwang voor fastfood, maar ook voor alcoholische dranken, postpakketten, apotheken en zelfs voor het ophalen van voedselpakketten. Bovendien zijn pick-uptrucks daar zeer gebruikelijk voor personenvervoer. Het gewicht van dat type auto is tussen 1990 en 2021 toegenomen met 32 procent. Volgens Axios blijkt uit onderzoek dat twee derde van de pick-upbezitters hun voertuig nooit gebruikt om iets te trekken en een derde nooit iets in de laadbak vervoert. Het zou vooral een statussymbool zijn voor onafhankelijkheid. Sinds enkele jaren zijn er ook elektrische pick-ups; die onderscheiden zich met hun enorme vermogen, maar hebben hetzelfde nadeel: door hun vorm en gewicht vereisen ze een groot accupakket voor een fatsoenlijk bereik. Autofabrikanten produceren steeds grotere auto's, vooral suv's. Deze sport utility vehicles zijn, ondanks wat hun naam doet vermoeden, doorgaans weinig sportief. Ze kenmerken zich door een hoge instap en een verhoogd gevoel van veiligheid. Deze eigenschappen zijn echter niet zonder gevolgen. Suv’s wegen gemiddeld 200 tot 300kg meer dan een gemiddelde middelgrote auto en nemen meer ruimte op straat in beslag. Bovendien gebruiken ze veel meer energie. In een rapport van de IEA uit mei 2024 staat: "Als suv's een land zouden zijn, dan zouden ze op de vijfde plek staan qua CO 2 -uitstoot." Uit hetzelfde rapport blijkt dat dit voor een auto met een verbrandingsmotor resulteert in ongeveer 20 procent meer uitstoot van koolstofdioxide (CO 2 ) ten opzichte van een vergelijkbare sedan. Wegtransport is verantwoordelijk voor ongeveer 24 procent van alle CO 2 -uitstoot in de EU; het is de enige sector waar de uitstoot de afgelopen decennia niet is gedaald. De groei van het aantal suv's zou de vooruitgang die is geboekt met zuinigere en schonere verbrandingsmotoren grotendeels tenietdoen. In 2022 waren suv's wereldwijd goed voor 46 procent van alle autoverkopen, waarbij vooral in de VS, India en Europa een sterke groei te zien was. Het is belangrijk te benadrukken dat er grote verschillen bestaan tussen suv's en cross-overs. Modellen zoals de Hyundai Kona, de Kia Niro of de Tesla Model Y zijn met een C w van 0,27 (in het geval van de Hyundai en de Kia) en 0,24 (in het geval van de Tesla) behoorlijk aerodynamisch en kunnen als zeer zuinig worden beschouwd. De toegenomen hoogte zorgt echter wel voor een groter frontaal oppervlak. Ter vergelijking: de Ford F-150 Lightning-pick-up heeft een C w van 0,56 en weegt 2990kg. Met een netto accucapaciteit van 131kWh bereikt deze een afstand van ongeveer 483km (volgens de EPA) of 515km (volgens de WLTP) op één acculading. Dit komt neer op een gemiddelde van ongeveer 270Wh/km. IEA: "Als suv's een land zouden zijn, zouden ze op de vijfde plek staan qua CO 2 -uitstoot." Velgen en banden Bandenspanning De bandenspanning speelt ook een rol in de efficiëntie. Correct opgepompte banden zorgen voor een optimaal contact met de weg, wat de rolweerstand vermindert. Een te lage bandenspanning verhoogt de rolweerstand aanzienlijk, wat leidt tot een hoger energiegebruik en een verminderd bereik. Bijvoorbeeld, een drukverlaging van 20 procent kan de rolweerstand met 40 procent verhogen. Dit heeft een merkbare impact op het energiegebruik van het voertuig en kost naar schatting acht procent van de actieradius. Velgen en banden hebben ook een aanzienlijke impact op het energiegebruik. Grote lichtmetalen velgen en brede banden worden door veel mensen als mooi beschouwd en veel autofabrikanten bieden ze automatisch aan als upgrade bij aankoop van een luxere uitvoering van een model. Maar dit heeft een negatieve invloed op het energiegebruik, afgezien van het eventueel verminderde comfort op een slecht wegdek. Vanuit energetisch oogpunt zijn kleinere velgen beter voor het verbruik en hebben dichte velgen de voorkeur boven open exemplaren. Dichte velgen helpen de luchtstroom te stroomlijnen, waardoor de luchtweerstand afneemt. De 18"-Aero Wheels-velgen van een Model 3 zouden tien procent meer bereik bieden dan de luxere 19"-sportvelgen. Ook de maat van de banden speelt een rol. Brede banden hebben een groter contactoppervlak met de weg, wat de grip verbetert, maar de rolweerstand verhoogt. Dit kan leiden tot een hoger energiegebruik en verminderd bereik. Smalle banden daarentegen verminderen de rolweerstand en verbeteren de aerodynamica. Banden ontworpen voor EV's gebruiken vaak een speciale rubbercompound, zoals silica, die de rolweerstand verlaagt zonder afbreuk te doen aan de grip. Een voorbeeld hiervan zijn de Michelin Energy Saver-banden. Het meten van de luchtstroom Andere factoren die invloed hebben Andere elementen die de luchtstroom en aerodynamica van auto’s negatief beïnvloeden, zijn onder andere dakkoffers, uitstekende deurhandgrepen en het type elektromotor. Veel instapmodellen van EV's hebben een enkele elektromotor, meestal op de achteras, maar soms ook op de vooras. Het gebruik van een enkele motor vermindert de complexiteit en het gewicht van het voertuig, wat resulteert in een verbeterde energie-efficiëntie. Dit is vooral voordelig bij stadsritten en lagere snelheden. Twee elektromotoren, een op iedere as, biedt vierwielaandrijving met betere tractie en rijstabiliteit, vooral in uitdagende omstandigheden zoals regen of sneeuw. Deze configuratie verhoogt echter doorgaans het energiegebruik vanwege het extra gewicht en de verhoogde wrijvingsverliezen in het aandrijfsysteem. Ook het vermogen van de elektromotors speelt een rol; motors met een hoger vermogen bieden doorgaans hogere snelheden en snellere acceleratie, maar gebruiken ook meer energie. Buitenspiegels die ver uitsteken of onnodig groot zijn, veroorzaken turbulentie, wat de luchtweerstand verhoogt. Digitale spiegels kunnen een positieve impact hebben, maar daar staat tegenover dat er schermen aan de binnenkant van het voertuig gemonteerd worden. Deze schermen staan altijd aan en kunnen minder prettig in gebruik zijn. Deurhandgrepen die uitsteken, beïnvloeden de zijwaartse luchtstroom nadelig. Daardoor zien we steeds vaker gestroomlijnde deurhandgrepen die in de carrosserie verzinken. Er zijn meer factoren die de aerodynamica kunnen beïnvloeden. Zo kan een lage of onregelmatige bodemplaat de luchtstroom onder het voertuig verstoren, wat tot extra turbulentie en weerstand kan leiden; een vlakke afdekplaat is daarom beter. Dakkoffers vergroten het frontale oppervlak van een voertuig en verstoren de luchtstroom bovenop, wat resulteert in een hoger brandstofverbruik. Dakrails hebben een vergelijkbaar effect door hun positie op het dak, wat de aerodynamica verslechtert. Snelheid Iets dat niets met het ontwerp van een auto te maken heeft, maar minstens zo belangrijk is voor het energiegebruik is de snelheid. De luchtweerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid, wat betekent dat rustiger rijden op de snelweg een groot effect heeft op het gebruik. Laten we weer een Toyota Prius en een Tesla Model 3 als concreet voorbeeld nemen. Uitgaande van een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,24 en een frontaal oppervlak van 2,2m² voor de Prius, verbruikt deze bij een snelheid van 100km/u ongeveer 4,5 liter brandstof per 100km. Dat verbruik stijgt tot 7 liter per 100km bij een snelheid van 130km/u. Hetzelfde effect zien we bij de Tesla Model 3, met een C w van 0,23 en een frontaal oppervlak van 2,22 m². De Model 3 verbruikt bij een snelheid van 100km/u ongeveer 150Wh/km, terwijl dit verbruik stijgt naar 220Wh/km bij 130km/u. Kortom, 130km/u rijden kost ongeveer 45 tot 55 procent meer energie.

Mercedes Vision EQXX, Lightyear en anderen

Afgezien van de vraag of de trend van steeds groter wordende auto's nog te stoppen is, is het ook goed om te kijken naar de andere kant. Er zijn voldoende mogelijkheden om een auto juist energie-efficiënter (lees: zuiniger) te maken. Dat scheelt grondstoffen, energie en de noodzaak om parkeervakken te vergroten. Op deze pagina bekijken we een aantal efficiëntie modellen, waaronder de eerdergenoemde Mercedes EQXX, die afgelopen week even in Nederland was. De EQXX tijdens de eerste praktijktest naar Zuid-Frankrijk Mercedes Vision EQXX In januari 2022 toonde Mercedes voor het eerst zijn Vision EQXX tijdens de CES in Las Vegas. Zoals eerder genoemd is het gewicht van 1755kg vrij licht voor een auto met een accu van 100kWh. Gewoonlijk variëren de gewichten van auto's met dergelijke capaciteit tussen 2200 en 2700kg. Het druppelvormige ontwerp heeft een C w -waarde van minder dan 0,17. Dat is extreem aerodynamisch vergeleken met de 0,23 van een zuinige sedan zoals de Model 3 en de 0,33 van een suv zoals de Volvo XC40. Bij de aankondiging vermeldde Mercedes nog niet alle details, behalve dat het verbruik onder de 100Wh/km zou liggen en dat hij een actieradius van 1000km zou hebben. Inmiddels heeft Mercedes op basis van praktijktests de cijfers nog positiever bijgesteld: het verbruik daalde van 100 naar 87Wh/km (1:102) en tijdens latere tests werden zelfs nog betere resultaten gehaald. EQXX-roadtrips Inmiddels heeft Mercedes gedeeld op welke tests het verbruikscijfer is gebaseerd. Als het om zuinigheid gaat, gebruiken autofabrikanten vaak de WLTP-rollenbanktest, die doorgaans veel optimistischere cijfers oplevert dan praktijktests. Ze kunnen ook een model laten rijden op een ronde baan met een constante snelheid, wat per definitie een betere score oplevert dan een praktijktest met ander verkeer, op- en afritten en wisselende snelheden. We waren er niet bij en kunnen de claims dus niet verifiëren, maar Mercedes stelt dat in dit geval juist is gekozen voor echte praktijktests, uitgevoerd onder reële omstandigheden en inclusief files, hoge snelheden en wisselende weersomstandigheden. De waarde van 87Wh/km is gebaseerd op een roadtrip van Stuttgart naar het Zuid-Franse Cassis aan de Côte d'Azur, via Zwitserland en Italië. Deze trip vond enkele maanden na de aankondiging op de CES plaats, in april 2022. Een engineer die wij spraken benadrukte dat het de bedoeling was om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de prestaties. Tijdens het rijden waren de gebruikelijke functies, zoals radio, verwarming en airconditioning bewust ingeschakeld. De trip begon met regen en duurde in totaal 11 uur en 32 minuten, met temperaturen variërend van een frisse 3 graden tot 18 graden Celsius. Tijdens het eerste deel van de reis werd op de Duitse autobahn een maximale snelheid van 140km/u bereikt, en gemeten over het hele traject was de gemiddelde snelheid 87km/u. Er werd een afstand van 1008km afgelegd en aan het einde van de reis was er nog 15 procent acculading over. Hoewel de 1000km werd bereikt, is het bereik dus beduidend groter. Dat laatste bleek tijdens twee andere roadtrips. Tijdens de tweede reis, van Stuttgart naar Silverstone in het Verenigd Koninkrijk, werd 1202km op één acculading afgelegd, met een gemiddeld energiegebruik van 83Wh per 100km. Bij aankomst op het circuit van Silverstone reed Nyck de Vries de EQXX leeg door elf rondjes met een snelheid van 140km/u te rijden. Als dat niet was gedaan, zou het totale bereik nog hoger zijn geweest. De laatste praktijktest ging van Riyad naar Dubai, waarbij zowel drukke stedelijke gebieden in beide (voor)steden als langere snelweggedeelten door de open woestijn werden doorkruist. Ondanks het continue gebruik van de airconditioning vanwege een temperatuur van 34 graden Celsius, kwam het verbruik uit op slechts 74Wh/km, oftewel 7,4kWh per 100km. Omgerekend naar benzine is dat een verbruik van 1:120. Na 1010km had de wagen nog een resterende actieradius van 309km, wat de totale actieradius op een hypothetische 1319 kilometer zou brengen. Zuinige benzinewagens Op deze pagina worden zeer zuinige elektrische modellen genoemd, maar er zijn ook zeer zuinige brandstofmodellen, zij het meestal als concept en niet als productiewagen. Een opmerkelijk conceptmodel is de Volkswagen XL1 uit 2013. Dit is een tweezitter op basis van een hybride aandrijflijn met een tweecilinderdieselmotor en een 5,5kWh-accupakket. Hij weegt slechts 795kg en kan 110km rijden op één liter diesel. Praktijkmodellen die ook daadwerkelijk op de weg rijden zijn de Honda Insight die al in 1999 1:25 haalde, de Audi A2 1.2 TDI uit de jaren 2000 die dankzij zijn lichte constructie en zuinige dieselmotor slechts 1:30 verbruikt en de eerdergenoemde Toyota Prius (aanvankelijk 1:20, tegenwoordig 1:27). Momenteel zijn de meeste brandstofauto's voorzien van hybride technologie, dus met een accu waarin onder andere teruggewonnen remenergie kan worden opgeslagen. Veel elektrische auto's remmen via de elektromotor en winnen zo energie terug. Dit wordt ook wel one-pedal driving genoemd. Technische middelen Voor de technische middelen om de conceptwagen zo efficiënt mogelijk te maken, heeft Mercedes samengewerkt met de formule 1- en formule E-afdelingen van Mercedes-AMG. Het front is kleiner dan dat van een compacte Concept CLA, wat de luchtweerstand minimaliseert. Een smallere achterste spoorbreedte zorgt voor een efficiëntere luchtstroming langs de auto. De engineer die wij spraken, zei dat de auto nog zuiniger zou kunnen zijn als de achterkant langer was, maar dat bewust is gekozen voor een 'normale lengte' van 4,98m. Ook zijn de spiegels niet vervangen door digitale varianten, vooral omdat het lastig was om de schermen in het interieur te plaatsen en deze dan altijd aan zouden staan. De dc-dc-elektronica is zo dicht mogelijk bij de accu geplaatst om het gebruik van lange kabels te voorkomen. Veel onderdelen van de auto, zoals de motorkap, zijn gemaakt van carbon. Een andere optie die tot een nog betere efficiëntie zou hebben geleid, is het gebruik van wielkappen voor de achterwielen, zoals de Lightyear 0 (oorspronkelijk de Lightyear One genoemd), de klassieke Citroën DS, de GM EV1 en de eerste generatie Honda Insight gebruikten. Maar Mercedes besloot hier vanaf te zien op basis van esthetische overwegingen. Om dezelfde redenen zitten er ook geen zonnecellen op de motorkap, maar alleen op het dak en de plek van het achterraam. Er zijn echter vrijwel vlakke wieldeksels zonder spaken gebruikt om turbulente luchtstromen te minimaliseren. Ook is er veel aandacht besteed aan de componenten voor de aandrijving. Volgens Mercedes genereert de elektromotor minimale restwarmte, wat helpt om het thermomanagement extreem klein en licht te houden. Voor het koelsysteem wordt gebruikgemaakt van een combinatie van luchtkleppen, koelvloeistofkleppen en pompen, terwijl de elektromotor tegelijkertijd wordt gekoeld door luchtstroommanagement in combinatie met een koelplaat in de voertuigbodem. Mercedes stelt dat dit vanuit aerodynamisch oogpunt de efficiëntste manier is om de elektromotor onder normale omstandigheden koel te houden, wat de actieradius met ongeveer twee procent vergroot. Zonnecellen Ook de zonnecellen op het dak en het achterraam hebben een positieve invloed op het bereik, zij het beperkt. In tegenstelling tot de Lightyear 0 worden de cellen niet gebruikt om het accupakket op te laden tijdens het rijden en stilstaan, maar enkel voor operationele zaken zoals de radio, airconditioning, het opladen van smartphones, veiligheidsfuncties en het 47,5"-scherm. In totaal leveren de zonnecellen ongeveer 400W, terwijl de systemen maximaal 300W vragen. Op navraag van Tweakers werd medegedeeld dat het mogelijk is om de cellen te gebruiken voor het laden van de accu, maar dat hiervoor extra componenten nodig zijn die bewust zijn weggelaten om gewicht te besparen. De zonnecellen werken op 12V en de auto op meer dan 900V. In theorie zou het mogelijk zijn om de motorkap ook van dunne zonnecellen te voorzien, maar dit is minder geschikt vanwege de twee luchtuitlaten. Ook werd het esthetisch minder mooi gevonden; het doel was dat de auto niet te veel zou afwijken van een reguliere personenwagen. Over de zin of onzin van zonnecellen heeft Tweakers eerder een uitgebreid achtergrondartikel geschreven. De Concept CLA met de EQXX op de achtergrond Andere efficiënte wagens Mercedes heeft onderzocht of het wenselijk en haalbaar was om de EQXX op de markt te brengen, maar besloot de kennis en ervaring onder te brengen in toekomstige productiewagens. Het eerste model dat mede is gebaseerd op de opgedane kennis en ervaring met de EQXX, is de Concept CLA die medio 2025 wordt verwacht. Dit model krijgt een WLTP-actieradius van 750km en zou volgens opgave 120Wh/km aan elektriciteit verbruiken. Snel omgerekend zou dat impliceren dat de accu ongeveer 90kWh groot zal zijn. Dankzij een spanning van 800V zou de auto in 15 minuten weer een bereik van 400km erbij krijgen. Dit is het eerste model dat is gebouwd op het MMA-platform. Er verschijnt overigens ook een versie met een benzinemotor, maar het ontwerp was 'EV-first'. Het is niet helemaal duidelijk welke elementen van de EQXX in de auto zijn verwerkt, met uitzondering van het druppelvormige ontwerp. Er zou sprake zijn van minder verlies in de aandrijving en er wordt gebruikgemaakt van een nieuwe, maar niet nader gespecificeerde, accuchemie en een hoge mate van integratie van het accupakket, wat zou leiden tot een hogere energiedichtheid. De geclaimde verbruikscijfers van 120Wh/km zijn indrukwekkend en zouden de Concept CLA in één klap de zuinigste productie-EV maken. Deze moet zich uiteraard nog wel in de praktijk bewijzen. De Lightyear 0 tijdens een praktijkrit door Tweakers De EQXX was niet de eerste superzuinige EV. De Lightyear 0 werd ontworpen volgens exact dezelfde filosofie. Sterker nog, wie naar het druppelvormige ontwerp kijkt, ziet grote overeenkomsten tussen de EQXX en de eerste Lightyear, bijvoorbeeld bij de achterkant. De Lightyear werd al in 2019 aan het publiek getoond, zoals te zien in onze eerdere preview, dus wellicht heeft Mercedes daar inspiratie uitgehaald. Ook bij Lightyear lag prioriteit op een licht ontwerp, energie-efficiënte componenten en een relatief groot bereik. Hoewel het energie-efficiënte ontwerp technisch gezien het baanbrekendst was, kreeg de 5m2 aan zonnecellen de meeste media-aandacht. Deze zouden op een zonnige dag goed zijn voor 50 tot 70 kilometer bereik, waardoor minder opladen nodig zou zijn. Een praktijkrit van Tweakers, enkele maanden voor het faillissement, leek iets minder rooskleurig. Toch was het indrukwekkend dat er een auto was geproduceerd met een accu van 60kWh, een gewicht van 1575kg en een C w -waarde van minder dan 0,175, met een praktijkbereik van 710km op een testbaan. De Hyundai Ioniq 6 Tegenwoordig zijn de Ioniq 5, 6 en 7 beschikbaar, maar al in 2016 kwam Hyundai met de oorspronkelijke Ioniq op de markt. Deze wagen, die niet alleen als EV, maar ook als hybride en plug-in werd uitgebracht, is een van de zuinigste wagens. Het eerste model, met een netto accucapaciteit van 28kWh en een C w -waarde van 0,24, haalt in de praktijk een bereik van 160 tot 220km, gemiddeld 147Wh/km. Ook de recent geïntroduceerde Hyundai Ioniq 6-sedan is zeer efficiënt. Met een C w -waarde van 0,21 is het de zuinigste EV in het D-segment. Het instapmodel met een netto accucapaciteit van 50 kWh zou volgens de WLTP-standaard een bereik van 429km hebben, wat neerkomt op 139Wh/km.

Hightech accutechnologie = lichtere auto?