Als je een desktop-pc op je bureau hebt staan, is er een goede kans dat er in of bij de kast een product van Corsair te vinden is. Het merk produceert niet alleen waterkoelers, behuizingen, geheugenreepjes en voedingen, maar ook gamingheadsets, toetsenborden, muizen en monitors. Zoals we vijf jaar geleden al eens schreven, heb je dan weinig meer nodig om een pc te bouwen, wat Corsair zelf ook inzag. In de vorm van de Corsair One i300 kun je ook een complete desktop bij het merk bestellen.

Waar het tot op heden nog aan ontbrak, was een laptop van Corsair. Daar komt in 2022 verandering in. Met de Voyager a1600, vanaf nu te koop in onder meer de Benelux, betreedt het merk ook deze markt. Uiteraard heeft Corsair daarvoor gebruikgemaakt van de knowhow die het over de jaren heeft opgedaan. Zo heeft de laptop een mechanisch toetsenbord met MX-switches van het Duitse Cherry, waarmee Corsair sinds jaar en dag samenwerkt voor zijn losse ramplanken, en zitten er Vengeance-geheugenreepjes onder de kap. Tot de meegeleverde software behoren iCUE, dat ook wordt gebruikt voor het configureren van Corsair-randapparatuur, en de Stream Deck-software van Corsair-dochter Elgato. De fabrikant heeft een poging gedaan een deel van de functionaliteit van het losse Stream Deck-accessoire in de laptop te integreren, door middel van een rgb-verlichte balk tussen scherm en toetsenbord met daarop tien aanraakgevoelige knoppen.

Voor de belangrijkste componenten heeft Corsair aangeklopt bij AMD. De processor is een Ryzen 9 6900HS en de videokaart is eveneens een van de snelste die 'team rood' nu te bieden heeft: een Radeon RX6800M. Met die combinatie van snelle componenten en extra features zet Corsair wat prijs betreft meteen hoog in, op hetzelfde niveau als de meest luxe gaminglaptops van fabrikanten als ASUS en Acer. In de configuratie zoals wij die hebben getest, betaal je liefst 3700 euro voor de Voyager a1600. Gaat het je puur om cpu-rekenkracht en framerates en minder om de rest van de uitvoering, dan kun je duizenden euro's minder kwijt zijn.

Behuizing en aansluitingen

Met zijn 16"-scherm was de Voyager a1600 nooit een kleine unit geworden, maar de behuizing is opvallend diep. Dat is zelfs zo als je de knoppenbalk, die aan de achterkant verder uitsteekt, niet meerekent. Ondanks zijn 'hogere' 16:10-ratio heeft het scherm nog een brede rand aan de onderkant en ook de bovenrand hebben we weleens slanker gezien. De schermscharnieren zijn gemonteerd aan de knoppenbalk, waar het scherm bij het openen overheen klapt. Dat laat aan de onderkant een grote lege ruimte over, waardoor het scherm opengeklapt hoger staat dan bij veel andere laptops. Dat is fijn als het ding voor je op een bureau staat, maar misschien minder ideaal als je het onderweg op een krap vliegtuigtafeltje wilt gebruiken.

De Voyager a1600 mag breed en diep zijn, dik is de behuizing zeker niet: minder dan 2cm. Ook het gewicht is met 2,4kg beperkt gebleven voor een laptop met deze specificaties, zeker als je bedenkt dat Corsair er ook nog een enorme accu van 99Wh in heeft gestopt. De behuizing is grotendeels van aluminium gemaakt, waarbij de bezels rondom het scherm zoals gebruikelijk van plastic zijn. Het geheel heeft een zwarte afwerking die prettig lichtruw aanvoelt. De palmsteun laat niet te snel vingervet zien, maar vlekken hebben wat meer vat op de klep. De basis voelt stevig aan; de ruimte rondom het toetsenbord laat zich niet makkelijk indrukken en evenmin geeft de behuizing mee als we die met beide handen beetpakken en proberen te verdraaien. De schermklep is een stuk slapper, maar voelt niet onstevig aan.

Als we naar de aansluitingen kijken, valt op dat de Voyager a1600 niet beschikt over losse beeldaansluitingen, zoals HDMI of Mini DisplayPort, die wel op veel andere gamelaptops zitten. Evenmin is er een ethernetaansluiting, die je in deze categorie nog veel terugvindt. De Corsair-laptop beschikt wel over twee USB 4-poorten met dezelfde features als de Thunderbolt-poorten op Intel-laptops. Denk aan een maximale theoretische bandbreedte van 40Gbit/s en DisplayPort 1.4 Alternate Mode voor het aansluiten van beeldschermen met resoluties tot 8k. Op de laptop zitten verder nog een USB-C-poort van 10Gbit/s, een USB-A-exemplaar van 5Gbit/s, een 3,5mm-combojack en een fullsize-SD-kaartlezer. Er zijn links ook nog een aparte voedingsaansluiting en een Kensingtonslot aanwezig. Fijn is dat alle poorten redelijk ver naar achteren zitten, zodat je muishand niet wordt belemmerd door een spaghetti aan losse kabels. Warme lucht verlaat de behuizing alleen aan de achterkant, dus ook in dat opzicht is het gebruik van een losse muis comfortabel.

Toetsenbord, touchpad en webcam

Opbouw van de Cherry MX ULP Tactile-

switch. Beeld: Cherry

Als randapparatuurmerk is Corsair door de jaren heen bekend en succesvol geworden met zijn mechanische toetsenborden, voorzien van Cherry's MX-switches. Uiteraard kon dat op de eerste laptop van het merk evenmin ontbreken. De Voyager a1600 is een van de eerste laptops met Cherry's nieuwe MX Ultra Low Profile (ULP) Tactile-schakelaars, een nieuwe variant van de al langer bestaande MX ULP-switches. De eerdere MX ULP Click-schakelaars voor laptops maakten een hard klikgeluid bij actuatie, vergelijkbaar met MX Blue-switches voor desktoptoetsenborden. De MX ULP Tactile-schakelaars doen dat niet en zijn daarmee vergelijkbaar met MX Browns. De opbouw van de ULP-schakelaars heeft wat weg van de scissorswitches die je gebruikelijk in een laptoptoetsenbord terugvindt, maar in plaats van een membraan dat zorgt voor de nodige weerstand, zit in iedere MX ULP-schakelaar een klein veertje. Uiteraard bevat het mechaniek ook de gouden, kruisvormige contacten waarmee de aanslag wordt geregistreerd en waaraan de MX-switches hun naam Mechanical X-Point ontlenen.

Het is lekker tikken op de Voyager a1600. Volgens Cherry bieden de MX ULP Tactile-switches relatief veel travel, ongeveer 1,8mm. De aanslag voelt duidelijker aan dan bij een normaal membraantoetsenbord, waarbij de weerstand wat minder voelbaar piekt rondom het moment dat een aanslag wordt geregistreerd. Door de stevige behuizing voelt ook de bottom-out stevig aan. Het tikken klinkt net wat lawaaiiger dan op een normaal laptoptoetsenbord en is dus niet echt stil, maar dat geldt ook niet voor het grote voorbeeld, de MX Brown-switch. Opvallend is dat Corsair niet alle toetsen van de Voyager a1600 van mechanische schakelaars heeft voorzien. Onder de bovenste rij functietoetsen en de pijltjestoetsen zitten rubberen domes. Dat verschil voel je als je erop let, doordat de actuatie net wat minder direct aanvoelt. Onder iedere toets, ook de kleintjes, zit een Corsair Capellix rgb-led. Die kun je met behulp van de iCUE-software in alle kleuren van de regenboog laten oplichten.

De touchpad van de Voyager a1600 is MacBook-achtig groot. Het oppervlak is lekker glad en de onderliggende knoppen geven een goede klik. Een fijne touchpad zou je zeggen, maar de praktijk valt toch wat tegen. Corsair heeft lang niet zo'n goede palm rejection ingebouwd als Apple, waardoor aanrakingen vaker verkeerd worden herkend. De muispijl beweegt bijvoorbeeld stroef doordat het systeem denkt dat je met een swipe met twee vingers bezig bent. Als je bij het tikken je palmen op de touchpad laat rusten, werkt palm rejection wel, maar dan kan het gebeuren dat je per ongeluk de knoppen indrukt en er een linker- of rechtermuisklik wordt geregistreerd. In de bovenhoeken van de touchpad zitten twee virtuele knopjes om ongewenste aanrakingen te minimaliseren. Een dubbeltik op het knopje links schakelt de hele touchpad uit, terwijl het knopje rechts alleen de rechtermuisknop en de rechterkant van het aanraakgevoelige oppervlak op inactief zet. Dat vereist wat gewenning; de muispijl stopt zomaar ergens met verdergaan en je kunt alleen rechtsklikken met twee vingers. Het is ook niet echt een oplossing als je de touchpad met links bedient.

Waar biometrische inlogopties in goedkopere consumentenlaptops gemeengoed zijn geworden, is een vingerafdrukscanner of camera met gezichtsherkenning zelfs bij dure gaminglaptops nog niet gebruikelijk. Bij de Voyager a1600 zijn beide opties wel present. Het cameraatje in de bovenste bezel is daarbij van bovengemiddelde kwaliteit, met een hogere 1080p-resolutie dan op de meeste laptops, waarbij voor streaming bovendien vier noisecancellingmicrofoons aanwezig zijn. Corsair levert software mee om helderheid en witbalans van het camerabeeld aan te passen. Saillant is dat het tabblad voor het instellen van effecten om een Nvidia-videokaart vraagt. Die kun je op deze all-AMD-laptop dus niet gebruiken. Nog zo'n detail dat beter kan, is het te slappe schuifje waarmee je het cameraatje kunt afdekken.

Voor het geluid beschikt de Voyager a1600 over twee 20mm-drivers in de grilles naast het toetsenbord. Ze geven een prima geluid, maar we hebben weleens laptopluidsprekers gehoord die meer lage tonen voortbrengen. Het geluidsbeeld is tenminste lekker breed, geholpen door de direct naar de luisteraar wijzende plaatsing en Dolby Atmos-software.

S-Key

De Voyager a1600 is voorzien van een soort 'Stream Deck-lite'. Tussen het scherm en de behuizing zit een balk met daarop tien aanraakgevoelige knoppen, met in het midden een klein schermpje. Net als bij de Stream Deck, die je als los knoppenpaneel voor bij je computer kunt kopen, kun je iedere knop toewijzen aan een bepaalde actie. Standaard zijn er wat sneltoetsen ingesteld voor diverse meegeleverde applicaties zoals iCUE, waarbij de laptop met een druk op de rechterknop voor je applaudisseert. Via de Elgato-software die je ook bij het losse Stream Deck kunt gebruiken, kun je ook allerlei andere geluidseffecten afspelen, maar naast die spielerei zijn er ook serieuzere toepassingen. Zo kun je functies in programma's als OBS, Twitch en Xsplit toewijzen aan een van de knoppen, waarbij je meer mogelijkheden kunt downloaden uit de Stream Deck store. Verschillende acties tegelijk gekoppeld uitvoeren met één toetsdruk kan ook, bijvoorbeeld het starten van een stream en het gelijktijdig inschakelen van je Philips Hue-verlichting. De functie van alle toetsen opslaan in een profiel en tussen verschillende profielen wisselen, is eveneens mogelijk.

Een belangrijk nadeel ten opzichte van de echte Stream Deck is dat er geen schermpje is voor iedere knop, alleen een genummerd opschrift van S1 tot en met S10. Het wordt daardoor al snel gissen naar de functie van iedere toets, zeker als je met meerdere profielen werkt. Gelet op de hoge prijs van de laptop vragen we ons af waarom Corsair geen Apple Touch Bar-achtig schermpje heeft geïntegreerd. Om een of andere reden heeft Corsair de capacitieve knoppen wel voorzien van rgb, zodat je elke toets een andere kleur kunt geven in de iCUE-software. De kleur laten reageren op een bepaalde gebeurtenis, zoals een donatie die op je stream binnenkomt, lijkt helaas niet mogelijk.

Ook de kleine lcd die midden tussen de toetsen zit, is met de huidige softwareversie nog een gemiste kans. Hij is slechts te gebruiken voor drie verschillende widgets: een klok, een grafiek van de processorbelasting of een accu-indicator, eventueel gecombineerd met een zelfgekozen achtergrondafbeelding. Je kunt verschillende weergaven instellen en ertussen switchen met de pijltjestoetsen naast het schermpje, maar daarmee hebben we alle functionaliteit wel gehad. Hopelijk kan Corsair in de toekomst meer mogelijkheden naar het schermpje brengen, waarbij je er bijvoorbeeld dezelfde dingen op kunt laten zien als op de ingebouwde schermpjes in de knoppen van een echte, losse Stream Deck.