Er is flink wat tijd verstreken sinds de vorige Wifi Best Buy Guide, maar dat is niet zonder reden. In de tussentijd hebben we gewerkt aan onze testopstelling, waarmee we de wifikwaliteit van een router nu een stuk nauwkeuriger kunnen beoordelen. Deze testopstelling is enkele maanden in gebruik en we hebben inmiddels een groot deel van de populairste routers in de Pricewatch getest. Op basis van die resultaten publiceren we nu een verse BBG, waarin we twee categorieën hebben gedefinieerd: wifirouters met een prijs tot ongeveer 125 euro en een categorie die daarboven geprijsd is.

Bijna niemand wisselt elk jaar van wifirouter, dus bij velen staat nu nog een Wi-Fi 5-router of accesspoint. Theoretisch biedt Wi-Fi 6 meer doorvoersnelheid dan Wi-Fi 5, maar in de praktijk is er vooral winst als er veel verschillende clients tegelijk van het netwerk gebruikmaken. Zeker in een wat drukker bezet netwerk kan het daarom erg interessant zijn om te upgraden naar Wi-Fi 6, met de kanttekening dat de apparaten in het wifinetwerk natuurlijk ook Wi-Fi 6-moeten ondersteunen. De meeste recente smartphones en notebooks doen dit. Notebooks kun je soms ook upgraden met een M.2-wifimodule die Wi-Fi 6E ondersteunt. Dat maakt je meteen klaar voor de nieuwste variant van wifi, die op 6GHz kan communiceren.

Om tot onze keuze te komen, beoordelen we hoe de router presteert op wifigebied en hoe makkelijk hij in te stellen is. We wegen ook hoe uitgebreid je de instellingen naar je eigen hand kunt zetten, fijn voor échte tweakers die hun netwerk tot in de puntjes zelf willen inrichten. Voor mensen met kinderen kijken we ook naar opties voor ouderlijk toezicht. Bijna alle routers die hier aan bod komen, zijn apart in een review of round-up besproken, waarnaar we dan ook linken voor wie meer informatie wil.

Voor Wi-Fi 6E-apparatuur in de BBG moet je nog even geduld hebben. Op dit moment wordt in het Tweakers-testlab hard gewerkt aan de upgrade van onze testopstelling. In eerste instantie zal dit draaien om ondersteuning voor de 6GHz-frequentieband. Daarbij wordt al rekening gehouden met een eventuele grotere verbouwing van de testopstelling, om ook mesh-wifiapparatuur te kunnen testen, zodat we deze goed onderbouwd in de BBG kunnen opnemen.