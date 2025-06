Dit vinden Tweakers van de nieuwste 32"-, 34"-, 39"- en 45"-monitoren van LG

Op 23 januari organiseerde Tweakers Partners met LG een evenement op ons kantoor in Amsterdam, voor liefhebbers van gaming monitoren. Vijftien communityleden kregen een eerste indruk van vier verschillende beeldschermen. Na afloop kregen de tweakers een beeldscherm naar keuze thuisgestuurd om het verder te testen. Hieronder lees je hun uitgebreide bevindingen en kun je het videoverslag van het event bekijken.

Een middagje gamen op de allernieuwste LG UltraGear oledmonitoren, en dat op het nieuwe hoofdkantoor van Tweakers? Onze oproep was niet aan dovemansoren gericht. Uit het grote aantal aanmeldingen zijn vijftien communityleden geselecteerd die eind januari een rondleiding op het HQ van Tweakers kregen. Er volgde een rondleiding door het roemruchte testlab, een productspecialist van LG beantwoordde de vragen van de aanwezigen, en er werd natuurlijk uitgebreid gegamed. De eerste indruk die de tweakers met de vier verschillende monitoren opdeden was positief, maar het echte testen kon natuurlijk pas daarna beginnen. Hieronder lees je een sfeerverslag.

LG UltraGear 32GS95UV

Tester LeNNy is erg te spreken over de beeldkwaliteit. “Ik heb Fortnite en Read Dead Redemption 2 getest. In beide games maken de 4k-resolutie, sprekende kleuren, lage responstijd, lage inputlag en hoge refreshrate het gamen tot een feest.” Tweaker larsvink beaamt dit. De kleuren springen volgens deze tester van het scherm en “de (piek)helderheid is in de praktijk zoveel beter dan bij mijn vorige scherm." Ook over de verversingssnelheid is hij enthousiast: “De ervaring is een verschil van dag en nacht met mijn vorige scherm, dat een verversingssnelheid van 75Hz heeft."



Meneer Brons noemt de beeldkwaliteit goed, maar hij mist - gezien de prijs van het scherm - het echte ‘wow’-effect. De luxe uitstraling, stevige bouwkwaliteit en soepele verstelbaarheid noemt hij als positieve eigenschappen. De monitor kan “tot in de oneindigheid worden versteld”; kijkhoek links/rechts en boven/onder, hoogte, en horizontale/verticale oriëntatie. “Dat is voor mij echt een pluspunt. Het verstellen gaat soepel en de kracht die benodigd is om hem in hoogte te verstellen is heel goed."



Minder is Meneer Brons te spreken over de Dual Mode waarmee je kunt schakelen tussen 4k bij 240Hz en 1080p bij 480Hz. Het beeld bij die laatste optie vindt hij niet mooi, en het verschil tussen 240Hz en 480Hz is volgens deze tweaker bijna niet te zien. Ook voor larsvink biedt de Dual Mode weinig meerwaarde: “Het is meer een gimmick, maar het werkt, en voor de competitieve shooterspeler is het misschien wel een must.” Tester l3jorn is milder over deze functionaliteit: “Dual Mode is een leuke functie. Ik denk dat pro's dit wel gaan merken, maar de casual gamer - zoals ikzelf - niet. De feature werkt wel goed; tijdens de game schakelt hij vrij snel tussen de twee standen. Ik zou dit echter niet tijdens een potje Call of Duty doen, want dan duurt het net te lang.”



De prijs van de monitor vindt hij hoog. “Maar de prijs-kwaliteitverhouding is wel goed. Dit is een topkeuze voor gamers die op zoek zijn naar een veelzijdige monitor met uitstekende prestaties, en er het budget voor hebben.” NickJWStone laat een vergelijkbaar geluid horen: “Het is een serieuze investering, maar wel een waar je plezier van gaat hebben.” Volgens hem maakt de beeldkwaliteit en de uitgebreide features zoals G-Sync en FreeSync Premium Pro het scherm de moeite waard.



LeNNy kraakt nog een kritische noot over de aansluitingsmogelijkheden: “Opmerkelijk is de keuze van LG om de monitor van slechts één DP-poort te voorzien. Mocht je twee apparaten via DP willen aansluiten, dan kan dat helaas niet. Het is ook vreemd dat LG heeft gekozen voor een DP 1.4-poort, terwijl DP 2.1 al een tijd beschikbaar is."

LG UltraGear 34GS95QE

Tester Derrick vond het testen van de UltraGear 34GS95QE “fantastisch”: Hij noemt dit oledscherm een indrukwekkende gamingmonitor dat door zijn gebogen design “een ongekende visuele ervaring biedt”. De combinatie van hdr en een hoge refreshrate zorgt volgens Derrick voor een vloeiende en levendige weergave.

Om de verschillen goed te zien, heeft hij een ips-monitor van LG - de 27GP850-B, met een verversingssnelheid van 180Hz - naast het testmodel gezet en er hdr-content op vergeleken. “Wow, wat een verschil”, geeft de tester daarbij aan. “Echt zwart versus ips-glow, dat voelt als een gigantische upgrade.”

Volgens Derrick profiteren games zoals Diablo IV, Forza Horizon 5 en Marvel Rivals enorm van de specificaties. De hogere verversingssnelheid in combinatie met G-Sync en FreeSync Premium Pro zorgt ervoor dat snelle bewegingen haarscherp in beeld komen, zoals bij Marvel Rivals: “De combinatie van oled en een refreshrate van 240Hz biedt optimale motion tracking voor het volgen van tegenstanders”.

Ook brum.d is onder de indruk. Dankzij de hoge helderheid en anti-reflectiecoating presteert het scherm uitstekend, ook in een lichte kamer, aldus de tester. “Ik had verwacht dat reflecties een probleem zouden zijn, maar dat valt reuze mee”. De uniforme randen en de praktische standaard dragen volgens hem bij aan de premium uitstraling en ergonomie. Qua prestaties blinkt het scherm vooral uit bij hdr-content: “De combinatie van oled met de hoge helderheid maakt dat beelden echt van het scherm spatten.” Bij sdr-content is de weergave echter minder optimaal, mede door de matige hdr-implementatie van Windows 10, vindt brum.d.

Tester Seriph ervaart dat beelden echt tot leven komen: “De kleuren spatten van het scherm. Ze zijn bijna te fel”. Na wat afstellen biedt de monitor volgens de tweaker een meeslepende game-ervaring.

De drie testers merkten ook wat “minpunten in de marge” op. Zo mist het oledscherm een USB-C-aansluiting; dat is opvallend binnen deze prijsklasse. Daarnaast is de rgb-verlichting alleen via fysieke knoppen in te stellen, en niet via software. Een ander aandachtspunt is de burn-ingarantie: met slechts twee jaar valt hij korter uit dan bij schermen van sommige concurrenten, die drie jaar bieden. Daar staat dan weer de oled image cleaning utility tegenover, die inbranden helpt voorkomen. Seriph: “Hiermee wordt het scherm als het ware gereinigd. Dit wordt automatisch gedaan, maar je kunt het ook zelf initiëren, mocht je artifacts of iets dergelijks op het scherm zien. Dit was bij mij het geval toen ik het scherm voor het eerst aanzette. Maar nadat ik deze utility had gedraaid, waren ze verdwenen.”

LG UltraGear 39GS95QE

Tweaker psdata heeft samen met zoon de UltraGear 39GS95QE getest met een PlayStation 5; zowel met een shooter als met een racegame. Vooral bij het racen, met een Logitech G29 Driving Force-stuurwiel en pedalen, komt de kracht van de 800R-kromming goed naar voren, vindt de tweaker. Doordat het scherm zo’n groot deel van het gezichtsveld beslaat, wordt het spel nog meeslepender. De hoge verversingssnelheid van 240Hz draagt bij aan een uiterst vloeiende spelervaring, en de oledtechnologie zorgt voor levendige kleuren en diepe zwartwaarden. Maar psdata is ook enthousiast over toepassing van het scherm bij werkgerelateerde zaken. “Fantastisch, wat past er veel op één scherm.”

Als het om gamen op dit scherm gaat, zijn de opvattingen van Damaus: “Om maar meteen met de deur in huis te vallen: zoek je een monitor die je puur voor gaming wil gebruiken? Kijk niet verder!” De LG UltraGear 39GS95QE heeft wel enkele aandachtspunten bij toepassing voor productiviteit, vindt hij. De pixeldichtheid van 96ppi noemt hij aan de lage kant, en het resulteert in minder scherpe tekst en af en toe zichtbare subpixelfoutjes. Dit maakt de monitor minder geschikt voor beeldbewerking, omdat het lastig is om te bepalen of een fout in de bewerking of in de weergave ligt, aldus Damaus.

Als verrassend positief punt noemt hij de actieve koeling, die volledig geruisloos werkt. Ondanks actieve ventilatie blijft de monitor koel zonder enige geluidsoverlast.

Roelvv beschrijft een indrukwekkende kijkervaring, zowel bij het spelen van games als bij kantoorwerk en contentcreatie. De hoge contrastverhouding (1.500.000:1), refreshrate van 240Hz en responstijd van 0,03ms maken het scherm bijzonder geschikt voor snelle, meeslepende gameplay, vindt hij.

Dankzij meerdere ingangen - 2x HDMI, 1x DisplayPort - is het eenvoudig om te schakelen tussen console, pc en andere apparaten. Het ontbreken van USB-C noemt hij wel een gemis. Het osd-menu is toegankelijk en biedt handige functies, zoals fps-weergave, crosshair en audio-controle. De hdr-weergave is indrukwekkend, maar kan bij sdr-content lichte gamma-afwijkingen vertonen.

De bouwkwaliteit is volgens Roelvv robuust, en de stevige voet of VESA-mount zorgt voor stabiliteit. Hou daarbij wel rekening met de grote afmetingen en beperkte ruimte voor kabelbeheer, geeft hij als kleine waarschuwing.

LG UltraGear 45GS95QE

Ravenwood043 vond de curve van deze monitor “aanvankelijk even wennen, maar uiteindelijk prettig in gebruik”. Qua prestaties vindt hij de 45GS95QE een indrukwekkende ultrawide oledmonitor met een vloeiende 240Hz-verversingssnelheid en levendige kleuren. Maar … de standaardpoot is volgens hem een beetje “wiebelig”.



Ook Japponld is zeer tevreden over de beeldkwaliteit: “Het oledpaneel presteert fenomenaal. De perfecte zwartwaarden en het hoge contrast maken een groot verschil ten opzichte van traditionele non-oledpanelen. De hoge verversingssnelheid geeft in combinatie met de snelle reactietijd ongeëvenaarde vloeiende beelden in games.” De 800R-kromming toont vooral bij simracing en open-world games zijn meerwaarde, maar is mogelijk minder geschikt voor productiviteit, merkt de tester op.



Tester cavanta was op zoek naar een monitor die een ideale balans tussen gamen en werken biedt. Ook hij ervaart - net als de andere testers - prachtig beeld met diepe zwarttinten, hoog contrast en levendige kleuren. Voor werken met meerdere vensters naast elkaar vindt hij de 21:9-verhouding een groot pluspunt. Het is prettig om twee documenten of applicaties naast elkaar open te hebben zonder dat het scherm te breed aanvoelt. Tekstweergave is echter minder scherp dan op een 4k-scherm, wat te maken heeft met de lagere pixeldichtheid. Dit is niet storend bij algemeen gebruik, maar voor wie veel met tekst of codering werkt, kan het minder ideaal zijn, stelt cavanta.



Tester Heeph is een stuk kritischer over de ppi. “Mijn vorige monitor en deze LG Ultragear hebben dezelfde resolutie: 3440x1440. Maar omdat de nieuwe monitor zoveel groter is, ontstaat er een gigantisch verschil in het aantal pixels per fysieke inch of centimeter; 110ppi voor de 34”, en slechts 83,8ppi voor de 45”-er. En dat zie je. Vooral bij ordinair desktopwerk zoals tekstverwerking of het lezen van een webpagina. Pijnlijk.” Ben je een gamer, dan is het een heel ander verhaal: “Er is vermoedelijk weinig tot niets op de markt dat hiermee kan wedijveren. Zoek je de dikste monitor die jou omver gaat blazen in de nieuwste AAA-games en heb je de bijbehorende pc? Dan kan ik dit scherm van harte aanraden.”

