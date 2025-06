Testpanel: kom langs op het Tweakers HQ en ervaar vier oledmonitoren van LG

Het grootste scherm dat door het testpanel onder handen wordt genomen, is de LG UltraGear 45GS95QE. Het betreft een 45 inch grote, gebogen oledmonitor met een beeldverhouding van 21:9 en een resolutie van 3440x1440 pixels. De 80R-kromming van het scherm volgt het gezichtsveld van de gebruiker en moet zorgen voor een meeslepende kijkervaring. Met een verversingssnelheid van 240Hz en een responstijd van 0,03 ms (GtG) is de monitor geschikt voor snelle en responsieve gameplay. De ondersteuning van zowel Nvidia G-SYNC als AMD FreeSync zorgt voor een vloeiende weergave zonder tearing of stuttering. De oledtechnologie realiseert diepe zwarttinten en een hoog contrast, wat resulteert in levendige en nauwkeurige kleuren. De monitor ondersteunt ook DisplayHDR True Black 400, wat de weergave van hdr-content verbetert.

Specificaties

Schermgrootte 45 inch Resolutie 3440x1440 Verversingssnelheid 240Hz Responstijd 0,03 ms (GtG) HDR DisplayHDR True Black 400 Kleurdekking 98,5% DCI-P3 Helderheid 275cd/m², piekhelderheid tot 1300 cd/m² Synchronisatietechnologie Nvidia G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro Aansluitingen 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 2x USB 3.0, 1x 3,5mm-jack Kromming 800R

Bezoek het Tweakers HQ en doe mee met het testpanel voor LG-oledmonitoren

Tweakers Partners en LG geven de Tweakers-community de mogelijkheid om naar het LG-event op het Tweakers HQ te komen, kennis te maken met de nieuwe producten, en naar aanleiding daarvan een review te schrijven over een van de monitoren. Wij vinden het in ieder geval gezellig als je langskomt en we je een kijkje kunnen geven in hoe de redactie normaliter test. De avond begint om 18.00 uur met een welkomstwoord van LG, waarna we lekker aan de pizza's gaan. Hierna zullen we aan de hand van de productspecialist de line-up van 2025 bekijken, waarbij er uiteraard voldoende gelegenheid is om alle mogelijke vragen af te vuren.

De communityleden die worden gekozen om één van de vier schermen te testen, krijgen de monitor naar keuze - na het evenement - toegestuurd om een aantal weken langer te kunnen testen. Let op: als dank voor het reviewen van de LG-monitor mogen de tweakers het model dat ze thuis hebben getest overnemen met 40 procent korting op de geldende prijs in de LG-winkel. Interesse? Meld je dan aan via onderstaande poll.

Vul onderstaande poll in als je wil testen én aanwezig wilt zijn op het event op donderdag 23 januari Poll Ja, ik wil graag de 32GS95UV reviewen

Ja, ik kies ervoor om de 34GS95QE te testen

Ja, ik stort me vol overgave op de 39GS95QE

Ja, ik neem graag de 45GS95QE voor mijn rekening

Ja, maar ik heb niet per se een voorkeur voor een van de modellen

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

