Terugblik op succesvolle, bomvolle Developers Summit 2024

Op de drempel van het nieuwe jaar hebben we voor jullie nog een vrolijke, lichtelijk melancholische terugblik: de Tweakers Developers Summit 2024. Ruim vijfhonderd tweakers, sprekers, partners en redactieleden reisden begin december af naar DeFabrique. Daar luisterden ze naar tientallen sprekers, bezochten ze partnerstands, ontmoetten ze gelijkgestemden en proostten ze op alles wat mooi is aan het zijn van een developer.

Opening door mens en robot

De dag begon met een bijzonder optreden van Daniel Simu en zijn robot Robin. En nee, dit was niet de robot van Bassie en Adriaan. Daniel is een interdisciplinair kunstenaar die circuskunsten combineert met technologie. Hij heeft een bachelor in Circus Arts en een master in Media Technology. In 2022 ontwikkelde Daniel het eerste prototype van de 'Acrobot', een zelfgebouwde robot-acrobaat die hij inzet in zijn voorstellingen. Dit project leidde ertoe dat hij vaardigheden opdeed in 3d-printen, elektrotechniek, programmeren en werktuigbouwkunde, waardoor hij zichzelf ontwikkelde tot robotbouwer. Zijn robot heeft zelfs nog een opknapbeurt ondergaan op de Tweakers-stand, waar Daniël een los onderdeel heeft kunnen solderen. Met zijn werk onderzoekt hij de interactie tussen mens en machine binnen de podiumkunsten en stelt hij vragen over samenwerking en competitie tussen beide. Zijn boodschap: als je iets écht wil, kun je alles programmeren.

Keynotes & masterclasses

Qua line-up aan sprekers waren we sowieso in onze nopjes, met een divers en inhoudelijk ijzersterk programma. In Utrecht gaf Paula Januszkiewicz, CEO van Cqure, een stevige keynote over de dubbele rol van AI in cybersecurity. Ze besprak hoe AI helpt bij dreigingsdetectie en netwerkanalyse, maar waarschuwde ook voor de inzet van AI door cybercriminelen. Haar presentatie bood inzicht in de impact van AI en het belang van een gebalanceerde beveiligingsstrategie. Dennis Doomen, principal consultant met 28 jaar IT-ervaring, gaf een keynote over veelvoorkomende valkuilen in softwareontwikkeling. Hij deelde praktische tips en best practices om fouten te herkennen en te voorkomen, en de kwaliteit van softwareprojecten en teams te verbeteren.

Er was voor ieder wat wils: van het bouwen van je eigen RAG Tool tot een ontwapenend pleidooi voor de inzet van low code, van het programmeren van sproeiers om urinerende katten uit je tuin te weren tot een pleidooi voor een offline first-benadering, van een inkijkje in Flutter tot het belang van eenduidige taal … de onderwerpen waren divers en spitsvondig, en alle talks leerzaam.

Partners

Ook de trouwe partners van de Tweakers Dev Summit 2024 lieten zich niet onbetuigd. De ANWB had een puzzel break-out room, bij DPG Media moesten bezoekers een mysterieus geluid raden - met als potentiële prijs een toffe LEGO-set - en er kon met een VR-bril worden geracet op een motor, bij a.s.r. Razendsnel klikken en tikken in competitief verband kon op de Logitech-stand, er waren arcadekasten en diverse andere games bij de Rijksoverheid en Logius, en bij de Gemeente Amsterdam was het bugs grijpen erg populair. Ook de Nationale Politie en de Nederlandse Spoorwegen waren weer aanwezig, en bezoekers konden er als vanouds mooie verhalen over nieuwe technische plannen ophalen. Voor écht lekkere koffie kon je terecht bij HR2day, dat daarbij meteen ook de kennis van de bezoeker aan de tand voelde middels een ingewikkelde puzzel. Kortom, genoeg vertier en vakinhoudelijke activiteiten.

Omdat code altijd wint

Hoe beter de dag af te sluiten, dan met een zinderende keynote van de altijd charismatische Dylan Beatie; ontwikkelaar, IT-consultant en maker van de esoterische programmeertaal Rockstar? Speciaal voor de Dev Summit had Beatie een op maat gemaakte keynote geschreven: ‘Why Code Will Always Win’, en het bevlogen optreden van dit multitalent miste zijn uitwerking niet.

Het lijkt alsof we onszelf graag een schouderklopje geven, maar de Dev Summit 2024 was weer enorm geslaagd. Interessante talks en workshops, onderlinge verbondenheid, en veel nieuwe ervaringen en inzichten. We hebben dan ook alleen maar blije gezichten gezien. Voor de aanwezigen: heb je dingen gemist, konden er onderdelen beter of heb je nu al suggesties voor sprekers op de 2025-editie? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel. We willen zowel de sprekers, de partners en uiteraard jullie bedanken, en we hopen jullie allemaal volgend jaar weer te zien.