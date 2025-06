Oproep: tweakers gezocht om drie Philips-monitoren te testen: 27, 34 en 40-inch

Ben jij een zakelijke professional, een gamer óf allebei? Dan hebben we goed nieuws. Tweakers Partners en MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. hebben namelijk de handen ineengeslagen en organiseren een testpanel rond drie nieuwe Philips-monitoren. Dit zijn de Philips Evnia 27M2N8500, de Philips Evnia 34M2C5501A en de Philips 40B1U5600. Daarvoor zijn we op zoek naar tien communityleden die als een van de eerste met de nieuwe modellen aan de slag mogen gaan. Vier tweakers mogen het 27-inch model aan de tand voelen, drie tweakers mogen aan de slag met het 34-inchmodel en drie testers leggen het 40-inchmodel op de pijnbank. Meld je dus snel aan in de poll onderaan dit artikel.

Philips biedt al jaren een breed scala aan monitoren voor diverse gebruikers: van zakelijke professionals tot gamers. Het merk legt de nadruk op technologieën zoals OLED, VA en QD-OLED voor verbeterde beeldkwaliteit, hoge verversingssnelheden en HDR-ondersteuning. Veel modellen hebben ergonomische functies en energiezuinige technologieën zoals PowerSensor. Of de monitors ook onze communityleden zullen bekoren, zal blijken uit het een aankomend testpanel.

Philips Evnia 27M2N8500

Dit betreft een gamingmonitor uit de Evnia 8000-serie, gericht op gebruikers die op zoek zijn naar geavanceerde technologieën en een hoge beeldkwaliteit. Het 26,5-inch scherm maakt gebruik van QD-OLED-technologie, die OLED en Quantum Dot combineert. Volgens de fabrikant biedt dit een hoog contrast, diepe zwarttinten en levendige kleuren. De monitor heeft een resolutie van 2560 x 1440 pixels (Quad HD) en is gecertificeerd met VESA DisplayHDR True Black 400, wat bedoeld is om details in zowel lichte als donkere scènes te optimaliseren.

De monitor ondersteunt een 10-bits kleurdiepte, wat inhoudt dat hij tot 1,07 miljard kleuren kan weergeven. Met een kleurenbereik van sRGB 147,5%, DCI-P3 98,5% en Adobe RGB 118%, is het apparaat ook geschikt voor taken waar kleurnauwkeurigheid van belang is, zoals grafisch ontwerp of videobewerking. De verversingssnelheid van 360 Hz en de responstijd van 0,03 ms zijn ontworpen om snelle en vloeiende gameplay te ondersteunen. Daarnaast is er een lage invoervertraging, wat de tijd tussen een input en de weergave op het scherm moet minimaliseren. Dit is vooral relevant voor games waar reactietijd belangrijk is.

Specs Philips Evnia 27M2N8500 Schermgrootte: 26,5-inch

Resolutie: 2560 x 1440 (Quad HD)

​​​​Helderheid: 250 nits (SDR), 450 nits (HDR piek), tot 1000 nits (maximale HDR piek)

Verversingssnelheid: 360 Hz

Responstijd: 0,03 ms

Contrastverhouding: 1.500.000:1

Kleuren: 10 bits

HDR: DisplayHDR True Black 400

Pixeldichtheid: 110,84 PPI

Kijkhoek: 178° horizontaal/verticaal

Energieverbruik: 83,7 W (normaal), met energieklasse G

De monitor beschikt over Ambiglow-technologie, wat een lichteffect rondom het scherm creëert dat zich aanpast aan de inhoud op het display. Andere functies zijn onder meer een SmartImage-gamemodus, die automatisch de scherminstellingen optimaliseert afhankelijk van het type game, en een LowBlue-modus en Flicker-Free-technologie, die volgens de fabrikant ontworpen zijn om de belasting van de ogen te verminderen. De monitor biedt ergonomische aanpassingsmogelijkheden, waaronder hoogteverstelling (130 mm), kanteling (-5° tot 20°) en rotatie (-/+ 20°).

De monitor biedt aansluitmogelijkheden via 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, een USB-B upstream-poort en 2x USB-A downstream-poorten (waarvan één met snellaadfunctie).

Philips Evnia 34M2C5501A

Het tweede model is een 34-inch gebogen monitor uit de Evnia 5000-serie, ontworpen voor gamers en professionals die behoefte hebben aan een breed scherm met hoge prestaties. De monitor maakt gebruik van een Fast VA-paneel en heeft een kromming van 1500R, wat volgens de fabrikant een natuurlijke kijkervaring bevordert en geschikt is voor zowel gaming als multitasking.

De monitor biedt een resolutie van 3440 x 1440 pixels (WQHD) in een 21:9-b

eeldverhouding, wat extra schermruimte geeft voor taken zoals werken met spreadsheets of het bekijken van meerdere vensters naast elkaar. Het VA-paneel is ontworpen om diepe zwarttinten, een contrastverhouding van 4000:1 en brede kijkhoeken (178°) te leveren. Met de VESA DisplayHDR 400-certificering wordt een helderheid tot 300 nits en een breder kleurenbereik aangeboden. Het scherm ondersteunt 126% van het sRGB-kleurenprofiel, 95% DCI-P3, en 91% Adobe RGB, wat de monitor geschikt maakt voor zowel gaming als grafische toepassingen.

Specs Philips Evnia 34M2C5501A Schermgrootte: 34-inch

Resolutie: 3440 x 1440 pixels (WQHD)

Helderheid: 300 nits

Verversingssnelheid: tot 180 Hz

Responstijd: 0,5 ms (Smart MBR)

Contrastverhouding: 4000:1

Kleuren: 1,07 miljard kleuren (8-bits + FRC)

HDR: DisplayHDR 400

Pixeldichtheid: 109,68 PPI

Kromming: 1500R

Energieverbruik: 47,8 W (typisch), energieklasse G

De monitor heeft een verversingssnelheid tot 180 Hz en een responstijd van 0,5 ms met ondersteuning van Smart Motion Blur Reduction (Smart MBR). Deze combinatie is bedoeld om snelle acties vloeiend weer te geven en bewegingsonscherpte te minimaliseren. Dankzij AMD FreeSync Premium wordt de verversingssnelheid gesynchroniseerd met de GPU, wat tearing moet voorkomen en zorgt voor een stabiel beeld. Lage invoervertraging wordt benadrukt als een functie die speciaal van belang is bij snelle, reactieve games.

Het gebogen ontwerp van de monitor met een kromming van 1500R is bedoeld om een meer meeslepende kijkervaring te bieden. De monitor biedt ergonomische aanpassingen, waaronder hoogteverstelling tot 130 mm, kantelbaarheid tussen -5° en 20° en draaibaarheid tot +/- 30°. Verder beschikt de monitor over Ambiglow-verlichting aan drie zijden die zich aanpast aan de inhoud van het scherm.

De monitor heeft verschillende aansluitmogelijkheden, waaronder 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, een USB-B upstream-poort en 3 USB-A downstream-poorten, waarvan één met een snellaadfunctie. Multitasking wordt ondersteund door Picture-in-Picture (PiP) en Picture-by-Picture (PbP), waarmee meerdere bronnen tegelijkertijd kunnen worden weergegeven.

Philips 40B1U5600

Als derde model voor het testpanel is daar de ultrabrede 40B1U5600 monitor uit de 5000-serie, ontworpen om multitasking en efficiënte werkprocessen te ondersteunen. Met een scherm van 40-inch (diagonaal 100,4 cm) en een IPS-paneel biedt de monitor een UltraWide Quad HD-resolutie van 3440 x 1440 pixels. Dit maakt het mogelijk om meerdere vensters of grote spreadsheets naast elkaar weer te geven, zonder dat aanvullende schermen nodig zijn.

De monitor beschikt over een IPS-paneel dat brede kijkhoeken van 178° ondersteunt en kleuren accuraat weergeeft. Met de VESA DisplayHDR 400-certificering wordt een helderheid tot 500 cd/m² geboden, gecombineerd met diepe zwarttinten en een hoog contrast. Dit maakt het scherm geschikt voor werkzaamheden waar details en kleurnauwkeurigheid belangrijk zijn.

Specs Philips 40B1U5600 Schermgrootte: 40-inch

Resolutie: 3440 x 1440 (WQHD)

Helderheid: 500 nits

Verversingssnelheid: maximaal 120 Hz

Responstijd: 4 ms (grijs naar grijs)

Contrastverhouding: 1200:1

Kleur: 1,07 miljard kleuren (10 bit)

HDR: VESA DisplayHDR 400

Pixeldichtheid: 93,51 PPI

Ergonomie: In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar

Energieverbruik: 36 W (typisch, energiezuinig), PowerSensor en LightSensor voor efficiëntie

De 40B1U5600 is ontworpen met ergonomie in gedachten. De standaard is in hoogte verstelbaar tot 150 mm, kan worden gekanteld van -5° tot 30° en ondersteunt draaibewegingen tot 180°. Dit stelt gebruikers in staat de kijkhoek aan te passen naar hun eigen voorkeuren.

Voor connectiviteit biedt de monitor meerdere opties, waaronder een USB-C-poort met stroomvoorziening tot 100 W, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, en een USB-hub met vier USB-A-poorten en een extra USB-C-poort. Een ingebouwde KVM-switch maakt het mogelijk om twee pc’s te bedienen met één set randapparatuur, wat handig kan zijn voor setups met meerdere systemen.

De monitor ondersteunt energiebesparing via de PowerSensor, die detecteert of de gebruiker aanwezig is en automatisch de helderheid vermindert als dat niet het geval is. Volgens de fabrikant kan dit energiebesparingen tot 75% opleveren. Daarnaast zorgt de LightSensor ervoor dat de helderheid wordt aangepast aan het omgevingslicht, wat bijdraagt aan efficiënter energieverbruik. Qua multimedia biedt de monitor ingebouwde stereoluidsprekers (2x 5 W) en een koptelefoonhouder. Antireflectiecoating, EasyRead-modus en Flicker-Free technologie helpen het gebruik gedurende lange periodes comfortabeler te maken.

Doe mee met het Tweakers Testpanel en maak kans om een Philips monitor te reviewen

Tweakers Partners en MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe Philips Evnia 27M2N8500, de Evnia 34M2C5501A en de 40B1U5600. De communityleden die gekozen worden om een van de drie schermen te testen krijgen de monitor thuis opgestuurd om een aantal weken te testen. Als bedankje voor hun tijd en moeite ontvangen alle testers een waardebon van 50 euro. Interesse? Meld je dan aan via onderstaande poll.

Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de mogelijkheden van deze schermen? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een review.

