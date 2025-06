Met iCue Link maak je een einde aan de kabelwirwar in je rgb-pc

Een beetje pc-bouwer gebruikt rgb-verlichting om zijn of haar nieuwste creatie in de spotlights te zetten, met meerkleurige lampjes - bijvoorbeeld op de koeling - die de binnenzijde van de machine uitlichten. Al die extra snoertjes zorgen voor een spinnenweb in je pc-kast. Die kabelwirwar weet Corsair met zijn iCue Link-ecosysteem significant te verminderen.

De gemiddelde rgb-ventilator in een pc heeft meerdere kabeltjes. Ten eerste is er de standaard pwm-connectie waarmee je de fan op het moederbord aansluit, om hem in stroom te voorzien en de snelheid aan te passen op basis van de temperatuur van je machine. Daarnaast is er een tweede, rgb-specifieke aansluiting die de verlichting aanstuurt. Deze prik je in een losse systeemhub, die weer op de voeding en je moederbord wordt aangesloten zodat je vanuit het besturingssysteem de kleuren kunt aanpassen. Met de juiste software kan de kast bijvoorbeeld meekleuren met je game, of een door jou gekozen kleurenpalet hanteren.

Het zorgt al snel voor een overdaad aan loshangende snoertjes in de pc-kast. Een deel daarvan kun je met wat creativiteit naar de achterzijde van de machine duwen, maar de kans is groot dat er altijd een paar in het zicht blijven hangen. Zeker bij een rgb-machine is dat vervelend, want met die verlichting wil je juist de strak afgewerkte binnenzijde van de machine laten zien.

iCue Link-ecosysteem

Hardwarefabrikant Corsair heeft daarom het iCue Link-ecosysteem bedacht. Het idee hierachter is in de kern simpel: het bedrijf heeft één snoer ontwikkeld dat bij iCue Link-componenten zowel voor de pwm-aansluiting wordt gebruikt, als voor bediening van de rgb-verlichting. Hierdoor is het aantal snoeren op iedere fan gehalveerd. Daarnaast zijn er een paar andere trucjes die helpen om het aantal kabels nog verder terug te brengen, zodat dat spinnenweb aan snoeren bij een iCue Link-pc tot het verleden behoort.

Een pc-case van Corsair is hiervoor niet verplicht; iCue Link-componenten zijn net als alle andere die je met de juiste hub prima in je bestaande kast kunt schroeven. Wel kun je een pc-case van Corsair kopen om de bouw van een nieuwe machine te vergemakkelijken. In de Corsair iCue Link 3500X RGB Mid-Tower Glass PC Case zijn bijvoorbeeld al drie van deze fans geïnstalleerd, ieder met een diameter van 120 millimeter, die met z'n drieën maar één snoertje nodig hebben.

Omdat de fans naast elkaar hangen, kunnen ze namelijk gebruikmaken van nog een iCue-handigheidje: ze zijn rechtstreeks met elkaar verbonden en geven pwm- en rgb-signalen aan elkaar door. Iedere fan kan op die manier rechtstreeks aan een andere worden geklikt, om zo de setup op jouw kast aan te passen. Waar andere setups bij drie rgb-fans vereisen dat je zes kabels de juiste kant opstuurt, heb je er in dit geval nog maar één. Dat doorlus-principe geldt overigens ook voor onderdelen die verder van elkaar af zijn: je hoeft niet per se ieder snoer naar een hub te leiden, maar kunt kabels simpelweg naar de dichtstbijzijnde rgb-component leiden.

Magnetisch aan je pc-kast

Met die ene kabel sluit je de rgb-fans aan op de iCue Link System Hub, die op zijn beurt met je moederbord communiceert en met de voeding is verbonden voor stroom. Handig aan die systeemhub is dat hij magnetisch is, waardoor je hem vrij makkelijk aan de zijkant van je kast kunt bevestigen of kunt verplaatsen. Er worden overigens ook plakkertjes meegeleverd, voor het geval je hem op een niet-magnetisch vlak zou willen bevestigen. Eén System Hub kan tot 24 rgb-apparaten aansturen, wat ruim voldoende moet zijn voor nagenoeg iedere denkbare pc-setup. De hub wordt standaard meegeleverd met Corsairs iCue Case, maar zit ook in starterkits van het ecosysteem. Wie geen starterset wil kopen, kan een hub ook los aanschaffen.

Er zijn nog een paar andere geraffineerde manieren waarop iCue Link helpt om de kabelwirwar te verminderen. Dat zie je bijvoorbeeld in de Corsair iCue Link Titan RX RGB, een aio-koeler die is voorzien van twintig rgb-leds en van uiterlijk kan worden veranderd met los verkrijgbare caps. Met een zogeheten 'capswap' pas je het ontwerp van de koeler aan, bijvoorbeeld om meer lucht door te laten, maar je kunt er ook een klein lcd-scherm op bevestigen dat de huidige kerntemperatuur toont.

Zulke aio's zorgen voor een cleane look van je kast, maar bij gebruik van rgb krijg je snel een kabelwirwar: iedere fan bovenin het aio-systeem heeft immers een extra snoertje nodig. Dat geldt niet bij deze Titan, waarbij iedere fan onderling met elkaar is verbonden. Hierdoor heb je nog maar één extra snoertje voor de verlichting, wat zorgt voor een minimalistische look.

Helemaal snoerloos zal je rgb-rig nooit worden - je zult op zijn minst kleine delen van snoeren naar de achterzijde van de kast zien lopen. Maar met een paar tactisch aangelegde iCue Link-kabels kom je er wel heel dichtbij. En zo kun je die lampjes toch iets trotser in je gamingkast laten gloeien.