Maak drie maal kans op de nieuwe Sony LinkBuds Fit in-ears

Met de nieuwe Sony LinkBuds Fit introduceert Sony naar eigen zeggen comfortabele in-ears die niet alleen ideaal zijn om te dragen tijdens het sporten, maar ook bij uiteenlopende dagelijkse bezigheden zoals werken, reizen en ontspanning. De LinkBuds Fit zijn bovendien voorzien van noisecanceling. Wil jij kans maken op een setje? Vul dan snel de vragenlijst in, onderaan dit artikel.

Sony heeft sinds de introductie van zijn eerste oordopjes in 1982 uitgebreide gegevens verzameld over verschillende oorvormen. Deze data zijn gebruikt om de LinkBuds Fit een vorm te geven die naadloos aansluit bij het menselijk oor, wat moet zorgen voor een stabiele en comfortabele pasvorm.

Daarnaast zijn de oordopjes uitgerust met speciaal ontwikkelde Air Fitting Supporters. Die hebben een zacht en hol uiteinde, waardoor het contact met het oor wordt verminderd en de druk op het oorkanaal afneemt. Het gehaakte, harde bevestigingspunt zorgt ervoor dat de oordopjes stevig blijven zitten, zelfs tijdens intensieve bewegingen, wat zowel comfort als veiligheid biedt.

Ook de eartips van de LinkBuds Fit zijn ontworpen met het oog op comfort. Ze oefenen minder druk uit op de gehoorgang dankzij hun lagere totale hoogte en een afdichting op een ondieper punt in de gehoorgang. De schacht is gemaakt van zacht siliconenmateriaal, wat niet alleen het draagcomfort belooft te verhogen, maar ook de audioprestaties ten goede komt.

Met een gewicht van slechts 4,9 gram per oordopje, inclusief de Air Fitting Supporters, zijn de LinkBuds Fit opvallend licht. Dit vermindert de belasting op het oor, waardoor ze volgens de fabrikant ideaal zijn voor langdurig gebruik. Dankzij de stabiele en ergonomische pasvorm zijn de LinkBuds Fit ideaal voor dagelijks gebruik. Of je nu onderweg bent, op kantoor werkt, aan het sporten bent of thuis ontspant, de oordopjes blijven comfortabel en stevig zitten, terwijl je geniet van een hoogwaardige luisterervaring, aldus Sony.

Geluidskwaliteit en innovatieve technologieën

Naast het draagcomfort biedt de Sony LinkBuds Fit audiotechnologieën die een hoogwaardige luisterervaring beloven. De Dynamic Driver X-unit claimt een breed frequentiebereik en levert rijk, gedetailleerd geluid met minimale vervorming. De driver combineert een licht, responsief diafragma met een krachtige neodymium-magneet om diepe bassen, heldere middentonen en sprankelende hoge frequenties te produceren. De oordopjes ondersteunen draadloze hi-res audio via LDAC, een audiocodeertechnologie die ongeveer drie keer zoveel data verzendt als standaard Bluetooth-audio. Hierdoor blijft de geluidskwaliteit dicht bij die van een bekabelde verbinding. Daarnaast passen Edge-AI en DSEE Extreme in realtime gecomprimeerde muziekbestanden aan. Door instrumenten, muziekgenres en afzonderlijke elementen van een track te herkennen, herstellen ze verloren frequenties, met name in de hoge tonen, voor een meer natuurgetrouwe weergave.

De LinkBuds Fit ondersteunen ook Adaptive Sound Control, een functie die het volume en de geluidsinstellingen automatisch aanpast op basis van de omgeving. Dit zorgt voor een consistente luisterervaring, of men zich nu in een drukke stad bevindt of in een stille kamer.

Gesprekskwaliteit en anc

Geluiden in de omgeving blokken en helemaal opgaan in muziek of een film? Dan biedt de hoogwaardige Noise Cancelling uitkomst. De LinkBuds Fit zijn, net als in de Sony WF-1000XM5, uitgerust met een geïntegreerde V2-processor. Bovendien filtert de dubbele geluidssensortechnologie het geluid van buiten met behulp van meerdere microfoons voor een verbeterde luisterervaring. De automatische optimalisatie van noise cancelling analyseert je omgeving om de ANC voortdurend aan te passen en te optimaliseren. Sony heeft een zeer goede naam op het gebied van noise canceling hoog te houden en trekt die lijn duidelijk door bij de LinkBuds Fit.

Voor telefoongesprekken zijn de LinkBuds Fit uitgerust met Precise Voice Pickup en geavanceerde signaalverwerking. Dit zorgt ervoor dat gesprekken helder blijven, zelfs in rumoerige omgevingen. Het ruisonderdrukkingsalgoritme, ontwikkeld met AI-machine learning op basis van meer dan 500 miljoen stemvoorbeelden, onderdrukt het omgevingsgeluid en brengt de stem van de gebruiker duidelijk naar voren. Bovendien is er een gaaslaagje rond de microfoon aangebracht die windruis vermindert, wat de gesprekskwaliteit ten goede komt bij winderige omstandigheden.

Daarnaast maken de oordopjes gebruik van beamforming-microfoons die gericht zijn op de stem van de gebruiker en ongewenste geluiden filteren. Dit resulteert in helderdere gesprekken zonder onderbrekingen, zelfs wanneer de gebruiker zich in een drukke omgeving bevindt.

Ruimtelijke audio en augmented reality-integratie

Een ander innovatief aspect van de LinkBuds Fit is hun ondersteuning voor ruimtelijke audio. In AR-games zoals Ingress van Niantic zorgen ingebouwde sensoren en Sony’s Spatial Sound-technologie ervoor dat het geluid vanuit verschillende richtingen wordt weergegeven op basis van hoofdbewegingen. Hierdoor sluit de audio perfect aan bij de actie op het scherm, wat zorgt voor een meeslepende ervaring. De volgfunctie voor het hoofd past automatisch de geluidsvelden aan om hoofdbewegingen te compenseren, waardoor het audiobeeld op dezelfde positie in de 3d-ruimte blijft. Dit moet de luisterervaring realistischer maken, mits gebruikt in combinatie met compatibele apparaten en diensten.

Daarnaast zijn de LinkBuds Fit gecertificeerd voor 360 Reality Audio, waarmee gepersonaliseerd ruimtelijk geluid mogelijk is. Via een speciale app wordt de oorvorm van de gebruiker geanalyseerd en wordt het geluidsspectrum – inclusief hoogte en diepte – geoptimaliseerd voor een meeslepende muziekbeleving. Wanneer ze gekoppeld worden aan een Bravia-televisie en de 360 Spatial Sound Personalizer-app, kunnen deze oordopjes een geoptimaliseerde Dolby Atmos- en 360 Spatial Sound-ervaring bieden, afgestemd op de individuele luisteraar.

Klaar voor de toekomst met Bluetooth LE Audio

Sony vermeldt dat de LinkBuds Fit voorbereid zijn op Bluetooth LE Audio (Low Energy Audio) dankzij ondersteuning voor de LC3-codec. Dit betekent dat wanneer compatibele telefoons en firmware-updates beschikbaar komen, deze oordopjes gebruik kunnen maken van een energiezuinigere audioverbinding en toekomstige functies zoals Auracast broadcasting, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor het delen en streamen van audio. Dankzij de lage latentie en verbeterde bandbreedte zal Bluetooth LE Audio vooral gunstig zijn voor gamers en gebruikers die audio met video willen synchroniseren zonder vertraging.

