Vrachtdocumenten hinten naar nieuwe Intel Nova Lake HX-laptopchip

Er is een verwijzing naar een nieuwe Intel Nova Lake HX-laptopprocessor gevonden in vrachtdocumenten. De chip zou een nieuwe BGA2540-socket gebruiken. Het is nog niet duidelijk wanneer Intel de processor zal introduceren.

De nieuwe laptopprocessor wordt volgens X-gebruiker x86deadandback vermeld in een gelekte vrachtbrief van NBD Data. Uit de beschrijving blijkt dat Intel de nieuwe chip met een voltageregulator aan het uittesten is. Er wordt ook een socket vermeld: de BGA2540. Deze zou naar verluidt twintig procent groter zijn dan de BGA2114-socket die momenteel voor Intel Arrow Lake HX-chips wordt gebruikt. De redactie van Wccftech meent dat deze nieuwe socket ook zal worden gebruikt voor de Intel Panther Lake-laptopprocessors.

Intel heeft nog geen specificaties van Intel Nova Lake HX-laptopprocessors gedeeld. Leaker Jaykihn vermeldde eerder deze maand wel enkele details over het Nova Lake-platform voor desktopchips. Hieruit blijkt onder andere dat de Nova Lake-desktopchips in totaal 48 PCIe-lanes meekrijgen, waarvan 24 PCIe-lanes zijn voorbehouden voor de cpu. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de Nova Lake HX-laptopprocessors specificaties zullen delen met de desktopvarianten.