Onaangekondige Battlemage-gpu's verschijnen in opensource videodriver

Er zijn verwijzingen naar vier 'BMG G31'-gpu's verschenen in een update voor Mesa, een opensource videodriver. De G31 wordt onder meer gelinkt aan krachtige Intel Battlemage-videokaarten, zoals de Arc B770. Volgens geruchten komt die uit in de tweede helft van dit jaar.

De GitLab-pagina van Mesa bevat vier verschillende ID's die aan BMG G31 zijn gelinkt: 0xe220, 0xe221, 0xe222 en 0xe223. Deze ID's werden twee weken geleden al toegevoegd door Intel, maar bevatten toen nog geen verwijzingen naar de G31-gpu. Mesa is een opensource implementatie van api's zoals OpenGL en Vulkan, die veel gebruikt wordt op Linux-systemen.

VideoCardz wijst erop dat het gebruik van vier ID's niet per se wil zeggen dat er daadwerkelijk vier verschillende producten op basis van G31 op de markt komen. Er zijn daarnaast nog twee ID's, 0xe215 en 0xe216, die nog geen achtervoegsel hebben na 'BMG'. Het is ook niet duidelijk of deze lijst een of meerdere varianten bevat voor de professionele markt, zoals de eerder aangekondigde Arc Pro B50 en B60 op basis van G21. Intel gebruikt die chip momenteel voor consumenten in de Arc B570 en B580.

Recent verschijnen er meer en meer geruchten rond de Arc B770-videokaart en de onderliggende Battlemage G31-chip. Zo verscheen de G31-gpu begin mei nog in een verzendlijst. De Arc B770 kwam ook ter sprake tijdens de Computex-beurs. Tweakers kreeg daar te horen dat de Arc B770 vermoedelijk gepland staat voor het vierde kwartaal van dit jaar. Verder verscheen eerder deze week een nieuwe Intel-gpu met een PCIe 5.0 x16-interface, hoewel het niet duidelijk is om welke chip dat precies gaat.