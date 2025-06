Innova Energie deelt tarieven voor terugleveren stroom na salderingsregeling

Innova Energie heeft zijn prijsstructuur bekendgemaakt voor de periode na het einde van de salderingsregeling in Nederland. Klanten met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 een terugleververgoeding van 0,3 cent per kWh.

De terugleverkosten van Innova Energie liggen vanaf 1 januari 2027 op 11,495 cent per kWh, schrijft energievergelijker Keuze.nl. De vergoeding ligt op 11,8 cent per kWh. Als die twee met elkaar verrekend worden, blijft er onderaan de streep netto 0,305 cent per kWh over.

Klanten met tien zonnepanelen die 2380kWh terugleveren, krijgen daar in 2027 nog 7,25 euro voor. Volgens het AD is diezelfde hoeveelheid met de salderingsregeling nog 787 euro waard, mits de klant een contract heeft zonder terugleverkosten. Met terugleverkosten komt de vergoeding nu uit op 340 euro.

Innova Energie is de tweede energieleverancier van wie de tarieven na de salderingsregeling bekend zijn geworden. In maart kondigde Greenchoice zijn prijsstructuur aan. Deze klanten krijgen vanaf 2027 een terugleververgoeding van 0,25 cent per kWh.

De salderingsregeling laat zonnepaneeleigenaren hun teruggeleverde stroom wegstrepen tegen de stroom die ze hebben afgenomen van het net. Eind vorig jaar werd een wet aangenomen in de Eerste Kamer, waardoor dit per 2027 niet meer mogelijk is. Wel moeten zonnepaneeleigenaren dan nog een 'redelijke vergoeding' krijgen voor teruggeleverde stroom. Energiemaatschappijen mogen echter ook terugleverkosten rekenen, mits die overeenkomen met de daadwerkelijke kosten die ze maken door het terugleveren van stroom.