Amazon wil Facebookgroepen aanpakken die neprecensies verkopen

Amazon zegt dat het juridische stappen gaat ondernemen tegen beheerders van Facebookgroepen waar men neprecencies kan kopen. Het zou gaan om meer dan tienduizend groepen, verspreid over meerdere landen.

De Faceboekgroepen die Amazon in het vizier heeft, zijn voornamelijk actief in de VS, het VK, Japan, Spanje, Frankrijk en Italië, schrijft de BBC. Volgens het bedrijf schrijven de groepen nepreviews in ruil voor geld of goederen. Een van de groepen, genaamd Amazon Product Review, had 43.000 leden. Zodra de mensen in de groep de aangewezen producten hadden gekocht en hun recensies hadden achtergelaten, zouden de beheerders hen terugbetalen.

Amazon Product Review is inmiddels verwijderd door Facebook. De groep kon onder de radar blijven door bepaalde woorden anders op te schrijven. Een voorbeeld daarvan is een post waarin "R*fnd Aftr R*vew" (refund after review, terugbetaling na beoordeling) stond. Op die manier werden de posts van de groep niet opgemerkt door Meta's automatische tools, zegt Amazon.

Meta heeft ongeveer de helft van de groepen verwijderd nadat Amazon deze had gerapporteerd. In een verklaring aan de BBC benadrukt Meta dat "groepen die neprecensies vragen of het maken ervan aanmoedigen Facebooks beleid schenden en dat ze zullen worden verwijderd".

De rechtszaak is aangespannen bij een rechtbank in King County in de Amerikaanse staat Washington. Wanneer de rechtszaak van start gaat, is nog niet bekend. Daarnaast is het ook nog niet duidelijk hoeveel individuen er precies worden aangeklaagd.