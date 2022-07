Belgische staatssecretaris: fabrikanten moeten voldoende wisselstukken hebben

De Belgische staatssecretaris voor Consumentenbescherming wil dat producenten voldoende wisselstukken in voorraad hebben of het mogelijk maken voor derden om onderdelen te fabriceren. Belgen moeten hierdoor defecte toestellen eenvoudiger kunnen laten herstellen.

Momenteel kan een Belgische consument via de garantiewet kosteloos herstel van een defect product eisen als het nog onder de wettelijke garantieperiode valt. Soms wordt een onderdeel echter niet meer geproduceerd of duurt een reparatie maanden. In zulke gevallen kan de verkoper volgens de huidige Belgische garantiewet herstel weigeren, vervanging voorstellen of prijsvermindering voor een ander toestel aanbieden. Om dit te voorkomen, pleit staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker ervoor dat fabrikanten voldoende onderdelen fabriceren of hun ontwerpen delen zodat derde partijen de onderdelen kunnen reproduceren.

Volgens De Bleeker is de huidige regeling nefast voor het milieu. Er komen op deze manier volgens de staatssecretaris extra toestellen in omloop terwijl dat soms niet nodig is. De Bleeker vindt het dan ook cruciaal dat consumenten hun producten kunnen laten herstellen als dat nodig is en dat men bij de aankoop van een toestel te weten komt wat de verwachte levensduur is, evenals hoe repareerbaar een toestel is. “Op die manier kunnen consumenten een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van onze economie”, klinkt het bij de staatssecretaris.

De Belgische staatssecretaris is niet de enige die het recht op reparatie wil aanscherpen. Eurocommissaris voor Justitie en Consumentenzaken Didier Reynders kondigde eerder dit jaar aan dat hij initiatieven verzamelt ter bevordering van het recht op reparatie. De Europese Commissie komt dit najaar met een voorstel voor de lidstaten.