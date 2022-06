Glasvezelkabels steken bijna twee jaar lang uit grond in Den Haag

In twee verschillende stadsdelen in Den Haag steken al twee jaar op verschillende plekken glasvezekabels tientallen centimeters uit de grond. T-Mobile had die kabels vorig jaar al moeten weghalen, geeft het bedrijf toe aan Omroep West.

Het euvel vindt plaats in de stadsdelen Segbroek en Loosduinen. De kabels steken uit de grond omdat er na aanleg de gelegenheid was om ze door te laten trekken tot in huizen en bedrijfspanden, maar niet iedereen maakte daarvan gebruik. Daarom eindigen de glasvezelkabels op zulke punten, vlakbij panden, stekend uit muren en stoepen.

De wijkvereniging Walboduin trok bij de gemeente aan de bel over de roze kabels. Die zou de boel toen opnieuw bestraat hebben. Dat verliep schijnbaar echter niet goed, want niet alle kabels waren weggehaald en de herbestrating was niet goed gedaan, waardoor er verzakkingen optraden.

T-Mobile had na installatie van het netwerk een jaar de tijd om de kabels weg te werken. Op de vraag van Omroep West of T-Mobile er door de gemeente op aangesproken is dat het zich niet aan deze afspraak heeft gehouden, komt geen antwoord vanuit de gemeente. T-Mobile laat weten dat dit 'niet is zoals het hoort'. Ook vertelt de telco dat de situatie 'de komende 14 dagen [...] wordt opgelost'.