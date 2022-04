Youfone verhoogt prijzen van abonnementen en onbeperkt bellen

De virtuele mobiele provider Youfone heeft de prijzen verhoogd van al zijn bel- en databundels. De prijsstijgingen lopen van 50 eurocent meer voor de goedkoopste bundel tot 3 euro meer voor een bundel met 200 belminuten en 15GB data. Onbeperkt bellen wordt een euro duurder.

Dat schrijft Telecompaper. Youfone verhoogt de prijzen van alle sim-onlybundels. Het goedkoopste abonnement met 200 belminuten en 500MB data is voortaan 5 euro, in plaats van 4,50 euro. Ook de bundel met 2GB wordt 50 eurocent duurder: 7,50 euro.

De prijsstijging is hoger voor bundels met meer data. Voor 6GB data betaal je 10 euro, in plaats van 8,50 euro. 10GB data kost 2 euro meer, en kost nu 12,50 euro. De hoogste prijsstijging zit op de bundel met 15GB data. Die ging van 12 naar 15 euro per maand. De bundel met 20GB data wordt 17,50 euro, terwijl deze eerder 15,50 euro kostte. Wil je in plaats van 200 belminuten een onbeperkt aantal belminuten, dan betaal je daar voortaan maandelijks 3 euro extra voor, in plaats van 2 euro. De prijzen zijn gelijk voor maandelijks opzegbare abonnementen en voor een- en tweejaarcontracten. Youfone maakt gebruik van het KPN-netwerk.