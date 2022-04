ViewSonic-34"-ultrawidemonitor heeft 200Hz-paneel en helderheid van 1400cd/m²

ViewSonic introduceert een gebogen 34"-ultrawidemonitor met een miniledbacklight en een 160Hz-paneel dat overgeklokt kan worden tot 200Hz. Het scherm heeft 1152 dimbare zones en een piekhelderheid van 1400cd/m².

De 34"-monitor heeft een beeldverhouding van 21:9, een resolutie van 3440x1440 pixels en een kromming van 1500R. Dat komt overeen met de kromming van een cirkel met een straal van 1,5 meter. Het scherm valt op vanwege de hoge refreshrate die tot 200Hz gaat en de miniledbacklight, die goede hdr-weergave mogelijk moet maken.

ViewSonic zegt dat de Elite XG341C-2K-monitor een VESA DisplayHDR 1400-certificaat krijgt. Dat wil zeggen dat de monitor een piekhelderheid van minimaal 1400cd/m² moet halen. De backlight bestaat uit een onbekend aantal minileds die verdeeld zijn over 1152 dimbare zones.

Met dergelijke specificaties behoort de ViewSonic Elite XG341C-2K tot de meest geavanceerde miniledmonitoren van het moment. Opvallend is dat de fabrikant geen afbeeldingen van de monitor in zijn aankondiging toont, maar wel zegt dat het scherm in het eerste kwartaal op de markt komt. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

MSI kondigde in november vorig jaar de eerste 34"-ultrawidemonitor met miniledbacklight aan. Dat gaat om een model met een kromming van 1000R en een maximale helderheid van 1000cd/mª. Hoeveel zones de backlight heeft en wat de refreshrate is van MSI's uitvoering, is niet bekend. Het is ook nog niet bekend wanneer de MSI-monitor verschijnt en wat die gaat kosten.

ViewSonic kondigt op de CES ook een 27"-monitor met miniledbacklight aan. Dat is de XG272G-2K, die een resolutie heeft van 2560x1440 pixels en een refreshrate van 300Hz. De backlight heeft 576 zones en een helderheid van maximaal 1000cd/m². Volgens de fabrikant komt dit scherm in het derde kwartaal van dit jaar uit, voor een nog onbekende prijs.

ViewSonic noemt nu wel een prijs van een andere monitor met miniledbacklight die vorig jaar in november werd aangekondigd. Dat gaat om de Elite XG321UG-gamingmonitor, een 32"-model met 16:9-verhouding, 4k-resolutie en refreshrate van 144Hz. Deze monitor heeft ook een miniledbacklight met 1152 zones en een helderheid tot 1400cd/m². De monitor moet in het eerste kwartaal verschijnen voor 2500 dollar. Omgerekend met btw is dat zo'n 2675 euro.